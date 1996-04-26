Perfect VWAP MT4

**Perfect VWAP** — это профессиональный инструмент технического анализа для MetaTrader 5, который предлагает современный взгляд на классическую средневзвешенную по объему цену. В отличие от стандартных индикаторов VWAP, которые сбрасываются в начале каждого дня или сессии, данный индикатор использует **метод скользящего окна (Rolling Window)**. Он динамически рассчитывает VWAP за заданный пользователем период, формируя плавную непрерывную линию, идеально подходящую как для скальпинга внутри дня, так и для среднесрочного трейдинга.





Индикатор оснащен **3 настраиваемыми полосами среднеквадратичного отклонения**, взвешенными по объему. Они выступают в качестве институциональных уровней ценности, динамической поддержки/сопротивления и зон перекупленности/перепроданности.





## Входные параметры





* **Period of Volume Weight Average Price (`InpPeriod`):** Количество баров (окно расчета) для вычисления скользящего VWAP и отклонений.

* **Shift (`InpShift`):** Сдвиг линий индикатора вперед или назад по оси времени.

* **Price Type (`InpPriceType`):** Тип цены, используемый в расчетах (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted).

* **Number of StdDevs for 1st/2nd/3rd band (`InpStdDev1/2/3`):** Множители для построения 1-й, 2-й и 3-й полос отклонения (По умолчанию: 1.0, 2.0, 2.5).





## Торговые идеи





1. **Возврат к среднему (Mean Reversion):** Когда цена выходит за пределы 2-й или 3-й полосы, это указывает на статистический экстремум. Ищите разворотные паттерны для торговли с целью возврата к центральной линии VWAP.

2. **Торговля по тренду на откатах:** В сильном тренде линия VWAP работает как динамическая поддержка или сопротивление. Ловите отскок от центральной линии в сторону основного движения.

3. **Сжатие волатильности:** Сужение внешних полос вокруг VWAP указывает на консолидацию и падение объемов. Будьте готовы к импульсному пробою уровней.



