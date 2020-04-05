Quattro Grid MT5

Quattro Grid MT5 – многофункциональная торговая система, разработанная для полной или частичной автоматизации различных идей, связанных с сеточной торговлей (на хеджинг счету). Также данный советник можно рассматривать как общий конструктор стратегий, возможности которого позволяют настраивать не только сеточную торговлю, но и создавать нечто более сложное и индивидуальное, если хорошо разобраться в его функционале. То есть используемая стратегия совсем не обязательно должна быть сеточной или полностью автоматической.
 

Советник может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количестве знаков. Не мешает ни ручной торговле, ни торговле других советников, ни работе каких-либо индикаторов. 

Торговые идеи и стратегии >>

Позволяет корректировать свои настройки на лету, по умолчанию работает только со своими позициями и ордерами, но при определенных настройках может вмешиваться не только в ручную торговлю, но и в торговлю других советников. Имеет мощную информационную систему, с помощью которой возможно контролировать общую торговую ситуацию для всего счёта.

Краткое описание основных возможностей Quattro Grid MT5:

Развертывание и поддержка сетей с самыми различными настройками

Одновременно могут поддерживаться 4 типа сети:

  • BuyUp - сеть отложенных ордеров типа BUY, которая разворачивается ВВЕРХ от исходной цены
  • BuyDown - сеть отложенных ордеров типа BUY, которая разворачивается ВНИЗ от исходной цены
  • SellUp - сеть отложенных ордеров типа SELL, которая разворачивается ВВЕРХ от исходной цены
  • SellDown - сеть отложенных ордеров типа SELL, которая разворачивается ВВЕРХ от исходной цены

Каждая сеть имеет свою собственную исходную цену. Исходные цены можно задавать вручную, либо генерировать автоматически по нескольким различным алгоритмам. Все сети могут работать абсолютно независимо друг от друга и для каждой из них есть отдельный блок настроек, принцип действия которых абсолютно идентичен.

В базовые сетевые настройки входят:
  • Размер шага сети
  • Размер Take-Profit для каждого сетевого ордера или позиции
  • Размер Stop-Loss для каждого сетевого ордера или позиции
  • Размер лота для каждого сетевого ордера или позиции (с поддержкой коэффициентов различных типов)
Типы поддерживаемых коэффициентов:  умножение, деление, сложение, вычитание


Переоткрытие закрывающихся позиций
Автоматическое переоткрытие закрывающихся сетевых позиций. То есть, если какая-то рыночная позиция закрылась по тейк-профиту, стоп-лосс или вручную, на её месте будет сразу же создан новый отложенный ордер с теми же самыми настройками... и технически, такая сеть может работать бесконечно. При этом данная функциональность не является обязательной и легко отключается в настройках.

Сетка из отложенных ордеров позволяет открывать рыночные позиции настолько быстро, насколько это вообще возможно и делается это даже тогда, когда терминал выключен. При этом после включения терминала советник быстро возвращает себе контроль над ситуацией, выдавая отчет о произошедших событиях. 


Торговля с отслеживанием времени
Поддерживается два режима контроля временного диапазона. Торговля может быть разрешена либо только внутри заданного диапазона (классический вариант), либо за пределами заданного диапазона (если нужно заблокировать торговлю только на какое-то время). При этом, если для одного валютного инструмента использовать несколько графиков одновременно, можно настроить торговлю по расписанию в самых различных комбинациях. Для этого, на каждом таком графике, для каждого экземпляра советника нужно обязательно использовать разные магические номера (помимо остальных отличающихся настроек). 


Торговля с отслеживанием прибыли и убытка
Данный режим позволяет финализировать торговлю (любую) по достижению заданного уровня прибыли или убытка. Верхний уровень трактуется как тейк-профит, нижний как стоп-лосс. При этом, использование хотя бы одного из этих уровней, в данном режиме торговли, обязательно! Значения для них задаются в валюте депозита (то есть с учетом размерности лотов), а расчёт прибыли происходит  с учетом уже закрывшихся позиций с момента старта торговли (не только для действующих позиций). 

После достижения любой из заданных границ советник перестаёт автообновлять свои  сетевые уровни. Также может быть проведено массовое закрытие рыночных позиций или удаление отложенных ордеров в самых различных комбинациях. Для перезапуска данного режима достаточно выключить и включить его снова. 

