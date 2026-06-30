Gann S9 Pro Signals and Star
- Индикаторы
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Mohamed Amr Mohamed Osama AbdelwahabРазработчик ПО, преподаватель и технический руководитель команды с более чем 22-летним опытом в разработке настольных, веб- и финансовых приложений. Фрилансер с рейтингом Top Rated на Upwork: более 200 завершённых проектов, свыше $200K выполненных заказов и 100% успешных сделок. Специализируюсь на
- Версия: 3.32
- Обновлено: 17 июля 2026
- Активации: 5
**Квадрат девяти Ганна 2 — продвинутый прогноз цены и времени**
Квадрат девяти — один из самых мощных инструментов прогнозирования У.Д. Ганна.
Этот индикатор — полная реализация второго поколения для MetaTrader 5, построенная
строго по методу из книги Патрика Микулы. Добавлены: интерактивная панель инструментов,
панель торговых сигналов, диаграмма «звезда Ганна», канальные зоны, статистика углов,
оверлеи средних зон и интерфейс на 12 языках.
От одной опорной цены индикатор проецирует уровни поддержки и сопротивления на
кардинальном кресте (0, 90, 180, 270) и диагональном кресте (45, 135, 225, 315).
Также прогнозирует время (бары возможных разворотов) и измеряет, какие углы рынок
уважает больше всего. При совпадении ценового уровня со счётом Ганна по времени
выдаётся сигнал «конфлюэнс цены и времени».
Только анализ и прогноз. Без DLL, без интернета. Любой символ и таймфрейм.
**Полный список функций**
- Ценовые уровни от любой опоры: кардинальный и диагональный кресты, несколько колец
- Панель сигналов (методология книги): BUY / SELL SETUP, три уровня конфлюэнса,
алерт при совпадении S9-уровня с временно́й линией Ганна
- Диаграмма «звезда Ганна»: четыре луча, закрашенные зоны, выделение лучшего угла
- Канал Ганна: заполненная зона между ближайшими 0°-уровнями
- 11-кнопочная панель инструментов с автосохранением состояний
- Статистика углов: частота уважения каждого угла в процентах
- Средние зоны: по текущему кольцу, по всем уровням, по лучшим углам
- Временнóй прогноз: вертикали на счётах Ганна (9/25/49/81) со стрелками направления
- Исторические уровни прошлых сессий, затухающие со временем
- Конфлюэнс от максимума/минимума предыдущего D1
**Каждый параметр**
- Anchor — опора: D1 Open, Recent Swing или Manual.
- Manual base price — цена при Manual.
- Swing anchor uses a LOW — фиксация на минимуме (вкл) / максимуме (выкл).
- Bars back for the swing anchor — глубина поиска.
- Add confluence from prev D1 HIGH / LOW — уровни от вчерашних макс/мин.
- Click chart — клик задаёт опору; C возвращает к авто.
- Sqrt scale — интервал уровней; 0 = авто.
- Rings — обороты выше/ниже опоры.
- Cardinal / Diagonal levels — вкл/выкл углов.
- Overlay rotation — поворот для выравнивания; стрелки вживую.
- Draw levels within +/- % — фильтр по близости к цене.
- Levels listed per side — строк в панели.
- Extend right / Price labels / Line width — линии и подписи.
- Цвета — полный контроль.
- Angle stats: Bars to scan / Touch threshold — глубина и порог.
- Historical: sessions / rings / fade — настройки истории.
- Forecast: bars to project / color — временнóй прогноз.
- Signals: show / X / Y / language / font size — панель сигналов.
- Star / Channel / Toolbar — вкл/выкл и позиция.
**Идеи и стратегии**
1) Уровни открытия дня для интрадей (опора D1 Open).
2) Торговля от крупного свинга — стоп за уровнем, цель на следующем.
3) Используйте угол с наибольшим % уважения.
4) Ищите конфлюэнс HIGH ★★★: S9 + линия вчерашнего дня + счёт Ганна.
5) Сигнал «⚠️ конфлюэнс цены и времени» — главный сигнал методологии.
6) Звезда: зелёная зона = бычий квадрант, красная = медвежий; золотой луч = подтверждённый угол.
Very nicely coded indicator, faithful to Gann's principles, and interesting as well. Responsive author who puts a lot of pride in his work.