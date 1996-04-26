Easy Lot Calculator MT4

Easy Lot Calculator — простой и быстрый калькулятор расчета лота для MT4.

Перемещайте уровни Stop Loss и Open Price на графике, а калькулятор автоматически пересчитает размер позиции и риск в реальном времени.

Почему Easy Lot Calculator?

Easy Lot Calculator создан с акцентом на простоту, скорость и удобство в реальной торговле.

Калькулятор помогает быстро определить правильный объем позиции без ручных расчетов и сложного интерфейса.

чистый и минималистичный интерфейс;

быстрый расчет лота прямо на графике;

точный расчет риска для Forex, металлы (Gold, Silver), Crypto, Indices и других инструментов;

комфортная работа как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Easy Lot Calculator — это:

Easy Lot Calculator позволяет сосредоточиться на торговле, а не на ручных вычислениях и сложных настройках.







Точный расчет для разных типов инструментов



Вероятно ты сталкивался с ситуацией, когда после привычного Forex переходишь на Indices, Crypto или Stocks и понимаешь, что рассчитать правильный размер позиции уже не так просто.

На разных инструментах меняется логика расчета риска, стоимость движения цены, размер контракта и итоговая стоимость позиции.

Например: на Forex расчет зависит от стоимости пункта и валюты котировки;

Stocks рассчитываются через количество акций и стоимость движения цены;

Crypto инструменты часто используют нестандартный contract size и tick value.

Easy Lot Calculator автоматически адаптирует расчет под текущий инструмент и помогает быстро получить точный размер позиции без ручных вычислений.

Поддерживаются:

Forex

Metals (Gold, Silver)

Crypto

Indices

Futures

Stocks

CFD



Совместимость с разными брокерами Easy Lot Calculator автоматически использует спецификацию символа вашего брокера и корректно работает с нестандартными названиями инструментов. Доступны: EURUSD.a, mEURUSD, XAUUSDm, GOLDmicro, BTCUSD.pro, BTCUSDT, ETHUSDT, US100.cash, _US30, GER40_i, xNAS100, Boom1000Index, Crash500Index и многие другие.

Корректный расчет для разных валют депозита

При торговле на счете, где валюта депозита отличается от USD, ручной расчет позиции становится значительно сложнее. Трейдеру приходится дополнительно учитывать конвертацию между валютой депозита и валютой прибыли инструмента, курс которой постоянно меняется. Easy Lot Calculator автоматически адаптирует расчет под валюту вашего депозита и корректно учитывает конвертацию между валютой счета и валютой прибыли инструмента. Калькулятор автоматически: определяет валюту депозита; определяет валюту прибыли инструмента; выполняет необходимую конвертацию; адаптирует стоимость пункта и итоговый риск; рассчитывает корректный размер позиции. Если вы используете счет в валюте своей страны, Easy Lot Calculator поможет точнее контролировать риск и соблюдать риск-менеджмент без ручных пересчетов.





Горячие клавиши для быстрого управления



Easy Lot Calculator поддерживает горячие клавиши для максимально быстрого и удобного управления прямо во время торговли.

Это позволяет быстрее работать с позициями и не отвлекаться на лишние действия мышкой.

Доступные горячие клавиши:

L — открыть / скрыть калькулятор

— открыть / скрыть калькулятор R — изменить размер риска

— изменить размер риска Enter — сохранить изменения

— сохранить изменения T — включить / отключить линию Take Profit

— включить / отключить линию Take Profit M — переключение на Market ордера (Buy / Sell)

— переключение на Market ордера (Buy / Sell) P — переключение на Pending ордера (Stop / Limit)



Как работает Easy Lot Calculator

Выберите тип ордера Разместите уровни Open Price и Stop Loss Калькулятор автоматически рассчитает размер позиции Откройте сделку с контролируемым риском



Easy Lot Calculator помогает торговать спокойнее и увереннее благодаря точному расчету размера позиции для каждой сделки.

Калькулятор снижает вероятность ошибок при выборе лота и помогает соблюдать риск-менеджмент независимо от рынка или торгового стиля.

Больше не нужно вручную рассчитывать объем позиции или переживать, что риск в сделке выбран неправильно. Easy Lot Calculator делает расчет быстрым, понятным и удобным прямо внутри MT4.