WaveTechAI Riptide

Таблица показателей:

Riptide — импульсная стратегия по золоту, сочетающая фильтр канала Кельтнера с подтверждением по MACD на таймфрейме M15. Это флагман портфеля WaveTech.IA: самая высокая чистая прибыль среди наших 15 систем, с исторической долей прибыльных сделок 75.9% на 1 143 сделках.





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СТАРТОВЫЕ ЦЕНЫ — ДЛЯ ПЕРВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Первые 10 копий: $299 (следующая цена $399, финальная цена $1499)

Наш публичный сигнал MQL5 сейчас находится в разработке. Цена будет расти по мере накопления проверенной живой истории — первые покупатели получают самую низкую цену, которая когда-либо будет у этого советника, а ссылка на сигнал будет опубликована на этой странице.

Проверенный бэктест — полная прозрачность:

2,5 года (01.2024 – 06.2026): исторический бычий рынок, резкие коррекции и периоды консолидации

Качество исторических данных 99%, реальные тиковые данные, переменный спред, учтены комиссия и проскальзывание

+$3 983 чистой прибыли при фиксированном лоте 0.01 — без трюков с компаундингом, без подбора удачных периодов

Профит-фактор 1.97 · Шарп 5.57 · Фактор восстановления 12.7 · Макс. просадка $313 · 1 143 сделки

КАК СОЗДАВАЛАСЬ ЭТА СТРАТЕГИЯ:

Каждая система WaveTech.IA проходит один и тот же трёхэтапный процесс, прежде чем выйти в продажу — под руководством трейдера с 15-летним практическим опытом на рынке, использующего ИИ для исследования гораздо большего пространства решений, чем это возможно вручную:

Генерация с помощью ИИ — логика стратегии генерируется и дорабатывается с помощью ИИ на исторических данных XAUUSD, при этом 15-летний трейдерский опыт направляет поиск в сторону сетапов, имеющих реальный рыночный смысл, а не просто подогнанных под историю цифр. Статистическая валидация — каждый кандидат должен пройти серию статистических тестов: валидацию вне выборки, проверку стабильности параметров и стресс-тесты Монте-Карло, прежде чем считаться проверенным. Жёсткий отбор — менее 0.5% сгенерированных кандидатов проходят отбор. Стратегии, которые попадают на рынок, — это выжившие, опубликованные с полной историей сделок.

ИИ ускоряет поиск. 15 лет трейдерского опыта решают, что стоит оставить.

КАК ТОРГУЕТ СИСТЕМА:

Вход: пробой канала Кельтнера, подтверждённый импульсом MACD на M15

Каждая позиция имеет жёсткий стоп-лосс , установленный у брокера; фиксированный размер позиции

Перевод в безубыток при выходе сделки в прибыль; фильтр выходных (закрытие позиций перед закрытием пятницы)

Защита от аномальных ценовых скачков

Не скальпер — создан, чтобы работать долго, а не спешить:

Каждая сделка — это отдельная независимая позиция с широким тейк-профитом и широким стоп-лоссом , заданными при входе — никаких сеток, никакого мартингейла, никакого усреднения. Позиции удерживаются часы или дни, а не секунды. За 2,5 года бэктеста система совершала в среднем одну сделку каждые 0.8 дня — всего 1 143 сделки, а не тысячи микроскальпов.

Почему это важно: редкие сделки с широкими целями гораздо менее чувствительны к спреду, проскальзыванию и шуму исполнения, чем высокочастотный скальпинг — а значит, бэктест, который вы видите, гораздо ближе к тому, что вы получите вживую. Меньше, но более взвешенных сделок означает и структурно более устойчивую систему: нет зависимости от сверхточных исполнений, нет хрупкого преимущества, которое рушится при расширении спреда брокера на полпункта.

Рекомендации:

Инструмент: XAUUSD · Таймфрейм: M15

Рекомендуемый минимальный капитал: $400 для лота 0.01

Рекомендуется брокер ECN/RAW с низким спредом; рекомендуется VPS для работы 24/5

Рекомендуется хедж-счёт

Автоматическая доставка:

Файлы доставляются автоматически. Вам не нужно писать в личные сообщения, чтобы что-то разблокировать. Поддержка доступна при необходимости, но продукт полностью готов к использованию из коробки.

Создано трейдером, а не просто лабораторией WaveTech.IA управляется трейдером, работающим на рынке полный рабочий день с 15-летним опытом — ИИ является инструментом для масштабного создания и тестирования, но каждая стратегия, попадающая в этот магазин, прошла через оценку трейдера.

Часть портфеля из 15 систем:

Riptide — одна из 15 некоррелированных систем WaveTech.IA для XAUUSD, каждая на своём таймфрейме и со своей логикой, все проверены по одной методологии. Комбинируйте 3–5 разных стратегий на разных таймфреймах, чтобы сгладить кривую доходности.