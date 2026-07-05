Gann S9 Pro Signals and Star MT4
- Индикаторы
-
Mohamed Amr Mohamed Osama AbdelwahabРазработчик ПО, преподаватель и технический руководитель команды с более чем 22-летним опытом в разработке настольных, веб- и финансовых приложений. Фрилансер с рейтингом Top Rated на Upwork: более 200 завершённых проектов, свыше $200K выполненных заказов и 100% успешных сделок. Специализируюсь на
- Версия: 3.31
- Обновлено: 15 июля 2026
- Активации: 5
**Квадрат девяти Ганна 2 — продвинутый прогноз цены и времени**
Квадрат девяти — один из самых мощных инструментов прогнозирования У.Д. Ганна.
Этот индикатор — полная реализация второго поколения для MetaTrader 5, построенная
строго по методу из книги Патрика Микулы. Добавлены: интерактивная панель инструментов,
панель торговых сигналов, диаграмма «звезда Ганна», канальные зоны, статистика углов,
оверлеи средних зон и интерфейс на 12 языках.
От одной опорной цены индикатор проецирует уровни поддержки и сопротивления на
кардинальном кресте (0, 90, 180, 270) и диагональном кресте (45, 135, 225, 315).
Также прогнозирует время (бары возможных разворотов) и измеряет, какие углы рынок
уважает больше всего. При совпадении ценового уровня со счётом Ганна по времени
выдаётся сигнал «конфлюэнс цены и времени».
Только анализ и прогноз. Без DLL, без интернета. Любой символ и таймфрейм.
**Полный список функций**
- Ценовые уровни от любой опоры: кардинальный и диагональный кресты, несколько колец
- Панель сигналов (методология книги): BUY / SELL SETUP, три уровня конфлюэнса,
алерт при совпадении S9-уровня с временно́й линией Ганна
- Диаграмма «звезда Ганна»: четыре луча, закрашенные зоны, выделение лучшего угла
- Канал Ганна: заполненная зона между ближайшими 0°-уровнями
- 11-кнопочная панель инструментов с автосохранением состояний
- Статистика углов: частота уважения каждого угла в процентах
- Средние зоны: по текущему кольцу, по всем уровням, по лучшим углам
- Временнóй прогноз: вертикали на счётах Ганна (9/25/49/81) со стрелками направления
- Исторические уровни прошлых сессий, затухающие со временем
- Конфлюэнс от максимума/минимума предыдущего D1
**Каждый параметр**
- Anchor — опора: D1 Open, Recent Swing или Manual.
- Manual base price — цена при Manual.
- Swing anchor uses a LOW — фиксация на минимуме (вкл) / максимуме (выкл).
- Bars back for the swing anchor — глубина поиска.
- Add confluence from prev D1 HIGH / LOW — уровни от вчерашних макс/мин.
- Click chart — клик задаёт опору; C возвращает к авто.
- Sqrt scale — интервал уровней; 0 = авто.
- Rings — обороты выше/ниже опоры.
- Cardinal / Diagonal levels — вкл/выкл углов.
- Overlay rotation — поворот для выравнивания; стрелки вживую.
- Draw levels within +/- % — фильтр по близости к цене.
- Levels listed per side — строк в панели.
- Extend right / Price labels / Line width — линии и подписи.
- Цвета — полный контроль.
- Angle stats: Bars to scan / Touch threshold — глубина и порог.
- Historical: sessions / rings / fade — настройки истории.
- Forecast: bars to project / color — временнóй прогноз.
- Signals: show / X / Y / language / font size — панель сигналов.
- Star / Channel / Toolbar — вкл/выкл и позиция.
**Идеи и стратегии**
1) Уровни открытия дня для интрадей (опора D1 Open).
2) Торговля от крупного свинга — стоп за уровнем, цель на следующем.
3) Используйте угол с наибольшим % уважения.
4) Ищите конфлюэнс HIGH ★★★: S9 + линия вчерашнего дня + счёт Ганна.
5) Сигнал «⚠️ конфлюэнс цены и времени» — главный сигнал методологии.
6) Звезда: зелёная зона = бычий квадрант, красная = медвежий; золотой луч = подтверждённый угол.
