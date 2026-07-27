True MACD Divergence — индикатор качественных дивергенций MACD

Индикаторов дивергенций отображают сигналы практически на каждом локальном экстремуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций.

True MACD Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, который анализирует структуру движения цены и отображает только наиболее качественные сигналы. Основная задача индикатора — не показать максимальное количество дивергенций, а помочь трейдеру сосредоточиться на действительно важных рыночных ситуациях.

Основные возможности

Автоматический поиск бычьих и медвежьих дивергенций MACD.

Интеллектуальная фильтрация ложных сигналов.

Отображение только подтвержденных дивергенций.

Работа на любых торговых инструментах и таймфреймах.

Поддержка MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Push, Email, Popup и звуковые уведомления.

Поддержка нескольких типов дивергенций.

Выбор линии MACD

В отличие от большинства аналогичных индикаторов, True MACD Divergence позволяет самостоятельно выбрать, по какой части индикатора MACD выполнять поиск дивергенций.

Доступны три режима работы:

Histogram — поиск дивергенций по гистограмме MACD.

— поиск дивергенций по гистограмме MACD. Signal Line — поиск по сигнальной линии.

Каждый вариант имеет свои особенности. Благодаря возможности переключения вы можете подобрать режим, который лучше соответствует вашей торговой стратегии и стилю анализа рынка.

Уведомления

Индикатор способен мгновенно уведомлять о появлении новой подтвержденной дивергенции. Поддерживаются Push-уведомления на мобильное устройство, Email, звуковые сигналы и всплывающие сообщения в терминале MetaTrader.

Для кого предназначен индикатор

Трейдеров, использующих дивергенции в своей стратегии.

Поиска потенциальных разворотных точек рынка.

Подтверждения сигналов других торговых систем.

Ручной торговли на Forex, акциях, индексах, криптовалютах и товарах.

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