True Stochastic Divergence MT4

True Stochastic Divergence — индикатор качественных дивергенций по Stochastic

Большинство индикаторов дивергенций формируют сигналы практически на каждом локальном максимуме и минимуме, из-за чего график быстро заполняется большим количеством ложных и малозначимых дивергенций.

True Stochastic Divergence использует собственный алгоритм фильтрации, анализирующий структуру движения цены и отображающий только наиболее качественные сигналы. Основная цель индикатора — не найти как можно больше дивергенций, а помочь трейдеру сосредоточиться только на действительно важных рыночных ситуациях.

Основные возможности

Автоматический поиск бычьих и медвежьих дивергенций по Stochastic.

Интеллектуальная фильтрация ложных сигналов.

Отображение только подтвержденных дивергенций.

Работает с любыми торговыми инструментами и таймфреймами.

Совместим с MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Push, Email, Popup и звуковые уведомления.

Поддержка классических и скрытых дивергенций.

Выбор линии Stochastic

В отличие от большинства аналогичных индикаторов, True Stochastic Divergence позволяет выбрать, какая линия осциллятора Stochastic будет использоваться для поиска дивергенций.

Доступно два режима работы:

Линия %K — поиск дивергенций по основной линии Stochastic.

— поиск дивергенций по основной линии Stochastic. Линия %D — поиск дивергенций по сигнальной линии.

Каждый режим имеет свои особенности, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от вашей торговой стратегии и подхода к анализу рынка.

Уведомления

Индикатор мгновенно уведомляет о появлении новой подтвержденной дивергенции. Поддерживаются Push-уведомления на мобильное устройство, Email-уведомления, звуковые сигналы и всплывающие окна в терминале MetaTrader.

Для кого предназначен индикатор?

Для трейдеров, использующих дивергенции как часть своей торговой стратегии.

Для поиска потенциальных точек разворота рынка.

Для подтверждения сигналов других торговых систем.

Для ручной торговли на рынке Forex, акциях, индексах, сырьевых товарах и криптовалютах.

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