   
Торговля внутри заданного ценового диапазона
Данный режим позволяет начать и вести торговлю в пределах установленного ценового диапазона.

Поддерживаются следующие возможности:

  • Торговля только внутри заданного ценового диапазона
  • Развертывание сетки отложенных ордеров при подходе к заданной цене (или 1 ордера)
  • Трейлинг-стоп заданных ценовых границ
  • Закрытие позиций и удаление ордеров заданного типа при выходе за заданные ценовые границы
  • Возможность использовать данный тип торговли одновременно с любыми другими типами торговли, которые поддерживает советник. 

Фантом режим 
Данный режим позволяет обойти ограничение брокера на количество отложенных ордеров и использовать их абсолютный минимум для развертывания и поддержки сетей с любым количеством сетевых уровней и с любыми настройками. 

Общий принцип этого режима заключается в том, что выставляются только ближайшие, к текущим рыночным ценам, отложенные ордера (сверху и снизу) и так продолжается до тех пор пока рыночные цены находится в пределах сети. При этом всю сеть, можно визуализировать в любой момент времени с помощью специальной подсветки. 

В нормальной ситуации для полноценного поддержания всех типов сетей одновременно, потребуется не более 4 отложенных ордеров, но следует учитывать, что речь идет именно об отложенных ордерах. Действующие рыночные позиции фантомный режим не контролирует, и они остаются под контролером трейдера и остальных настроек советника.

Важно, что данный режим может корректно работать даже при неравномерном распределении сетевых уровней (когда используется коэффициент шага). 


Привязка исходных цен к актуальным рыночными уровням

Для каждой сети в настройках можно задать диапазон привязки исходной сетевой цены к текущим рыночным уровням. То есть как только рыночная цена удалится от исходной цены на заданное расстояние, и это расстояние будет вмещать в себя цельный сетевой шаг (или несколько шагов), исходная цена автоматически переместится как можно ближе к текущей рыночной цене.

Далее, вслед за ней перестроится вся остальная сеть - лишние отложенные ордера будут удалены, а рыночные позиции, выпавшие из нее будут считаться устаревшими. В данном случае важно учитывать то, что без изменений сеть будет работать только, если не будет использоваться коэффициент шага. В противном случае лучше использовать фантом-режим.

Также, пользуясь данным функционалом можно реализовать некоторые НЕсетевые стратегии. Например, если в настройках сети указать только 1 сетевой ордер, тогда при перемещении исходной цены, советник каждый раз будет выставлять новый отложенный ордер и удалять старый (кроме рыночных позиций). Именно так, например, можно организовать трейлинг-стоп одиночного отложенного ордера (по сетевым шагам), до момента когда он превратится в рыночную позицию.

Возможны и другие стратегии...

Общая дополнительная информация
  • Советник можно одновременно запускать на любых валютных парах или даже на одной и той же с разными настройками. Каждый его ордер или позиция помечаются индивидуальным комментарием в котором присутствует и цена его открытия и название его инструмента. Также в комментарий можно добавить личную отметку трейдера.

  • Советнику не страшны  никакие прерывания в работе. При каждом новом запуске и неизменных настройках, он подхватывает все свои ордера и выдаёт отчет о том, что произошло с ними за время его бездействия. Также Alpha Grid обладает отдельной системой различных оповещений (текстовых и графических), которые помогают быстрее разбираться, что конкретно происходит с его торговлей в любой момент времени. 

  • Информационные (и некоторые торговые) возможности советника можно использовать при обычной ручной торговле. При этом большинство информационных панелей, кнопок и уведомлений можно свободно перемещать по графику, некоторые из них сворачивать и масштабировать. Цветовые настройки панелей можно использовать для быстрого визуального опознавания работающего советника при его одновременном использовании на разных графиках.

