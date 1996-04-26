Easy Lot Calculator MT4

Easy Lot Calculator — простой и быстрый калькулятор расчета лота для MT4.
Перемещайте уровни Stop Loss и Open Price на графике, а калькулятор автоматически пересчитает размер позиции и риск в реальном времени.

Почему Easy Lot Calculator?

Easy Lot Calculator создан с акцентом на простоту, скорость и удобство в реальной торговле.

Калькулятор помогает быстро определить правильный объем позиции без ручных расчетов и сложного интерфейса.

Easy Lot Calculator — это:
  • чистый и минималистичный интерфейс;
  • быстрый расчет лота прямо на графике;
  • точный расчет риска для Forex, металлы (Gold, Silver), Crypto, Indices и других инструментов;
  • комфортная работа как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Easy Lot Calculator позволяет сосредоточиться на торговле, а не на ручных вычислениях и сложных настройках.


Точный расчет для разных типов инструментов

Вероятно ты сталкивался с ситуацией, когда после привычного Forex переходишь на Indices, Crypto или Stocks и понимаешь, что рассчитать правильный размер позиции уже не так просто.

На разных инструментах меняется логика расчета риска, стоимость движения цены, размер контракта и итоговая стоимость позиции.

Например:

  • на Forex расчет зависит от стоимости пункта и валюты котировки;
  • Stocks рассчитываются через количество акций и стоимость движения цены;
  • Crypto инструменты часто используют нестандартный contract size и tick value.

Easy Lot Calculator автоматически адаптирует расчет под текущий инструмент и помогает быстро получить точный размер позиции без ручных вычислений.

Поддерживаются:

  • Forex
  • Metals (Gold, Silver)
  • Crypto
  • Indices
  • Futures
  • Stocks
  • CFD


Совместимость с разными брокерами

Easy Lot Calculator автоматически использует спецификацию символа вашего брокера и корректно работает с нестандартными названиями инструментов.

Доступны: EURUSD.a, mEURUSD, XAUUSDm, GOLDmicro, BTCUSD.pro, BTCUSDT, ETHUSDT, US100.cash, _US30, GER40_i, xNAS100, Boom1000Index, Crash500Index и многие другие.


Корректный расчет для разных валют депозита

При торговле на счете, где валюта депозита отличается от USD, ручной расчет позиции становится значительно сложнее. Трейдеру приходится дополнительно учитывать конвертацию между валютой депозита и валютой прибыли инструмента, курс которой постоянно меняется.

Easy Lot Calculator автоматически адаптирует расчет под валюту вашего депозита и корректно учитывает конвертацию между валютой счета и валютой прибыли инструмента.

Калькулятор автоматически:

  1. определяет валюту депозита;
  2. определяет валюту прибыли инструмента;
  3. выполняет необходимую конвертацию;
  4. адаптирует стоимость пункта и итоговый риск;
  5. рассчитывает корректный размер позиции.

Если вы используете счет в валюте своей страны, Easy Lot Calculator поможет точнее контролировать риск и соблюдать риск-менеджмент без ручных пересчетов.


Горячие клавиши для быстрого управления

Easy Lot Calculator поддерживает горячие клавиши для максимально быстрого и удобного управления прямо во время торговли.
Это позволяет быстрее работать с позициями и не отвлекаться на лишние действия мышкой.

Доступные горячие клавиши:

  • L — открыть / скрыть калькулятор
  • R — изменить размер риска
  • Enter — сохранить изменения
  • T — включить / отключить линию Take Profit
  • M — переключение на Market ордера (Buy / Sell)
  • P — переключение на Pending ордера (Stop / Limit)


Как работает Easy Lot Calculator

  1. Выберите тип ордера
  2. Разместите уровни Open Price и Stop Loss
  3. Калькулятор автоматически рассчитает размер позиции
  4. Откройте сделку с контролируемым риском


Easy Lot Calculator помогает торговать спокойнее и увереннее благодаря точному расчету размера позиции для каждой сделки.

Калькулятор снижает вероятность ошибок при выборе лота и помогает соблюдать риск-менеджмент независимо от рынка или торгового стиля.

Больше не нужно вручную рассчитывать объем позиции или переживать, что риск в сделке выбран неправильно. Easy Lot Calculator делает расчет быстрым, понятным и удобным прямо внутри MT4.

