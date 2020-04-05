Quattro Grid MT5
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- Версия: 1.0
- Активации: 20
Советник может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количестве знаков. Не мешает ни ручной торговле, ни торговле других советников, ни работе каких-либо индикаторов.
Краткое описание основных возможностей Quattro Grid MT5:
Одновременно могут поддерживаться 4 типа сети:
- BuyUp - сеть отложенных ордеров типа BUY, которая разворачивается ВВЕРХ от исходной цены
- BuyDown - сеть отложенных ордеров типа BUY, которая разворачивается ВНИЗ от исходной цены
- SellUp - сеть отложенных ордеров типа SELL, которая разворачивается ВВЕРХ от исходной цены
- SellDown - сеть отложенных ордеров типа SELL, которая разворачивается ВВЕРХ от исходной цены
- Размер шага сети
- Размер Take-Profit для каждого сетевого ордера или позиции
- Размер Stop-Loss для каждого сетевого ордера или позиции
- Размер лота для каждого сетевого ордера или позиции (с поддержкой коэффициентов различных типов)
Поддерживаются следующие возможности:
- Торговля только внутри заданного ценового диапазона
- Развертывание сетки отложенных ордеров при подходе к заданной цене (или 1 ордера)
- Трейлинг-стоп заданных ценовых границ
- Закрытие позиций и удаление ордеров заданного типа при выходе за заданные ценовые границы
- Возможность использовать данный тип торговли одновременно с любыми другими типами торговли, которые поддерживает советник.
В нормальной ситуации для полноценного поддержания всех типов сетей одновременно, потребуется не более 4 отложенных ордеров, но следует учитывать, что речь идет именно об отложенных ордерах. Действующие рыночные позиции фантомный режим не контролирует, и они остаются под контролером трейдера и остальных настроек советника.
Важно, что данный режим может корректно работать даже при неравномерном распределении сетевых уровней (когда используется коэффициент шага).
Для каждой сети в настройках можно задать диапазон привязки исходной сетевой цены к текущим рыночным уровням. То есть как только рыночная цена удалится от исходной цены на заданное расстояние, и это расстояние будет вмещать в себя цельный сетевой шаг (или несколько шагов), исходная цена автоматически переместится как можно ближе к текущей рыночной цене.
Далее, вслед за ней перестроится вся остальная сеть - лишние отложенные ордера будут удалены, а рыночные позиции, выпавшие из нее будут считаться устаревшими. В данном случае важно учитывать то, что без изменений сеть будет работать только, если не будет использоваться коэффициент шага. В противном случае лучше использовать фантом-режим.
Также, пользуясь данным функционалом можно реализовать некоторые НЕсетевые стратегии. Например, если в настройках сети указать только 1 сетевой ордер, тогда при перемещении исходной цены, советник каждый раз будет выставлять новый отложенный ордер и удалять старый (кроме рыночных позиций). Именно так, например, можно организовать трейлинг-стоп одиночного отложенного ордера (по сетевым шагам), до момента когда он превратится в рыночную позицию.
Возможны и другие стратегии...
- Советник можно одновременно запускать на любых валютных парах или даже на одной и той же с разными настройками. Каждый его ордер или позиция помечаются индивидуальным комментарием в котором присутствует и цена его открытия и название его инструмента. Также в комментарий можно добавить личную отметку трейдера.
- Советнику не страшны никакие прерывания в работе. При каждом новом запуске и неизменных настройках, он подхватывает все свои ордера и выдаёт отчет о том, что произошло с ними за время его бездействия. Также Alpha Grid обладает отдельной системой различных оповещений (текстовых и графических), которые помогают быстрее разбираться, что конкретно происходит с его торговлей в любой момент времени.
- Информационные (и некоторые торговые) возможности советника можно использовать при обычной ручной торговле. При этом большинство информационных панелей, кнопок и уведомлений можно свободно перемещать по графику, некоторые из них сворачивать и масштабировать. Цветовые настройки панелей можно использовать для быстрого визуального опознавания работающего советника при его одновременном использовании на разных графиках.
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