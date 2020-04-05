DTC Algo Ribbon EA

DTC ALGO — Dynamic Trend Cascade

Adaptive Trendfolge, die sich selbst an die Marktphase anpasst. Sauberer Chart, volle Transparenz. Kein Grid. Kein Martingale.

DTC ALGO ist ein Trend-Expert-Advisor für MetaTrader 5, der professionelle Chartanalyse mit diszipliniertem Risikomanagement verbindet. Statt riskanter Nachkauf-Strategien setzt er auf strukturierte, regelbasierte Einstiege in Richtung des übergeordneten Trends — und passt seine Auswahlkriterien automatisch daran an, ob der Markt gerade trendet oder seitwärts läuft.

Neu: Adaptive Marktphasen-Erkennung


Das Herzstück dieser Version. DTC ALGO erkennt selbstständig, in welcher Marktphase er sich befindet, und stellt seine Handelskriterien automatisch darauf ein:

  • In starken Trendphasen agiert der EA aktiver und nutzt die Bewegung.
  • In ruhigen Seitwärtsphasen wird er deutlich selektiver und hält sich zurück — genau dort, wo Trendfolge-Systeme sonst die meisten Verluste einfahren.
  • In normalen Marktphasen arbeitet er mit einem ausgewogenen Mittelweg.

Der Übergang zwischen diesen Modi geschieht vollautomatisch, basierend auf einer übergeordneten Trendanalyse. Du musst nichts umstellen — der EA liest die Marktphase und reagiert. Im On-Chart-Dashboard siehst du jederzeit transparent, in welchem Modus er sich gerade befindet.

Was DTC ALGO auszeichnet

Saubere, intuitive Chartdarstellung. Ein farbcodierter Trend-Indikator direkt im Chart zeigt die Marktrichtung auf einen Blick — gruen im Aufwaerts-, rot im Abwaertstrend. Jeder Trade wird mit klar visualisierten Take-Profit-Zonen, Risiko-Bereich und Einstiegsmarke samt Preis-Labels dargestellt. Kein ueberladener Chart, kein Raetselraten.

Mehrstufige Trendbestaetigung. Der EA gleicht den Einstieg gegen mehrere Zeitebenen ab und handelt nur, wenn das Gesamtbild stimmig ist. So vermeidest du Trades gegen den uebergeordneten Trend.

Adaptive Marktphasen-Erkennung. Die Auswahlkriterien passen sich automatisch an Trend- oder Seitwaertsphasen an (siehe oben) — fuer konsistentes Verhalten ueber unterschiedliche Marktbedingungen hinweg.

Volatilitaets-adaptives Management. Stops und Ziele orientieren sich automatisch an der aktuellen Marktbewegung, statt mit starren Werten zu arbeiten — das haelt das System ueber verschiedene Marktphasen hinweg konsistent.

Gestaffeltes Gewinnmanagement. Mehrere Teilziele mit nachziehender Absicherung sorgen dafuer, dass Gewinne strukturiert mitgenommen und laufende Positionen abgesichert werden.

Optionaler Trendstaerke-Filter. Ein zuschaltbarer Filter laesst den EA nur bei ausreichend ausgepraegter Marktbewegung handeln — ideal, um schwache, richtungslose Phasen auszublenden.

Integrierte Schutzfilter. News-Filter (mit Countdown), Session-Filter (Tokio / London / New York) und ein PropFirm-Modus mit Drawdown-Ueberwachung schuetzen das Konto in kritischen Phasen.

optionen / Experten -> einfügen -> https://nfs.faireconomy.media

Das On-Chart-Dashboard

Ein aufgeraeumtes Cockpit zeigt alles Wesentliche auf einen Blick:

  • Kontostand, Live-P&L und Tagesergebnis
  • Aktueller Trend und Multi-Timeframe-Status
  • Erkannte Marktphase (Trend / Normal / Seitwaerts) in Echtzeit
  • Aktive Position mit allen relevanten Levels
  • Session- und News-Status
  • Vollstaendige Handelsstatistik (Trefferquote, Profitfaktor, Durchschnittswerte)
  • Long / Short / Beide direkt per Klick umschaltbar

Geeignet fuer

  • Instrumente: XAUUSD (Gold), Indizes (DAX, US30), Forex-Hauptpaare
  • Timeframes: optimiert fuer M5 und M15
  • Trader: vom konservativen Ansatz bis zum aktiven Intraday-Trading
  • PropFirm-tauglich durch integrierte Risiko-Limits

Alle Parameter sind uebersichtlich gegliedert und vollstaendig anpassbar. Die adaptive Marktphasen-Erkennung ist standardmaessig zuschaltbar und in ihren Schwellen frei einstellbar.

Empfehlung vor dem Live-Einsatz

Teste DTC ALGO zunaechst auf einem Demokonto und in der Strategie-Tester-Umgebung auf deinem Zielmarkt und Broker. So findest du die fuer dich passenden Einstellungen und lernst das Verhalten des EAs kennen.

Hinweis: Der Handel mit gehebelten Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie fuer zukuenftige Resultate. Dieser Expert Advisor ist ein Werkzeug zur Handelsunterstuetzung und keine Garantie fuer Gewinne.


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Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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