Cycle Channel Index

Профессиональный индикатор для MetaTrader на основе проверенных торговых методов

Показывает положение цены внутри канала доминирующего цикла рынка, нормализовано 0-100, с сигнальной линией.

Входные параметры:
- InpCyclePeriod — длина доминирующего цикла в барах
- InpSignalPeriod — сглаживание сигнальной линии

Торговые идеи:
- Покупайте у 20 и продавайте у 80 во флэте.
- Подберите длину цикла под ритм вашего символа.

Работает на любом символе и таймфрейме. Без DLL и внешних зависимостей.

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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
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**Торгуйте по волнам так, как учит книга, а не наугад.** Индикатор автоматически распознаёт структуру цены и размечает импульсы Эллиотта (1-2-3-4-5) и коррекции (A-B-C), а затем показывает, куда вероятнее всего пойдёт следующая волна и где, согласно книге, находится сделка. Он построен напрямую на книге «Волновой принцип Эллиотта — ключ к поведению рынка» А. Дж. Фроста и Роберта Пректера и точно следует первоисточнику: четыре незыблемых правила волн соблюдаются на 100%, поэтому недопустимая ра
Kaufman Pairs Spread MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
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Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Рыночно-нейтральная торговля спредом: когда z-оценка отношения двух коррелированных символов растягивается, продаётся дорогая нога и покупается дешёвая, выход у среднего. Входные параметры: - InpSymbolA — символ первой ноги - InpSymbolB — символ второй ноги - InpLookback — окно z-оценки в барах - InpEntryZ — порог z-оценки для входа - InpExitZ — порог z-оценки для выхода - InpLotsA — лот для каждой ноги - InpMagic
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Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
Chart Patterns in Depth — Профессиональный детектор графических паттернов Индикатор автоматически находит, рисует и сопровождает 16 классических вариантов графических паттернов: симметричный, восходящий и нисходящий треугольники, «Голова и плечи» и обратная фигура, «Чашка с ручкой» и обратная, падающий и восходящий клинья, бычий и медвежий прямоугольники, флаги, вымпелы, двойные и тройные вершины/основания. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Полные торговые сетапы при подтверждении: вход (BUY/SELL), тейк
Perfect VWAP
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
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**Perfect VWAP** — это профессиональный инструмент технического анализа для MetaTrader 5, который предлагает современный взгляд на классическую средневзвешенную по объему цену. В отличие от стандартных индикаторов VWAP, которые сбрасываются в начале каждого дня или сессии, данный индикатор использует **метод скользящего окна (Rolling Window)**. Он динамически рассчитывает VWAP за заданный пользователем период, формируя плавную непрерывную линию, идеально подходящую как для скальпинга внутри дня
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Perfect VWAP MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
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**Perfect VWAP** — это профессиональный инструмент технического анализа для MetaTrader 5, который предлагает современный взгляд на классическую средневзвешенную по объему цену. В отличие от стандартных индикаторов VWAP, которые сбрасываются в начале каждого дня или сессии, данный индикатор использует **метод скользящего окна (Rolling Window)**. Он динамически рассчитывает VWAP за заданный пользователем период, формируя плавную непрерывную линию, идеально подходящую как для скальпинга внутри дня
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**Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones. Часть линейки торговых инструментов MO — введите «MO» в поиске Маркета, ч
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**Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones. Часть линейки торговых инструментов MO — введите «MO» в поиске Маркета, ч
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Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
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**Торгуйте по волнам так, как учит книга, а не наугад.** Индикатор автоматически распознаёт структуру цены и размечает импульсы Эллиотта (1-2-3-4-5) и коррекции (A-B-C), а затем показывает, куда вероятнее всего пойдёт следующая волна и где, согласно книге, находится сделка. Он построен напрямую на книге «Волновой принцип Эллиотта — ключ к поведению рынка» А. Дж. Фроста и Роберта Пректера и точно следует первоисточнику: четыре незыблемых правила волн соблюдаются на 100%, поэтому недопустимая ра
Gann S9 Pro Signals and Star MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
Индикаторы
