Adaptive Gold Breakout EA
- 专家
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- 版本: 9.40
- 更新: 16 六月 2026
Adaptive Gold Breakout EA
Adaptive Gold Breakout EA 是一款专业的算法交易系统，基于唐奇安通道突破策略，并结合多层自适应风险管理。
主要针对 XAUUSD（黄金） 设计，仅需一个输入参数，其余全部自动适应市场变化。
工作原理
EA 在价格突破唐奇安通道时寻找高概率交易机会，并通过多重过滤确认：
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M15 K线收盘确认（避免假突破）
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H1 EMA200 趋势过滤
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H4 EMA20 动量确认
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ADX 趋势过滤（仅在趋势市场交易）
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K线实体强度过滤（避免十字星）
自适应风险管理
系统会实时监控自身表现并动态调整风险：
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权益曲线反馈（ECF）
在连续亏损后自动降低 50–75% 仓位
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连续亏损检测
3–5 次亏损后立即降低风险
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恢复模式
只有在表现恢复后才恢复正常风险
风险保护机制
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日内风控机制
当日回撤超过 10% 时暂停交易 24 小时
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账户保护机制
总回撤达到 25% 时永久停止（需手动重启）
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150% 保证金缓冲
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点差保护
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2R 部分止盈（50%）
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ATR 自适应移动止损
简单控制
年化收益目标（5%–30%）
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低值 → 保守策略
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高值 → 激进策略
交易方向
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仅做多（推荐黄金）
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仅做空
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双向交易
推荐设置
|品种
|周期
|收益目标
|方向
|XAUUSD
|M30
|25
|做多
|XAUUSD
|H4
|25
|做多
|EURUSD
|H1
|20
|双向
回测结果
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收益：+98%
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盈利因子：1.39
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夏普比率：3.30
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最大回撤：11.23%
特点
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无马丁格尔
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无网格
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无加仓摊平
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固定风险
要求
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最低资金：$500
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杠杆：1:100+
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建议使用 VPS
注意事项
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最适合趋势行情
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震荡行情自动降低风险
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停止后需手动重启