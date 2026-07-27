True MACD Divergence

True MACD Divergence — индикатор качественных дивергенций MACD

Индикаторов дивергенций отображают сигналы практически на каждом локальном экстремуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций.

True MACD Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, который анализирует структуру движения цены и отображает только наиболее качественные сигналы. Основная задача индикатора — не показать максимальное количество дивергенций, а помочь трейдеру сосредоточиться на действительно важных рыночных ситуациях.

Основные возможности

  • Автоматический поиск бычьих и медвежьих дивергенций MACD.
  • Интеллектуальная фильтрация ложных сигналов.
  • Отображение только подтвержденных дивергенций.
  • Работа на любых торговых инструментах и таймфреймах.
  • Поддержка MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
  • Push, Email, Popup и звуковые уведомления.
  • Поддержка нескольких типов дивергенций.

Выбор линии MACD

В отличие от большинства аналогичных индикаторов, True MACD Divergence позволяет самостоятельно выбрать, по какой части индикатора MACD выполнять поиск дивергенций.

Доступны три режима работы:

  • Histogram — поиск дивергенций по гистограмме MACD.
  • Signal Line — поиск по сигнальной линии.

Каждый вариант имеет свои особенности. Благодаря возможности переключения вы можете подобрать режим, который лучше соответствует вашей торговой стратегии и стилю анализа рынка.

Уведомления

Индикатор способен мгновенно уведомлять о появлении новой подтвержденной дивергенции. Поддерживаются Push-уведомления на мобильное устройство, Email, звуковые сигналы и всплывающие сообщения в терминале MetaTrader.

Для кого предназначен индикатор

  • Трейдеров, использующих дивергенции в своей стратегии.
  • Поиска потенциальных разворотных точек рынка.
  • Подтверждения сигналов других торговых систем.
  • Ручной торговли на Forex, акциях, индексах, криптовалютах и товарах.
MACD, MACD Divergence, MACD Histogram, MACD Line, Signal Line, Divergence, Hidden Divergence, Bullish Divergence, Bearish Divergence, Oscillator, Momentum, Technical Analysis, Forex, MT4, MT5, Stocks, Indices, Commodities, Gold, Crypto

