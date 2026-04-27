TFBot — Trend-Following советник на основе классической методологии Turtle Trading, разработанный для дисциплинированного системного захвата трендов на форекс, металлах, индексах и крипте.





ФИЛОСОФИЯ

В основе TFBot — простое, проверенное временем преимущество: быстро обрезай убытки, давай прибыли расти. Стратегия принимает низкий win rate (30–45%) в обмен на асимметричную отдачу — несколько крупных трендов в год вытягивают весь портфель. Это не скальпер, не сетка, не мартингейл. Каждая сделка имеет определённый риск и определённый выход ещё до открытия.





Система создана для трейдеров, которые понимают: просадки trend-following (20–35%) — это плата за участие в многомесячных движениях, а не недостаток, который нужно устранить.





КАК ЭТО РАБОТАЕТ

• Нормализованный по волатильности размер позиции — риск на сделку адаптируется автоматически под текущие рыночные условия, поэтому одна и та же логика работает и на спокойном FX-мажоре, и на волатильном металле без изменения параметров.

• Входы на пробое настраиваемых каналов Дончиана, две независимые системы работают параллельно (более быстрая и более медленная). Запускайте одну, другую или обе — встроенная диверсификация.

• Пирамидальное наращивание в прибыльных трендах — позиция растёт по мере подтверждения тренда, стопы сопровождают весь блок. Именно здесь захватывается асимметричная отдача.

• Набор опциональных фильтров входа позволяет настроить избирательность: пропускать пробои в боковике, требовать подтверждённого моментума или избегать структурных зон разворота. Каждый фильтр независимо включается и настраивается per-system.





ЧТО ВЫ КОНТРОЛИРУЕТЕ

• Риск, глубину пирамиды и дистанцию стопа — отдельно для каждой системы

• Два независимых таймфрейма пробоя (слой анализа + слой исполнения) — чистый daily-режим или intraday-исполнение на старшем сетапе

• Адаптивная логика трейлинга в нескольких режимах — от фиксированного до учитывающего волатильность/тренд

• Жёсткие защитные ограничения: максимальный лот, минимальный уровень маржи, fallback на min-lot для малых депозитов





СОЗДАН ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

• Восстанавливаемое состояние — перезапустите советник, обновите его или перезагрузите терминал: открытые позиции распознаются и сопровождаются непрерывно. Никаких «осиротевших» сделок.

• Учёт торговых сессий — корректно обрабатывает сессии брокера, ночные гэпы и 24/5 инструменты.

• Полная телеметрия воронки — каждая стадия сигнала учитывается (попытки, отклонения, исполнения), чтобы вы могли точно проверить, почему сделка была или не была открыта.

• Пострановый CSV-журнал с MFE/MAE, временем удержания и причиной выхода для последующего анализа.





РАЗРАБОТАН ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ, А НЕ ПОДГОНА

Разумные значения по умолчанию работают «из коробки», но каждая группа параметров открыта для оптимизации. Включённый кастомный score оптимизации вознаграждает profit factor с поправкой на просадку и размер выборки — направляя к робастным конфигурациям, а не к переоптимизированным однопроходным «победителям». Документация ведёт через поэтапную оптимизацию с out-of-sample валидацией.





ДЛЯ КОГО

• Трейдерам, нужна rules-based трендовая система, работающая 24/5 без эмоционального вмешательства

• Тем, кто комфортно относится к статистике trend-following (ожидайте долгие flat-периоды, низкий hit rate, периодические глубокие просадки)

• Портфелям, нужен positive-skew диверсификатор рядом с mean-reversion или carry-стратегиями





ДЛЯ КОГО НЕ ПОДОЙДЁТ

• Трейдерам, ожидающим высокий win rate или гладкую кривую капитала — этот тип стратегии по своей природе их не даёт

• Тем, кто ищет гарантированную доходность. Прошлые бэктесты не гарантируют будущие результаты. Погоняйте демо минимум 2–4 недели у вашего брокера перед переходом на реал.





Начните с дефолтов на одном ликвидном инструменте, проверьте на демо, затем масштабируйте.