---
## CHINESE (中文)
**江恩九方图 2 — 高级价格与时间预测工具**
九方图是 W.D. 江恩最强大的预测工具之一。本指标是 MetaTrader 5 的第二代完整实现，
完全依据帕特里克·米库拉的书籍方法构建。新增：交互式工具栏、交易信号面板、
江恩星形图、通道区域、角度统计、平均区域叠加和 12 语言界面。
从单一锚定价格出发，投射落在基本十字（0、90、180、270 度）与对角十字
（45、135、225、315 度）上的支撑与阻力。还预测时间（可能转折的 K 线），
衡量市场最尊重哪些角度。当价格位与江恩时间计数重合时，触发"价格-时间共振"警报。
纯分析预测工具，不下单。无 DLL，无网络。适用于任何品种与周期。
**功能列表**
- 价格水平：基本十字与对角十字，多圈投影，自动缩放
- 信号面板（书本方法）：买入/卖出设置，三级汇聚评分，价格-时间共振警报
- 江恩星形图：四条射线，阴影区域，信号角度金色高亮
- 江恩通道：最近 0° 水平之间的填充区域
- 11 按钮工具栏，状态自动保存
- 角度统计：每个角度的历史尊重率
- 平均区域：当前圈、全部水平、最优角度
- 时间预测：江恩计数处的垂直线（9/25/49/81），带方向箭头
- 历史水平：过去交易日的 S9 水平，随时间淡化
- 前日高低汇聚
**每个输入**
- Anchor — D1 Open / Recent Swing / Manual
- Manual base price — Manual 时的价格
- Swing anchor uses a LOW — 锁定低点（开）/ 高点（关）
- Bars back for the swing anchor — 搜索范围
- Add confluence from prev D1 HIGH / LOW — 前日高低水平
- Click chart — 点击设锚点；C 返回自动
- Sqrt scale — 间距；0 自动
- Rings — 上下投射圈数
- Cardinal / Diagonal levels — 开关角度
- Overlay rotation — 旋转对齐；方向键实时
- Draw levels within +/- % — 靠近价格的水平；0 全部
- Levels listed per side — 面板行数
- 线条与标签 / 颜色 — 完整控制
- 角度统计：扫描 K 线数 / 触及阈值
- 历史：交易日数 / 圈数 / 淡化速度
- 时间预测：计数数量 / 颜色
- 信号：显示 / X / Y / 语言 / 字号
- 星形 / 通道 / 工具栏 — 开关与位置
**策略**
1) 当日开盘水平做日内（锚点 D1 Open）
2) 从主要摆动点交易，止损置于水平外，目标置于下一水平
3) 使用可靠度最高的角度
4) 寻找 HIGH 汇聚 ★★★：S9 + 前日线 + 江恩时间计数三者重合
5) "⚠️ 价格-时间共振警报" = 米库拉方法中最高概率反转信号
6) 星形图：绿色区域看涨，红色区域看跌；金色射线 = 确认角度
---
## SPANISH (Español)
**Cuadrado de Nueve de Gann 2 — Pronóstico Avanzado de Precio y Tiempo**
El Cuadrado de Nueve es una de las herramientas de pronóstico más poderosas de
W.D. Gann. Este indicador es una implementación de segunda generación completa
para MetaTrader 5, basada directamente en el libro de Patrick Mikula. Añade:
barra de herramientas interactiva, panel de señales, diagrama estrella de Gann,
zona de canal, estadísticas de ángulos, superposiciones de zonas promedio e
interfaz en 12 idiomas.
Desde un precio ancla proyecta los niveles de soporte y resistencia en la cruz
cardinal (0, 90, 180, 270) y diagonal (45, 135, 225, 315). También pronostica
el tiempo (velas de posibles giros) y mide qué ángulos respeta más el mercado.
Cuando un nivel de precio coincide con un conteo de tiempo de Gann, emite una
alerta de confluencia precio-tiempo.
Herramienta de análisis y pronóstico únicamente. Sin DLL, sin internet.
Cualquier símbolo y temporalidad.
