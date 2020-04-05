WaveTechAI Riptide

  • Эксперты
  • Felipe Pereira Ravanini
    Felipe Pereira Ravanini

    Felipe Pereira Ravanini

    Обладая 15-летним опытом работы на финансовых рынках, я привношу институциональную строгость в алгоритмическую торговлю.
    Мой опыт включает работу в хедж-фондах, где я глубоко изучил управление рисками, построение портфеля и микроструктуру рынка.
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5
WaveTech Riptide — Импульсная система для XAUUSD (M15)


Таблица показателей:

Показатель

Значение

Период бэктеста

2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos)

Чистая прибыль

+$3,983 (0.01 lote fixo)

Профит-фактор

1.97

Коэффициент Шарпа

5.57

Фактор восстановления

12.7

Макс. просадка

$313 (2.39%)

Процент прибыльных сделок

75.9%

Всего сделок

1,143


Riptide — импульсная стратегия по золоту, сочетающая фильтр канала Кельтнера с подтверждением по MACD на таймфрейме M15. Это флагман портфеля WaveTech.IA: самая высокая чистая прибыль среди наших 15 систем, с исторической долей прибыльных сделок 75.9% на 1 143 сделках.


На нашем сайте вы найдете всю необходимую информацию и инструменты для анализа. Ознакомьтесь с этой публикацией:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/772707


СТАРТОВЫЕ ЦЕНЫ — ДЛЯ ПЕРВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

  • Первые 10 копий: $299 (следующая цена $399, финальная цена $1499)
  • Наш публичный сигнал MQL5 сейчас находится в разработке. Цена будет расти по мере накопления проверенной живой истории — первые покупатели получают самую низкую цену, которая когда-либо будет у этого советника, а ссылка на сигнал будет опубликована на этой странице.

Проверенный бэктест — полная прозрачность:

  • 2,5 года (01.2024 – 06.2026): исторический бычий рынок, резкие коррекции и периоды консолидации
  • Качество исторических данных 99%, реальные тиковые данные, переменный спред, учтены комиссия и проскальзывание
  • +$3 983 чистой прибыли при фиксированном лоте 0.01 — без трюков с компаундингом, без подбора удачных периодов
  • Профит-фактор 1.97 · Шарп 5.57 · Фактор восстановления 12.7 · Макс. просадка $313 · 1 143 сделки

КАК СОЗДАВАЛАСЬ ЭТА СТРАТЕГИЯ:
Каждая система WaveTech.IA проходит один и тот же трёхэтапный процесс, прежде чем выйти в продажу — под руководством трейдера с 15-летним практическим опытом на рынке, использующего ИИ для исследования гораздо большего пространства решений, чем это возможно вручную:

  1. Генерация с помощью ИИ — логика стратегии генерируется и дорабатывается с помощью ИИ на исторических данных XAUUSD, при этом 15-летний трейдерский опыт направляет поиск в сторону сетапов, имеющих реальный рыночный смысл, а не просто подогнанных под историю цифр.
  2. Статистическая валидация — каждый кандидат должен пройти серию статистических тестов: валидацию вне выборки, проверку стабильности параметров и стресс-тесты Монте-Карло, прежде чем считаться проверенным.
  3. Жёсткий отбор — менее 0.5% сгенерированных кандидатов проходят отбор. Стратегии, которые попадают на рынок, — это выжившие, опубликованные с полной историей сделок.
ИИ ускоряет поиск. 15 лет трейдерского опыта решают, что стоит оставить.

КАК ТОРГУЕТ СИСТЕМА:

  • Вход: пробой канала Кельтнера, подтверждённый импульсом MACD на M15
  • Каждая позиция имеет жёсткий стоп-лосс, установленный у брокера; фиксированный размер позиции
  • Перевод в безубыток при выходе сделки в прибыль; фильтр выходных (закрытие позиций перед закрытием пятницы)
  • Защита от аномальных ценовых скачков
Не скальпер — создан, чтобы работать долго, а не спешить:
Каждая сделка — это отдельная независимая позиция с широким тейк-профитом и широким стоп-лоссом, заданными при входе — никаких сеток, никакого мартингейла, никакого усреднения. Позиции удерживаются часы или дни, а не секунды. За 2,5 года бэктеста система совершала в среднем одну сделку каждые 0.8 дня — всего 1 143 сделки, а не тысячи микроскальпов.

Почему это важно: редкие сделки с широкими целями гораздо менее чувствительны к спреду, проскальзыванию и шуму исполнения, чем высокочастотный скальпинг — а значит, бэктест, который вы видите, гораздо ближе к тому, что вы получите вживую. Меньше, но более взвешенных сделок означает и структурно более устойчивую систему: нет зависимости от сверхточных исполнений, нет хрупкого преимущества, которое рушится при расширении спреда брокера на полпункта.

Рекомендации:

  • Инструмент: XAUUSD · Таймфрейм: M15
  • Рекомендуемый минимальный капитал: $400 для лота 0.01
  • Рекомендуется брокер ECN/RAW с низким спредом; рекомендуется VPS для работы 24/5
  • Рекомендуется хедж-счёт

Автоматическая доставка:
Файлы доставляются автоматически. Вам не нужно писать в личные сообщения, чтобы что-то разблокировать. Поддержка доступна при необходимости, но продукт полностью готов к использованию из коробки.

Создано трейдером, а не просто лабораторией

WaveTech.IA управляется трейдером, работающим на рынке полный рабочий день с 15-летним опытом — ИИ является инструментом для масштабного создания и тестирования, но каждая стратегия, попадающая в этот магазин, прошла через оценку трейдера.


Часть портфеля из 15 систем:
Riptide — одна из 15 некоррелированных систем WaveTech.IA для XAUUSD, каждая на своём таймфрейме и со своей логикой, все проверены по одной методологии. Комбинируйте 3–5 разных стратегий на разных таймфреймах, чтобы сгладить кривую доходности.

Торговля сопряжена с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Никогда не торгуйте деньгами, которые не можете позволить себе потерять.
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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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WaveTechAI Breaker
Felipe Pereira Ravanini
Эксперты
WaveTech Breaker — Система пробоя канала XAUUSD (H1) Таблица показателей: Показатель Значение Период бэктеста 2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos) Чистая прибыль +$2,903 (0.01 lote fixo) Профит-фактор 1.47 Коэффициент Шарпа 5.03 Фактор восстановления 12.3 Макс. просадка $236 (1.92%) Процент прибыльных сделок 53.4% Всего сделок 1,089   Полное описание:   Breaker торгует пробои Gold, используя структуру из двух каналов Кельтнера на H1: медленный канал определяет режим рынка, быстрый канал задаёт вр
WaveTechAI Crest
Felipe Pereira Ravanini
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WaveTech Crest — Точная система XAUUSD (H1) Таблица показателей: Показатель Значение Период бэктеста 2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos) Чистая прибыль +$2,623 (0.01 lote fixo) Профит-фактор 2.08 Коэффициент Шарпа 6.46 Фактор восстановления 13.7 Макс. просадка $192 (1.58%) Процент прибыльных сделок 58.1% Всего сделок 642   Полное описание:   WaveTech Crest — Точная система XAUUSD (H1) Crest — статистически самая точная система в портфеле WaveTech.IA: коэффициент Шарпа 6.46 и максимальная просадк
WaveTechAI Swell
Felipe Pereira Ravanini
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WaveTech Swell — Свинг-система XAUUSD (H4) Таблица показателей: Показатель Значение Период бэктеста 2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos) Чистая прибыль +$2,958 (0.01 lote fixo) Профит-фактор 2.51 Коэффициент Шарпа 4.91 Фактор восстановления 13.2 Макс. просадка $225 (1.77%) Процент прибыльных сделок 52.4% Всего сделок 340   Полное описание:   WaveTech Swell — Свинг-система XAUUSD (H4) Swell — это терпеливая свинг-стратегия по золоту на таймфрейме H4, построенная на моментуме MACD с управлением сд
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WaveTech Current — Система стабильности XAUUSD (M30) Таблица показателей: Показатель Значение Период бэктеста 2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos) Чистая прибыль +$2,375 (0.01 lote fixo) Профит-фактор 1.44 Коэффициент Шарпа 4.93 Фактор восстановления 9.3 Макс. просадка $255 (2.21%) Процент прибыльных сделок 79.5% Всего сделок 1,109   Полное описание:   WaveTech Current — Система стабильности XAUUSD (M30) Current создан для одной цели: стабильности. Моментум-ядро на основе MACD, отфильтрованное л
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