Axiom Stats MT4

首发价：$99

AXIOM STATS

Axiom Stats 目前的首发价格为 $99。

前 30 位购买者之后，价格将上涨至 $199。

购买后，请私信联系我，以获取使用说明并领取专属免费赠品。

Axiom Stats 是一款专业的交易账户统计与交易表现分析指标。

它可以读取您的交易账户数据，并将账户表现、统计数据、交易、风险、稳定性、回撤以及账户整体健康状况转化为完整的可视化分析，全部集中在一个清晰易用的面板中。

我创建 Axiom Stats，是因为我希望能够看到交易账户结果背后的完整故事。

仅仅查看账户余额是不够的。

一个盈利的账户仍然可能存在危险的回撤。

较高的胜率可能掩盖不良的风险管理。

一笔巨额盈利交易可能会让整个月看起来都很成功。

一个策略的总体结果可能很好，但其大部分亏损可能集中在某个交易品种、某个星期几，或某个特定交易时段。

我需要一个统一的面板，它能够读取账户数据、整理信息、识别优势与弱点，并清晰展示最终盈利或亏损背后的真实情况。

这正是 Axiom Stats 的核心理念。

AXIOM STATS 的功能

Axiom Stats 会分析您的交易账户历史记录和当前持仓。

它将账户信息整理到七个独立页面中：

仪表盘

表现

统计

分析

日历

交易

风险

Axiom Stats 不仅显示总利润，还可以帮助您了解：

账户赚取或亏损了多少

交易结果是否稳定

使用了多大的风险

回撤有多深

账户恢复花费了多长时间

哪些交易品种表现最好或最差

多单和空单哪一方表现更好

账户在哪些时间段表现最佳

结果是否稳定，还是依赖少数几笔异常交易

当前有哪些问题需要关注

目标很简单：将复杂的交易账户历史转化为交易者能够理解和使用的实用信息。

仪表盘

仪表盘在一个页面中提供完整的账户概览。

它汇集最重要的信息，让您无需打开多个报告即可评估账户的当前状态。

仪表盘包括：

账户脉搏

账户历程

已实现净利润或亏损

当前净值

最大回撤

账户盈利能力

风险控制

交易稳定性

交易质量

账户健康状况

当前持仓

需要关注的问题

交易活动摘要

已实现和浮动结果

交易数量及账户快速概览

仪表盘旨在回答一个重要问题：

这个账户目前的状况如何？

账户脉搏

账户脉搏是对账户整体状况的综合评估。

它分析账户的总体状态，并以清晰易懂的方式展示结果。

根据账户数据，它可以显示账户表现是否良好、是否保持稳定、是否处于恢复阶段，或是否正承受压力。

它还会针对当前结果提供文字解释，让交易者不必在缺乏背景信息的情况下独自解读数字。

账户脉搏不是预测，也不保证未来结果。它只是对当前可用账户数据进行的结构化解读。

账户历程

账户历程以可视化方式展示账户在所选时间段内的发展过程。

它可以帮助您了解以下因素之间的关系：

账户增长

盈利与亏损

入金与出金

回撤

恢复

余额变化

净值变化

您无需只根据账户的最终价值评估表现，而是可以查看账户达到当前结果之前所经历的完整过程。

这让您更容易识别平稳增长、不稳定表现、长期回撤、突然亏损以及恢复阶段。

账户健康状况

账户健康状况部分将多个重要的交易表现领域整合为一项统一的可视化评估。

它会分析以下指标：

盈利能力

风险控制

稳定性

交易质量

这有助于判断账户结果是否建立在健康的交易模式之上，或者最终结果是否掩盖了严重的弱点。

盈利账户并不一定是健康账户。

Axiom Stats 的目的就是帮助您看清这一区别。

表现页面

表现页面展示账户的财务结果如何随时间发生变化。

它包含多项指标、图表和月度统计数据，可帮助您评估增长和稳定性。

您可以分析：

净利润或净亏损

账户回报率

总利润

总亏损

平均每笔交易结果

盈利因子

期望值

最佳和最差时期

月度表现

年度表现

回撤

恢复情况

结果质量

该页面可以帮助您判断账户表现是保持稳定、正在改善、逐渐恶化，还是严重依赖少数几笔交易。

统计页面

统计页面对已完成的交易活动进行更深入的数值分析。

它可以帮助您从多个角度研究交易历史，包括：

整体交易统计

各交易品种表现

多单和空单表现

交易持续时间

盈利交易

亏损交易

盈亏平衡交易

交易结果分布

百分位数

平均值和中位数

交易量

持仓时间

统计页面不仅显示账户赚了多少钱，还能帮助解释这些结果是如何产生的。

分析页面

分析页面对稳定性、连续盈利或亏损、恢复、结果分布以及滚动表现进行更深入的研究。

