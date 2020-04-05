TrendEngine

TrendEngine — кросс-активный трендовый аллокатор для MetaTrader 5

Систематическая среднесрочная стратегия следования за трендом на мировых фондовых индексах и металлах. Без сетки, без мартингейла, без долива в убыток. Риск ограничен математически — размером позиции и жёстким потолком плеча.

Для кого эта стратегия

Целевая группа. Инвесторы и трейдеры, которым нужен системный, контролируемый по риску подход «настроил и не трогаешь», а не ручной трейдинг у монитора. Особенно — те, кто устал от советников на сетке и мартингейле, дающих красивую кривую до одного катастрофического обвала. Подходит как самостоятельный инструмент и как диверсифицирующий рукав в портфеле к другим стратегиям.

Что она даёт. Доступ к хорошо задокументированной академически премии за тренд (time-series momentum, «managed futures») сразу по корзине из ~10 активов — 8 мировых фондовых индексов плюс золото и серебро — с автоматической ежемесячной ребалансировкой и контролем риска. Вы не следите за рынком: раз в месяц робот сам пересчитывает, что держать и в каком объёме.

Какая прибыль (по результатам бэктестов 2010–2026, НЕ гарантия). Доходность регулируется одним параметром риска (целевая волатильность), и доход с просадкой растут вместе — бесплатного дохода не бывает:

Режим (целевая вола / потолок плеча) Доход в год Макс. просадка Коэф. Шарпа
Консервативный (10% / 1.0×) ~8–10% ~16% ~0.85
Сбалансированный (15% / 1.5×) ~11–13% ~24–27% ~0.85
Агрессивный (20% / 2.0×) ~14–17% ~30–32% ~0.85

Это усреднённые цифры. Доход у трендовых стратегий неравномерный: бывают сильные годы и плоские/убыточные периоды. В месяц это НЕ ровный 1% — могут быть месяцы в минус и месяцы в большом плюс. На независимой (out-of-sample) форвард-проверке стратегия подтвердилась, но в благоприятном трендовом окне; в долгую честно ожидать Шарп ~0.7–0.9.

Сколько сделок. Это низкочастотная стратегия: ребаланс раз в месяц по ~7–10 символам. В среднем ~20–40 сделок в год, позиции удерживаются неделями и месяцами (средняя — около 5–6 месяцев, отдельные тренды — больше года).

Преимущество над сеткой и мартингейлом — принципиальное.

Сетка / мартингейл TrendEngine
Действие при убытке доливает в убыток (усредняет) режет — выходит, когда тренд гаснет
Распределение результата много мелких плюсов → редкий полный слив редкие крупные плюсы оплачивают мелкие минусы
Экспозиция растёт без предела при просадке жёстко ограничена потолком плеча
Природа «эджа» его нет — обмен ruin-риска на гладкость реальная, задокументированная премия за тренд

Сетка и мартингейл выживают, пока рынок «пилит», и гибнут на первом сильном движении против. TrendEngine делает обратное: маленькие убытки приняты заранее, а крупные движения по тренду — это и есть заработок. Просадки ограничены и восстановимы, а не смертельны для счёта.

Быстрый старт: установка, тестирование и оповещения

Установка на MetaTrader 5

  1. Файл → Открыть каталог данных.
  2. Скопируй TrendEngine.ex5 (или .mq5 ) в папку MQL5/Experts/ . Если это .mq5 — открой в MetaEditor и нажми Компиляцию (F7).
  3. В терминале: Навигатор → Советники → правый клик → Обновить.
  4. Перетащи советник на любой график (символ графика не важен — робот сам читает месячные бары своих торговых символов) и разреши автоторговлю.

Символы: «из коробки» и где искать замену у брокера

По умолчанию задана проверенная корзина из 10 активов: US500, USTEC, JPN225, DE40, UK100, HK50, STOX50, US2000, XAUUSD, XAGUSD . У разных брокеров имена отличаются — это нормально.

Где посмотреть свои: Обзор рынка (Ctrl+M) → правый клик → Символы → раздел индексов/CFD. Сопоставляй по описанию, а не по тикеру:

  • «US SPX 500 / S&P 500» → US500 / SP500m / US500M — выбери ОДИН (обычно без приставок m/M).
  • «US Tech 100 / Nasdaq» → USTEC / USTECH100 / ND100m .
  • «Germany 40 / DAX» → DE40 / GER30 ; «FTSE 100» → UK100 ; «Nikkei 225» → JPN225 .
  • «EURO STOXX 50» → STOX50 ; «Hong Kong» → HK50 ; «US Small Cap 2000» → US2000 .
  • Золото / серебро → XAUUSD / XAGUSD .