Полное описание настроек  >>

Ответы на наиболее популярные вопросы >>

Примеры готовых настроек для тестера >>


Рекомендуем также
GoldEdge US30
Chi Sang Lai
Эксперты
GoldEdge US30 — Dedicated Indices Edition for US30, DE40 / GER40 and FRA40 / F40 , powered by the GE ATR Price Border system, dual-layer hedging, ATR volatility control and per-symbol cut loss protection. GoldEdge US30 is a next-generation MT5 Expert Advisor built specifically for major index markets. It uses structured grid-style entries and adaptive position scaling, guided by ATR Ratio, GE ATR Price Border levels, spread control, and mechanical direction logic. Instead of adding positions bl
Cluster trixter
Andrei Samokhin
Эксперты
Автоматизированная торговля золотом с ИИ: Знакомьтесь с роботом Cluster trixter Приветствуем инвесторов и трейдеров! Перед вами полностью автономный торговый эксперт Cluster trixter, созданный для заработка на рынке без рутинного ручного труда.  Архитектура и логика алгоритма В основе Cluster trixter лежат современные технологии машинного обучения. Советник использует продвинутые математические методы кластеризации рыночных фаз и алгоритмы градиентного бустинга CatBoost. За счет этого ИИ с высок
Harmony Grid MT5
Aliaksandr Charkes
Эксперты
Harmony Grid MT5 –  многофункциональная торговая система, разработанная для полной или частичной автоматизации различных идей, связанных с сеточной торговлей (на хеджинг счету). Также данный советник можно рассматривать как общий конструктор стратегий, возможности которого позволяют настраивать не только сеточную торговлю, но и создавать нечто более сложное и индивидуальное, если хорошо разобраться в его функционале. То есть используемая стратегия совсем не обязательно должна быть сеточной или
BTC Juice Sloth
Dzmitry Maslouski
Эксперты
BTC JUICE Sloth – Институциональный мульти‑режимный советник для Bitcoin BTC JUICE Sloth – это институциональная, полностью автоматизированная торговая система экстра-класса, созданная исключительно для Bitcoin (BTCUSD, M5) . В основе алгоритма лежит жёсткий количественный анализ и концепция «Умной Лени» – система полностью игнорирует рыночный шум 21 час в сутки и активизируется только в самое предсказуемое ликвидное окно (02:00–05:00 UTC). Никаких сеток, усреднений и мартингейла – только чистая
BaiBaoXiang Gold Grid Basket Trader
Shing Tin Man
Эксперты
BaiBaoXiang  Gold Grid Basket Trader   is a fully automated Expert Advisor designed for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. It combines a multi-layer martingale grid system with basket management to capture profits across volatile market conditions — particularly effective during the London and New York sessions. How It Works The EA opens an initial position in the detected direction. If the market moves against the position, it adds layers at fixed intervals (grid steps), building a basket of tr
Kiwi AudCad Bot MT5
- Nguyen Ngoc Diep
Эксперты
Kiwi AUDCAD Bot MT5 Overview Kiwi AUDCAD Bot MT5 is an Expert Advisor developed specifically for the AUDCAD currency pair. The trading system combines a structured market scanner with an adaptive recovery engine to filter trade entries while managing basket recovery in changing market conditions. The Expert Advisor is designed for traders who prefer a systematic approach with configurable recovery controls and transparent operation. Main Features • Designed specifically for AUDCAD • Smart Scanne
FREE
FoxterAII
Serhii Shal
Эксперты
FoxterAI — сеточный советник с ATR-адаптивным шагом и интерактивной панелью управления FoxterAI — автоматический торговый советник для MetaTrader 5, построенный на сеточной стратегии с усреднением. Шаг сетки рассчитывается через индикатор ATR, а не задаётся фиксированным числом пунктов: при высокой волатильности ордера расставляются шире, при низкой — плотнее. Советник ведёт две независимые серии одновременно — BUY и SELL. Главная особенность: панель управления работает в тестере стратегий Встро
Zenith Leo Standard
Chak Man Cheung
Эксперты
Zenith Leo Standard Zenith Leo Standard is an Expert Advisor designed for MetaTrader 4/5 and XAUUSD trading conditions. The product includes five predefined strategy configurations. Each configuration uses a different combination of entry logic, market filter, and risk management parameters. The objective of this product is to provide a structured execution framework for Gold trading. Users can select the configuration that best matches their testing results, risk preference, and trading environ
FREE
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Эксперты
