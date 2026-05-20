Easy Lot Calculator

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Easy Lot Calculator — простой и быстрый калькулятор расчета лота для MT5.
Перемещайте уровни Stop Loss и Open Price на графике, а калькулятор автоматически пересчитает размер позиции и риск в реальном времени.

Почему Easy Lot Calculator?

Easy Lot Calculator создан с акцентом на простоту, скорость и удобство в реальной торговле.

Калькулятор помогает быстро определить правильный объем позиции без ручных расчетов и сложного интерфейса.

Easy Lot Calculator — это:
  • чистый и минималистичный интерфейс;
  • быстрый расчет лота прямо на графике;
  • точный расчет риска для Forex, металлы (Gold, Silver), Crypto, Indices и других инструментов;
  • комфортная работа как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Easy Lot Calculator позволяет сосредоточиться на торговле, а не на ручных вычислениях и сложных настройках.


Точный расчет для разных типов инструментов

Вероятно ты сталкивался с ситуацией, когда после привычного Forex переходишь на Indices, Crypto или Stocks и понимаешь, что рассчитать правильный размер позиции уже не так просто.

На разных инструментах меняется логика расчета риска, стоимость движения цены, размер контракта и итоговая стоимость позиции.

Например:

  • на Forex расчет зависит от стоимости пункта и валюты котировки;
  • Stocks рассчитываются через количество акций и стоимость движения цены;
  • Crypto инструменты часто используют нестандартный contract size и tick value.

Easy Lot Calculator автоматически адаптирует расчет под текущий инструмент и помогает быстро получить точный размер позиции без ручных вычислений.

Поддерживаются:

  • Forex
  • Metals (Gold, Silver)
  • Crypto
  • Indices
  • Futures
  • Stocks
  • CFD


Совместимость с разными брокерами

Easy Lot Calculator автоматически использует спецификацию символа вашего брокера и корректно работает с нестандартными названиями инструментов.

Доступны: EURUSD.a, mEURUSD, XAUUSDm, GOLDmicro, BTCUSD.pro, BTCUSDT, ETHUSDT, US100.cash, _US30, GER40_i, xNAS100, Boom1000Index, Crash500Index и многие другие.


Корректный расчет для разных валют депозита

При торговле на счете, где валюта депозита отличается от USD, ручной расчет позиции становится значительно сложнее. Трейдеру приходится дополнительно учитывать конвертацию между валютой депозита и валютой прибыли инструмента, курс которой постоянно меняется.

Easy Lot Calculator автоматически адаптирует расчет под валюту вашего депозита и корректно учитывает конвертацию между валютой счета и валютой прибыли инструмента.

Калькулятор автоматически:

  1. определяет валюту депозита;
  2. определяет валюту прибыли инструмента;
  3. выполняет необходимую конвертацию;
  4. адаптирует стоимость пункта и итоговый риск;
  5. рассчитывает корректный размер позиции.

Если вы используете счет в валюте своей страны, Easy Lot Calculator поможет точнее контролировать риск и соблюдать риск-менеджмент без ручных пересчетов.


Горячие клавиши для быстрого управления

Easy Lot Calculator поддерживает горячие клавиши для максимально быстрого и удобного управления прямо во время торговли.
Это позволяет быстрее работать с позициями и не отвлекаться на лишние действия мышкой.

Доступные горячие клавиши:

  • L — открыть / скрыть калькулятор
  • R — изменить размер риска
  • Enter — сохранить изменения
  • T — включить / отключить линию Take Profit
  • M — переключение на Market ордера (Buy / Sell)
  • P — переключение на Pending ордера (Stop / Limit)


Как работает Easy Lot Calculator

  1. Выберите тип ордера
  2. Разместите уровни Open Price и Stop Loss
  3. Калькулятор автоматически рассчитает размер позиции
  4. Откройте сделку с контролируемым риском


Easy Lot Calculator помогает торговать спокойнее и увереннее благодаря точному расчету размера позиции для каждой сделки.

Калькулятор снижает вероятность ошибок при выборе лота и помогает соблюдать риск-менеджмент независимо от рынка или торгового стиля.

Больше не нужно вручную рассчитывать объем позиции или переживать, что риск в сделке выбран неправильно. Easy Lot Calculator делает расчет быстрым, понятным и удобным прямо внутри MT5.

Отзывы 1
Detleff Böhmer
3261
Detleff Böhmer 2026.05.27 17:40 
 

Danke für diesen Indikator!!!!! Einfach und schnell erledigt er seine Arbeit. Sehr gute Arbeit, DANKE!!!!!!

