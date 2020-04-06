Midas AI MT5

MIDAS AI – страж вашего капитала. Он не бросается в омут торговли с головой, но взвешивает каждое решение с математической точностью. Его стоп-лоссы и тейк-профиты – не случайные числа, а результат кропотливых расчетов, призванных минимизировать риски и максимизировать прибыль.

MIDAS AI – это симфония аналитики и алгоритмов. Он как опытный шахматист, просчитывающий ходы наперед, анализируя графики и экономические показатели. Он не поддаётся эмоциям, не совершает импульсивных сделок, а следует строгой стратегии, основанной на фактах и цифрах.

Представьте себе армию данных, беспрестанно поступающих в его вычислительный центр. Он фильтрует, обрабатывает и интерпретирует их, выявляя скрытые закономерности и тренды. MIDAS AI способен распознать даже самые незначительные сигналы, предвещающие изменение рыночной конъюнктуры.

Секрет успеха MIDAS AI кроется в его адаптивности. Он постоянно учится, анализируя результаты прошлых сделок и корректируя свою стратегию в соответствии с меняющимися рыночными условиями. Он как хамелеон, способный приспособиться к любой среде, обеспечивая стабильный рост вашего капитала.

MIDAS AI – это не просто торговый робот, это ваш верный союзник на финансовых рынках. Он освобождает вас от рутины и страха, позволяя вам сосредоточиться на более важных вещах в жизни, зная, что ваш капитал находится под надежной защитой.

MIDAS AI представляет собой торгового эксперта, ориентированного на консервативное и взвешенное управление капиталом. В отличие от агрессивных торговых стратегий, MIDAS AI делает акцент на минимизацию рисков и обеспечение стабильной прибыли благодаря тщательному анализу и математической точности.

Ключевой особенностью MIDAS AI является его расчетливый подход к принятию торговых решений. Вместо импульсивных сделок, эксперт опирается на строгие математические модели для определения оптимальных точек входа и выхода из позиций. Стоп-лоссы и тейк-профиты не устанавливаются произвольно, а рассчитываются с учетом рыночной волатильности и потенциальной прибыли, что позволяет эффективно контролировать риски.

Таким образом, MIDAS AI позиционируется как инструмент для трейдеров, стремящихся к безопасному и предсказуемому увеличению капитала. Его математически обоснованная стратегия управления рисками делает его привлекательным выбором для тех, кто предпочитает стабильный рост, а не погоню за высокими, но рискованными прибылями. В перспективе MIDAS AI – это не просто автоматизированная система, это ваш личный финансовый советник, работающий 24/7, пока вы отдыхаете. Он позволяет вам высвободить время для более важных дел, зная, что ваш капитал находится под надежной защитой.

Настраиваемые параметры позволяют адаптировать MIDAS AI под ваш индивидуальный стиль торговли и уровень риска. Вы можете установить желаемый размер лота, максимальное количество открытых сделок и другие важные показатели. Это дает вам полный контроль над процессом и позволяет чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

  •  Валютная пара: XAUUSD (GOLD)
  •  Таймфрейм: M5-H1
  •  Минимальный депозит: 300 долларов США.
  •  Тип счета: любой тип счета, но лучше использовать счета ECN и Raw спред.
  •  Кредитное плечо: Любое
  •  Тип аккаунта: Любой
  •  Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7 (рекомендуется)


Перед тем как использовать любой советник, убедитесь, что:

    Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).
    Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) сильно оптимизированы для поиска лучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
    Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но исполнение SL все равно зависит от вашего брокера. 