**Квадрат девяти Ганна 2 — продвинутый прогноз цены и времени** Квадрат девяти — один из самых мощных инструментов прогнозирования У.Д. Ганна. Этот индикатор — полная реализация второго поколения для MetaTrader 5, построенная строго по методу из книги Патрика Микулы. Добавлены: интерактивная панель инструментов, панель торговых сигналов, диаграмма «звезда Ганна», канальные зоны, статистика углов, оверлеи средних зон и интерфейс на 12 языках. От одной опорной цены индикатор проецирует уровни п
Gann S9 Pro Signals and Star
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
Индикаторы
**Квадрат девяти Ганна 2 — продвинутый прогноз цены и времени** Квадрат девяти — один из самых мощных инструментов прогнозирования У.Д. Ганна. Этот индикатор — полная реализация второго поколения для MetaTrader 5, построенная строго по методу из книги Патрика Микулы. Добавлены: интерактивная панель инструментов, панель торговых сигналов, диаграмма «звезда Ганна», канальные зоны, статистика углов, оверлеи средних зон и интерфейс на 12 языках. От одной опорной цены индикатор проецирует уровни п
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Индикаторы
**Measure Utility (R-Meter) — журнал сделок MFE/MAE и панель эффективности** Перестаньте искать «идеальный» индикатор. Ваше настоящее преимущество — это данные, и этот инструмент измеряет их за вас. Measure Utility — это лёгкий индикатор, который работает только в режиме измерения: он автоматически отслеживает каждую вашу сделку и показывает реальную эффективность прямо на графике. Он никогда не открывает, не изменяет и не закрывает ордера — он только наблюдает и отображает данные, поэтому по
FREE
MO Spread Monitor MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Утилиты
=== RUSSIAN (Русский) === MO Spread Monitor — know your spread before it costs you Spread Monitor shows the live spread in points against a limit you set, with a clear OK / BLOCKED state and an alert whenever the spread blows past the limit. It also tracks the session maximum, the running average, and how many times the limit was exceeded. Utility only: it never sends, modifies, or closes orders. Посмотрите другие мои индикаторы и советники MO — нажмите на моё имя выше, чтобы увидеть весь н
FREE
MO Spread Monitor
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Утилиты
=== RUSSIAN (Русский) === MO Spread Monitor — know your spread before it costs you Spread Monitor shows the live spread in points against a limit you set, with a clear OK / BLOCKED state and an alert whenever the spread blows past the limit. It also tracks the session maximum, the running average, and how many times the limit was exceeded. Utility only: it never sends, modifies, or closes orders. Посмотрите другие мои индикаторы и советники MO — нажмите на моё имя выше, чтобы увидеть весь н
FREE
Performance Lens MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Индикаторы
**Measure Utility (R-Meter) — журнал сделок MFE/MAE и панель эффективности** Перестаньте искать «идеальный» индикатор. Ваше настоящее преимущество — это данные, и этот инструмент измеряет их за вас. Measure Utility — это лёгкий индикатор, который работает только в режиме измерения: он автоматически отслеживает каждую вашу сделку и показывает реальную эффективность прямо на графике. Он никогда не открывает, не изменяет и не закрывает ордера — он только наблюдает и отображает данные, поэтому по
FREE
N Day Breakout MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Торгует пробои N-барного канала, но только когда Efficiency Ratio подтверждает трендовый рынок. Стопы по ATR и опциональный расчёт лота от риска. Входные параметры: - InpBreakoutPeriod — период канала пробоя в барах - InpERPeriod — период Efficiency Ratio - InpERThreshold — минимальный ER для входа - InpLots — фиксированный лот - InpRiskPercent — риск на сделку в % от баланса (0 = фикс. лот) - InpATRPeriod — перио
N Day Breakout
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Торгует пробои N-барного канала, но только когда Efficiency Ratio подтверждает трендовый рынок. Стопы по ATR и опциональный расчёт лота от риска. Входные параметры: - InpBreakoutPeriod — период канала пробоя в барах - InpERPeriod — период Efficiency Ratio - InpERThreshold — минимальный ER для входа - InpLots — фиксированный лот - InpRiskPercent — риск на сделку в % от баланса (0 = фикс. лот) - InpATRPeriod — перио
Kaufman Pairs Spread
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
Эксперты
Профессиональный советник для MetaTrader на основе проверенных торговых методов Рыночно-нейтральная торговля спредом: когда z-оценка отношения двух коррелированных символов растягивается, продаётся дорогая нога и покупается дешёвая, выход у среднего. Входные параметры: - InpSymbolA — символ первой ноги - InpSymbolB — символ второй ноги - InpLookback — окно z-оценки в барах - InpEntryZ — порог z-оценки для входа - InpExitZ — порог z-оценки для выхода - InpLotsA — лот для каждой ноги - InpMagic
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