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Hector EA
Anton Shevtsov
5 (2)
Эксперты
Hector Gold EA — торговый робот для золота (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Сеточная логика с уменьшающимся объёмом добавлений и закрытием серии по средней цене. LIVE SIGNAL [FxPRO] Settings & Input Guide Сигнал — это тот же советник, что исполняет логику из публичной статистики. Для результата, близкого к сигналу, запускайте Hector Gold EA на рекомендованных настройках и на счёте ECN/RAW с нулевым или низким спредом (FxPro, Ultima Markets, Fusion Markets, IC Markets). На других брокерах п
The Hybrid
Szymon Palczynski
Эксперты
Nimitz-type expert. Simply atomic. I am an automated trading geek but I think the future for me is hybrid trading. I think hybrid commerce has a huge future. While many grid traders finish up with huge drawdowns, I don't believe it is inevitable. Of course, risks are and always will be. Many of my testing and investigation suggests that grid (position averaging) trading is possible with consistently very modest drawdown. If achieved, this then makes grid trading a very attractive proposition. Ma
Hedge Grid v1 Poland
Jaroslaw Ciurzynsk
Эксперты
I am selling my own Expert Advisor called Hedge Grid v1 Polish , designed for automated trading. The EA combines scalping with a grid system while also using protective mechanisms intended to reduce risk and protect the account from excessive drawdown. Main features: avoids market consolidation and weak trading conditions, automatic risk management, account protection and margin level monitoring, fast scalping entries, a grid system with controlled position adding, a recovery mechanism for losi
NebularManMT5
Viktor Shpakovskiy
Эксперты
Cоветник для ручной торговли с возможностью добавления новых ордеров с увеличением в один лот. Управлять риском можно с помощью изменения объёма лота, шага между ордерами и ограничения на количество открытых позиций и суммарного объёма лотов. Есть трейлинг стоп, виртуальный стоп лосс и виртуальный тейк профит, которые можно свободно передвигать по графику. С помощью встроенного симулятора торговли, вы можете проверить, как работает советник в тестере стратегий. В тестере стратегий МТ5, ручное пе
Dopamin Hedge EA
Felixs Triang Rosario Alves
Эксперты
DOPAMIN HEDGE EA : The Ultimate Grid Breakout System Dopamin EA is a cutting-edge automated trading system (Expert Advisor) engineered to dominate the Forex and Gold (XAUUSD) markets through highly disciplined, pre-emptive execution. By abandoning reckless averaging and fusing the precision of Straddle Breakout mechanics, Tiered Lot sizing, and strict Cycle Targets, this EA provides a sophisticated solution for traders seeking consistent profits with professional-grade, multi-layered risk manage
AP BTC Bullish Retest MT5
Allan Graham Pike
Эксперты
AP BTC Bullish Retest (MT5) Long-only BTC EA. Waits for a decisive close above resistance , confirms trend/volume quality, then places a BUY LIMIT on the pullback to the broken level. One setup at a time. No grid, no martingale. No DLL/WebRequest. What it is A breakout-and-retest engine for BTC. It builds meaningful resistance handles (body-high clusters) on a higher TF, requires a clean close through that handle, then buys the retest with disciplined risk and strict broker-safe checks. How it t
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Эксперты
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Ultimate Gold Hybrid
Md Atiqur Rahman
Эксперты
Key Benefits at a Glance: Lorentzian ML signal generation Majority voting across 3 timeframes Automatic market regime detection Smart equity recovery with group profit targets 1% risk‑based adaptive lot sizing ATR‑based dynamic SL/TP & trailing Emergency drawdown cut Live on‑chart info panel Hybrid Lorentzian Gold ML EA v2.0 – Intelligent Adaptive Trading for XAUUSD Next‑Gen Machine Learning Core A Lorentzian KNN classifier analyzes 5 normalized features (RSI, WaveTren
FREE
DisciplineManager Behavioral Trade Panel MT5
Biligt-ochir Burnee
Эксперты
DisciplineManager - Behavioral Trade Panel MT5 WHY TRADERS LOSE — AND HOW THIS PANEL FIXES IT Consider two professionals under pressure: A SURGEON before a complex operation does not rely on memory or instinct alone. Before making a single incision, the entire team runs through a mandatory checklist: patient identity confirmed, equipment sterile, emergency plan ready. This takes 90 seconds. It has reduced s
Gold Clean Ensemble EA
German Emilio Camon
Эксперты