Рекомендуем также
CV MACD color Indicator
Calogero Vella
Индикаторы
The CV MACD Indicator is a modern and professional momentum indicator designed to analyze trend strength, market direction and potential reversals. By combining the MACD line, signal line and histogram, the indicator helps traders identify market momentum and high-quality trading opportunities with clarity and precision. Features: Precise MACD momentum analysis Early trend reversal detection Clear histogram for market strength visualization Adjustable Fast, Slow and Signal periods Visual Buy & S
FREE
SSACD Forecast Limited Edition
Roman Korotchenko
3 (3)
Индикаторы
SSACD - Singular Spectral Average Convergence/Divergence Аналог индикатора MACD на основе метода "Гусеница" Сингулярного Спектрального Анализа (ССА). Версия с ограничениями индикатора SSACD Forecast . Ограничения касаются набора параметров и их диапазона. Специфика метода ССА является эффективной методикой обработки нестационарных временных рядов с неизвестной внутренней структурой. Метод позволяет находить заранее неизвестные периодичности ряда и строить прогноз исходя из обнаруженных закономе
FREE
SmartPullback
Samuel Jesus Fidalgo Lopez
Индикаторы
Smart Pullback Pro v4 High-Probability Pullback Indicator for MT5 Smart Pullback Pro v4 is a professional trend-following indicator for MetaTrader 5 that identifies high-probability pullback entries in real time. It automatically plots entry zones, Stop Loss, and Take Profit levels directly on the chart, giving traders a complete visual trading plan with every signal. How It Works Smart Pullback Pro v4 combines multiple confluence filters to eliminate low-quality signals and focus only on va
FREE
MACD candles bars or lines
Alexey Viktorov
5 (1)
Индикаторы
Обыкновенный индикатор MACD, отображается в главном окне, в соответствии с выбранным стилем графика, Бары, Свечи или Линия. При переключении вида графика меняется и отображение индикатора. К моему большому сожалению, я не смог победить скорость смены вида графика. При переключении бывают задержки до прихода очередного тика. Параметры индикатора Fast EMA period - Быстрое EMA Slow EMA period - Медленное EMA Signal SMA period - MACD SMA Applied price - Применить к
FREE
SSA Stochastic Limited Edition
Roman Korotchenko
4 (3)
Индикаторы
Версия " Стохастического осциллятора " с применением алгоритмов Сингулярного Спектрального Анализа SSA является эффективной методикой обработки нестационарных временных рядов с неизвестной внутренней структурой. Он используется для определения основных составляющих (тренд, сезонные и волновые колебания), сглаживания и подавления шума. Метод позволяет находить заранее неизвестные периодичности ряда и строить прогноз исходя из обнаруженных периодических закономерностей. Сигналы индикатора идентичн
FREE
Original MACD
Kirill Paskhin
4.86 (7)
Индикаторы
Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних — технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), используемый в техническом анализе для проверки силы и направления тренда, а также определения разворотных точек. Встроенный в MetaTrader 5 индикатор MACD не соответствует задумке автора (Gerald Appel): -линия MACD графически изображена в виде гистограммы, однако гистограммой отражается разница между линией MACD и сигнальной линией;  -сигнальн
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Индикаторы
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend
Rodion Kachkin
Индикаторы
Мультитаймфреймовый трендовый индикатор, на основе индикатора ADX / ADXWilder Индикатор показывает трендовые участки, используя данные индикатора ADX или ADXWilder с нескольких таймфреймов. Импульсный режим индикатора позволяет поймать начало тренда, а несколько "Экранов" с разными таймфреймами позволяют отфильтровать рыночный шум. Принцип работы индикатора: если PDI больше NDI, то устанавливается бычье движение; если PDI меньше NDI, то устанавливается медвежье движение; для определения какого-
FREE
VolumeBasedColorsBars
Henrique Magalhaes Lopes
Индикаторы
VolumeBasedColorsBars — Free Powerful Volume Analysis for All Traders Unlock the hidden story behind every price bar! VolumeBasedColorsBars is a professional-grade, 100% FREE indicator that colorizes your chart candles based on real, adaptive volume analysis. Instantly spot surges in market activity, identify exhaustion, and catch the moves that matter. This indicator gives you:    • Dynamic color-coded bars for instant volume context    • Adaptive thresholds based on historical, session-awar
FREE
MWC COX 5
Joerg Hamann
3 (1)
Индикаторы
Индикатор MWC COX показывает зоны экстремумов чистых длинных/коротких позиций в отчете по сделкам трейдеров, публикуемом комиссией CFTC раз в неделю за четыре периода. Настройки по умолчанию: периоды 12, 26, 52 и 156 недель. Дополнительные функции Отображает сумму всех 4 периодов в одной строке Встроены индикаторы MA, MOM и RSI ( не в версии MQL5 Version 1.0 ) Необходимо скачать файл MWC_3L.dat в папку [...]/MQL5/Files . Более подробную инструкцию можно скачать здесь . Main data folder: www.myw
