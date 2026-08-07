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Сигналы / MetaTrader 5 / Session Breakout PRO
Sergey Ermolov

Session Breakout PRO

Sergey Ermolov
Sergey Ermolov

Sergey Ermolov

4.3 (348)
Привет!
Я Сергей Ермолов — занимаюсь разработкой торговых систем и алгоритмов более 15 лет.
Мой подход к трейдингу — это не поиск “грааля” и не обещания быстрой прибыли.
Я не продаю “роботов, которые зарабатывают”.
37 продуктов 5 сигналов 2 статьи 4 кода 9 тем 25 комментариев
1 отзыв
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 37 USD в месяц
прирост с 2026 59%
FxPro-MT5 Live02
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
39 (62.90%)
Убыточных трейдов:
23 (37.10%)
Лучший трейд:
46.73 USD
Худший трейд:
-47.39 USD
Общая прибыль:
238.43 USD (24 524 pips)
Общий убыток:
-103.01 USD (22 681 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (4.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.48 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
8.60%
Макс. загрузка депозита:
37.69%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.13
Длинных трейдов:
28 (45.16%)
Коротких трейдов:
34 (54.84%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
2.18 USD
Средняя прибыль:
6.11 USD
Средний убыток:
-4.48 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.13 USD (2)
Прирост в месяц:
6.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
63.51 USD (17.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.20% (63.28 USD)
По эквити:
17.85% (46.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 30
GOLD 21
#USSPX500 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 9
GOLD 143
#USSPX500 -16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 662
GOLD 14K
#USSPX500 -13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.73 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4.23 USD
Макс. убыток в серии: -9.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-6
1.00 × 1
RoboForex-Pro
5.00 × 1
FxPro-MT5
5.95 × 13578
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Данный сигнал является публичным мониторингом работы советника Session Breakout PRO на реальном торговом счете. Его цель — продемонстрировать работу торговой системы в реальных рыночных условиях и предоставить возможность оценить ее эффективность до принятия решения о покупке советника.

Советник Session Breakout PRO MT5https://www.mql5.com/ru/market/product/175994
Советник Session Breakout PRO MT4https://www.mql5.com/ru/market/product/175995


Session Breakout PRO — это полностью автоматическая торговая система, построенная на стратегии торговли пробоев, возникающих во время открытия основных мировых торговых сессий. Именно в эти периоды на рынке значительно возрастает ликвидность, увеличивается волатильность и чаще всего формируются наиболее сильные внутридневные движения.

Вместо попыток предсказать направление рынка советник ожидает формирования торгового диапазона и входит в позицию только после подтвержденного пробоя. Такой подход позволяет сосредоточиться на наиболее активных рыночных фазах и избегать торговли в периоды низкой волатильности.


Основные особенности стратегии

  • Полностью автоматическая торговля
  • Торговля во время наиболее активных рыночных сессий
  • Стратегия торговли пробоями
  • Гибкая настройка параметров
  • Встроенное управление рисками
  • Без мартингейла
  • Без сетки ордеров
  • Без усреднения позиций


Cигнал позволяет наблюдать за работой советника в режиме реального времени и оценить:

  • стабильность торговой системы;
  • характер кривой доходности;
  • уровень риска;
  • поведение стратегии в различных рыночных условиях.

Результаты торговли на данном сигнале могут служить дополнительной информацией при принятии решения об использовании советника на собственном торговом счете.


Средняя оценка:
anthonys
109
anthonys 2026.08.07 15:30 
 

experience not good

2026.08.05 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 14:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 15:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 14:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.20 13:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.14 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.23 03:44
Share of trading days is too low
2026.06.23 03:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.23 02:44
Share of trading days is too low
2026.06.23 02:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.23 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.19 11:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 11:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.19 11:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.19 11:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.19 11:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.06.19 11:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Session Breakout PRO
37 USD в месяц
59%
0
0
USD
284
USD
7
100%
62
62%
9%
2.31
2.18
USD
23%
1:100
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