Каждый символ — отдельной строкой в параметрах ( Symbol 1 … Symbol 12 ). Впиши точные имена своего брокера; пустые слоты пропускаются.

Самопроверка. На запуске советник печатает в журнал блок Symbol self-check (MN1) — по каждому символу OK (N мес) / NOT at broker / too little history . NOT at broker → поправь имя. too little history → открой график символа на MN1 и прокрути до старых баров (догрузить историю).

«Система работает из коробки»

После подстановки имён брокера больше менять ничего не нужно: дефолты — это валидированная корзина из 10 активов, целевая вола 10%, потолок плеча 1.0× (консервативный профиль ~8–10%/год). Хочешь агрессивнее — подними Target annual portfolio volatility до 15–20 и HARD CAP (total notional / equity) до 1.5–2.0; доход и просадка вырастут пропорционально.

Тестирование в Стратегическом тестере

  • Символ графика: любой ликвидный, напр. US500 или EURUSD — на результат не влияет.
  • Таймфрейм: H1 или D1 (D1 считается быстрее).
  • Моделирование: «OHLC на M1». НЕ ставь «Цены открытия» — на мультивалютном тесте это даёт неверные чтения по неосновным символам.
  • Период: с запасом истории. Индексным CFD у большинства брокеров данные доступны с ~2012–2016, отдельным (UK100/STOX50/китайские) — позже. Чтобы торговали ВСЕ символы с начала теста, бери старт 2016+ (полезно прогнать и длинное окно, и последние годы). Движку нужно ~15 месяцев истории до первого сигнала.
  • Начальный депозит: $100 000. Это важно: у индексных/металлических CFD крупный минимальный лот — на $1 000–10 000 многие позиции округлятся в ноль и торговать не будут. Корзина из 10 активов рассчитана на солидный счёт.
  • Перед тестом добавь все символы в Обзор рынка (мультивалютный режим).

Добавить 2 символа и проверить улучшение

В слоты Symbol 11 и Symbol 12 можно вписать любые символы брокера и прогнать — тестер покажет, стало ли лучше по Шарпу и просадке. (Замечание из исследования: добавление ещё индексов того же брокера обычно НЕ улучшает результат — мировые акции сильно скоррелированы между собой; реально диверсифицируют активы других классов. Но проверить никто не мешает — слоты для этого и сделаны.)

Оповещения: Telegram и электронная почта

Email. Сервис → Настройки → вкладка «Почта» (SMTP-сервер, логин, пароль, отправитель/получатель). Затем в параметрах советника Email on rebalance = true .

Telegram.

  1. Создай бота: напиши @BotFather → /newbot → получишь токен.
  2. Узнай свой chat_id: напиши боту любое сообщение, затем открой @userinfobot (покажет твой id).
  3. Разреши URL: Сервис → Настройки → Советники → ✓ «Разрешить WebRequest для URL» → добавь https://api.telegram.org .
  4. В параметрах: Telegram alerts = true , Telegram bot token = <токен> , Telegram chat id = <твой id> , Bot label = <метка> .

Важно: оповещения работают только на живом/демо счёте в реальном времени. В Стратегическом тестере они молчат (так и задумано). Если в журнале [TG] send failed err=4060 — не добавлен URL в разрешённые (шаг 3).

Какие бывают алерты и что приходит

Каждое сообщение подписано меткой [имя бота] (удобно при нескольких копиях). Приходит:

  • Запуск — при старте: число символов, сколько готово, режим риска, потолок плеча, эквити. Если символ не готов — предупреждение прямо в сообщении.
  • Здоровье — если ни один символ не готов или сделка не исполнилась (с кодом ошибки).
  • Месячный ребаланс — сводка: сколько лонгов, текущий гросс (плечо), список позиций с объёмами.
  • Дневной P&L — на старте нового дня: прибыль/убыток за прошедший день, эквити, баланс, число открытых позиций.

Каждый канал (алерт в терминале, пуш в приложение MT5, email, Telegram) включается своим флагом независимо.


Как определены все взаимосвязи и почему именно эти

Идея. В основе — time-series momentum: актив, выросший за последние месяцы, статистически склонен расти дальше; упавший — падать. Эффект десятилетиями описан в литературе по managed futures. Но он не везде одинаков.