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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Другие продукты этого автора
Universal Breakout MT5
Sergey Ermolov
4.24 (49)
Эксперты
Universal Breakout — это простой и гибкий советник для торговли пробоя диапазона без лишней сложности. Вы задаёте временной интервал — советник сам определяет уровни, выставляет ордера и сопровождает сделку. Скачайте Инструкцию и методичку по исследованию советника Universal Breakout >> Скачать Сигнал Session Breakout PRO : https://www.mql5.com/ru/signals/2378603 Session Breakout PRO  - советник для торговли пробоем диапазона с системой фильтрации сигналов, интеллектуальным сопровождением позици
FREE
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
Easy Lot Calculator
Sergey Ermolov
5 (1)
Индикаторы
Easy Lot Calculator — простой и быстрый калькулятор расчета лота для MT5. Перемещайте уровни Stop Loss и Open Price на графике, а калькулятор автоматически пересчитает размер позиции и риск в реальном времени. Почему Easy Lot Calculator? Easy Lot Calculator создан с акцентом на простоту, скорость и удобство в реальной торговле. Калькулятор помогает быстро определить правильный объем позиции без ручных расчетов и сложного интерфейса. Easy Lot Calculator — это: чистый и минималистичный интерфейс;
FREE
Valable ZigZag MT5
Sergey Ermolov
4.63 (19)
Индикаторы
Большинство трейдеров используют ZigZag неправильно. Он не помогает понять рынок — он создаёт ложные ориентиры и сбивает с тренда. Valable ZigZag решает эту проблему, показывая реальную структуру движения и направление рынка. Ограничения классического ZigZag Классический ZigZag реагирует на слишком большое количество движений. В результате: даже незначительные откаты выглядят как важные изменения пробои уровней воспринимаются как сигнал, но не получают продолжения становится сложно отличить ко
FREE
MTF Trend MT5
Sergey Ermolov
5 (1)
Индикаторы
MTF Trend – Простой индикатор направления тренда на 3-х таймфреймах. Вы открываете график и не понимаете, совпадает ли направление рынка на разных таймфреймах. MTF Trend сразу показывает это — 3 стрелки, 3 таймфрейма, одно решение: по тренду вы сейчас или против него. Направление тренда за один взгляд На графике появляется компактная панель со стрелками. Каждая стрелка показывает направление тренда на своём таймфрейме. Направление тренда определяется по структуре рынка: HH + HL → восходящий тре
FREE
True RSI Divergence
Sergey Ermolov
Индикаторы
Даже опытный трейдер может пропустить сильную дивергенцию. True RSI Divergence автоматически обнаруживает новые сигналы и мгновенно уведомляет о них, уделяя особое внимание качеству найденных дивергенций. Дивергенция между ценой и RSI является одним из наиболее популярных сигналов технического анализа и широко используется для поиска потенциальных разворотов и продолжения тренда. Однако отслеживать ее вручную одновременно на нескольких символах и таймфреймах практически невозможно. Пока трейдер
FREE
Session Breakout PRO MT4
Sergey Ermolov
Эксперты
Session Breakout PRO — профессиональный советник для торговли пробоя диапазона (Breakout EA), предназначенный для автоматической торговли на рынке Forex и построенный на классической стратегии Session Breakout. Советник поддерживает работу с несколькими торговыми сессиями, включая London Breakout и Asian Session Breakout, использует систему фильтрации сигналов, адаптивное управление позицией (Risk Management),  и современные инструменты контроля риска. Гибкая система настроек позволяет адаптиров
Full Fractals MT5
Sergey Ermolov
4.77 (22)
Индикаторы
Full Fractals — фракталы без лишних точек Стандартный индикатор Fractals забивает график : десятки точек, среди которых сложно понять, какие действительно имеют значение. В результате структура рынка размывается, а уровни приходится определять вручную. Full Fractals решает эту задачу — оставляет только ключевые точки, от которых цена действительно реагировала. Индикатор основан на классической логике фракталов Билла Вильямса и не перерисовывается после формирования. Используется в реальной торго
FREE
MiloBot PRO MT5
Sergey Ermolov
4.8 (5)
Эксперты
MiloBot PRO  – советник Forex основанный на  авторской стратегии , которая разрабатывалась, тестировалась и оптимизировалась более 2 лет. Показателем надежности стратегии можно считать реальные счета разработчиков  с депозитами на общую сумму  более $100 000 . Продвинутая   алгоритмическая стратегия   MiloBot PRO дает возможность   стабильно получать прибыль   каждый месяц. А   авторские индикаторы   позволяют EA входить в рынок максимально точно в моменты разворота рынка. Посмотрите живые сигна
Universal Breakout
Sergey Ermolov
4.57 (37)
Эксперты
Universal Breakout — это простой и гибкий советник для торговли пробоя диапазона без лишней сложности. Вы задаёте временной интервал — советник сам определяет уровни, выставляет ордера и сопровождает сделку. Скачайте Инструкцию и методичку по исследованию советника Universal Breakout >>   Скачать Сигнал Session Breakout PRO :  https://www.mql5.com/ru/signals/2378603 Session Breakout PRO  - советник для торговли пробоем диапазона с системой фильтрации сигналов, интеллектуальным сопровождением по
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Candle Countdown MT5
Sergey Ermolov
Индикаторы