Gold Clean Ensemble EA  for XAUUSD H1 Gold Clean Ensemble EA — это автоматический советник (Expert Advisor) для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме H1 (1 час) . Стратегия объединяет структуру прорыва Дончиана, подтверждение каналом Кельтнера и логику выхода на основе MACD для захвата направленных движений рынка с четким, предопределенным управлением рисками. Специальное предложение по случаю запуска Торговые роботы, созданные с таким уровнем технической проработки и проверенными показателя
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Эксперты
Мультивалютный сеточный советник, в большинстве случаев получает довольно точные входы. Если вход оказывается недостаточно точным, позиции управляются с использованием тщательно продуманной стратегии мартингейла. Вход осуществляется по сигналам индикаторов RSI и Stochastic, в зонах перекупленности/перепроданности, плюс дополнительное условия входа по авторскому алгоритму. Рекомендуемый таймфрейм - М15 Входные параметры SetName - имя текущих настроек MagicNumber – маджик номер, идентификационный
Gold Sniper AI Pro
Salahaldeen Abedalqader Mah'd Alshaer
Эксперты
Gold Sniper AI – روبوت تداول الأموال الذكية Gold Sniper AI هو مستشار خبير متقدم مصمم خصيصًا لتداول XAUUSD (الذهب) باستخدام مفاهيم المال الذكي وتحليل حركة السعر. يقوم نظام التداول الآلي بتحليل عوامل السوق المتعددة قبل تنفيذ الصفقات للعثور على فرص ذات احتمالية عالية في سوق الذهب. ⸻ منطق الاستراتيجية يجمع برنامج Gold Sniper AI بين العديد من مفاهيم التداول الاحترافية، بما في ذلك: • الكشف عن اتجاهات السوق الأوروبية • تحليل هيكل السوق • عمليات مسح السيولة • كتل الطلبات • فجوات القيمة العادلة (F
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Эксперты
Скальпинг бот для пары золото/доллар (XAU/USD) — это мощное и универсальное решение для трейдеров, которое обеспечивает максимальную эффективность в условиях динамичного рынка. Бот специально разработан для скальпинга: он анализирует изменения цены и делает ставки ещё до начала значительного движения. Это позволяет заранее занимать выгодные позиции и извлекать прибыль из самых малейших рыночных колебаний. Основные преимущества: Гибкость: Подходит для любых рыночных условий и адаптируется под ваш
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Эксперты
Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
Fivestar Harvest Pro
Adam Shareef Mohamed
Эксперты
FULL PREMIUM MQL5 LANDING DESCRIPTION (High-Conversion) FIVESTAR Harvest Pro Structured Dual Basket Grid for GBPUSD Family FIVESTAR Harvest Pro is a disciplined dual-basket limit grid Expert Advisor built exclusively for GBPUSD and its broker variants. This system does not rely on indicators, overbought/oversold signals, or curve-fitting. Instead, it uses a structured block-based scaling model designed for controlled exposure and predictable capital management. Why This EA Is Different Mos
SMC Precision Scalper MT5
Jing Zhi Sia
Эксперты
SMC Precision Scalper is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for Gold (XAUUSD) and Indices. Unlike dangerous "Grid" or "Martingale" bots that blow accounts, this EA uses pure Price Action logic based on Smart Money Concepts (SMC). It identifies valid market structure breakouts and trades with the trend. How It Works: Structure Mapping: The EA automatically detects the 20-candle High/Low structure tunnel. Trend Filter: A built-in 200 EMA filter ensures trades are only taken in the dire
Sembii scalper
Adiyakhuu Gantumur
Эксперты
Hello, I've dedicated ten years of experience to develop my first commercial EA, and I'm delighted to present it to you. This EA employs a breakout scalping strategy, abstaining from risky tactics like martingale, grid, tick scalping, averaging, etc. Currently, it exclusively operates on the USDJPY pair for MetaTrader 5, with plans for expansion across multiple pairs in the future. Additionally, a MetaTrader 4 version will be released soon. I am committed to providing a transparent and honest tr
Satoshi Scalper MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/149784 Версия для MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/149785 Satoshi Nakamoto – советник для BTCUSD M5 Satoshi Nakamoto – специализированный советник, разработанный специально для BTCUSD на таймфрейме M5. Он сочетает в себе входы на основе RSI с выходами на основе ADX, а также надежные уровни управления рисками. Цель: улавливать микродвижения биткоина, обеспечивая при этом строгую защиту счета. Ключевые особенности Зависит от
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.29 (7)
Эксперты
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Naked Dow MT5 EA
Guo Shan Zhao
Эксперты