Платформа. MetaTrader 5 / MQL5, мультивалютный режим (один советник управляет всеми символами одновременно), сигналы берутся со закрытых месячных баров (MN1) — без заглядывания в будущее и без перерисовки.

Что использовалось при разработке. Перед написанием советника эджи проверялись на ~25 годах истории по 40+ инструментам (индексы, металлы, энергоносители, агрокультуры, валюты, крипта, облигации). Результат: трендовая премия устойчива на фондовых индексах и драгметаллах, но в 2010-х деградировала на сырьё и облигациях. Поэтому в корзину вошли именно 8 индексов + золото/серебро: там, где тренд жив, плюс металлы дают диверсификацию (слабее скоррелированы с акциями). Добавление сырья/облигаций/лишних европейских индексов в тестах ухудшало результат — поэтому их нет.

Дальше — как это превращается в MQL-логику.

(1) Сигнал — мульти-горизонтный моментум (long/flat). Для каждого символа берём доходность за 3, 6 и 12 месяцев и считаем долю положительных. Получаем число 0…1 — насколько уверенно актив в тренде вверх. Шорта нет: либо лонг, либо кэш.

int LB[3] = {3,6,12}; // горизонты в месяцах bool ComputeSignal(string sym, double &sigOut) { double c1 = iClose(sym, PERIOD_MN1, 1); // последний ЗАКРЫТЫЙ месяц double s = 0.0; for(int j=0; j<3; j++){ double cp = iClose(sym, PERIOD_MN1, 1+LB[j]); s += ((c1/cp - 1.0) > 0.0 ? 1.0 : 0.0); // +1, если рос за этот горизонт } sigOut = s/3.0; // 0.00 / 0.33 / 0.67 / 1.00 return(true); }

(2) Веса — risk parity (обратная к волатильности). Чтобы спокойный индекс и буйный металл вносили в риск поровну, вес каждого актива обратно пропорционален его волатильности. Сначала считаем месячную волу:

bool ComputeMonthlyVol(string sym, double &volOut)
{
   int W = InpVolWindow;                 // 12 месяцев
   double r[]; ArrayResize(r,W); double mean=0;
   for(int k=0;k<W;k++){
      double a=iClose(sym,PERIOD_MN1,1+k), b=iClose(sym,PERIOD_MN1,2+k);
      r[k]=a/b-1.0; mean+=r[k];
   }
   mean/=W; double var=0;
   for(int k=0;k<W;k++) var+=(r[k]-mean)*(r[k]-mean);
   volOut=MathSqrt(var/W);
   return(true);
}

Затем вес ∝ сигнал / вола, и всё нормируется:

// raw_i = sig_i / vola_i ; затем нормировка, чтобы сумма весов = 1 // актив с большей волой получает МЕНЬШЕ капитала -> равный вклад в риск

(3) Вола-таргет через корреляции. Веса определяют структуру, а общий масштаб задаётся целевой волатильностью портфеля. Считаем матрицу корреляций месячных доходностей и подбираем множитель k , чтобы прогнозная вола портфеля совпала с целью ( InpTargetVolPct ):

// портфельная дисперсия с учётом корреляций
double pv=0.0;
for(int a=0;a<M;a++) for(int b=0;b<M;b++)
   pv += v[a]*v[b]*corr[a][b];           // v = денежная сигма позиции
double pSig = MathSqrt(pv);
double tgt  = eq*(InpTargetVolPct/100.0)/MathSqrt(12.0);
double k    = tgt/pSig;                   // множитель к лотам

(4) Жёсткий потолок плеча — главный предохранитель. После вола-таргета считаем реальный суммарный ноционал и, если он превышает InpMaxGrossExposure × эквити , пропорционально ужимаем ВСЕ позиции. Это не зависит от шума в оценке волы и физически не даёт счёту перелевериджиться:

double cap = InpMaxGrossExposure*eq; // напр. 1.0–2.0 × эквити if(gross > cap){ double sc = cap/gross; for(...) aLots[i] *= sc; // ужимаем всё пропорционально }

(5) Надёжный расчёт стоимости позиции. У CFD поля TICK_VALUE бывают недостоверны, поэтому риск на лот считается через OrderCalcProfit (авторитетный расчёт P&L платформы), с запасным путём через размер контракта:

double MoneyPerSigmaLot(string sym, double volFrac)
{
   double price=SymbolInfoDouble(sym,SYMBOL_BID);
   double sp=volFrac*price, profit=0.0;
   if(OrderCalcProfit(ORDER_TYPE_BUY,sym,1.0,price,price+sp,profit) && profit!=0.0)
      return(MathAbs(profit));            // убыток на 1 лот при движении 1σ
   double cs=SymbolInfoDouble(sym,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
   return(cs*price*volFrac);              // фолбэк
}

Так связаны все блоки: сигнал решает входить ли, risk parityв какой пропорции, вола-таргетв каком общем масштабе, гросс-потолокне больше скольки, а OrderCalcProfit обеспечивает корректность в деньгах.

