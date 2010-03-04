WaveTechAI Breaker

WaveTech Breaker — Система пробоя канала XAUUSD (H1)

Таблица показателей:

Показатель Значение Период бэктеста 2024.01.01 – 2026.06.30 (2.5 anos) Чистая прибыль +$2,903 (0.01 lote fixo) Профит-фактор 1.47 Коэффициент Шарпа 5.03 Фактор восстановления 12.3 Макс. просадка $236 (1.92%) Процент прибыльных сделок 53.4% Всего сделок 1,089

Полное описание:





Breaker торгует пробои Gold, используя структуру из двух каналов Кельтнера на H1: медленный канал определяет режим рынка, быстрый канал задаёт время входа. При 1 089 сделках за 2,5 года это одна из крупнейших статистических выборок в портфеле WaveTech.IA — это не подогнанная под кривую система с 40 удачными сделками.





У нас на сайте есть вся информация и аналитические инструменты, которыми вы можете воспользоваться, пожалуйста, ознакомьтесь с этим постом: https://www.mql5.com/en/blogs/post/772707





ЦЕНА ЗАПУСКА — ДЛЯ ПЕРВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

• Первые 10 копий: $199 (следующая цена $299, финальная цена $999)

• Наш публичный live-сигнал на MQL5 сейчас в разработке. Цена растёт по мере накопления подтверждённой live-истории — первые покупатели получают самую низкую цену, которая когда-либо будет у этого советника, а ссылка на live-сигнал будет опубликована на этой странице.





Проверенный бэктест — полная прозрачность:

• 2,5 года (2024.01 – 2026.06), бычий тренд + коррекции + консолидация

• 99% качество истории, реальные тиковые данные, переменный спред, издержки учтены

• +$2,903 чистой прибыли при фиксированном лоте 0.01

• Профит-фактор 1.47 · Шарп 5.03 · Фактор восстановления 12.3 · Макс. просадка $236 · 1 089 сделок





КАК СОЗДАВАЛАСЬ ЭТА СТРАТЕГИЯ:

Каждая система WaveTech.IA проходит один и тот же трёхэтапный процесс, прежде чем получить название, — под руководством трейдера с 15-летним практическим опытом на рынке, использующего ИИ для исследования гораздо большего пространства решений, чем ручная разработка когда-либо позволяла:

1. Создано с помощью ИИ — логика стратегии генерируется и дорабатывается ИИ на исторических данных XAUUSD под руководством 15-летнего трейдерского опыта, направляющего поиск к сетапам с реальным рыночным смыслом, а не просто к подогнанным цифрам.

2. Статистически подтверждено — каждый кандидат должен пройти серию статистических тестов: валидацию на отложенных данных (out-of-sample), проверку стабильности параметров и стресс-тесты Монте-Карло, прежде чем получить название.

3. Безжалостно отфильтровано — менее 0,5% сгенерированных кандидатов проходят отбор. Стратегии, которые мы выводим на рынок, — это выжившие, публикуемые с полной историей сделок.

ИИ ускоряет поиск. 15 лет трейдерского опыта решают, что стоит оставить.





КАК ТОРГУЕТ СИСТЕМА:

• Логика пробоя по двойному каналу Кельтнера на H1

• Тейк-профит, пропорциональный ATR, и жёсткий стоп-лосс на каждой позиции; фиксированный размер лота

• Выход по времени закрывает зависшие сделки после заданного числа баров; фильтр выходных и защита от аномальных всплесков

Почему важен размер выборки:

1 089 сделок означают, что преимущество было проверено в сотнях независимых рыночных ситуаций. Именно статистическая устойчивость — а не горстка удачных сделок — делает бэктест заслуживающим доверия.

Не скальпер — создан, чтобы работать долго, а не спешить:

Каждая сделка — это единичная, независимая позиция с широким тейк-профитом и широким стоп-лоссом, определёнными при входе — никакого грида, никакого мартингейла, никакого усреднения, никогда.

Позиции удерживаются от часов до дней, а не секунд. За 2,5 года бэктеста система совершала примерно одну сделку каждые 0.8 дн. — всего 1089 сделок, а не тысячи микро-скальпов.

Почему это важно: низкочастотные сделки с широкими целями гораздо менее чувствительны к спреду, проскальзыванию и шуму исполнения, чем высокочастотный скальпинг, — а значит, представленный здесь бэктест гораздо ближе к тому, что вы получите в реальной торговле. Меньше, но более взвешенных сделок также означает структурно более устойчивую систему: нет зависимости от сверхточных исполнений, нет хрупкого преимущества, которое рушится в тот момент, когда спред брокера расширяется на полпункта.





Рекомендации:

• Инструмент: XAUUSD · Таймфрейм: H1

• Рекомендуемый минимальный капитал: $ 550 для 0.01 лота

• Рекомендуется брокер ECN/RAW с низким спредом; рекомендуется VPS для исполнения 24/5

• Рекомендуется счёт HEDGE





Автоматическая доставка:

Файлы доставляются автоматически. Вам не нужно отправлять личное сообщение, чтобы что-то разблокировать. Поддержка доступна при необходимости, но продукт полностью готов к использованию из коробки.

Создано трейдером, а не только лабораторией. WaveTech.IA управляется трейдером, работающим полный день, с 15-летним опытом на рынке — ИИ является инструментом, который строит и тестирует в большом масштабе, но каждая стратегия, попадающая в этот магазин, сначала проходит через суждение трейдера.

Часть портфеля из 15 систем:

Breaker — одна из 15 некоррелированных систем XAUUSD, разработанных WaveTech.IA, каждая на своём таймфрейме и со своей логикой, все проверены по одной и той же методологии. Комбинируйте 3–5 разных стратегий на разных таймфреймах, чтобы сгладить кривую капитала.





Торговля сопряжена с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Никогда не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.