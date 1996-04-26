True RSI Divergence MT4

Даже опытный трейдер может пропустить сильную дивергенцию. True RSI Divergence автоматически обнаруживает новые сигналы и мгновенно уведомляет о них, уделяя особое внимание качеству найденных дивергенций.

Дивергенция между ценой и RSI является одним из наиболее популярных сигналов технического анализа и широко используется для поиска потенциальных разворотов и продолжения тренда. Однако отслеживать ее вручную одновременно на нескольких символах и таймфреймах практически невозможно. Пока трейдер анализирует один график, качественная дивергенция может уже сформироваться на другом.

True RSI Divergence непрерывно анализирует рынок и автоматически уведомляет о появлении новых дивергенций. Благодаря этому вы не пропустите важный сигнал даже тогда, когда не находитесь перед терминалом.

Однако своевременное уведомление имеет ценность только в том случае, если сам сигнал действительно заслуживает внимания.

Многие индикаторы строят дивергенции практически между любыми локальными максимумами и минимумами. В результате график быстро заполняется большим количеством линий, а уведомления начинают приходить настолько часто, что среди них становится сложно заметить действительно интересные торговые возможности.





True RSI Divergence создан с другим подходом.



В основе индикатора лежит поиск значимых рыночных экстремумов. Только после их определения выполняется анализ расхождения между движением цены и индикатора RSI. Такой подход позволяет значительно сократить количество слабых и малозначимых дивергенций, сохраняя на графике только наиболее качественные сигналы.

В результате трейдер получает не только автоматический поиск дивергенций и своевременные уведомления, но и более чистый график, меньше визуального шума и меньше отвлекающих уведомлений.

Возможности индикатора

Автоматическое обнаружение новых дивергенций RSI.

Мгновенные уведомления о появлении новых сигналов.

Поиск дивергенций на основе значимых рыночных экстремумов.

Настраиваемая чувствительность поиска экстремумов.

Минимизация слабых и малозначимых сигналов.

Чистое и наглядное отображение дивергенций на графике.

Настраиваемые цвета, стили линий и параметры отображения.

Работа на любых символах и таймфреймах.





True RSI Divergence не стремится найти каждую возможную дивергенцию. Его цель — своевременно уведомлять трейдера только о тех сигналах, которые лучше соответствуют реальной структуре рынка и заслуживают внимания.