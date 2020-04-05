LongSword EURJPY

【Специально для MT5】 «LongSword M1 EURJPY» EA только для покупки на 1-минутном графике EURJPY с функцией «Clean Mode» (частичное хеджирование убытков) для контроля рисков. 【Только для M1 EURJPY】 Специализированный торговый советник для одной валютной пары, не требующий сложной оптимизации или начальных настроек.

«LongSword M1 EURJPY» — это специализированный советник (EA) только для покупки, предназначенный исключительно для 1-минутного таймфрейма пары EURJPY. Он использует уникальную логику для строгого количественного определения «глубины дна» рынка, выцеливая начальный импульс отскока. В отличие от традиционных сеточных советников (наппин), он не заставляет вас бесконечно терпеть огромные нереализованные убытки в ожидании, пока общая прибыль станет положительной. После входа по тщательно отобранному начальному сигналу советник использует уникальную логику добора позиций для осторожного усреднения только на самом глубоком дне. В сочетании с «Clean Mode» (функцией частичного хеджирования) это обеспечивает непревзойденную стабильность.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 3 ключевых преимущества этого советника ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ● 【Только покупка】 Тщательно отобранный вход × Уникальная логика скоринга добора Советник точно определяет предельные точки рынка на основе движения цены и открывает первую позицию в точке с наивысшим потенциалом отскока. В случае, если цена идет против вас, активируется оптимизированная внутренняя логика добора. Дополнительные позиции открываются только при достижении рынком достаточного экстремума, что улучшает среднюю цену входа. Так как советник никогда не открывает сделки на продажу, риск «выноса» вверх отсутствует.

● Функция «Clean Mode» (частичное хеджирование) для выживания при сокращении убытков Когда количество позиций увеличивается, советник не просто «терпит» до выхода в общую прибыль. ・Clean Mode (функция частичного хеджирования) В критический момент, когда количество позиций достигает определенного уровня, при отскоке рынка и получении прибыли по «новейшей позиции, открытой на самом дне», эта прибыль используется для одновременного закрытия (хеджирования) «старейшей убыточной позиции, открытой на самом пике». Система постоянно повторяет процесс обработки: «новейшая прибыль» + «старейший убыток» = баланс, если общая сумма равна или больше нуля. Это позволяет сохранять уровень маржи в безопасности и предотвращает лавинообразное увеличение нереализованных убытков.

● Дизайн с низким уровнем просадки Даже при сильном движении рынка против вас, благодаря преимуществам Clean Mode, система ограничивает риск критического краха счета, демонстрируя крайне консервативный подход к защите средств.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ Рекомендуемый капитал и объем лота ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Для надежного управления средствами, чтобы выдержать обвалы и резкие изменения рынка, мы настоятельно рекомендуем соблюдать следующие правила: Даже в худшем случае при достижении максимального количества позиций (100), для предотвращения краха счета мы настоятельно рекомендуем следующее управление капиталом: ・Рекомендуемые условия: 0.01 лота на каждые 1 000 000 иен капитала. ※ Строго соблюдайте корректировку лота в соответствии с вашим капиталом. ※ Базовые параметры уже оптимизированы для EURJPY M1.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ Как установить советник (простые 3 шага) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【Предварительная подготовка: размещение файлов】

  1. Запустите MT5 и в меню слева выберите [Файл] > [Открыть каталог данных].

  2. Откройте папки [MQL5] > [Experts].

  3. Сохраните скачанный файл советника (.ex5) в папку [Experts] и перезапустите MT5.

【Установка на график】

  1. Откройте один график евро-иены [EURJPY] на [1-минутном таймфрейме (M1)].

  2. Перетащите советник «LongSword M1 EURJPY» из «Навигатора» на открытый график.

  3. Настройте параметры (например, объем лота) в соответствии с вашим счетом и включите кнопку «Алгоритмическая торговля» в верхней части MT5 (она должна стать зеленой).

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ О настройках параметров ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Ключевая логика и настройки индикаторов жестко вшиты в программу и скрыты (изменению не подлежат). Чтобы пользователи могли легко управлять настройками, доступны только следующие базовые параметры:

  • Лот: начальное значение — рекомендуемые 0.01

  • Допустимое проскальзывание: установка допустимого проскальзывания при ордере

  • Магический номер: установите уникальное число, которое не совпадает с другими советниками

  • Макс. спред: ограничивает вход при расширении спреда

  • Макс. количество позиций: управление лимитом усреднения (начальное значение 100)

  • Индивидуальный тейк-профит (в пипсах): установка размера прибыли (начальное значение 7.0)

  • Минимальное количество позиций для запуска Clean Mode ※ Пожалуйста, примите к сведению, что мы не отвечаем на вопросы относительно подробных спецификаций внутренней логики и не принимаем запросы на индивидуальную настройку параметров.

⚠️ О рабочей среде Этот советник предназначен 【ТОЛЬКО для MT5 (MetaTrader 5)】. В MT4 (MetaTrader 4) он работать не будет. Мы не отвечаем на вопросы по портированию на MT4.

⚠️ Важное примечание об инвестициях и отказ от ответственности Данный советник не гарантирует получение прибыли. Логика оптимизирована на основе исторических данных (бэктестов), но это не гарантирует будущую прибыль или результаты. Торговля на FX сопряжена с риском колебания цен, и в зависимости от рыночной среды возможны убытки. Пожалуйста, принимайте инвестиционные решения на свой страх и риск. Пожалуйста, ответственно и осторожно подходите к настройке фактического объема лота и управлению капиталом. Разработчик и продавец не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки (включая потерю основной суммы), возникшие в результате использования этого советника.


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Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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LongSword GBPJPY
Kenji Fujigamori
Эксперты
MT5 Only "LongSword M1 GBPJPY" A specialized Buy-only EA for the GBPJPY 1-minute chart, featuring a "Clean Mode" (Partial Offset Closing) for risk management. [GBPJPY 1-Minute Chart Specialized] No complex optimization or initial setup required. A single-currency specialized EA designed for simplicity and performance. "LongSword M1 GBPJPY" is a specialized EA that strictly quantifies the "depth" of the market trend using a unique logic to pinpoint the initial momentum of a rebound. Unlike conven
LongSword Portfolio
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[MT5 EA Portfolio EA LongSword Portfolio] 6-Currency, 8-Pair Diversified Bottom-Rebound Grid EA Based on Unique Scoring System. [1-Minute Chart / BUY Only] A portfolio EA with pre-configured settings. "LongSword Portfolio" is a 1-minute timeframe portfolio EA that quantifies market volatility and downward momentum using an internal scoring logic to detect early signs of a price rebound. Unlike simple oscillators that buy mechanically when "oversold," this EA analyzes multiple market factors a
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