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Engulfing Stochastic
John Davis
2.5 (2)
Индикаторы
We have all seen a currency pair enter the overbought or oversold territory and stay there for long periods of time. What this indicator does is gives you the emphasis. So if you are looking for reversals then you may want to take notice when oversold territory is entered into with a bullish engulfing candle or if the trend is your thing then check for bearish engulfing candles while entering oversold. This indicator will show a downward arrow when it detects a bearish engulfing candle while cro
FREE
RSI Divergence Indicator MT5
Amir Atif
4.64 (39)
Индикаторы
RSI divergence indicator finds divergences between price chart and   RSI   indicator and informs you with alerts (popup, mobile notification or email). Its main use is to find trend reversals in the chart. Always use the divergence indicators with other technical assets like support resistance zones, candlestick patterns and price action to have a higher possibility to find trend reversals. Three confirmation type for   RSI   divergences: RSI   line cross 50 level Price returns to previous H/L C
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
4 (4)
Индикаторы
Представляем   MACD  Enhanced  – усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который предоставляет трейдерам расширенные возможности для анализа тренда и момента на финансовых рынках. Индикатор использует разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними для определения импульса, направления и силы тренда, создавая четкие визуальные сигналы для потенциальных точек входа и выхода. Внимание!   Для достижения наилучших результатов рекомендуется
FREE
Breakout Finder MT5
Quang Huy Quach
5 (1)
Индикаторы
The "Breakout Finder" is a technical indicator designed to automatically identify potential price breakouts and breakdowns on a chart. The highlight of this indicator is its robust signal filtering system, which helps traders avoid false signals (fakeouts) and focus on higher-probability trading opportunities. Key Features Automatic Pivot Point Detection: The indicator automatically identifies significant pivot highs and lows on the chart to establish potential support and resistance levels. Bre
FREE
Traditional MACD MT5
Daniel Lewis
Индикаторы
The MACD indicator in MetaTrader 5 does not look like MACD as it was designed. That is because the MetaTrader 5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This can be confusing for peo
FREE
MACD Titanium
Donovan Tjin-a-tak
Индикаторы
MACD Titanium — это индикатор Zero-Lag MACD для MetaTrader 5, разработанный для предоставления более быстрых и чистых сигналов импульса по сравнению с классическим MACD. Используя расчёты Zero-Lag EMA, индикатор снижает задержку сигнала и быстрее реагирует на изменения рыночного импульса, сохраняя при этом привычную структуру MACD, на которую полагаются трейдеры. Что делает его отличным В отличие от стандартного MACD, MACD Titanium: • Использует Zero-Lag EMA для уменьшения запаздывания • Быстрее
FREE
Dynamic Zones
Kee Huang Tan
Индикаторы
Dynamic Supply and Demand indicator automatically identifies and displays Supply and Demand Zones on your chart based on price action patterns and market structure.  These zones represent areas where institutional buying or selling pressure has historically occurred, making them key levels for potential price reactions. This form of indicator takes inspiration from ICT as well as traditional Support & Resistance formation. **For the first 50 candles (number depends on LookBackCandles) when indic
FREE
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Индикаторы
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
Curver Arrows
Francis Dube
3.75 (4)
Индикаторы
Данный индикатор повторяет широко известную версию индикатора для MetaTrader 4, который есть в интернете в свободном доступе. Индикатор не перерисовывается. Индикатор реализует стратегию прорыва. Стрелки показывают направления рынка. Используйте индикатор на интервалах от M15 и выше. Индикатор рисует две полосы возле ценового действия и генерирует сигналы при закрытии цены под нижней и над верхней полосой. Для расчета нижнего и верхнего порога полос индикатор использует периодические максимумы и
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Индикаторы
Индикатор основан на методике Роберта Майнера, описанной в его книге "Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха" и отображает сигналы по моментуму двух таймфреймов. В качестве индикатора моментума используется Стохастический осциллятор.  Настройки говорят сами за себя period_1 - текущий таймфрейма, указывается 'current' period_2 - старший таймфрейм - в 4 или 5 раз больше текущего. Например если текущий 5-мин, то старший будет 20-мин остальные настройки - это настройки Стохастического осци