它包含以下高级指标：

盈利天数

盈利周数

平均每日利润或亏损

每日波动率

最佳交易日

最差交易日

交易结果中位数

标准差

第 25 百分位数

第 75 百分位数

偏度

异常值

当前连续表现

最大连续盈利次数

最大连续亏损次数

平均连续盈利次数

平均连续亏损次数

最长恢复时间

滚动胜率

滚动盈利因子

滚动期望值

滚动周期利润或亏损

最佳分析窗口

最差分析窗口

分析页面还可以帮助您按照以下条件研究交易表现：

交易品种

时间周期

一天中的小时

星期几

交易持续时间

滚动分析窗口

该页面专为希望超越表面统计数据，深入了解交易表现结构与稳定性的交易者而设计。

日历页面

日历页面按照日期整理交易结果。

它允许您通过不同的日历视图研究表现，包括：

月度

年度

星期

您可以查看：

每日利润与亏损

每日回报率

交易数量

盈利日

亏损日

盈亏平衡日

活跃和非活跃交易日

月度摘要

各星期表现

所选日期的详细信息

日历可以帮助您识别在普通账户历史表格中难以发现的规律。

例如，您可能会发现账户在某些时期表现良好，但在某个特定星期几经常出现亏损。

交易页面

交易页面提供用于分析的详细交易活动记录。

它包含以下独立视图：

已关闭交易

成交记录

资金活动

当前持仓

根据所选视图，您可以查看：

订单编号

交易品种

方向

交易类型

交易量

开仓时间

平仓时间

开仓价格

平仓价格

止损

止盈

佣金

隔夜利息

手续费

其他成本

已实现利润或亏损

浮动利润或亏损

持仓持续时间

魔术编号

详细表格可以帮助您从账户整体摘要深入到构成最终结果的每一笔交易。

当前持仓

Axiom Stats 还会监控当前未平仓持仓。

这使仪表盘能够区分：

已完成的结果

当前浮动结果

已关闭的交易活动

当前市场风险敞口

当前持仓部分可以帮助您了解现在正在影响账户的因素，而不仅仅是过去发生的事情。

Axiom Stats 不会管理或关闭这些持仓。它只会显示和分析账户中可用的信息。

风险页面

风险页面专注于账户表现的负面部分。

它旨在帮助您了解亏损如何形成、亏损是否过度集中，以及账户在低于前期峰值的状态下持续了多长时间。

风险页面包含以下专属视图：

风险概览

回撤

集中度

它可以显示：

当前净值回撤

历史最大回撤

回撤深度

回撤金额

回撤持续时间

水下时间

恢复时间

恢复因子

连续亏损

保证金水平

可用保证金

各交易品种的亏损集中度

总亏损

亏损占比

最大单笔亏损

回撤事件

恢复状态

这可以帮助您评估账户不仅赚取了多少，同时也能了解账户为了获得这些结果承受了什么。

回撤分析

Axiom Stats 不会将回撤仅仅视为一个孤立的数字。

它会将每次回撤事件分解为以下重要阶段：

开始

最低点

恢复

回撤深度

金额亏损

水下时间

恢复时间

当前状态

这可以让您更清楚地了解账户风险。

两个账户可能具有相同的最大回撤，但其实际表现可能完全不同。一个账户可能迅速恢复，而另一个账户可能连续数月处于回撤状态。

Axiom Stats 可以帮助您看清这一区别。

风险集中度

风险集中度显示账户总亏损是否过度集中在某个特定市场或交易品种。

您可以分析：

各交易品种的总亏损

每个交易品种占总亏损的比例

最大单笔亏损

每个交易品种的亏损贡献

集中度排名

较高的集中度可能意味着某个交易品种或市场造成了账户中不成比例的大量亏损。

这些信息可以帮助交易者识别策略或交易行为中需要重点关注的部分。

所选时间段分析

Axiom Stats 允许您分析不同的时间段，而不必每次都评估完整的账户历史。

可选择的时间段包括：

1 个月

3 个月

6 个月

年初至今

1 年

全部历史

所选时间段决定用于计算当前统计数据的日期范围。

这使您能够将近期表现与账户的长期表现进行比较。

例如，一个账户在全部历史范围内可能仍然盈利，但在最近三个月中表现不佳。时间段分析可以帮助您发现这一点。

演示预览

Axiom Stats 包含演示预览模式，即使当前账户没有足够的交易历史，您仍然可以探索仪表盘并了解不同页面。

这让您可以在分析完整账户之前，更轻松地熟悉界面并了解各个部分的功能。

演示数据与真实账户分析清晰分离，不会改变您的实际交易数据。

CSV 导出

交易页面包含 CSV 导出功能。