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT5 Candle Countdown — это простой и точный инструмент, который показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо на графике. Когда вход зависит от момента закрытия свечи, даже несколько секунд имеют значение. Этот индикатор позволяет видеть точное время и принимать решения без спешки и догадок. Индикатор для точного контроля времени закрытия свечи. Индикатор показывает: время до закрытия текущей свечи текущее серверное время спред Stop Le
FREE
True MACD Divergence
Sergey Ermolov
Индикаторы
True MACD Divergence — индикатор качественных дивергенций MACD Индикаторов дивергенций отображают сигналы практически на каждом локальном экстремуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True MACD Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, который анализирует структуру движения цены и отображает только наиболее качественные сигналы. Основная задача индикатора — не показать максимальное количество дивергенций, а помочь трейдеру со
FREE
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
4.56 (34)
Эксперты
Версия МТ4 |  Индикатор   Valable ZigZag   |   FAQ Советник   Grid HLevel   идеально подходит для тех трейдеров, которые хотят получать стабильную прибыль на рынке Forex каждый месяц. Советник работает по стратегии усреднения, и я предлагаю Вам использовать ее правильно.   Использовать «правильно» это значит открывать сделки усреднения нужно в точке разворота рынка, а торговать только в сторону направления глобального тренда. Что касается направления основного тренда, то я предлагаю определять
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True Stochastic Divergence
Sergey Ermolov
Индикаторы
True Stochastic Divergence — индикатор качественных дивергенций по Stochastic Большинство индикаторов дивергенций формируют сигналы практически на каждом локальном максимуме и минимуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True Stochastic Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, анализирующий структуру движения цены и отображающий только наиболее качественные сигналы. Основная цель индикатора — не найти как можно больше диверге
FREE
MTF Trend
Sergey Ermolov
Индикаторы
MTF Trend – Простой индикатор направления тренда на 3-х таймфреймах. Вы открываете график и не понимаете, совпадает ли направление рынка на разных таймфреймах. MTF Trend сразу показывает это — 3 стрелки, 3 таймфрейма, одно решение: по тренду вы сейчас или против него. Направление тренда за один взгляд На графике появляется компактная панель со стрелками. Каждая стрелка показывает направление тренда на своём таймфрейме. Направление тренда определяется по структуре рынка: HH + HL → восходящий тре
FREE
True RSI Divergence MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
Даже опытный трейдер может пропустить сильную дивергенцию. True RSI Divergence автоматически обнаруживает новые сигналы и мгновенно уведомляет о них, уделяя особое внимание качеству найденных дивергенций. Дивергенция между ценой и RSI является одним из наиболее популярных сигналов технического анализа и широко используется для поиска потенциальных разворотов и продолжения тренда. Однако отслеживать ее вручную одновременно на нескольких символах и таймфреймах практически невозможно. Пока трейдер
FREE
Session Breakout PRO
Sergey Ermolov
Эксперты
Session Breakout PRO — профессиональный советник для торговли пробоя диапазона (Breakout EA), предназначенный для автоматической торговли на рынке Forex и построенный на классической стратегии Session Breakout. Советник поддерживает работу с несколькими торговыми сессиями, включая London Breakout и Asian Session Breakout, использует систему фильтрации сигналов, адаптивное управление позицией (Risk Management),  и современные инструменты контроля риска. Гибкая система настроек позволяет адаптиров
Universal Box MT5
Sergey Ermolov
4.43 (7)
Индикаторы
MT4 версия   |  FAQ   |   Советник Universal Breakout Universal Box   строит на графике   ценовые диапазоны , которые в дальнейшем можно использовать для торговли на пробой ценового диапазона. Есть довольно много стратегий, с которыми вы можете применить этот индикатор.   Индикатор по умолчанию настроен так, чтобы отмечать на графике диапазоны   Азиатской, Европейской и Американской торговых сессий . Диапазоны строятся в виде прямоугольников, границы которых это время начала и конца торговой се
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Valable ZigZag
Sergey Ermolov
4.67 (9)
Индикаторы
Большинство трейдеров используют ZigZag неправильно. Он не помогает понять рынок — он создаёт ложные ориентиры и сбивает с тренда. Valable ZigZag решает эту проблему, показывая реальную структуру движения и направление рынка. Ограничения классического ZigZag Классический ZigZag реагирует на слишком большое количество движений. В результате: даже незначительные откаты выглядят как важные изменения пробои уровней воспринимаются как сигнал, но не получают продолжения становится сложно отличить ко
FREE
True Stochastic Divergence MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
