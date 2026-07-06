Elliott Wave Principle
- Индикаторы
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Mohamed Amr Mohamed Osama AbdelwahabРазработчик ПО, преподаватель и технический руководитель команды с более чем 22-летним опытом в разработке настольных, веб- и финансовых приложений. Фрилансер с рейтингом Top Rated на Upwork: более 200 завершённых проектов, свыше $200K выполненных заказов и 100% успешных сделок. Специализируюсь на
- Версия: 4.0
- Обновлено: 11 июля 2026
- Активации: 5
**Торгуйте по волнам так, как учит книга, а не наугад.**
Индикатор автоматически распознаёт структуру цены и размечает импульсы Эллиотта
(1-2-3-4-5) и коррекции (A-B-C), а затем показывает, куда вероятнее всего пойдёт
следующая волна и где, согласно книге, находится сделка. Он построен напрямую на
книге «Волновой принцип Эллиотта — ключ к поведению рынка» А. Дж. Фроста и Роберта
Пректера и точно следует первоисточнику: четыре незыблемых правила волн соблюдаются
на 100%, поэтому недопустимая разметка никогда не рисуется.
**Что вы видите на графике**
- **Завершённые волны** — законченный импульс 1-2-3-4-5 (и коррекция A-B-C),
нарисованные чистыми размеченными отрезками.
- **Что ожидается дальше** — проекция следующей волны в затенённую **зону целей
Фибоначчи**, чтобы вы всегда знали, куда «должна» пойти цена.
- **Торговые сетапы по книге** — уровни **входа**, **стоп-лосса** и двух
**тейк-профитов** для покупки/продажи с расчётом **риск/прибыль** в реальном времени.
- **Перемещаемая панель** — направление отсчёта, уверенность в %, активный сетап и
автоматические подсказки о пригодности таймфрейма и инструмента по книге.
**Почему стоп-лосс особенный**
Стоп-лосс — это не произвольное число пунктов. Он стоит ровно на той цене, где
незыблемое правило книги признаёт разметку неверной:
- Сделка по волне 3 → стоп сразу за началом волны 1 (волна 2 не может откатить на 100%).
- Сделка по волне 5 → стоп сразу за концом волны 1 (волна 4 не может перекрыть волну 1).
Вы рискуете ровно до точки опровержения — не больше.
**Правила, которые соблюдаются (никогда не нарушаются)**
1. Волна 2 никогда не откатывает более чем на 100% волны 1.
2. Волна 4 не перекрывает волну 1 (в импульсах; диагонали обрабатываются отдельно).
3. Волна 3 никогда не самая короткая из волн 1, 3, 5.
4. Волна 3 всегда заходит за конец волны 1.
Рекомендации (чередование, равенство, расширение, откаты Фибоначчи) используются
для **оценки** уверенности разметки, но никогда не навязывают неверный отсчёт.
**Оповещения**
Всплывающее уведомление (и по желанию push на телефон) в момент подтверждения нового
сетапа на покупку или продажу — со входом, стопом, TP1 и R:R. Срабатывает один раз
на сетап, без спама.
**Лучше всего использовать**
На старших таймфреймах (H4 / D1 дают самую чистую разметку) и ликвидных инструментах —
фондовые индексы, золото, основные валютные пары. Индикатор сам показывает на панели,
насколько подходят текущий график и символ, прямо по рекомендациям книги.
**Важно — пожалуйста, прочитайте**
- Это инструмент **анализа/поддержки решений**. Он никогда не отправляет, не изменяет
и не закрывает ордера. Сделки вы совершаете сами по нарисованным уровням.
- Волны Эллиотта по своей природе интерпретируемы. Индикатор даёт дисциплинированное,
соответствующее правилам прочтение — всегда проверяйте отсчёт собственным суждением.
Никакой индикатор не гарантирует исход рынка; об этом говорит и сама книга.
**Без DLL. Без обращений в интернет. Без автоторговли. Только анализ на графике.**