True MACD Divergence
- Индикаторы
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Sergey ErmolovПривет!
Я Сергей Ермолов — занимаюсь разработкой торговых систем и алгоритмов более 15 лет.
Мой подход к трейдингу — это не поиск “грааля” и не обещания быстрой прибыли.
Я не продаю “роботов, которые зарабатывают”.
- Версия: 1.1
True MACD Divergence — индикатор качественных дивергенций MACD
Индикаторов дивергенций отображают сигналы практически на каждом локальном экстремуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций.
True MACD Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, который анализирует структуру движения цены и отображает только наиболее качественные сигналы. Основная задача индикатора — не показать максимальное количество дивергенций, а помочь трейдеру сосредоточиться на действительно важных рыночных ситуациях.
Основные возможности
- Автоматический поиск бычьих и медвежьих дивергенций MACD.
- Интеллектуальная фильтрация ложных сигналов.
- Отображение только подтвержденных дивергенций.
- Работа на любых торговых инструментах и таймфреймах.
- Поддержка MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
- Push, Email, Popup и звуковые уведомления.
- Поддержка нескольких типов дивергенций.
Выбор линии MACD
В отличие от большинства аналогичных индикаторов, True MACD Divergence позволяет самостоятельно выбрать, по какой части индикатора MACD выполнять поиск дивергенций.
Доступны три режима работы:
- Histogram — поиск дивергенций по гистограмме MACD.
- Signal Line — поиск по сигнальной линии.
Каждый вариант имеет свои особенности. Благодаря возможности переключения вы можете подобрать режим, который лучше соответствует вашей торговой стратегии и стилю анализа рынка.
Уведомления
Индикатор способен мгновенно уведомлять о появлении новой подтвержденной дивергенции. Поддерживаются Push-уведомления на мобильное устройство, Email, звуковые сигналы и всплывающие сообщения в терминале MetaTrader.
Для кого предназначен индикатор
- Трейдеров, использующих дивергенции в своей стратегии.
- Поиска потенциальных разворотных точек рынка.
- Подтверждения сигналов других торговых систем.
- Ручной торговли на Forex, акциях, индексах, криптовалютах и товарах.