True Stochastic Divergence — индикатор качественных дивергенций по Stochastic Большинство индикаторов дивергенций формируют сигналы практически на каждом локальном максимуме и минимуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True Stochastic Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, анализирующий структуру движения цены и отображающий только наиболее качественные сигналы. Основная цель индикатора — не найти как можно больше диверге
FREE
Prop Drawdown Dashboard
Sergey Ermolov
Индикаторы
Prop Drawdown Dashboard — полный контроль состояния проп-челенджа в реальном времени Вся важная информация о состоянии аккаунта — в одной панели и в реальном времени: текущая просадка, прогресс прохождения челленджа и приближение к критическим значениям . 10 готовых пресетов проп-компаний: FTMO, FundingPips, The5ers, FundedNext и другие. Просто выберите фирму — все лимиты и часовой пояс загрузятся автоматически . Больше никаких нарушений из-за неправильного времени сброса торгового дня. Индикато
FREE
Candle Countdown MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT4 Candle Countdown — это простой и точный инструмент, который показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо на графике. Когда вход зависит от момента закрытия свечи, даже несколько секунд имеют значение. Этот индикатор позволяет видеть точное время и принимать решения без спешки и догадок. Индикатор для точного контроля времени закрытия свечи. Индикатор показывает: время до закрытия текущей свечи текущее серверное время спред Stop Le
FREE
True MACD Divergence MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
True MACD Divergence — индикатор качественных дивергенций MACD Индикаторов дивергенций отображают сигналы практически на каждом локальном экстремуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True MACD Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, который анализирует структуру движения цены и отображает только наиболее качественные сигналы. Основная задача индикатора — не показать максимальное количество дивергенций, а помочь трейдеру со
FREE
Full Fractals
Sergey Ermolov
4.45 (11)
Индикаторы
Full Fractals — фракталы без лишних точек Стандартный индикатор Fractals забивает график : десятки точек, среди которых сложно понять, какие действительно имеют значение. В результате структура рынка размывается, а уровни приходится определять вручную. Full Fractals решает эту задачу — оставляет только ключевые точки, от которых цена действительно реагировала. Индикатор основан на классической логике фракталов Билла Вильямса и не перерисовывается после формирования. Используется в реальной торго
FREE
Universal Box
Sergey Ermolov
5 (1)
Индикаторы
MT5 версия |  FAQ | Советник Universal Breakout Universal Box строит на графике ценовые диапазоны , которые в дальнейшем можно использовать для торговли на пробой ценового диапазона. Есть довольно много стратегий, с которыми вы можете применить этот индикатор. Индикатор по умолчанию настроен так, чтобы отмечать на графике диапазоны Азиатской, Европейской и Американской торговых сессий . Диапазоны строятся в виде прямоугольников, границы которых это время начала и конца торговой сессии, а также
FREE
Panther Trade Scenario
Sergey Ermolov
Индикаторы
Panther Trade Scenario — показывает чёткий сценарий сделки прямо на графике. Индикатор убирает главную проблему в трейдинге — неопределённость в момент, когда нужно действовать. Вместо попыток угадать лучший момент ты видишь: где входить, где ограничить риск и где забирать прибыль.   Почему большинство ошибок трейдеров происходит именно во входе Проблема не в том, что ты не понимаешь рынок. Чаще всего ситуация выглядит так: ты видишь движение, понимаешь направление, но в момент входа начинаются
Grid HLevel
Sergey Ermolov
4.56 (25)
Эксперты
Версия МТ5 |  Индикатор   Valable ZigZag   |   FAQ Советник Grid HLevel идеально подходит для тех трейдеров, которые хотят получать стабильную прибыль на рынке Forex каждый месяц. Советник работает по стратегии усреднения, и я предлагаю Вам использовать ее правильно. Использовать «правильно» это значит открывать сделки усреднения нужно в точке разворота рынка, а торговать только в сторону направления глобального тренда. Что касается направления основного тренда, то я предлагаю определять его по
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
Easy Trade Executor
Sergey Ermolov
Утилиты
Easy Trade Executor — инструмент для быстрого расчета лота, открытия и сопровождения сделок в MT5. Размещайте уровни Open Price, Stop Loss и Take Profit прямо на графике, получайте автоматический расчет объема позиции и открывайте сделки с контролируемым риском всего за несколько кликов. Почему Easy Trade Executor? Easy Trade Executor создан для трейдеров, которые хотят не только рассчитывать риск, но и быстро управлять сделками на графике. Инструмент объединяет расчет позиции, открытие ордеро
Trend Monitor VZ
Sergey Ermolov
3.67 (3)
Индикаторы
Trend Monitor VZ – Системный мониторинг рынка на основе структуры тренда. Если вы анализируете несколько инструментов, проверка направления тренда может занимать много времени. Trend Monitor VZ собирает всю эту информацию в одной панели и показывает направление тренда сразу по нескольким инструментам и таймфреймам. Весь рынок перед глазами На графике появляется монитор рынка, который показывает направление тренда по выбранным инструментам и таймфреймам. Направление определяется по структуре рын
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