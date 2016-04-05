Adaptive Gold Breakout EA

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  • Handy Ban
    Handy Ban

    Handy Ban

    5 (1)
    Hello and Welcome!
    I’m an enterprise system developer who discovered a passion for forex trading in 2020. I specialize almost exclusively in Gold (XAUUSD) because its dynamic, high-movement trends provide incredible opportunities for the right strategies.
    14 продуктов
  • Версия: 9.40
  • Обновлено: 16 июня 2026
Adaptive Gold Breakout EA

Adaptive Gold Breakout EA — это профессиональная алгоритмическая торговая система, основанная на логике пробоя канала Дончиана с многоуровневым адаптивным управлением рисками.

Разработан преимущественно для XAUUSD, требует всего одного пользовательского параметра — остальное автоматически адаптируется к рыночным условиям.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Советник определяет высоковероятные точки входа при пробое канала Дончиана с подтверждением следующими фильтрами:

  • Подтверждение закрытия свечи M15 (исключает ложные проколы)

  • Трендовый фильтр EMA200 на H1

  • Подтверждение импульса EMA20 на H4

  • Фильтр ADX (торговля только в трендовых условиях)

  • Фильтр силы тела свечи (избегает doji)

АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Советник анализирует свою эффективность и динамически регулирует риск:

  • Equity Curve Feedback (ECF):
    Автоматически снижает объем позиции на 50–75% при серии убытков

  • Контроль серии убытков:
    Реакция после 3–5 подряд убыточных сделок

  • Режим восстановления:
    Полный риск возвращается только после подтвержденного восстановления

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Дневной ограничитель:
    Остановка торговли на 24 часа при просадке >10% от дневного пика

  • Глобальная защита:
    Полная остановка при просадке 25% от максимального баланса

  • Буфер маржи: минимум 150%

  • Контроль спреда

  • Частичное закрытие на 2R (50%)

  • Адаптивный трейлинг-стоп (ATR)

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Целевая годовая доходность (5–30%)

  • Низкое значение → консервативный режим

  • Высокое значение → агрессивная торговля

Направление торговли

  • Только покупки (рекомендуется для XAUUSD)

  • Только продажи

  • Оба направления

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ

Актив Таймфрейм Доходность Направление
XAUUSD M30 25 Только Buy
XAUUSD H4 25 Только Buy
EURUSD H1 20 Оба

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

  • Прибыль: +98%

  • Profit Factor: 1.39

  • Sharpe: 3.30

  • Просадка: 11.23%

ВАЖНО

  • Нет мартингейла

  • Нет сеток

  • Нет усреднения

  • Фиксированный риск

ТРЕБОВАНИЯ

  • Депозит: от $500

  • Плечо: 1:100+

  • VPS рекомендуется

ПРИМЕЧАНИЯ

  • Лучше работает в тренде

  • В боковике снижает риск

  • После стопа требуется перезапуск


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4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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