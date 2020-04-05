WaveTechAI Crest

  • Эксперты
  • Felipe Pereira Ravanini
    Felipe Pereira Ravanini

    Felipe Pereira Ravanini

    Обладая 15-летним опытом работы на финансовых рынках, я привношу институциональную строгость в алгоритмическую торговлю.
    Мой опыт включает работу в хедж-фондах, где я глубоко изучил управление рисками, построение портфеля и микроструктуру рынка.
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

WaveTech Crest — Точная система XAUUSD (H1)

Таблица показателей:


Показатель

Значение

Период бэктеста

2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos)

Чистая прибыль

+$2,623 (0.01 lote fixo)

Профит-фактор

2.08

Коэффициент Шарпа

6.46

Фактор восстановления

13.7

Макс. просадка

$192 (1.58%)

Процент прибыльных сделок

58.1%

Всего сделок

642

 

Полное описание:

 

WaveTech Crest — Точная система XAUUSD (H1)

Crest — статистически самая точная система в портфеле WaveTech.IA: коэффициент Шарпа 6.46 и максимальная просадка всего $192 (1.58%) за 2,5 года на реальных тиковых данных по золоту. Система сочетает структуру канала Кельтнера с триггером волатильности по ATR и трендовым фильтром на основе линейной регрессии на H1 — сделки совершаются только тогда, когда совпадают волатильность, структура и тренд.


У нас на сайте есть вся информация и аналитические инструменты, которыми вы можете воспользоваться, пожалуйста, ознакомьтесь с этим постом:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/772707


ЦЕНА ЗАПУСКА — ДЛЯ ПЕРВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

      Первые 10 копий: $199 (следующая цена $299, финальная цена $999)

      Наш публичный live-сигнал на MQL5 сейчас в разработке. Цена растёт по мере накопления подтверждённой live-истории — первые покупатели получают самую низкую цену, которая когда-либо будет у этого советника, а ссылка на live-сигнал будет опубликована на этой странице.


Проверенный бэктест — полная прозрачность:

      2,5 года (2024.01 – 2026.06), охватывает все рыночные режимы золота

      99% качество истории, реальные тиковые данные, переменный спред, издержки учтены

      +$2,623 чистой прибыли при фиксированном лоте 0.01

      Профит-фактор 2.08 · Шарп 6.46 · Фактор восстановления 13.7 · Макс. просадка $192 · 642 сделки


КАК СОЗДАВАЛАСЬ ЭТА СТРАТЕГИЯ:

Каждая система WaveTech.IA проходит один и тот же трёхэтапный процесс, прежде чем получить название, — под руководством трейдера с 15-летним практическим опытом на рынке, использующего ИИ для исследования гораздо большего пространства решений, чем ручная разработка когда-либо позволяла:

1.     Создано с помощью ИИ — логика стратегии генерируется и дорабатывается ИИ на исторических данных XAUUSD под руководством 15-летнего трейдерского опыта, направляющего поиск к сетапам с реальным рыночным смыслом, а не просто к подогнанным цифрам.

2.     Статистически подтверждено — каждый кандидат должен пройти серию статистических тестов: валидацию на отложенных данных (out-of-sample), проверку стабильности параметров и стресс-тесты Монте-Карло, прежде чем получить название.

3.     Безжалостно отфильтровано — менее 0,5% сгенерированных кандидатов проходят отбор. Стратегии, которые мы выводим на рынок, — это выжившие, публикуемые с полной историей сделок.

ИИ ускоряет поиск. 15 лет трейдерского опыта решают, что стоит оставить.


КАК ТОРГУЕТ СИСТЕМА:

      Структура канала Кельтнера + триггер волатильности ATR + трендовый фильтр линейной регрессии (H1)

      Каждая позиция имеет жёсткий стоп-лосс у брокера; фиксированный размер, управление безубытком, ограничение выхода по времени

      Фильтр выходных и защита от аномальных всплесков

Почему важна низкая просадка:

Исторический максимум просадки $192 (1.58%) делает Crest естественным кандидатом для челленджей проп-фирм и консервативных счетов, где определяющим фактором являются дневные/общие лимиты просадки. Гладкая кривая капитала — это цель дизайна, а не заголовочная доходность.

Не скальпер — создан, чтобы работать долго, а не спешить:

Каждая сделка — это единичная, независимая позиция с широким тейк-профитом и широким стоп-лоссом, определёнными при входе — никакого грида, никакого мартингейла, никакого усреднения, никогда.

Позиции удерживаются от часов до дней, а не секунд. За 2,5 года бэктеста система совершала примерно одну сделку каждые 1.4 дн. — всего 642 сделок, а не тысячи микро-скальпов.

Почему это важно: низкочастотные сделки с широкими целями гораздо менее чувствительны к спреду, проскальзыванию и шуму исполнения, чем высокочастотный скальпинг, — а значит, представленный здесь бэктест гораздо ближе к тому, что вы получите в реальной торговле. Меньше, но более взвешенных сделок также означает структурно более устойчивую систему: нет зависимости от сверхточных исполнений, нет хрупкого преимущества, которое рушится в тот момент, когда спред брокера расширяется на полпункта.


Рекомендации:

      Инструмент: XAUUSD · Таймфрейм: H1

      Рекомендуемый минимальный капитал: $ 350 для 0.01 лота

      Рекомендуется брокер ECN/RAW с низким спредом; рекомендуется VPS для исполнения 24/5

      Рекомендуется счёт HEDGE


Автоматическая доставка:

Файлы доставляются автоматически. Вам не нужно отправлять личное сообщение, чтобы что-то разблокировать. Поддержка доступна при необходимости, но продукт полностью готов к использованию из коробки.

Создано трейдером, а не только лабораторией. WaveTech.IA управляется трейдером, работающим полный день, с 15-летним опытом на рынке — ИИ является инструментом, который строит и тестирует в большом масштабе, но каждая стратегия, попадающая в этот магазин, сначала проходит через суждение трейдера.

Часть портфеля из 15 систем:

Crest — одна из 15 некоррелированных систем XAUUSD, разработанных WaveTech.IA, каждая на своём таймфрейме и со своей логикой, все проверены по одной и той же методологии. Комбинируйте 3–5 разных стратегий на разных таймфреймах, чтобы сгладить кривую капитала.


Торговля сопряжена с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Никогда не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.


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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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WaveTechAI Breaker
Felipe Pereira Ravanini
Эксперты
WaveTech Breaker — Система пробоя канала XAUUSD (H1) Таблица показателей: Показатель Значение Период бэктеста 2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos) Чистая прибыль +$2,903 (0.01 lote fixo) Профит-фактор 1.47 Коэффициент Шарпа 5.03 Фактор восстановления 12.3 Макс. просадка $236 (1.92%) Процент прибыльных сделок 53.4% Всего сделок 1,089   Полное описание:   Breaker торгует пробои Gold, используя структуру из двух каналов Кельтнера на H1: медленный канал определяет режим рынка, быстрый канал задаёт вр
WaveTechAI Swell
Felipe Pereira Ravanini
Эксперты
WaveTech Swell — Свинг-система XAUUSD (H4) Таблица показателей: Показатель Значение Период бэктеста 2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos) Чистая прибыль +$2,958 (0.01 lote fixo) Профит-фактор 2.51 Коэффициент Шарпа 4.91 Фактор восстановления 13.2 Макс. просадка $225 (1.77%) Процент прибыльных сделок 52.4% Всего сделок 340   Полное описание:   WaveTech Swell — Свинг-система XAUUSD (H4) Swell — это терпеливая свинг-стратегия по золоту на таймфрейме H4, построенная на моментуме MACD с управлением сд
WaveTechAI Riptide
Felipe Pereira Ravanini
Эксперты
WaveTech Riptide — Импульсная система для XAUUSD (M15) Таблица показателей: Показатель Значение Период бэктеста 2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos) Чистая прибыль +$3,983 (0.01 lote fixo) Профит-фактор 1.97 Коэффициент Шарпа 5.57 Фактор восстановления 12.7 Макс. просадка $313 (2.39%) Процент прибыльных сделок 75.9% Всего сделок 1,143 Riptide — импульсная стратегия по золоту, сочетающая фильтр канала Кельтнера с подтверждением по MACD на таймфрейме M15. Это флагман портфеля WaveTech.IA: самая в
WaveTechAI Current
Felipe Pereira Ravanini
Эксперты
WaveTech Current — Система стабильности XAUUSD (M30) Таблица показателей: Показатель Значение Период бэктеста 2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos) Чистая прибыль +$2,375 (0.01 lote fixo) Профит-фактор 1.44 Коэффициент Шарпа 4.93 Фактор восстановления 9.3 Макс. просадка $255 (2.21%) Процент прибыльных сделок 79.5% Всего сделок 1,109   Полное описание:   WaveTech Current — Система стабильности XAUUSD (M30) Current создан для одной цели: стабильности. Моментум-ядро на основе MACD, отфильтрованное л
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