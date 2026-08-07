Данный сигнал является публичным мониторингом работы советника Session Breakout PRO на реальном торговом счете. Его цель — продемонстрировать работу торговой системы в реальных рыночных условиях и предоставить возможность оценить ее эффективность до принятия решения о покупке советника.

Советник Session Breakout PRO MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/175994

Советник Session Breakout PRO MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/175995





Session Breakout PRO — это полностью автоматическая торговая система, построенная на стратегии торговли пробоев, возникающих во время открытия основных мировых торговых сессий. Именно в эти периоды на рынке значительно возрастает ликвидность, увеличивается волатильность и чаще всего формируются наиболее сильные внутридневные движения.

Вместо попыток предсказать направление рынка советник ожидает формирования торгового диапазона и входит в позицию только после подтвержденного пробоя. Такой подход позволяет сосредоточиться на наиболее активных рыночных фазах и избегать торговли в периоды низкой волатильности.





Основные особенности стратегии



Полностью автоматическая торговля

Торговля во время наиболее активных рыночных сессий

Стратегия торговли пробоями

Гибкая настройка параметров

Встроенное управление рисками

Без мартингейла

Без сетки ордеров

Без усреднения позиций





Cигнал позволяет наблюдать за работой советника в режиме реального времени и оценить:

стабильность торговой системы;

характер кривой доходности;

уровень риска;

поведение стратегии в различных рыночных условиях.





Результаты торговли на данном сигнале могут служить дополнительной информацией при принятии решения об использовании советника на собственном торговом счете.