LongSword EURJPY

【Специально для MT5】 «LongSword M1 EURJPY» EA только для покупки на 1-минутном графике EURJPY с функцией «Clean Mode» (частичное хеджирование убытков) для контроля рисков. 【Только для M1 EURJPY】 Специализированный торговый советник для одной валютной пары, не требующий сложной оптимизации или начальных настроек.

«LongSword M1 EURJPY» — это специализированный советник (EA) только для покупки, предназначенный исключительно для 1-минутного таймфрейма пары EURJPY. Он использует уникальную логику для строгого количественного определения «глубины дна» рынка, выцеливая начальный импульс отскока. В отличие от традиционных сеточных советников (наппин), он не заставляет вас бесконечно терпеть огромные нереализованные убытки в ожидании, пока общая прибыль станет положительной. После входа по тщательно отобранному начальному сигналу советник использует уникальную логику добора позиций для осторожного усреднения только на самом глубоком дне. В сочетании с «Clean Mode» (функцией частичного хеджирования) это обеспечивает непревзойденную стабильность.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 3 ключевых преимущества этого советника ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ● 【Только покупка】 Тщательно отобранный вход × Уникальная логика скоринга добора Советник точно определяет предельные точки рынка на основе движения цены и открывает первую позицию в точке с наивысшим потенциалом отскока. В случае, если цена идет против вас, активируется оптимизированная внутренняя логика добора. Дополнительные позиции открываются только при достижении рынком достаточного экстремума, что улучшает среднюю цену входа. Так как советник никогда не открывает сделки на продажу, риск «выноса» вверх отсутствует.

● Функция «Clean Mode» (частичное хеджирование) для выживания при сокращении убытков Когда количество позиций увеличивается, советник не просто «терпит» до выхода в общую прибыль. ・Clean Mode (функция частичного хеджирования) В критический момент, когда количество позиций достигает определенного уровня, при отскоке рынка и получении прибыли по «новейшей позиции, открытой на самом дне», эта прибыль используется для одновременного закрытия (хеджирования) «старейшей убыточной позиции, открытой на самом пике». Система постоянно повторяет процесс обработки: «новейшая прибыль» + «старейший убыток» = баланс, если общая сумма равна или больше нуля. Это позволяет сохранять уровень маржи в безопасности и предотвращает лавинообразное увеличение нереализованных убытков.

● Дизайн с низким уровнем просадки Даже при сильном движении рынка против вас, благодаря преимуществам Clean Mode, система ограничивает риск критического краха счета, демонстрируя крайне консервативный подход к защите средств.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ Рекомендуемый капитал и объем лота ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Для надежного управления средствами, чтобы выдержать обвалы и резкие изменения рынка, мы настоятельно рекомендуем соблюдать следующие правила: Даже в худшем случае при достижении максимального количества позиций (100), для предотвращения краха счета мы настоятельно рекомендуем следующее управление капиталом: ・Рекомендуемые условия: 0.01 лота на каждые 1 000 000 иен капитала. ※ Строго соблюдайте корректировку лота в соответствии с вашим капиталом. ※ Базовые параметры уже оптимизированы для EURJPY M1.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ Как установить советник (простые 3 шага) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【Предварительная подготовка: размещение файлов】

Запустите MT5 и в меню слева выберите [Файл] > [Открыть каталог данных]. Откройте папки [MQL5] > [Experts]. Сохраните скачанный файл советника (.ex5) в папку [Experts] и перезапустите MT5.

【Установка на график】

Откройте один график евро-иены [EURJPY] на [1-минутном таймфрейме (M1)]. Перетащите советник «LongSword M1 EURJPY» из «Навигатора» на открытый график. Настройте параметры (например, объем лота) в соответствии с вашим счетом и включите кнопку «Алгоритмическая торговля» в верхней части MT5 (она должна стать зеленой).

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ О настройках параметров ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Ключевая логика и настройки индикаторов жестко вшиты в программу и скрыты (изменению не подлежат). Чтобы пользователи могли легко управлять настройками, доступны только следующие базовые параметры:

Лот: начальное значение — рекомендуемые 0.01

Допустимое проскальзывание: установка допустимого проскальзывания при ордере

Магический номер: установите уникальное число, которое не совпадает с другими советниками

Макс. спред: ограничивает вход при расширении спреда

Макс. количество позиций: управление лимитом усреднения (начальное значение 100)

Индивидуальный тейк-профит (в пипсах): установка размера прибыли (начальное значение 7.0)

Минимальное количество позиций для запуска Clean Mode ※ Пожалуйста, примите к сведению, что мы не отвечаем на вопросы относительно подробных спецификаций внутренней логики и не принимаем запросы на индивидуальную настройку параметров.

⚠️ О рабочей среде Этот советник предназначен 【ТОЛЬКО для MT5 (MetaTrader 5)】. В MT4 (MetaTrader 4) он работать не будет. Мы не отвечаем на вопросы по портированию на MT4.

⚠️ Важное примечание об инвестициях и отказ от ответственности Данный советник не гарантирует получение прибыли. Логика оптимизирована на основе исторических данных (бэктестов), но это не гарантирует будущую прибыль или результаты. Торговля на FX сопряжена с риском колебания цен, и в зависимости от рыночной среды возможны убытки. Пожалуйста, принимайте инвестиционные решения на свой страх и риск. Пожалуйста, ответственно и осторожно подходите к настройке фактического объема лота и управлению капиталом. Разработчик и продавец не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки (включая потерю основной суммы), возникшие в результате использования этого советника.