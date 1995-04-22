Nord500 EA
- 专家
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- 版本: 1.21
- 激活: 5
NORD500 EA - US500 / SP500 M5 多模块交易系统
三套独立逻辑，一个目标：稳健的统计表现，风险始终可控。
概述
Nord500 EA 是一款全自动多模块交易系统，基于六年以上的 US500 数据开发和测试，测试环境包含真实的历史点差与隔夜库存费。
Nord500 不依赖单一思路，而是组合了三个相互独立的模块，每个模块拥有自己的逻辑和时间窗口。
模块 A 是核心引擎：一个高选择性的日线模型，内含三个子系统。它每天评估一次市场，并在下一交易日开始时执行信号，这一时机专门用于最大限度降低隔夜融资成本。最多同时持有 3 个单位。
模块 B 是每周择时模型，具有固定的进出场窗口，运行节奏与模块 A 完全不同。
模块 C 是可选的日内模块（默认关闭），仅在主交易时段运行，并且在日终前必定平仓。
所有模块汇入同一个聚合仓位：相反的内部信号互相抵消而非叠加持仓，从而降低保证金占用与点差成本。本 EA 同时支持对冲（hedging）与净额（netting）账户，终端重启后可完整恢复自身状态。
本 EA 不做什么
• 无马丁格尔
• 无网格
• 无加仓摊平
• 高选择性设计
• 无读取历史的取巧手段
• 无过度拟合
高选择性设计，是真正的交易策略，而非优化器的产物。
输入参数
1. Lot mode：固定手数、余额百分比或 Fixed Ratio。
2. Fixed lot per unit：固定模式下的手数。
3. Percent of balance：百分比模式下每单位的风险（手数 = 余额 x 百分比 / 100 / 1000）。
4. Fixed Ratio base lot：Fixed Ratio 模型的起始手数（级别大小）。
5. Fixed Ratio delta：升一级所需的利润。入金不会抬高级别；出金会自动降低级别。
6. Max lot per unit：单个单位的安全上限。
7. Volatility-adjusted unit size：市场动荡时自动缩小单位规模。
8. Emergency stop per unit：以价格单位表示的保护性出场（0 = 关闭）。
9. Enable module A / B / C：独立开关每个模块。
10. Broker GMT offset：设置您经纪商的 GMT 偏移（默认 3）；所有内部时间自动调整。
11. Max spread to open：点差高于该值时跳过进场。
12. Max deviation：允许的滑点（点）。
13. Magic number：订单标识。
14. 面板参数：图表仪表盘（状态、余额、总盈亏与当日盈亏、回撤、服务器时间）、位置与颜色。
推荐的经纪商设置
- 品种：US500 / SP500 / SPX500（标普 500 指数 CFD）。
- 周期：M5。
- 账户：低点差、指数零佣金、hedging 或 netting 均可。
- 杠杆：最低 1:20，建议 1:100 或更高。
- 点值：参数按 1 点 = 每手 1 USD 的品种校准。若您的经纪商为每点 10 USD，请将手数除以 10。
- 最低入金：保守配置下 1,000 USD。
- 强烈建议使用 VPS 以保证持续运行。
- 回测使用 "1 minute OHLC" 模型即可，快速且足够准确。
支持
购买后请在 MQL5 站内通过私信联系我：您将获得优化好的设置文件（Conservative、Balanced、Aggressive）以及针对您经纪商的配置协助。
重要提示
交易存在重大风险。无论回测还是实盘，过往表现均不保证未来结果。实盘前请务必在策略测试器和您经纪商条件下的模拟账户中测试本 EA。激进配置可能产生较深回撤：评估任何报告时，请务必查看 "Drawdown relative"（相对回撤）数值，而不仅是标题中的最大回撤。请选择与您可承受风险的资金相匹配的风险配置。本产品是交易工具，不构成财务建议。