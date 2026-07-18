Cycle Channel Index
- Индикаторы
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Mohamed Amr Mohamed Osama AbdelwahabРазработчик ПО, преподаватель и технический руководитель команды с более чем 22-летним опытом в разработке настольных, веб- и финансовых приложений. Фрилансер с рейтингом Top Rated на Upwork: более 200 завершённых проектов, свыше $200K выполненных заказов и 100% успешных сделок. Специализируюсь на
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Профессиональный индикатор для MetaTrader на основе проверенных торговых методов
Показывает положение цены внутри канала доминирующего цикла рынка, нормализовано 0-100, с сигнальной линией.
Входные параметры:
- InpCyclePeriod — длина доминирующего цикла в барах
- InpSignalPeriod — сглаживание сигнальной линии
Торговые идеи:
- Покупайте у 20 и продавайте у 80 во флэте.
- Подберите длину цикла под ритм вашего символа.
Работает на любом символе и таймфрейме. Без DLL и внешних зависимостей.
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