Naked Dow / 裸道 产品说明 Naked Dow / 裸道是一款基于道氏理论的纯价格行为MT5 EA，不依赖任何技术指标，仅通过识别K线摆动高低点来判断趋势结构。适用于XAUUSD M5 ～XAUUSD H1，默认仅做多。 核心逻辑：等待上升趋势中的回调段结束，当价格突破前高时入场，止损设于前一个摆动低点。持仓期间止损随ZigZag摆动段同步上移，让利润充分奔跑，无固定止盈。趋势结构破坏或止损被触及则出场。 关键参数：SW=14（摆动周期），Risk=1%~5%（单笔风险比例），保本止损（可选），冷却期3根K线。 注意事项：本EA适用于趋势行情，震荡市可能出现连续止损。请先在模拟账户充分回测后再实盘运行。过往表现不代表未来收益。 订阅后可联系发布人获取详细的使用说明。
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Harmony Grid MT5
Aliaksandr Charkes
Эксперты
Harmony Grid MT5 –  многофункциональная торговая система, разработанная для полной или частичной автоматизации различных идей, связанных с сеточной торговлей (на хеджинг счету). Также данный советник можно рассматривать как общий конструктор стратегий, возможности которого позволяют настраивать не только сеточную торговлю, но и создавать нечто более сложное и индивидуальное, если хорошо разобраться в его функционале. То есть используемая стратегия совсем не обязательно должна быть сеточной или
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.54 (28)
Эксперты
Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
FREE
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Эксперты
Magic Grid MT5 - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию (на счету типа хеджинг). Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли). Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютны
Elastic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
5 (3)
Эксперты
Elastic Grid – многофункциональный сеточный советник, разработанный для полной или частичной автоматизации различных идей, связанных с сеточной торговлей (на счету типа хеджинг). Советник может торговать на любом таймфрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количестве знаков. Не мешает ни ручной торговле, ни торговле других советников, ни работе каких-либо индикаторов.  Позволяет корректировать свои настройки на лету, работает только со своими позициями и ордерами
Alpha Grid MT5
Aliaksandr Charkes
5 (3)
Эксперты
Alpha Grid MT5  — универсальная торговая система для полной или частичной автоматизации различных торговых стратегий, связанных с сеточной торговлей на хеджинговых счетах. В отличие от большинства сеточных советников, реализующих одну заранее определённую стратегию, Alpha Grid предоставляет набор гибких инструментов, которые позволяют реализовывать десятки различных вариантов сеточной торговли, комбинировать их между собой и постепенно адаптировать к изменяющимся рыночным условиям. Советник мож
User Grid MT4
Aliaksandr Charkes
Эксперты
User Grid MT4   – многофункциональный сеточный советник, разработанный для полной или частичной автоматизации различных идей, связанных с сеточной торговлей. Советник может торговать на любом таймфрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количестве знаков. Не мешает ни ручной торговле, ни торговле других советников, ни работе каких-либо индикаторов.  Позволяет корректировать свои настройки на лету, работает только со своими позициями и ордерами. Имеет понятную инфо
Master Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.5 (8)
Эксперты
Master Grid   MT5 – многофункциональный сеточный советник, разработанный для полной или частичной автоматизации различных идей, связанных с сеточной торговлей (на счету типа хеджинг). Советник может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количестве знаков. Не мешает ни ручной торговле, ни торговле других советников, ни работе каких-либо индикаторов.  Позволяет корректировать свои настройки на лету, работает только со своими позициями и ор
Elastic Grid
Aliaksandr Charkes
4.86 (7)
Эксперты
Elastic Grid MT4 – многофункциональный сеточный советник, разработанный для полной или частичной автоматизации различных идей, связанных с сеточной торговлей. Советник может торговать на любом таймфрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количестве знаков. Не мешает ни ручной торговле, ни торговле других советников, ни работе каких-либо индикаторов. Позволяет корректировать свои настройки на лету, работает только со своими ордерами, а для некоторых ситуаций его можн
User Grid MT5
Aliaksandr Charkes
Эксперты
User Grid MT5   – многофункциональный сеточный советник, разработанный для полной или частичной автоматизации различных идей, связанных с сеточной торговлей (на счету типа хеджинг). Советник может торговать на любом таймфрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количестве знаков. Не мешает ни ручной торговле, ни торговле других советников, ни работе каких-либо индикаторов.  Позволяет корректировать свои настройки на лету, работает только со своими позициями и ордер
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв