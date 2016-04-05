Adaptive Gold Breakout EA
- Эксперты
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I’m an enterprise system developer who discovered a passion for forex trading in 2020. I specialize almost exclusively in Gold (XAUUSD) because its dynamic, high-movement trends provide incredible opportunities for the right strategies.
- Версия: 9.40
- Обновлено: 16 июня 2026
Adaptive Gold Breakout EA — это профессиональная алгоритмическая торговая система, основанная на логике пробоя канала Дончиана с многоуровневым адаптивным управлением рисками.
Разработан преимущественно для XAUUSD, требует всего одного пользовательского параметра — остальное автоматически адаптируется к рыночным условиям.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Советник определяет высоковероятные точки входа при пробое канала Дончиана с подтверждением следующими фильтрами:
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Подтверждение закрытия свечи M15 (исключает ложные проколы)
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Трендовый фильтр EMA200 на H1
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Подтверждение импульса EMA20 на H4
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Фильтр ADX (торговля только в трендовых условиях)
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Фильтр силы тела свечи (избегает doji)
АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Советник анализирует свою эффективность и динамически регулирует риск:
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Equity Curve Feedback (ECF):
Автоматически снижает объем позиции на 50–75% при серии убытков
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Контроль серии убытков:
Реакция после 3–5 подряд убыточных сделок
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Режим восстановления:
Полный риск возвращается только после подтвержденного восстановления
ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
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Дневной ограничитель:
Остановка торговли на 24 часа при просадке >10% от дневного пика
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Глобальная защита:
Полная остановка при просадке 25% от максимального баланса
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Буфер маржи: минимум 150%
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Контроль спреда
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Частичное закрытие на 2R (50%)
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Адаптивный трейлинг-стоп (ATR)
ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Целевая годовая доходность (5–30%)
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Низкое значение → консервативный режим
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Высокое значение → агрессивная торговля
Направление торговли
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Только покупки (рекомендуется для XAUUSD)
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Только продажи
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Оба направления
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ
|Актив
|Таймфрейм
|Доходность
|Направление
|XAUUSD
|M30
|25
|Только Buy
|XAUUSD
|H4
|25
|Только Buy
|EURUSD
|H1
|20
|Оба
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
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Прибыль: +98%
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Profit Factor: 1.39
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Sharpe: 3.30
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Просадка: 11.23%
ВАЖНО
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Нет мартингейла
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Нет сеток
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Нет усреднения
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Фиксированный риск
ТРЕБОВАНИЯ
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Депозит: от $500
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Плечо: 1:100+
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VPS рекомендуется
ПРИМЕЧАНИЯ
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Лучше работает в тренде
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В боковике снижает риск
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После стопа требуется перезапуск