True Stochastic Divergence MT4
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Sergey ErmolovПривет!
Я Сергей Ермолов — занимаюсь разработкой торговых систем и алгоритмов более 15 лет.
Мой подход к трейдингу — это не поиск “грааля” и не обещания быстрой прибыли.
Я не продаю “роботов, которые зарабатывают”.
- Версия: 1.2
True Stochastic Divergence — индикатор качественных дивергенций по Stochastic
Большинство индикаторов дивергенций формируют сигналы практически на каждом локальном максимуме и минимуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций.
True Stochastic Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, анализирующий структуру движения цены и отображающий только наиболее качественные сигналы. Основная цель индикатора — не найти как можно больше дивергенций, а помочь трейдеру сосредоточиться только на действительно важных рыночных ситуациях.
Основные возможности
- Автоматический поиск бычьих и медвежьих дивергенций по Stochastic.
- Интеллектуальная фильтрация ложных сигналов.
- Отображение только подтвержденных дивергенций.
- Работает с любыми торговыми инструментами и таймфреймами.
- Совместим с MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
- Push, Email, Popup и звуковые уведомления.
- Поддержка классических и скрытых дивергенций.
Выбор линии Stochastic
В отличие от большинства аналогичных индикаторов, True Stochastic Divergence позволяет выбрать, какая линия осциллятора Stochastic будет использоваться для поиска дивергенций.
Доступно два режима работы:
- Линия %K — поиск дивергенций по основной линии Stochastic.
- Линия %D — поиск дивергенций по сигнальной линии.
Каждый режим имеет свои особенности, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от вашей торговой стратегии и подхода к анализу рынка.
Уведомления
Индикатор мгновенно уведомляет о появлении новой подтвержденной дивергенции. Поддерживаются Push-уведомления на мобильное устройство, Email-уведомления, звуковые сигналы и всплывающие окна в терминале MetaTrader.
Для кого предназначен индикатор?
- Для трейдеров, использующих дивергенции как часть своей торговой стратегии.
- Для поиска потенциальных точек разворота рынка.
- Для подтверждения сигналов других торговых систем.
- Для ручной торговли на рынке Forex, акциях, индексах, сырьевых товарах и криптовалютах.