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.8 (44)
Индикаторы
Индикатор определяет, когда происходит расхождение между ценой и индикатором или осциллятором. Он выявляет как регулярные, так и скрытые расхождения. В сочетании с вашими собственными правилами и методами этот индикатор позволит вам создать (или улучшить) вашу собственную мощную систему. Функции Может обнаруживать дивергенции для следующих осцилляторов / индикаторов:       MACD, OsMA, Stochastics, RSI, CCI, RVI, Awesome, ADX, ATR, OBV, композитный индекс, MFI и моментум. Можно выбрать только од
FREE
Qunity ADX Trend
Rodion Kachkin
Индикаторы
Трендовый индикатор на основе индикатора ADX / ADXWilder Индикатор показывает трендовые участки, используя данные индикатора ADX или ADXWilder. Принцип работы индикатора: если PDI больше NDI, то устанавливается бычье движение; если PDI меньше NDI, то устанавливается медвежье движение; если ADX меньше либо равен значению фильтра, указанного в параметрах, то состояние движения отсутствует. Входные параметры индикатора: Calculate Timeframe - таймфрейм для расчета; ADX Type - тип расчета ADX, на
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
4 (2)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
AXR Market Check
Stoyan Kirilov Karlov
5 (2)
Индикаторы
AXR Market Check — это бесплатный индикатор готовности рынка для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которые хотят быстро понять текущую рыночную картину на графике. Продукт входит в линейку инструментов AXR. Для обновлений и вариантов связи используйте официальные страницы MQL5: AXR MQL5 Channel: обновления продукта, заметки к релизам и новые инструменты AXR Telegram: открыть профиль продавца ; контакт Telegram указан в описании профиля. Индикатор объединяет состояние сессии, новостной тайм
FREE
ToolBot Probabilistic Analysis
Josue De Matos Silva
4 (1)
Индикаторы
ToolBot Probabilistic Analysis - FREE   An effective indicator for your negotiations The toolbot indicator brings the calculation of candles and a probabilistic analysis so that you have more security on your own. Also test our  FREE tops and bottoms indicator: :   https://www.mql5.com/pt/market/product/52385#description Also test our  FREE (RSI, ATR, ADX, OBV) indicator:   https://www.mql5.com/pt/market/product/53448#description Try our EA ToolBot for free:   https://www.mql5.com/market/prod
FREE
HMA Scalper Pro
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Индикаторы
HMA Scalper Pro для MetaTrader 5 HMA Scalper Pro — трендовый индикатор для MetaTrader 5, основанный на алгоритме Hull Moving Average (HMA) , впервые опубликованном Alan Hull в 2005 году. Индикатор предназначен для анализа направления текущего тренда и отображения сглаженной линии, построенной на основе алгоритма Hull Moving Average. По сравнению с традиционными скользящими средними данный алгоритм разработан для уменьшения задержки при сохранении плавности линии. HMA Scalper Pro позволяет нагляд
FREE
MACD indicators
Xiao Dong Feng
Индикаторы
MACD indicators https://mql5.com This MACD indicator looks slightly different from the MACD indicator found in many other charting software. When the value of the signal line parameter is greater than the value of the MACD parameter, the indicator will give a buy prompt, and when the signal line parameter is less than the value of the MACD parameter, the indicator will give a sell prompt.
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
RSI Divergence without repaint
Wei Li
Индикаторы
Большинство сигналов «мгновенной дивергенции RSI» неверны Если вы когда-либо использовали индикаторы дивергенции RSI, вы, вероятно, сталкивались с этим: дивергенция появляется в реальном времени, сначала выглядит убедительно, а через несколько свечей исчезает. Когда вы смотрите на график позже, исторические сигналы уже не совпадают с тем, что вы видели изначально. Это не ошибка пользователя. Это логическая проблема. Дивергенция, основанная на неподтвержденных вершинах или низах, по своей природе
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Другие продукты этого автора
Universal Breakout MT5
Sergey Ermolov
4.24 (49)
Эксперты
Universal Breakout — это простой и гибкий советник для торговли пробоя диапазона без лишней сложности. Вы задаёте временной интервал — советник сам определяет уровни, выставляет ордера и сопровождает сделку. Скачайте Инструкцию и методичку по исследованию советника Universal Breakout >> Скачать Сигнал Session Breakout PRO : https://www.mql5.com/ru/signals/2378603 Session Breakout PRO  - советник для торговли пробоем диапазона с системой фильтрации сигналов, интеллектуальным сопровождением позици
FREE
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
Easy Lot Calculator
Sergey Ermolov
5 (1)
Индикаторы