您可以导出详细的账户信息，用于进一步查看、保存记录或进行外部分析。

导出的信息将根据当前所选的数据视图和可用账户历史生成。

内置说明

Axiom Stats 既适合经验丰富的交易者，也适合刚开始学习账户统计数据的用户。

仪表盘为重要元素提供了详细说明。

当您将鼠标悬停在重要卡片、统计指标、表格标题或数值上时，Axiom Stats 会解释：

该信息代表什么

为什么它很重要

通常应该如何解读

这使高级账户统计更容易理解，也无需用户单独研究每一个金融术语。

主要功能

专业交易账户统计仪表盘

七个完整分析页面

账户脉搏综合评估

账户历程可视化

账户健康状况评估

当前持仓监控

“需要关注”系统

余额与净值分析

已实现和浮动利润或亏损

回报率分析

盈利能力分析

回撤与恢复分析

盈利因子

期望值

胜率分析

平均和中位交易结果

交易结果分布

百分位数分析

每日和每周稳定性

连续盈利与亏损分析

滚动表现分析

各交易品种表现

多空方向表现

时间周期分析

小时表现分析

星期表现分析

交易持续时间分析

月度和年度表现

交易日历

已关闭交易历史

成交历史

入金与出金

当前持仓表格

佣金、隔夜利息、手续费和成本分析

风险概览

回撤事件表格

各交易品种亏损集中度

保证金和可用保证金信息

多种时间段筛选器

CSV 导出

演示预览

完整和紧凑布局

适合初学者的说明

自适应仪表盘设计

适用人群

Axiom Stats 专为希望深入了解账户状态，而不仅仅关注最终余额的交易者而设计。

它适用于：

外汇交易者

黄金交易者

指数交易者

加密货币 CFD 交易者

手动交易者

算法交易者

交易机器人开发者

策略测试人员

自营交易公司交易者

交易信号提供者

账户管理者

正在评估新交易系统的交易者

希望提高稳定性的交易者

希望识别隐藏风险的交易者

希望拥有专业交易表现仪表盘的交易者

AXIOM STATS 不是什么

Axiom Stats 不是交易机器人。

它不会开仓、修改或关闭交易。

它不会复制交易。

它不会提供买入或卖出信号。

它不保证盈利。

它无法修复一个无法盈利的交易策略。

它不能取代风险管理或专业的财务判断。

Axiom Stats 是一款专业的账户分析与决策支持指标，旨在帮助您更清晰地了解交易表现。

AXIOM STATS 的独特之处

大多数账户历史工具只会显示交易列表以及最终的利润或亏损。

Axiom Stats 的不同之处在于，它会将账户历史转化为完整的账户故事。

它将以下信息整合在一起：

表现

统计

稳定性

日历规律

单笔交易

当前持仓

回撤

恢复

风险集中度

账户健康状况

它不仅告诉您账户赚了多少钱。

它还可以帮助您了解账户如何获得这些结果、承担了多少风险、弱点在哪里，以及哪些问题可能需要关注。

它不仅仅是一份账户报表。

它是一套完整的交易账户分析仪表盘。

快速开始

将 Axiom Stats 添加到任意图表。 允许它读取可用的账户历史。 选择您希望分析的时间段。 从仪表盘开始，查看账户脉搏。 使用账户历程了解账户的发展过程。 打开表现页面，查看财务结果随时间的变化。 使用统计和分析页面进行更深入的表现评估。 查看日历，寻找与日期相关的规律。 打开交易页面，检查单笔交易和当前持仓。 使用风险页面研究回撤、恢复和亏损集中度。 当您需要说明时，将鼠标悬停在重要元素上。 必要时将交易信息导出为 CSV。

用户手册

完整的 PDF 用户手册将通过产品文档链接提供。

手册将说明：

安装

仪表盘导航

账户脉搏

账户历程

账户健康状况

表现分析

统计指标

分析页面的各个视图

日历视图

交易与持仓

风险分析

回撤事件

风险集中度

时间段选择

演示预览

CSV 导出

仪表盘内置说明

推荐使用流程

重要声明

Axiom Stats 是一款账户分析与决策支持指标。

过去的交易表现并不能保证未来结果。

所有统计数据都应结合实际背景进行解读。较高的胜率、强劲的回报率或盈利时期，并不自动意味着账户或策略是安全的。

请始终将这些信息与您自己的判断、交易计划和风险管理规则结合使用。

首发优惠

Axiom Stats 目前的首发价格为 $99。

前 30 位购买者之后，价格将上涨至 $199。

购买后，请私信联系我，以获取使用说明并领取专属免费赠品。

如果您希望以首发价格购买 Axiom Stats，请在前 30 个购买名额用完之前完成购买。