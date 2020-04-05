WaveTechAI Current

WaveTech Current — Система стабильности XAUUSD (M30)





Таблица показателей:

Показатель Значение Период бэктеста 2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos) Чистая прибыль +$2,375 (0.01 lote fixo) Профит-фактор 1.44 Коэффициент Шарпа 4.93 Фактор восстановления 9.3 Макс. просадка $255 (2.21%) Процент прибыльных сделок 79.5% Всего сделок 1,109

Полное описание:





WaveTech Current — Система стабильности XAUUSD (M30)

Current создан для одной цели: стабильности. Моментум-ядро на основе MACD, отфильтрованное линейно-взвешенной скользящей средней на M30, дало 79.5% выигрышных сделок из 1 109 сделок — почти 4 из 5 сделок закрылись в плюс за 2,5 года.





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ЦЕНА ЗАПУСКА — ДЛЯ ПЕРВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

• Первые 10 копий: $199 (следующая цена $299, финальная цена $999)

• Наш публичный live-сигнал на MQL5 сейчас в разработке. Цена растёт по мере накопления подтверждённой live-истории — первые покупатели получают самую низкую цену, которая когда-либо будет у этого советника, а ссылка на live-сигнал будет опубликована на этой странице.





Проверенный бэктест — полная прозрачность:

• 2,5 года (2024.01 – 2026.06), включает все режимы рынка золота

• 99% качество истории, реальные тиковые данные, переменный спред, издержки учтены

• +$2,375 чистой прибыли при фиксированном лоте 0.01

• Профит-фактор 1.44 · Шарп 4.93 · Восстановление 9.3 · Макс. просадка $255 · Процент прибыльных 79.5% · 1 109 сделок





Честное замечание о проценте прибыльных сделок:

Высокий процент прибыльных сделок означает небольшие частые выигрыши и периодические более крупные убытки — это структурный компромисс, и мы говорим об этом открыто, а не скрываем. У каждой позиции по-прежнему есть жёсткий стоп-лосс, поэтому убыточная сделка всегда представляет собой контролируемый, заранее определённый убыток. Никакого грида, никакого мартингейла, никакого усреднения — никогда.





КАК СОЗДАВАЛАСЬ ЭТА СТРАТЕГИЯ:

Каждая система WaveTech.IA проходит один и тот же трёхэтапный процесс, прежде чем получить название, — под руководством трейдера с 15-летним практическим опытом на рынке, использующего ИИ для исследования гораздо большего пространства решений, чем ручная разработка когда-либо позволяла:

1. Создано с помощью ИИ — логика стратегии генерируется и дорабатывается ИИ на исторических данных XAUUSD под руководством 15-летнего трейдерского опыта, направляющего поиск к сетапам с реальным рыночным смыслом, а не просто к подогнанным цифрам.

2. Статистически подтверждено — каждый кандидат должен пройти серию статистических тестов: валидацию на отложенных данных (out-of-sample), проверку стабильности параметров и стресс-тесты Монте-Карло, прежде чем получить название.

3. Безжалостно отфильтровано — менее 0,5% сгенерированных кандидатов проходят отбор. Стратегии, которые мы выводим на рынок, — это выжившие, публикуемые с полной историей сделок.

ИИ ускоряет поиск. 15 лет трейдерского опыта решают, что стоит оставить.





КАК ТОРГУЕТ СИСТЕМА:

• Моментум-ядро MACD + трендовый фильтр LWMA

• Управление безубытком после выхода в прибыль; фильтр выходных; фиксированный размер позиции

Для кого предназначен:

Для трейдеров, которым психологически важны частые «зелёные» закрытия сделок для сохранения дисциплины, а также для тех, кто собирает портфель и ищет компонент с высоким процентом побед, чтобы сгладить общую кривую капитала наряду с системами пробоя с более низким винрейтом (см. WaveTech Breaker и Swell).

Не скальпер — создан, чтобы работать долго, а не спешить:

Каждая сделка — это единичная, независимая позиция с широким тейк-профитом и широким стоп-лоссом, определёнными при входе — никакого грида, никакого мартингейла, никакого усреднения, никогда.

Позиции удерживаются от часов до дней, а не секунд. За 2,5 года бэктеста система совершала примерно одну сделку каждые 0.8 дн. — всего 1109 сделок, а не тысячи микро-скальпов.

Почему это важно: низкочастотные сделки с широкими целями гораздо менее чувствительны к спреду, проскальзыванию и шуму исполнения, чем высокочастотный скальпинг, — а значит, представленный здесь бэктест гораздо ближе к тому, что вы получите в реальной торговле. Меньше, но более взвешенных сделок также означает структурно более устойчивую систему: нет зависимости от сверхточных исполнений, нет хрупкого преимущества, которое рушится в тот момент, когда спред брокера расширяется на полпункта.





Рекомендации:

• Инструмент: XAUUSD · Таймфрейм: M30

• Рекомендуемый минимальный капитал: $ 500 для 0.01 лота

• Рекомендуется брокер ECN/RAW с низким спредом; рекомендуется VPS для исполнения 24/5

• Рекомендуется счёт HEDGE





Автоматическая доставка:

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Создано трейдером, а не только лабораторией. WaveTech.IA управляется трейдером, работающим полный день, с 15-летним опытом на рынке — ИИ является инструментом, который строит и тестирует в большом масштабе, но каждая стратегия, попадающая в этот магазин, сначала проходит через суждение трейдера.

Часть портфеля из 15 систем:

Current — одна из 15 некоррелированных систем XAUUSD, разработанных WaveTech.IA, каждая на своём таймфрейме и со своей логикой, все проверены по одной и той же методологии. Комбинируйте 3–5 разных стратегий на разных таймфреймах, чтобы сгладить кривую капитала.





Торговля сопряжена с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Никогда не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.