NORD500 EA - US500 / SP500 M5 多模块交易系统





三套独立逻辑，一个目标：稳健的统计表现，风险始终可控。





概述





Nord500 EA 是一款全自动多模块交易系统，基于六年以上的 US500 数据开发和测试，测试环境包含真实的历史点差与隔夜库存费。





Nord500 不依赖单一思路，而是组合了三个相互独立的模块，每个模块拥有自己的逻辑和时间窗口。





模块 A 是核心引擎：一个高选择性的日线模型，内含三个子系统。它每天评估一次市场，并在下一交易日开始时执行信号，这一时机专门用于最大限度降低隔夜融资成本。最多同时持有 3 个单位。





模块 B 是每周择时模型，具有固定的进出场窗口，运行节奏与模块 A 完全不同。





模块 C 是可选的日内模块（默认关闭），仅在主交易时段运行，并且在日终前必定平仓。





所有模块汇入同一个聚合仓位：相反的内部信号互相抵消而非叠加持仓，从而降低保证金占用与点差成本。本 EA 同时支持对冲（hedging）与净额（netting）账户，终端重启后可完整恢复自身状态。





本 EA 不做什么





• 无马丁格尔

• 无网格

• 无加仓摊平

• 高选择性设计

• 无读取历史的取巧手段

• 无过度拟合





高选择性设计，是真正的交易策略，而非优化器的产物。





输入参数





1. Lot mode：固定手数、余额百分比或 Fixed Ratio。

2. Fixed lot per unit：固定模式下的手数。

3. Percent of balance：百分比模式下每单位的风险（手数 = 余额 x 百分比 / 100 / 1000）。

4. Fixed Ratio base lot：Fixed Ratio 模型的起始手数（级别大小）。

5. Fixed Ratio delta：升一级所需的利润。入金不会抬高级别；出金会自动降低级别。

6. Max lot per unit：单个单位的安全上限。

7. Volatility-adjusted unit size：市场动荡时自动缩小单位规模。

8. Emergency stop per unit：以价格单位表示的保护性出场（0 = 关闭）。

9. Enable module A / B / C：独立开关每个模块。

10. Broker GMT offset：设置您经纪商的 GMT 偏移（默认 3）；所有内部时间自动调整。

11. Max spread to open：点差高于该值时跳过进场。

12. Max deviation：允许的滑点（点）。

13. Magic number：订单标识。

14. 面板参数：图表仪表盘（状态、余额、总盈亏与当日盈亏、回撤、服务器时间）、位置与颜色。





推荐的经纪商设置





- 品种：US500 / SP500 / SPX500（标普 500 指数 CFD）。

- 周期：M5。

- 账户：低点差、指数零佣金、hedging 或 netting 均可。

- 杠杆：最低 1:20，建议 1:100 或更高。

- 点值：参数按 1 点 = 每手 1 USD 的品种校准。若您的经纪商为每点 10 USD，请将手数除以 10。

- 最低入金：保守配置下 1,000 USD。

- 强烈建议使用 VPS 以保证持续运行。

- 回测使用 "1 minute OHLC" 模型即可，快速且足够准确。





支持





购买后请在 MQL5 站内通过私信联系我：您将获得优化好的设置文件（Conservative、Balanced、Aggressive）以及针对您经纪商的配置协助。





重要提示





交易存在重大风险。无论回测还是实盘，过往表现均不保证未来结果。实盘前请务必在策略测试器和您经纪商条件下的模拟账户中测试本 EA。激进配置可能产生较深回撤：评估任何报告时，请务必查看 "Drawdown relative"（相对回撤）数值，而不仅是标题中的最大回撤。请选择与您可承受风险的资金相匹配的风险配置。本产品是交易工具，不构成财务建议。