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Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
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Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
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Zaha Feiz
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Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
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Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
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Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
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Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
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Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Даже опытный трейдер может пропустить сильную дивергенцию. True RSI Divergence автоматически обнаруживает новые сигналы и мгновенно уведомляет о них, уделяя особое внимание качеству найденных дивергенций. Дивергенция между ценой и RSI является одним из наиболее популярных сигналов технического анализа и широко используется для поиска потенциальных разворотов и продолжения тренда. Однако отслеживать ее вручную одновременно на нескольких символах и таймфреймах практически невозможно. Пока трейдер
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Session Breakout PRO MT4
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Session Breakout PRO — профессиональный советник для торговли пробоя диапазона (Breakout EA), предназначенный для автоматической торговли на рынке Forex и построенный на классической стратегии Session Breakout. Советник поддерживает работу с несколькими торговыми сессиями, включая London Breakout и Asian Session Breakout, использует систему фильтрации сигналов, адаптивное управление позицией (Risk Management),  и современные инструменты контроля риска. Гибкая система настроек позволяет адаптиров
Full Fractals MT5
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4.77 (22)
Индикаторы
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4.8 (5)
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MiloBot PRO  – советник Forex основанный на  авторской стратегии , которая разрабатывалась, тестировалась и оптимизировалась более 2 лет. Показателем надежности стратегии можно считать реальные счета разработчиков  с депозитами на общую сумму  более $100 000 . Продвинутая   алгоритмическая стратегия   MiloBot PRO дает возможность   стабильно получать прибыль   каждый месяц. А   авторские индикаторы   позволяют EA входить в рынок максимально точно в моменты разворота рынка. Посмотрите живые сигна
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True MACD Divergence
Sergey Ermolov
Индикаторы
True MACD Divergence — индикатор качественных дивергенций MACD Индикаторов дивергенций отображают сигналы практически на каждом локальном экстремуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True MACD Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, который анализирует структуру движения цены и отображает только наиболее качественные сигналы. Основная задача индикатора — не показать максимальное количество дивергенций, а помочь трейдеру со
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Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
4.56 (34)
Эксперты
Версия МТ4 |  Индикатор   Valable ZigZag   |   FAQ Советник   Grid HLevel   идеально подходит для тех трейдеров, которые хотят получать стабильную прибыль на рынке Forex каждый месяц. Советник работает по стратегии усреднения, и я предлагаю Вам использовать ее правильно.   Использовать «правильно» это значит открывать сделки усреднения нужно в точке разворота рынка, а торговать только в сторону направления глобального тренда. Что касается направления основного тренда, то я предлагаю определять
FREE
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Sergey Ermolov
Индикаторы
True Stochastic Divergence — индикатор качественных дивергенций по Stochastic Большинство индикаторов дивергенций формируют сигналы практически на каждом локальном максимуме и минимуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций. True Stochastic Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, анализирующий структуру движения цены и отображающий только наиболее качественные сигналы. Основная цель индикатора — не найти как можно больше диверге
FREE
MTF Trend
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Индикаторы
MTF Trend – Простой индикатор направления тренда на 3-х таймфреймах. Вы открываете график и не понимаете, совпадает ли направление рынка на разных таймфреймах. MTF Trend сразу показывает это — 3 стрелки, 3 таймфрейма, одно решение: по тренду вы сейчас или против него. Направление тренда за один взгляд На графике появляется компактная панель со стрелками. Каждая стрелка показывает направление тренда на своём таймфрейме. Направление тренда определяется по структуре рынка: HH + HL → восходящий тре
FREE
True RSI Divergence MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
Даже опытный трейдер может пропустить сильную дивергенцию. True RSI Divergence автоматически обнаруживает новые сигналы и мгновенно уведомляет о них, уделяя особое внимание качеству найденных дивергенций. Дивергенция между ценой и RSI является одним из наиболее популярных сигналов технического анализа и широко используется для поиска потенциальных разворотов и продолжения тренда. Однако отслеживать ее вручную одновременно на нескольких символах и таймфреймах практически невозможно. Пока трейдер
FREE
Session Breakout PRO
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4.43 (7)
Индикаторы
MT4 версия   |  FAQ   |   Советник Universal Breakout Universal Box   строит на графике   ценовые диапазоны , которые в дальнейшем можно использовать для торговли на пробой ценового диапазона. Есть довольно много стратегий, с которыми вы можете применить этот индикатор.   Индикатор по умолчанию настроен так, чтобы отмечать на графике диапазоны   Азиатской, Европейской и Американской торговых сессий . Диапазоны строятся в виде прямоугольников, границы которых это время начала и конца торговой се
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FREE
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Sergey Ermolov
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Индикаторы
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Фильтр:
Detleff Böhmer
3261
Detleff Böhmer 2026.05.27 17:40 
 

Danke für diesen Indikator!!!!! Einfach und schnell erledigt er seine Arbeit. Sehr gute Arbeit, DANKE!!!!!!

Sergey Ermolov
231619
Ответ разработчика Sergey Ermolov 2026.05.27 18:18
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Es freut mich sehr, dass Ihnen Easy Lot Calculator gefällt und Ihnen beim Trading hilft
Schon bald veröffentliche ich Easy Trade Executor — ein Tool zum Öffnen von Orders direkt aus dem Panel mit bereits berechneter Lotgröße
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