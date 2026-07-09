Chart Patterns full

Chart Patterns in Depth — Профессиональный детектор графических паттернов

Индикатор автоматически находит, рисует и сопровождает 16 классических вариантов графических паттернов: симметричный, восходящий и нисходящий треугольники, «Голова и плечи» и обратная фигура, «Чашка с ручкой» и обратная, падающий и восходящий клинья, бычий и медвежий прямоугольники, флаги, вымпелы, двойные и тройные вершины/основания.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Полные торговые сетапы при подтверждении: вход (BUY/SELL), тейк-профит и два уровня стоп-лосса прямо на графике с дистанцией в пунктах и соотношением прибыль/риск.
• Структурные стоп-лоссы с калиброванными буферами безопасности (7% / 14% / 21% от целевого измерения), подобранными для каждого паттерна.
• Дисциплина входа: сигнал подаётся только после закрытия свечи, следующей за свечой пробоя, за границей фигуры — ложные пробои отфильтровываются.
• Сценарии «что если»: пунктирные проекционные линии заранее показывают, какой паттерн сформируется при движении цены вверх, вбок или вниз, и где будет расчётная цель для каждого сценария пробоя. Включение/выключение одной кнопкой.
• Сохранение сделок: после подтверждения сетапа его уровни остаются на графике до фактического срабатывания TP или SL.
• Управление конфликтами: выбор реакции на противоположные сигналы (новый заменяет / первый в приоритете / показывать оба с предупреждением).
• Режим рекомендаций (по умолчанию ВКЛ): торговля только паттернами продолжения, клинья фильтруются по предшествующему тренду.
• Перетаскиваемая информационная панель: название паттерна, направление, состояние, все уровни, R:R, список активных сделок и легенда сценариев. Позиция запоминается.
• Нумерация точек (1)(2)(3)… на каждом якоре паттерна.
• Полный набор оповещений: всплывающее окно, звук, push-уведомления и e-mail.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Таймфреймы H4 и D1 (H1–H4 для флагов и вымпелов). Любые инструменты: Forex, металлы, индексы, криптовалюты. Подтверждённые сигналы не перерисовываются.