Easy Lot Calculator — простой и быстрый калькулятор расчета лота для MT5. Перемещайте уровни Stop Loss и Open Price на графике, а калькулятор автоматически пересчитает размер позиции и риск в реальном времени. Почему Easy Lot Calculator? Easy Lot Calculator создан с акцентом на простоту, скорость и удобство в реальной торговле. Калькулятор помогает быстро определить правильный объем позиции без ручных расчетов и сложного интерфейса. Easy Lot Calculator — это: чистый и минималистичный интерфейс;
FREE
Valable ZigZag MT5
Sergey Ermolov
4.63 (19)
Индикаторы
Большинство трейдеров используют ZigZag неправильно. Он не помогает понять рынок — он создаёт ложные ориентиры и сбивает с тренда. Valable ZigZag решает эту проблему, показывая реальную структуру движения и направление рынка. Ограничения классического ZigZag Классический ZigZag реагирует на слишком большое количество движений. В результате: даже незначительные откаты выглядят как важные изменения пробои уровней воспринимаются как сигнал, но не получают продолжения становится сложно отличить ко
FREE
MTF Trend MT5
Sergey Ermolov
5 (1)
Индикаторы
MTF Trend – Простой индикатор направления тренда на 3-х таймфреймах. Вы открываете график и не понимаете, совпадает ли направление рынка на разных таймфреймах. MTF Trend сразу показывает это — 3 стрелки, 3 таймфрейма, одно решение: по тренду вы сейчас или против него. Направление тренда за один взгляд На графике появляется компактная панель со стрелками. Каждая стрелка показывает направление тренда на своём таймфрейме. Направление тренда определяется по структуре рынка: HH + HL → восходящий тре
FREE
True RSI Divergence
Sergey Ermolov
Индикаторы
Даже опытный трейдер может пропустить сильную дивергенцию. True RSI Divergence автоматически обнаруживает новые сигналы и мгновенно уведомляет о них, уделяя особое внимание качеству найденных дивергенций. Дивергенция между ценой и RSI является одним из наиболее популярных сигналов технического анализа и широко используется для поиска потенциальных разворотов и продолжения тренда. Однако отслеживать ее вручную одновременно на нескольких символах и таймфреймах практически невозможно. Пока трейдер
FREE
Session Breakout PRO MT4
Sergey Ermolov
Эксперты
Session Breakout PRO — профессиональный советник для торговли пробоя диапазона (Breakout EA), предназначенный для автоматической торговли на рынке Forex и построенный на классической стратегии Session Breakout. Советник поддерживает работу с несколькими торговыми сессиями, включая London Breakout и Asian Session Breakout, использует систему фильтрации сигналов, адаптивное управление позицией (Risk Management),  и современные инструменты контроля риска. Гибкая система настроек позволяет адаптиров
Full Fractals MT5
Sergey Ermolov
4.77 (22)
Индикаторы
Full Fractals — фракталы без лишних точек Стандартный индикатор Fractals забивает график : десятки точек, среди которых сложно понять, какие действительно имеют значение. В результате структура рынка размывается, а уровни приходится определять вручную. Full Fractals решает эту задачу — оставляет только ключевые точки, от которых цена действительно реагировала. Индикатор основан на классической логике фракталов Билла Вильямса и не перерисовывается после формирования. Используется в реальной торго
FREE
MiloBot PRO MT5
Sergey Ermolov
4.8 (5)
Эксперты
MiloBot PRO  – советник Forex основанный на  авторской стратегии , которая разрабатывалась, тестировалась и оптимизировалась более 2 лет. Показателем надежности стратегии можно считать реальные счета разработчиков  с депозитами на общую сумму  более $100 000 . Продвинутая   алгоритмическая стратегия   MiloBot PRO дает возможность   стабильно получать прибыль   каждый месяц. А   авторские индикаторы   позволяют EA входить в рынок максимально точно в моменты разворота рынка. Посмотрите живые сигна
Universal Breakout
Sergey Ermolov
4.57 (37)
Эксперты
Universal Breakout — это простой и гибкий советник для торговли пробоя диапазона без лишней сложности. Вы задаёте временной интервал — советник сам определяет уровни, выставляет ордера и сопровождает сделку. Скачайте Инструкцию и методичку по исследованию советника Universal Breakout >>   Скачать Сигнал Session Breakout PRO :  https://www.mql5.com/ru/signals/2378603 Session Breakout PRO  - советник для торговли пробоем диапазона с системой фильтрации сигналов, интеллектуальным сопровождением по
FREE
Candle Countdown MT5
Sergey Ermolov
Индикаторы
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT5 Candle Countdown — это простой и точный инструмент, который показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо на графике. Когда вход зависит от момента закрытия свечи, даже несколько секунд имеют значение. Этот индикатор позволяет видеть точное время и принимать решения без спешки и догадок. Индикатор для точного контроля времени закрытия свечи. Индикатор показывает: время до закрытия текущей свечи текущее серверное время спред Stop Le
FREE
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
4.56 (34)
Эксперты
