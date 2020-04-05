WaveTechAI Riptide
- Эксперты
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Felipe Pereira RavaniniОбладая 15-летним опытом работы на финансовых рынках, я привношу институциональную строгость в алгоритмическую торговлю.
Мой опыт включает работу в хедж-фондах, где я глубоко изучил управление рисками, построение портфеля и микроструктуру рынка.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Таблица показателей:
|
Показатель
|
Значение
|
Период бэктеста
|
2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos)
|
Чистая прибыль
|
+$3,983 (0.01 lote fixo)
|
Профит-фактор
|
1.97
|
Коэффициент Шарпа
|
5.57
|
Фактор восстановления
|
12.7
|
Макс. просадка
|
$313 (2.39%)
|
Процент прибыльных сделок
|
75.9%
|
Всего сделок
|
1,143
На нашем сайте вы найдете всю необходимую информацию и инструменты для анализа. Ознакомьтесь с этой публикацией:
- Первые 10 копий: $299 (следующая цена $399, финальная цена $1499)
- Наш публичный сигнал MQL5 сейчас находится в разработке. Цена будет расти по мере накопления проверенной живой истории — первые покупатели получают самую низкую цену, которая когда-либо будет у этого советника, а ссылка на сигнал будет опубликована на этой странице.
- 2,5 года (01.2024 – 06.2026): исторический бычий рынок, резкие коррекции и периоды консолидации
- Качество исторических данных 99%, реальные тиковые данные, переменный спред, учтены комиссия и проскальзывание
- +$3 983 чистой прибыли при фиксированном лоте 0.01 — без трюков с компаундингом, без подбора удачных периодов
- Профит-фактор 1.97 · Шарп 5.57 · Фактор восстановления 12.7 · Макс. просадка $313 · 1 143 сделки
- Генерация с помощью ИИ — логика стратегии генерируется и дорабатывается с помощью ИИ на исторических данных XAUUSD, при этом 15-летний трейдерский опыт направляет поиск в сторону сетапов, имеющих реальный рыночный смысл, а не просто подогнанных под историю цифр.
- Статистическая валидация — каждый кандидат должен пройти серию статистических тестов: валидацию вне выборки, проверку стабильности параметров и стресс-тесты Монте-Карло, прежде чем считаться проверенным.
- Жёсткий отбор — менее 0.5% сгенерированных кандидатов проходят отбор. Стратегии, которые попадают на рынок, — это выжившие, опубликованные с полной историей сделок.
- Вход: пробой канала Кельтнера, подтверждённый импульсом MACD на M15
- Каждая позиция имеет жёсткий стоп-лосс, установленный у брокера; фиксированный размер позиции
- Перевод в безубыток при выходе сделки в прибыль; фильтр выходных (закрытие позиций перед закрытием пятницы)
- Защита от аномальных ценовых скачков
- Инструмент: XAUUSD · Таймфрейм: M15
- Рекомендуемый минимальный капитал: $400 для лота 0.01
- Рекомендуется брокер ECN/RAW с низким спредом; рекомендуется VPS для работы 24/5
- Рекомендуется хедж-счёт
Создано трейдером, а не просто лабораторией
WaveTech.IA управляется трейдером, работающим на рынке полный рабочий день с 15-летним опытом — ИИ является инструментом для масштабного создания и тестирования, но каждая стратегия, попадающая в этот магазин, прошла через оценку трейдера.