За счёт чего профит, как защищён капитал, почему нет TP/SL/трейлинга

За счёт чего профит. Стратегия зарабатывает на устойчивых трендах: пока актив растёт, позиция удерживается и прибыль накапливается; когда моментум гаснет — выход в кэш. Распределение результата положительно-скошенное: редкие крупные победители оплачивают много мелких убытков. Дополнительно «long/flat» уводит в кэш на медвежьих фазах, обходя медленные спады.

Как защищён капитал — четыре уровня:

  1. Размер позиции под вола-бюджет — каждая позиция масштабируется под целевую волатильность, а не «на всё плечо».
  2. Жёсткий потолок валовой экспозиции ( InpMaxGrossExposure ) — суммарный ноционал не превышает заданное кратное эквити; долива в убыток нет в принципе.
  3. Long/flat — при угасании тренда актив уходит в кэш (обходит медленные медвежьи рынки).
  4. Диверсификация по ~10 слабо связанным активам.

Почему нет TP / SL / трейлинга. Это трендовая стратегия, и её выход — это угасание месячного сигнала, а не ценовой уровень.

  • Фиксированный TP обрезает победителей — а именно они и создают весь профит (положительная скошенность). Срезав крупные движения, вы оставляете мелкие убытки и переворачиваете эдж в минус.
  • Фиксированный SL пилит: обычная внутримесячная волатильность выбивает вас из позиции, которую сигнал ещё держит → вы фиксируете временную просадку как реальный убыток, а затем заходите снова выше → холостой оборот, который снижает и доход, и Шарп.
  • Риск уже под контролем — размером позиции и потолком плеча. Стопы были бы третьим, конфликтующим слоем.

(Это не мнение — это проверено расчётами, см. раздел 3.)

Как читать график тестера.

  • Синяя линия (Баланс)реализованный капитал. Меняется только при закрытии позиций, поэтому между ребалансами она ровная, а на ребалансе делает «ступеньку».
  • Зелёная линия (Средства/эквити) — баланс плюс плавающий P&L открытых позиций. Она «дышит» вместе с рынком.
  • Расхождение зелёной и синей — это нормально: позиции держатся неделями, прибыль/убыток по ним плавающие, пока сделка не закрыта.
  • Вертикальный скачок в самом конце теста — артефакт тестера: он принудительно закрывает все открытые позиции на последнем баре. К логике стратегии отношения не имеет.
  • «Загрузка депозита» — использование маржи (косвенно — плечо). Должна быть умеренной; резкие всплески = перегрузка.

Что такое нереализованный (плавающий) P&L. Это текущая прибыль/убыток ещё не закрытых позиций. Он входит в эквити (зелёная линия), но не в баланс (синяя), пока сделка открыта. Для стратегии, удерживающей позиции месяцами, большой плавающий P&L — норма, а не сбой.

Как закрываются сделки. На очередном месячном ребалансе советник заново считает сигналы: символы, у которых моментум развернулся (сигнал → 0), закрываются; те, что ещё в тренде, — удерживаются или их объём пересчитывается под новый риск. То есть сделка закрывается, когда заканчивается тренд, а не по достижении ценовой цели.

Почему ввод TP / SL ухудшит прибыль

Это проверено на исторических данных, нормировано к одной волатильности и с учётом издержек. Базовый Шарп без вмешательств — 0.86–0.89.

Трейлинг-стоп (любой ширины) — вредит по всем метрикам:

Вариант CAGR Шарп Просадка
База (без стопов) 8.5% 0.86 −16.4%
Трейлинг-SL 2.5σ 4.9% 0.57 −25.1%
Трейлинг-SL 4.0σ (широкий) 5.3% 0.58 −21.4%

Доход падает вдвое, Шарп с 0.86 до ~0.57, а просадка становится ХУЖЕ (−16% → −25%): стоп фиксирует временные откаты как реальные убытки, после чего следует повторный вход выше — холостой churn. Сладкой точки нет ни на какой ширине.

Take-profit — в лучшем случае нейтрален, обычно вредит: обрезает победителей, которые и создают эдж; никогда не улучшает результат.

