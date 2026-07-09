Chart Patterns full
- Индикаторы
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Mohamed Amr Mohamed Osama AbdelwahabРазработчик ПО, преподаватель и технический руководитель команды с более чем 22-летним опытом в разработке настольных, веб- и финансовых приложений. Фрилансер с рейтингом Top Rated на Upwork: более 200 завершённых проектов, свыше $200K выполненных заказов и 100% успешных сделок. Специализируюсь на
- Версия: 2.0
- Активации: 5
Chart Patterns in Depth — Профессиональный детектор графических паттернов
Индикатор автоматически находит, рисует и сопровождает 16 классических вариантов графических паттернов: симметричный, восходящий и нисходящий треугольники, «Голова и плечи» и обратная фигура, «Чашка с ручкой» и обратная, падающий и восходящий клинья, бычий и медвежий прямоугольники, флаги, вымпелы, двойные и тройные вершины/основания.
КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Полные торговые сетапы при подтверждении: вход (BUY/SELL), тейк-профит и два уровня стоп-лосса прямо на графике с дистанцией в пунктах и соотношением прибыль/риск.
• Структурные стоп-лоссы с калиброванными буферами безопасности (7% / 14% / 21% от целевого измерения), подобранными для каждого паттерна.
• Дисциплина входа: сигнал подаётся только после закрытия свечи, следующей за свечой пробоя, за границей фигуры — ложные пробои отфильтровываются.
• Сценарии «что если»: пунктирные проекционные линии заранее показывают, какой паттерн сформируется при движении цены вверх, вбок или вниз, и где будет расчётная цель для каждого сценария пробоя. Включение/выключение одной кнопкой.
• Сохранение сделок: после подтверждения сетапа его уровни остаются на графике до фактического срабатывания TP или SL.
• Управление конфликтами: выбор реакции на противоположные сигналы (новый заменяет / первый в приоритете / показывать оба с предупреждением).
• Режим рекомендаций (по умолчанию ВКЛ): торговля только паттернами продолжения, клинья фильтруются по предшествующему тренду.
• Перетаскиваемая информационная панель: название паттерна, направление, состояние, все уровни, R:R, список активных сделок и легенда сценариев. Позиция запоминается.
• Нумерация точек (1)(2)(3)… на каждом якоре паттерна.
• Полный набор оповещений: всплывающее окно, звук, push-уведомления и e-mail.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Таймфреймы H4 и D1 (H1–H4 для флагов и вымпелов). Любые инструменты: Forex, металлы, индексы, криптовалюты. Подтверждённые сигналы не перерисовываются.