**Funciones principales**
- Niveles desde cualquier ancla: cruz cardinal y diagonal, múltiples anillos
- Panel de señales (metodología del libro): BUY / SELL SETUP, tres niveles de
confluencia, alerta precio-tiempo
- Diagrama estrella de Gann: cuatro rayos, zonas sombreadas, ángulo señal en dorado
- Canal de Gann: zona rellena entre los niveles 0° más cercanos
- Barra de 11 botones con guardado automático de estados
- Estadísticas de ángulos: % de respeto por ángulo
- Zonas promedio: anillo actual, todos los niveles, mejores ángulos
- Pronóstico temporal: verticales en conteos de Gann (9/25/49/81) con flechas
- Niveles históricos de sesiones pasadas
- Confluencia desde máximo/mínimo D1 anterior
**Parámetros**
- Anchor — D1 Open / Recent Swing / Manual
- Sqrt scale — separación; 0 = auto
- Rings — vueltas arriba/abajo
- Cardinal / Diagonal levels — activar/desactivar
- Overlay rotation — girar para alinear; flechas en vivo
- Señales: idioma (12), tamaño fuente, posición
- Estrella / Canal / Barra de herramientas — activar y posicionar
**Estrategias**
1) Niveles de apertura para intradía (ancla D1 Open)
2) Operar desde un swing mayor; stop más allá del nivel; objetivo en el siguiente
3) Usar el ángulo con mayor % de respeto
4) Buscar confluencia ALTA ★★★: S9 + línea del día previo + conteo de tiempo
5) "⚠️ ALERTA CONFLUENCIA PRECIO-TIEMPO" = señal de máxima probabilidad de Mikula
6) Estrella: zona verde = sesgo alcista; zona roja = bajista; rayo dorado = ángulo confirmado
---
## PORTUGUESE (Português)
**Quadrado de Nove de Gann 2 — Previsão Avançada de Preço e Tempo**
O Quadrado de Nove é uma das ferramentas de previsão mais poderosas de W.D. Gann.
Este indicador é uma implementação de segunda geração completa para MetaTrader 5,
baseada diretamente no livro de Patrick Mikula. Adiciona: barra de ferramentas
interativa, painel de sinais, diagrama estrela de Gann, zona de canal,
estatísticas de ângulos, sobreposições de zonas médias e interface em 12 idiomas.
A partir de um único preço âncora, projeta os níveis de suporte e resistência na
cruz cardinal (0, 90, 180, 270) e diagonal (45, 135, 225, 315). Também prevê o
tempo (velas de possíveis reversões) e mede quais ângulos o mercado mais respeita.
Quando um nível de preço coincide com uma contagem de tempo de Gann, emite um
alerta de confluência preço-tempo.
Ferramenta de análise e previsão apenas. Sem DLLs, sem internet. Qualquer símbolo
e tempo gráfico.
**Funcionalidades**
- Níveis desde qualquer âncora: cruzes cardinal e diagonal, múltiplos anéis
- Painel de sinais: BUY / SELL SETUP, três níveis de confluência, alerta preço-tempo
- Diagrama estrela de Gann: quatro raios, zonas sombreadas, ângulo do sinal em dourado
- Canal de Gann: zona preenchida entre os níveis 0° mais próximos
- Barra de 11 botões com salvamento automático
- Estatísticas de ângulos: % de respeito por ângulo
- Zonas médias: anel atual, todos os níveis, melhores ângulos
- Previsão temporal: verticais nas contagens de Gann com setas de direção
- Níveis históricos de sessões anteriores
- Confluência do máximo/mínimo D1 anterior
**Estratégias**
1) Níveis de abertura para intradiário (âncora D1 Open)
2) Operar de um swing maior; stop além do nível; alvo no próximo
3) Usar o ângulo com maior % de respeito
4) Buscar confluência ALTA ★★★: S9 + linha do dia anterior + contagem de tempo
5) "⚠️ ALERTA CONFLUÊNCIA PREÇO-TEMPO" = sinal de maior probabilidade de Mikula
6) Estrela: zona verde = viés altista; zona vermelha = baixista; raio dourado = ângulo confirmado
This is a very well-designed indicator that is true to Gann's work. Additionally, the author is very responsive and customer oriented.