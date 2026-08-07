- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|GOLD
|21
|#USSPX500
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|9
|GOLD
|143
|#USSPX500
|-16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|662
|GOLD
|14K
|#USSPX500
|-13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-6
|1.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|5.00 × 1
|
FxPro-MT5
|5.95 × 13578
Данный сигнал является публичным мониторингом работы советника Session Breakout PRO на реальном торговом счете. Его цель — продемонстрировать работу торговой системы в реальных рыночных условиях и предоставить возможность оценить ее эффективность до принятия решения о покупке советника.
Советник Session Breakout PRO MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/175994
Советник Session Breakout PRO MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/175995
Session Breakout PRO — это полностью автоматическая торговая система, построенная на стратегии торговли пробоев, возникающих во время открытия основных мировых торговых сессий. Именно в эти периоды на рынке значительно возрастает ликвидность, увеличивается волатильность и чаще всего формируются наиболее сильные внутридневные движения.
Вместо попыток предсказать направление рынка советник ожидает формирования торгового диапазона и входит в позицию только после подтвержденного пробоя. Такой подход позволяет сосредоточиться на наиболее активных рыночных фазах и избегать торговли в периоды низкой волатильности.
Основные особенности стратегии
- Полностью автоматическая торговля
- Торговля во время наиболее активных рыночных сессий
- Стратегия торговли пробоями
- Гибкая настройка параметров
- Встроенное управление рисками
- Без мартингейла
- Без сетки ордеров
- Без усреднения позиций
Cигнал позволяет наблюдать за работой советника в режиме реального времени и оценить:
- стабильность торговой системы;
- характер кривой доходности;
- уровень риска;
- поведение стратегии в различных рыночных условиях.
Результаты торговли на данном сигнале могут служить дополнительной информацией при принятии решения об использовании советника на собственном торговом счете.
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