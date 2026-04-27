TFBot

TFBot — Trend-Following советник на основе классической методологии Turtle Trading, разработанный для дисциплинированного системного захвата трендов на форекс, металлах, индексах и крипте.

ФИЛОСОФИЯ
В основе TFBot — простое, проверенное временем преимущество: быстро обрезай убытки, давай прибыли расти. Стратегия принимает низкий win rate (30–45%) в обмен на асимметричную отдачу — несколько крупных трендов в год вытягивают весь портфель. Это не скальпер, не сетка, не мартингейл. Каждая сделка имеет определённый риск и определённый выход ещё до открытия.

Система создана для трейдеров, которые понимают: просадки trend-following (20–35%) — это плата за участие в многомесячных движениях, а не недостаток, который нужно устранить.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
• Нормализованный по волатильности размер позиции — риск на сделку адаптируется автоматически под текущие рыночные условия, поэтому одна и та же логика работает и на спокойном FX-мажоре, и на волатильном металле без изменения параметров.
• Входы на пробое настраиваемых каналов Дончиана, две независимые системы работают параллельно (более быстрая и более медленная). Запускайте одну, другую или обе — встроенная диверсификация.
• Пирамидальное наращивание в прибыльных трендах — позиция растёт по мере подтверждения тренда, стопы сопровождают весь блок. Именно здесь захватывается асимметричная отдача.
• Набор опциональных фильтров входа позволяет настроить избирательность: пропускать пробои в боковике, требовать подтверждённого моментума или избегать структурных зон разворота. Каждый фильтр независимо включается и настраивается per-system.

ЧТО ВЫ КОНТРОЛИРУЕТЕ
• Риск, глубину пирамиды и дистанцию стопа — отдельно для каждой системы
• Два независимых таймфрейма пробоя (слой анализа + слой исполнения) — чистый daily-режим или intraday-исполнение на старшем сетапе
• Адаптивная логика трейлинга в нескольких режимах — от фиксированного до учитывающего волатильность/тренд
• Жёсткие защитные ограничения: максимальный лот, минимальный уровень маржи, fallback на min-lot для малых депозитов

СОЗДАН ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
• Восстанавливаемое состояние — перезапустите советник, обновите его или перезагрузите терминал: открытые позиции распознаются и сопровождаются непрерывно. Никаких «осиротевших» сделок.
• Учёт торговых сессий — корректно обрабатывает сессии брокера, ночные гэпы и 24/5 инструменты.
• Полная телеметрия воронки — каждая стадия сигнала учитывается (попытки, отклонения, исполнения), чтобы вы могли точно проверить, почему сделка была или не была открыта.
• Пострановый CSV-журнал с MFE/MAE, временем удержания и причиной выхода для последующего анализа.

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ, А НЕ ПОДГОНА
Разумные значения по умолчанию работают «из коробки», но каждая группа параметров открыта для оптимизации. Включённый кастомный score оптимизации вознаграждает profit factor с поправкой на просадку и размер выборки — направляя к робастным конфигурациям, а не к переоптимизированным однопроходным «победителям». Документация ведёт через поэтапную оптимизацию с out-of-sample валидацией.

ДЛЯ КОГО
• Трейдерам, нужна rules-based трендовая система, работающая 24/5 без эмоционального вмешательства
• Тем, кто комфортно относится к статистике trend-following (ожидайте долгие flat-периоды, низкий hit rate, периодические глубокие просадки)
• Портфелям, нужен positive-skew диверсификатор рядом с mean-reversion или carry-стратегиями

ДЛЯ КОГО НЕ ПОДОЙДЁТ
• Трейдерам, ожидающим высокий win rate или гладкую кривую капитала — этот тип стратегии по своей природе их не даёт
• Тем, кто ищет гарантированную доходность. Прошлые бэктесты не гарантируют будущие результаты. Погоняйте демо минимум 2–4 недели у вашего брокера перед переходом на реал.

Начните с дефолтов на одном ликвидном инструменте, проверьте на демо, затем масштабируйте.
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5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Фильтр:
kraina
34
kraina 2026.07.18 14:57 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Mikita Kupchyk
530
Ответ разработчика Mikita Kupchyk 2026.07.22 14:51
I hope you like it. Good luck.
Anthracite Group
15
Anthracite Group 2026.04.27 22:38 
 

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