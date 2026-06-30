Gann S9 Pro Signals and Star

**Квадрат девяти Ганна 2 — продвинутый прогноз цены и времени**

Квадрат девяти — один из самых мощных инструментов прогнозирования У.Д. Ганна.

Этот индикатор — полная реализация второго поколения для MetaTrader 5, построенная

строго по методу из книги Патрика Микулы. Добавлены: интерактивная панель инструментов,

панель торговых сигналов, диаграмма «звезда Ганна», канальные зоны, статистика углов,

оверлеи средних зон и интерфейс на 12 языках.

От одной опорной цены индикатор проецирует уровни поддержки и сопротивления на

кардинальном кресте (0, 90, 180, 270) и диагональном кресте (45, 135, 225, 315).

Также прогнозирует время (бары возможных разворотов) и измеряет, какие углы рынок

уважает больше всего. При совпадении ценового уровня со счётом Ганна по времени

выдаётся сигнал «конфлюэнс цены и времени».

Только анализ и прогноз. Без DLL, без интернета. Любой символ и таймфрейм.

**Полный список функций**

- Ценовые уровни от любой опоры: кардинальный и диагональный кресты, несколько колец

- Панель сигналов (методология книги): BUY / SELL SETUP, три уровня конфлюэнса,

алерт при совпадении S9-уровня с временно́й линией Ганна

- Диаграмма «звезда Ганна»: четыре луча, закрашенные зоны, выделение лучшего угла

- Канал Ганна: заполненная зона между ближайшими 0°-уровнями

- 11-кнопочная панель инструментов с автосохранением состояний

- Статистика углов: частота уважения каждого угла в процентах

- Средние зоны: по текущему кольцу, по всем уровням, по лучшим углам

- Временнóй прогноз: вертикали на счётах Ганна (9/25/49/81) со стрелками направления

- Исторические уровни прошлых сессий, затухающие со временем

- Конфлюэнс от максимума/минимума предыдущего D1

**Каждый параметр**

- Anchor — опора: D1 Open, Recent Swing или Manual.

- Manual base price — цена при Manual.

- Swing anchor uses a LOW — фиксация на минимуме (вкл) / максимуме (выкл).

- Bars back for the swing anchor — глубина поиска.

- Add confluence from prev D1 HIGH / LOW — уровни от вчерашних макс/мин.

- Click chart — клик задаёт опору; C возвращает к авто.

- Sqrt scale — интервал уровней; 0 = авто.

- Rings — обороты выше/ниже опоры.

- Cardinal / Diagonal levels — вкл/выкл углов.

- Overlay rotation — поворот для выравнивания; стрелки вживую.

- Draw levels within +/- % — фильтр по близости к цене.

- Levels listed per side — строк в панели.

- Extend right / Price labels / Line width — линии и подписи.

- Цвета — полный контроль.

- Angle stats: Bars to scan / Touch threshold — глубина и порог.

- Historical: sessions / rings / fade — настройки истории.

- Forecast: bars to project / color — временнóй прогноз.

- Signals: show / X / Y / language / font size — панель сигналов.

- Star / Channel / Toolbar — вкл/выкл и позиция.

**Идеи и стратегии**

1) Уровни открытия дня для интрадей (опора D1 Open).

2) Торговля от крупного свинга — стоп за уровнем, цель на следующем.

3) Используйте угол с наибольшим % уважения.

4) Ищите конфлюэнс HIGH ★★★: S9 + линия вчерашнего дня + счёт Ганна.

5) Сигнал «⚠️ конфлюэнс цены и времени» — главный сигнал методологии.