Тейк «+1% от баланса» (закрыть и ждать месяц): доход режется вдвое–втрое (8.6%→4.6% при 10% воле; 16.7%→4.9% при 20%), Шарп с 0.87 до 0.42–0.65. Причём чем выше плечо, тем хуже — и тейк вовсе обнуляет смысл плеча (вы банкуете +1% раньше, чем плечо разгонит тренд).

Тейк «+1% → немедленный ребаланс»: поскольку сигналы внутри месяца не меняются, вы закрываете и тут же открываете те же самые позиции — чистый холостой оборот. Вола та же (риск не снижается), а доход падает на величину комиссий (десятки лишних круговых сделок), Шарп 0.83 → 0.69–0.76.

Вывод. Тренд живёт на положительной скошенности — немногих крупных выигрышах. TP усекает правый хвост (большие движения) и переворачивает эдж; SL превращает временные просадки в реализованные убытки плюс churn. Риском управляет размер позиции, а не стопы.

Перспективы стратегии

Что в плюс. Трендовая премия (managed futures) — структурное, десятилетиями наблюдаемое явление, а не артефакт одного рынка. Версия на фондовых индексах + металлах в тестах оказалась устойчивее «широкого» тренда и пережила медвежий 2022-й неглубокой просадкой. На независимой форвард-проверке эдж подтвердился.

Что честно держать в голове (риски и ограничения):

  • Тренд деградирует и затухает. В 2010-х широкая трендовая премия слабела (особенно на сырье — поэтому его нет в корзине). Возможны многолетние плоские/слабые периоды (например, 2010–2014 были слабыми). Это нормальная плата за трендовый подход.
  • Не спасает от быстрых обвалов. Месячный сигнал не успевает за резкими крахами (типа февраля–марта 2020) — на таких событиях стратегия получает убыток наравне с рынком, тем больший, чем выше плечо.
  • Будущая доходность, скорее всего, ниже бэктеста. Реальные спреды, проскальзывание, своп по CFD и затухание эджа работают против. Разумный ориентир в долгую — Шарп ~0.7–0.9, доход ~8–17% (по выбранному риску) с периодическими просадками 15–35%.
  • Это диверсификатор, а не «грааль». Лучшее применение — как один из рукавов портфеля рядом с другими, слабо коррелированными стратегиями; тогда общий риск-скорректированный результат выше, чем у любого рукава по отдельности.

Итог. TrendEngine — это снижающий просадку трендовый инструмент на реальной премии, с математически ограниченным риском и без уловок сетки/мартингейла. Он не обещает быстрого богатства и будет иметь слабые годы — но именно отсутствие скрытого ruin-риска и прозрачность механики отличают его от «гладких до слива» советников.

Дисклеймер. Все приведённые цифры — результаты исторического тестирования и не являются обещанием или гарантией будущей доходности. Торговля сопряжена с риском убытков, включая существенные просадки. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Тестируйте на демо и используйте только тот риск, который готовы потерять.


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Скальпинг (scalping, пипсовка) – это подход к торговле, основанный на техническом анализе и предполагающий открытие и закрытие большого количества сделок за короткие промежутки времени: сделки удерживаются открытыми от нескольких миллисекунд до нескольких минут. Другими словами, целью скальпинга на Форекс является не удержание позиции в течение нескольких часов, дней или недель, а получение прибыли за считанные минуты или даже секунды, всего по несколько пунктов на сделку. На практике чистого
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Эксперты
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Grid Master EA
Andrii Hurin
5 (2)
Эксперты
Grid Master — это настраиваемый полностью автоматизированный алгоритм сеточной торговли. Он предназначен для улавливания волатильности рынка и преобразования ее в прибыль. Если на рынке происходит движение, из этого можно извлечь прибыль Grid Master обладает мощным торговым потенциалом, прост в настройке и использовании. Он имеет встроенную информационную торговую панель для отображения статистики, фильтр новостей и фильтр времени торговли для защиты вашего капитала. Как торгует советник: Сна
ApexFlow Universal EA
Robert Seamans
Эксперты
ApexFlow EA ApexFlow EA — полностью автоматизированный торговый робот для MetaTrader 5. Советник торгует краткосрочные движения рынка, используя адаптивный анализ цены, импульса и волатильности. EA автоматически управляет входами, выходами, уровнями Stop Loss и Take Profit, а также открытыми позициями. Таймфрейм: M1 Рынки: валютные пары Forex, металлы, индексы и другие инструменты, поддерживаемые вашим брокером. Рекомендуемые настройки: используйте настройки по умолчанию в качестве отправной точ
Precision TradePad PRO
Daniel Rafal Jaworski
Эксперты
Title: Precision TradePad PRO Short Description: Precision TradePad PRO — это профессиональная торговая панель для MetaTrader 5, которая упрощает исполнение сделок, автоматизирует управление рисками и помогает торговать быстрее и точнее. Full Description: Precision TradePad PRO — это продвинутая торговая панель, созданная для трейдеров, которым важны контроль, скорость и точность в каждой сделке. Этот инструмент устраняет ручные ошибки и упрощает весь процесс торговли. Больше не нужно рассчи
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
3 (2)
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временны
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Эксперты
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
SGear
Olesia Kusmenko
3.67 (9)
Эксперты
Поздняя летняя распродажа – только на короткое время! Применяется модель ценообразования с уровнями: каждая пятая покупка увеличивает цену на 50 долларов. С каждым новым покупателем следующий уровень цены становится все ближе, что делает ваш вход более дорогим. Закрепите SGear по текущей цене до того, как произойдет следующее повышение цены. Эта распродажа ограничена — как по времени, так и по количеству. После этого будет действовать обычная рыночная цена. SGear – Четкая трендовая логика вмест
Gold Pulse AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
Эксперты
Осталось всего   4 из 10   копий по этой цене ---> Следующая цена 175$ //   Версия для MT4 Предложение к запуску: получите бесплатный советник при покупке!!! Gold Pulse AI создан с использованием TensorTrade, открытого фреймворка на Python, специально разработанного для создания, обучения, оценки и развертывания надежных торговых алгоритмов с использованием обучения с подкреплением. Стратегия алгоритма заключается в использовании импульса на рынке золота с помощью отложенных ордеров. После ана
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Эксперты
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
VectorAnchor
Jerome Alan Wood
Эксперты
# VectorAnchor (v1.05) VectorAnchor is a multi-pair grid Expert Advisor for **AUDUSD, EURUSD, and NZDUSD on H1**, built around controlled grid recovery and basket-level profit management. Version 1.05 adds two major upgrades: a **built-in regime filter** that keeps the EA out of the market conditions that break grid systems, and **equity-scaled position sizing**. The EA automatically applies the validated configuration for whichever of the three pairs it is attached to — no manual setup of the
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Simplify Trader VX MT5 Automated Gold EA
Rabi Oudani
Эксперты
SIMPLIFY TRADER VX Automated Gold Trading EA for XAUUSD Simplify Trader VX is a fully automated Expert Advisor developed for XAUUSD (Gold), designed to trade with discipline, structure, and strict risk control. The EA operates on the H1 timeframe and uses a multi-filter decision engine to avoid low-quality trades and unstable market conditions. It is built for long-term use, not aggressive or high-risk trading styles. PRICING INFORMATION Current Price: $299 Note: The price may increase to $49
VHV Trend U
Hadi Sadek
Эксперты
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Добавлена возможность изменять размер лота и сделать советник максимально дешевым. При покупке вы получите поддержку и будущие обновления. Пожалуйста, поддержите его развитие. Этот советник готов к работе «из коробки». AussiePrecision — это эксперт-советник для MetaTrader 5 с точной временной настройкой, специально разработанный для валютной пары AUD/USD. Он предназначен для исполнения сделок в заранее определённые и контролируемые моменты времени, что делает его идеальным решением для трейдеров
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4.46 (138)
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Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
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ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
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5 (46)
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ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
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Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
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Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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5 (2)
Эксперты
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5 (7)
Эксперты
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5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
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4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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Professional XAUUSD H1 trend indicator with non-repainting signals, ATR-based SL/TP levels, forecast visualization, dashboard analytics, and Telegram alerts. Designed for traders who want fewer but higher-quality gold trend entries instead of noisy scalping signals. The indicator combines: multi-EMA trend structure, ADX trend-strength filtering, stochastic momentum confirmation, higher-timeframe direction alignment, volatility-adaptive risk levels. Signals are generated only on closed candles an
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Эксперты
CrossTrendBlend Cross-asset trend following — automated rotation across four markets. Who it's for, what it delivers, minimum deposit, testing Who it's for. Traders who want a systematic, hands-off way to ride trends across several markets at once — semiconductors, Bitcoin, gold, and the Nasdaq — without watching charts or making discretionary calls. It suits anyone looking for cross-asset diversification inside a single Expert Advisor who is comfortable accepting meaningful drawdowns in exchang
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