Версия МТ4 |  Индикатор   Valable ZigZag   |   FAQ Советник   Grid HLevel   идеально подходит для тех трейдеров, которые хотят получать стабильную прибыль на рынке Forex каждый месяц. Советник работает по стратегии усреднения, и я предлагаю Вам использовать ее правильно.   Использовать «правильно» это значит открывать сделки усреднения нужно в точке разворота рынка, а торговать только в сторону направления глобального тренда. Что касается направления основного тренда, то я предлагаю определять
FREE
True Stochastic Divergence
Sergey Ermolov
Индикаторы
True Stochastic Divergence — индикатор качественных дивергенций по Stochastic Большинство индикаторов дивергенций формируют сигналы практически на каждом локальном максимуме и минимуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True Stochastic Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, анализирующий структуру движения цены и отображающий только наиболее качественные сигналы. Основная цель индикатора — не найти как можно больше диверге
FREE
MTF Trend
Sergey Ermolov
Индикаторы
MTF Trend – Простой индикатор направления тренда на 3-х таймфреймах. Вы открываете график и не понимаете, совпадает ли направление рынка на разных таймфреймах. MTF Trend сразу показывает это — 3 стрелки, 3 таймфрейма, одно решение: по тренду вы сейчас или против него. Направление тренда за один взгляд На графике появляется компактная панель со стрелками. Каждая стрелка показывает направление тренда на своём таймфрейме. Направление тренда определяется по структуре рынка: HH + HL → восходящий тре
FREE
True RSI Divergence MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
Даже опытный трейдер может пропустить сильную дивергенцию. True RSI Divergence автоматически обнаруживает новые сигналы и мгновенно уведомляет о них, уделяя особое внимание качеству найденных дивергенций. Дивергенция между ценой и RSI является одним из наиболее популярных сигналов технического анализа и широко используется для поиска потенциальных разворотов и продолжения тренда. Однако отслеживать ее вручную одновременно на нескольких символах и таймфреймах практически невозможно. Пока трейдер
FREE
Session Breakout PRO
Sergey Ermolov
Эксперты
Session Breakout PRO — профессиональный советник для торговли пробоя диапазона (Breakout EA), предназначенный для автоматической торговли на рынке Forex и построенный на классической стратегии Session Breakout. Советник поддерживает работу с несколькими торговыми сессиями, включая London Breakout и Asian Session Breakout, использует систему фильтрации сигналов, адаптивное управление позицией (Risk Management),  и современные инструменты контроля риска. Гибкая система настроек позволяет адаптиров
Universal Box MT5
Sergey Ermolov
4.43 (7)
Индикаторы
MT4 версия   |  FAQ   |   Советник Universal Breakout Universal Box   строит на графике   ценовые диапазоны , которые в дальнейшем можно использовать для торговли на пробой ценового диапазона. Есть довольно много стратегий, с которыми вы можете применить этот индикатор.   Индикатор по умолчанию настроен так, чтобы отмечать на графике диапазоны   Азиатской, Европейской и Американской торговых сессий . Диапазоны строятся в виде прямоугольников, границы которых это время начала и конца торговой се
FREE
Easy Lot Calculator MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
Easy Lot Calculator — простой и быстрый калькулятор расчета лота для MT4. Перемещайте уровни Stop Loss и Open Price на графике, а калькулятор автоматически пересчитает размер позиции и риск в реальном времени. Почему Easy Lot Calculator? Easy Lot Calculator создан с акцентом на простоту, скорость и удобство в реальной торговле. Калькулятор помогает быстро определить правильный объем позиции без ручных расчетов и сложного интерфейса. Easy Lot Calculator — это: чистый и минималистичный интерфейс;
FREE
Valable ZigZag
Sergey Ermolov
4.67 (9)
Индикаторы
Большинство трейдеров используют ZigZag неправильно. Он не помогает понять рынок — он создаёт ложные ориентиры и сбивает с тренда. Valable ZigZag решает эту проблему, показывая реальную структуру движения и направление рынка. Ограничения классического ZigZag Классический ZigZag реагирует на слишком большое количество движений. В результате: даже незначительные откаты выглядят как важные изменения пробои уровней воспринимаются как сигнал, но не получают продолжения становится сложно отличить ко
FREE
True Stochastic Divergence MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
True Stochastic Divergence — индикатор качественных дивергенций по Stochastic Большинство индикаторов дивергенций формируют сигналы практически на каждом локальном максимуме и минимуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True Stochastic Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, анализирующий структуру движения цены и отображающий только наиболее качественные сигналы. Основная цель индикатора — не найти как можно больше диверге
FREE
Prop Drawdown Dashboard
Sergey Ermolov
Индикаторы
