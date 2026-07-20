True RSI Divergence
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Sergey ErmolovПривет!
Я Сергей Ермолов — занимаюсь разработкой торговых систем и алгоритмов более 15 лет.
Мой подход к трейдингу — это не поиск “грааля” и не обещания быстрой прибыли.
Я не продаю “роботов, которые зарабатывают”.
- Версия: 1.1
Даже опытный трейдер может пропустить сильную дивергенцию. True RSI Divergence автоматически обнаруживает новые сигналы и мгновенно уведомляет о них, уделяя особое внимание качеству найденных дивергенций.
Дивергенция между ценой и RSI является одним из наиболее популярных сигналов технического анализа и широко используется для поиска потенциальных разворотов и продолжения тренда. Однако отслеживать ее вручную одновременно на нескольких символах и таймфреймах практически невозможно. Пока трейдер анализирует один график, качественная дивергенция может уже сформироваться на другом.
True RSI Divergence непрерывно анализирует рынок и автоматически уведомляет о появлении новых дивергенций. Благодаря этому вы не пропустите важный сигнал даже тогда, когда не находитесь перед терминалом.
Однако своевременное уведомление имеет ценность только в том случае, если сам сигнал действительно заслуживает внимания.
Многие индикаторы строят дивергенции практически между любыми локальными максимумами и минимумами. В результате график быстро заполняется большим количеством линий, а уведомления начинают приходить настолько часто, что среди них становится сложно заметить действительно интересные торговые возможности.
True RSI Divergence создан с другим подходом.
В основе индикатора лежит поиск значимых рыночных экстремумов. Только после их определения выполняется анализ расхождения между движением цены и индикатора RSI. Такой подход позволяет значительно сократить количество слабых и малозначимых дивергенций, сохраняя на графике только наиболее качественные сигналы.
В результате трейдер получает не только автоматический поиск дивергенций и своевременные уведомления, но и более чистый график, меньше визуального шума и меньше отвлекающих уведомлений.
Возможности индикатора
- Автоматическое обнаружение новых дивергенций RSI.
- Мгновенные уведомления о появлении новых сигналов.
- Поиск дивергенций на основе значимых рыночных экстремумов.
- Настраиваемая чувствительность поиска экстремумов.
- Минимизация слабых и малозначимых сигналов.
- Чистое и наглядное отображение дивергенций на графике.
- Настраиваемые цвета, стили линий и параметры отображения.
- Работа на любых символах и таймфреймах.
True RSI Divergence не стремится найти каждую возможную дивергенцию. Его цель — своевременно уведомлять трейдера только о тех сигналах, которые лучше соответствуют реальной структуре рынка и заслуживают внимания.