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4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
Другие продукты этого автора
Elliott Wave Principle
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Торгуйте по волнам так, как учит книга, а не наугад.** Индикатор автоматически распознаёт структуру цены и размечает импульсы Эллиотта (1-2-3-4-5) и коррекции (A-B-C), а затем показывает, куда вероятнее всего пойдёт следующая волна и где, согласно книге, находится сделка. Он построен напрямую на книге «Волновой принцип Эллиотта — ключ к поведению рынка» А. Дж. Фроста и Роберта Пректера и точно следует первоисточнику: четыре незыблемых правила волн соблюдаются на 100%, поэтому недопустимая ра
Kaufman Pairs Spread MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Рыночно-нейтральная торговля спредом: когда z-оценка отношения двух коррелированных символов растягивается, продаётся дорогая нога и покупается дешёвая, выход у среднего. Входные параметры: - InpSymbolA — символ первой ноги - InpSymbolB — символ второй ноги - InpLookback — окно z-оценки в барах - InpEntryZ — порог z-оценки для входа - InpExitZ — порог z-оценки для выхода - InpLotsA — лот для каждой ноги - InpMagic
Elliott Wave Principle MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Торгуйте по волнам так, как учит книга, а не наугад.** Индикатор автоматически распознаёт структуру цены и размечает импульсы Эллиотта (1-2-3-4-5) и коррекции (A-B-C), а затем показывает, куда вероятнее всего пойдёт следующая волна и где, согласно книге, находится сделка. Он построен напрямую на книге «Волновой принцип Эллиотта — ключ к поведению рынка» А. Дж. Фроста и Роберта Пректера и точно следует первоисточнику: четыре незыблемых правила волн соблюдаются на 100%, поэтому недопустимая ра
Perfect VWAP
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Perfect VWAP** — это профессиональный инструмент технического анализа для MetaTrader 5, который предлагает современный взгляд на классическую средневзвешенную по объему цену. В отличие от стандартных индикаторов VWAP, которые сбрасываются в начале каждого дня или сессии, данный индикатор использует **метод скользящего окна (Rolling Window)**. Он динамически рассчитывает VWAP за заданный пользователем период, формируя плавную непрерывную линию, идеально подходящую как для скальпинга внутри дня
FREE
Cycle Channel Index
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
Профессиональный индикатор для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Показывает положение цены внутри канала доминирующего цикла рынка, нормализовано 0-100, с сигнальной линией. Входные параметры: - InpCyclePeriod — длина доминирующего цикла в барах - InpSignalPeriod — сглаживание сигнальной линии Торговые идеи: - Покупайте у 20 и продавайте у 80 во флэте. - Подберите длину цикла под ритм вашего символа. Работает на любом символе и таймфрейме. Без DLL и внешних зависимостей. Св
Perfect VWAP MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Perfect VWAP** — это профессиональный инструмент технического анализа для MetaTrader 5, который предлагает современный взгляд на классическую средневзвешенную по объему цену. В отличие от стандартных индикаторов VWAP, которые сбрасываются в начале каждого дня или сессии, данный индикатор использует **метод скользящего окна (Rolling Window)**. Он динамически рассчитывает VWAP за заданный пользователем период, формируя плавную непрерывную линию, идеально подходящую как для скальпинга внутри дня
FREE
MO Exit Manager
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
**Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones. Часть линейки торговых инструментов MO — введите «MO» в поиске Маркета, ч
FREE
MO Exit Manager MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
**Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones. Часть линейки торговых инструментов MO — введите «MO» в поиске Маркета, ч
FREE
Gann S9 Pro Signals and Star MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
Индикаторы
**Квадрат девяти Ганна 2 — продвинутый прогноз цены и времени** Квадрат девяти — один из самых мощных инструментов прогнозирования У.Д. Ганна. Этот индикатор — полная реализация второго поколения для MetaTrader 5, построенная строго по методу из книги Патрика Микулы. Добавлены: интерактивная панель инструментов, панель торговых сигналов, диаграмма «звезда Ганна», канальные зоны, статистика углов, оверлеи средних зон и интерфейс на 12 языках. От одной опорной цены индикатор проецирует уровни п
Gann S9 Pro Signals and Star
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
Индикаторы
**Квадрат девяти Ганна 2 — продвинутый прогноз цены и времени** Квадрат девяти — один из самых мощных инструментов прогнозирования У.Д. Ганна. Этот индикатор — полная реализация второго поколения для MetaTrader 5, построенная строго по методу из книги Патрика Микулы. Добавлены: интерактивная панель инструментов, панель торговых сигналов, диаграмма «звезда Ганна», канальные зоны, статистика углов, оверлеи средних зон и интерфейс на 12 языках. От одной опорной цены индикатор проецирует уровни п
Performance Lens MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Measure Utility (R-Meter) — журнал сделок MFE/MAE и панель эффективности** Перестаньте искать «идеальный» индикатор. Ваше настоящее преимущество — это данные, и этот инструмент измеряет их за вас. Measure Utility — это лёгкий индикатор, который работает только в режиме измерения: он автоматически отслеживает каждую вашу сделку и показывает реальную эффективность прямо на графике. Он никогда не открывает, не изменяет и не закрывает ордера — он только наблюдает и отображает данные, поэтому по
FREE
Performance Lens
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Measure Utility (R-Meter) — журнал сделок MFE/MAE и панель эффективности** Перестаньте искать «идеальный» индикатор. Ваше настоящее преимущество — это данные, и этот инструмент измеряет их за вас. Measure Utility — это лёгкий индикатор, который работает только в режиме измерения: он автоматически отслеживает каждую вашу сделку и показывает реальную эффективность прямо на графике. Он никогда не открывает, не изменяет и не закрывает ордера — он только наблюдает и отображает данные, поэтому по
FREE
MO Spread Monitor MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Утилиты
=== RUSSIAN (Русский) === MO Spread Monitor — know your spread before it costs you Spread Monitor shows the live spread in points against a limit you set, with a clear OK / BLOCKED state and an alert whenever the spread blows past the limit. It also tracks the session maximum, the running average, and how many times the limit was exceeded. Utility only: it never sends, modifies, or closes orders. Посмотрите другие мои индикаторы и советники MO — нажмите на моё имя выше, чтобы увидеть весь н
FREE
MO Spread Monitor
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Утилиты
=== RUSSIAN (Русский) === MO Spread Monitor — know your spread before it costs you Spread Monitor shows the live spread in points against a limit you set, with a clear OK / BLOCKED state and an alert whenever the spread blows past the limit. It also tracks the session maximum, the running average, and how many times the limit was exceeded. Utility only: it never sends, modifies, or closes orders. Посмотрите другие мои индикаторы и советники MO — нажмите на моё имя выше, чтобы увидеть весь н
FREE
N Day Breakout MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Торгует пробои N-барного канала, но только когда Efficiency Ratio подтверждает трендовый рынок. Стопы по ATR и опциональный расчёт лота от риска. Входные параметры: - InpBreakoutPeriod — период канала пробоя в барах - InpERPeriod — период Efficiency Ratio - InpERThreshold — минимальный ER для входа - InpLots — фиксированный лот - InpRiskPercent — риск на сделку в % от баланса (0 = фикс. лот) - InpATRPeriod — перио
N Day Breakout
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Торгует пробои N-барного канала, но только когда Efficiency Ratio подтверждает трендовый рынок. Стопы по ATR и опциональный расчёт лота от риска. Входные параметры: - InpBreakoutPeriod — период канала пробоя в барах - InpERPeriod — период Efficiency Ratio - InpERThreshold — минимальный ER для входа - InpLots — фиксированный лот - InpRiskPercent — риск на сделку в % от баланса (0 = фикс. лот) - InpATRPeriod — перио
Kaufman Pairs Spread
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Рыночно-нейтральная торговля спредом: когда z-оценка отношения двух коррелированных символов растягивается, продаётся дорогая нога и покупается дешёвая, выход у среднего. Входные параметры: - InpSymbolA — символ первой ноги - InpSymbolB — символ второй ноги - InpLookback — окно z-оценки в барах - InpEntryZ — порог z-оценки для входа - InpExitZ — порог z-оценки для выхода - InpLotsA — лот для каждой ноги - InpMagic
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