Prop Drawdown Dashboard — полный контроль состояния проп-челенджа в реальном времени Вся важная информация о состоянии аккаунта — в одной панели и в реальном времени: текущая просадка, прогресс прохождения челленджа и приближение к критическим значениям . 10 готовых пресетов проп-компаний: FTMO, FundingPips, The5ers, FundedNext и другие. Просто выберите фирму — все лимиты и часовой пояс загрузятся автоматически . Больше никаких нарушений из-за неправильного времени сброса торгового дня. Индикато
FREE
Candle Countdown MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT4 Candle Countdown — это простой и точный инструмент, который показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо на графике. Когда вход зависит от момента закрытия свечи, даже несколько секунд имеют значение. Этот индикатор позволяет видеть точное время и принимать решения без спешки и догадок. Индикатор для точного контроля времени закрытия свечи. Индикатор показывает: время до закрытия текущей свечи текущее серверное время спред Stop Le
FREE
True MACD Divergence MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
True MACD Divergence — индикатор качественных дивергенций MACD Индикаторов дивергенций отображают сигналы практически на каждом локальном экстремуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True MACD Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, который анализирует структуру движения цены и отображает только наиболее качественные сигналы. Основная задача индикатора — не показать максимальное количество дивергенций, а помочь трейдеру со
FREE
Full Fractals
Sergey Ermolov
4.45 (11)
Индикаторы
Full Fractals — фракталы без лишних точек Стандартный индикатор Fractals забивает график : десятки точек, среди которых сложно понять, какие действительно имеют значение. В результате структура рынка размывается, а уровни приходится определять вручную. Full Fractals решает эту задачу — оставляет только ключевые точки, от которых цена действительно реагировала. Индикатор основан на классической логике фракталов Билла Вильямса и не перерисовывается после формирования. Используется в реальной торго
FREE
Universal Box
Sergey Ermolov
5 (1)
Индикаторы
MT5 версия |  FAQ | Советник Universal Breakout Universal Box строит на графике ценовые диапазоны , которые в дальнейшем можно использовать для торговли на пробой ценового диапазона. Есть довольно много стратегий, с которыми вы можете применить этот индикатор. Индикатор по умолчанию настроен так, чтобы отмечать на графике диапазоны Азиатской, Европейской и Американской торговых сессий . Диапазоны строятся в виде прямоугольников, границы которых это время начала и конца торговой сессии, а также
FREE
Panther Trade Scenario
Sergey Ermolov
Индикаторы
Panther Trade Scenario — показывает чёткий сценарий сделки прямо на графике. Индикатор убирает главную проблему в трейдинге — неопределённость в момент, когда нужно действовать. Вместо попыток угадать лучший момент ты видишь: где входить, где ограничить риск и где забирать прибыль.   Почему большинство ошибок трейдеров происходит именно во входе Проблема не в том, что ты не понимаешь рынок. Чаще всего ситуация выглядит так: ты видишь движение, понимаешь направление, но в момент входа начинаются
Grid HLevel
Sergey Ermolov
4.56 (25)
Эксперты
Версия МТ5 |  Индикатор   Valable ZigZag   |   FAQ Советник Grid HLevel идеально подходит для тех трейдеров, которые хотят получать стабильную прибыль на рынке Forex каждый месяц. Советник работает по стратегии усреднения, и я предлагаю Вам использовать ее правильно. Использовать «правильно» это значит открывать сделки усреднения нужно в точке разворота рынка, а торговать только в сторону направления глобального тренда. Что касается направления основного тренда, то я предлагаю определять его по
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
Easy Trade Executor
Sergey Ermolov
Утилиты
Easy Trade Executor — инструмент для быстрого расчета лота, открытия и сопровождения сделок в MT5. Размещайте уровни Open Price, Stop Loss и Take Profit прямо на графике, получайте автоматический расчет объема позиции и открывайте сделки с контролируемым риском всего за несколько кликов. Почему Easy Trade Executor? Easy Trade Executor создан для трейдеров, которые хотят не только рассчитывать риск, но и быстро управлять сделками на графике. Инструмент объединяет расчет позиции, открытие ордеро
Trend Monitor VZ
Sergey Ermolov
3.67 (3)
Индикаторы
Trend Monitor VZ – Системный мониторинг рынка на основе структуры тренда. Если вы анализируете несколько инструментов, проверка направления тренда может занимать много времени. Trend Monitor VZ собирает всю эту информацию в одной панели и показывает направление тренда сразу по нескольким инструментам и таймфреймам. Весь рынок перед глазами На графике появляется монитор рынка, который показывает направление тренда по выбранным инструментам и таймфреймам. Направление определяется по структуре рын
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв