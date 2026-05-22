Smart Panel EA

SmartPanelEA — это интерактивная торговая панель для терминала MetaTrader 5, разработанная для оптимизации ручной торговли, контроля рисков, автоматизации входа в позицию и наглядного сопровождения сделки прямо на графике.

Утилита избавляет трейдера от необходимости вручную рассчитывать объем сделки, выставлять Stop Loss и Take Profit через стандартные диалоговые окна брокера, а также помогает заранее видеть зоны риска, прибыли и программного частичного Take Profit.

Советник предназначен для ручной торговли и не является полностью автоматической торговой системой. Все торговые решения принимает пользователь. SmartPanelEA выполняет техническую часть: расчет лота, открытие сделки, выставление защитных уровней, визуализацию зон и, при необходимости, программное частичное закрытие позиции.

Основные возможности программы

Умный риск менеджмент

Панель автоматизирует расчет объема каждой сделки и помогает снизить риск случайной ошибки при ручной торговле.

Доступны два режима расчета лота.

Фиксированный лот

В этом режиме сделки открываются заранее заданным объемом. Например, если Fixed Lot Size установлен на 0.10, каждая сделка будет открываться объемом 0.10 лота, если такой объем разрешен брокером для текущего символа.

Процент от баланса

В этом режиме советник считывает текущий баланс счета и рассчитывает объем позиции так, чтобы при срабатывании Stop Loss убыток был близок к заданному проценту от депозита.

Расчет учитывает баланс счета, расстояние до Stop Loss, стоимость тика, размер тика, минимальный и максимальный объем, а также шаг изменения лота для текущего символа.

Быстрое исполнение и отложенный вход

Панель содержит четыре основные кнопки.

BUY сразу открывает рыночную сделку BUY по текущей цене Ask с автоматическим расчетом лота, Stop Loss и Take Profit.

SELL сразу открывает рыночную сделку SELL по текущей цене Bid с автоматическим расчетом лота, Stop Loss и Take Profit.

BUY на следующей свече переводит советник в режим ожидания. Сделка BUY будет открыта автоматически при появлении следующей свечи текущего таймфрейма.

SELL на следующей свече переводит советник в режим ожидания. Сделка SELL будет открыта автоматически при появлении следующей свечи текущего таймфрейма.

Кнопки входа на следующей свече работают как триггеры фиксации торгового намерения. Первое нажатие включает ожидание входа. Повторное нажатие отменяет запланированный вход. Одновременно может быть активно только одно направление. На графике заранее отображаются будущие уровни SL, TP1 и TP2.

Частичный Take Profit

SmartPanelEA поддерживает режим программного частичного закрытия позиции.

Если включен параметр Use Partial TP, советник использует двухуровневую модель выхода.

TP1 — это программный уровень частичной фиксации прибыли. Он не является отдельным брокерским Take Profit, потому что в MetaTrader 5 у одной позиции может быть только один серверный TP.

При достижении TP1 советник может закрыть часть позиции, оставить оставшийся объем в рынке и перенести Stop Loss в безубыток, если включена соответствующая настройка.

Пример настроек: TP1 in R = 1.0, TP1 Close Percent = 50, Move SL to Break Even after TP1 = true.

Это означает, что если цена пройдет 1R в прибыль, советник закроет 50 процентов позиции и затем попытается перенести Stop Loss на цену открытия.

TP2 — это финальный брокерский Take Profit. Он устанавливается в торговый ордер у брокера и рассчитывается по параметру Profit Ratio.

Например, если Stop Loss равен 300 пунктам, а Profit Ratio равен 2.0, финальный TP2 будет установлен на расстоянии 600 пунктов от цены входа.

Важное преимущество такой реализации: даже если терминал или советник будут выключены, финальный TP2 останется активным на сервере брокера.

Динамическая визуализация рисков и целей

SmartPanelEA отображает структуру сделки прямо на графике. Это помогает видеть уровни риска и прибыли до входа и во время удержания позиции.

На графике отображаются зона Stop Loss и зона Take Profit. Зоны строятся автоматически при планировании входа на следующей свече, после открытия реальной позиции и при изменении SL или TP вручную на графике.

Дополнительно советник отображает точные уровни отдельными пунктирными линиями.

SL — защитный Stop Loss.

TP1 — программный частичный Take Profit.

TP2 — финальный брокерский Take Profit.

Рядом с линиями отображаются компактные цветные метки SL, TP1 и TP2. Метки расположены слева на графике, чтобы не загромождать правую ценовую шкалу терминала. Цена уровня не дублируется в метке, так как она уже отображается стандартной ценовой шкалой MetaTrader 5 справа.

Для TP1 предусмотрен отдельный цвет. Это помогает визуально отличать программный частичный выход от финального серверного Take Profit.

Режим планирования до открытия сделки

Когда трейдер нажимает BUY на следующей свече или SELL на следующей свече, советник заранее показывает будущую структуру сделки.

До фактического открытия позиции на графике отображаются зона Stop Loss, зона финального Take Profit, линия SL, линия программного TP1, линия финального TP2 и цветные метки SL, TP1 и TP2.

Это позволяет заранее оценить расположение уровней относительно локальных максимумов, минимумов, зон поддержки и сопротивления или других элементов анализа.

Режим сопровождения открытой позиции

После открытия позиции SmartPanelEA автоматически переключается в режим сопровождения.

Советник считывает фактическую цену открытия, Stop Loss, Take Profit, тип позиции BUY или SELL, Magic Number и текущий объем.

Если трейдер вручную изменит Stop Loss или Take Profit на графике, визуальные зоны и линии обновятся автоматически.

При включенном частичном Take Profit советник дополнительно рассчитывает и отображает программный уровень TP1.

Проверки безопасности перед открытием сделки

Перед отправкой торгового приказа SmartPanelEA выполняет ряд защитных проверок.

Советник проверяет, разрешена ли торговля в терминале, разрешена ли торговля советниками, доступна ли торговля по текущему символу, допустимо ли выбранное направление BUY или SELL, корректны ли настройки Stop Loss и Profit Ratio, достаточно ли свободной маржи, соответствуют ли SL и TP минимальным требованиям брокера, корректен ли рассчитанный объем позиции и соответствует ли объем минимальному, максимальному и шагу лота.

Если сделка не может быть открыта, советник выводит статус на график и записывает информацию в журнал терминала.

Адаптивность интерфейса

Панель разработана с учетом особенностей интерфейса MetaTrader 5.

Основные кнопки панели привязаны к левому нижнему углу окна графика. Это помогает сохранять предсказуемое расположение интерфейса при изменении размера окна терминала.

Кнопки имеют увеличенный размер и жирный шрифт Arial Bold, что делает панель удобной для активной ручной торговли.

Элементы панели приподняты над нижней временной шкалой терминала, чтобы не сливаться с датами и временем графика.

Описание входных параметров

Блок Trading Settings

Panel Language — переключает язык текста на кнопках панели. Доступны Russian RU и English EN.

Risk Mode — выбор режима расчета объема позиции. Доступны Fixed Lot и Risk Percent.

Fixed Lot Size — фиксированный объем позиции в лотах. Используется в режиме Fixed Lot.

Risk Percent — процент от баланса счета, которым трейдер готов рискнуть в одной сделке. Используется в режиме Risk Percent.

Stop Loss points — расстояние от цены открытия до защитного Stop Loss в пунктах торгового инструмента.

Profit Ratio 1 to X — соотношение риска к прибыли для финального TP2.

Magic Number — идентификатор сделок советника. Используется для фильтрации и сопровождения только тех позиций, которые относятся к SmartPanelEA.

Max Deviation points — максимально допустимое отклонение цены при исполнении рыночного ордера.

Блок Partial Take Profit

Use Partial TP — включает или отключает программный частичный Take Profit.

TP1 in R — расстояние до программного TP1, выраженное в единицах риска R.

TP1 Close Percent — процент позиции, который будет закрыт при достижении TP1.

Move SL to Break Even after TP1 — если включено, после достижения TP1 советник попытается перенести Stop Loss на цену открытия позиции.

Блок Tester

Strategy Tester Self Check — служебная проверка для Strategy Tester MetaTrader 5. При включении советник в тестере может выполнить минимальную тестовую торговую операцию, чтобы подтвердить корректность торговых функций в тестовой среде. Функция работает только в Strategy Tester и не предназначена для обычной ручной торговли на реальном графике.

Блок Panel Visuals

Button Border Color — цвет рамки кнопок панели.

Stop Loss Zone Color — цвет фоновой зоны Stop Loss, линии SL и метки SL.

Take Profit Zone Color — цвет фоновой зоны финального Take Profit, линии TP2 и метки TP2.

Program TP1 Line Color — цвет пунктирной линии и метки программного TP1.

Важные примечания

MetaTrader 5 поддерживает только один серверный Take Profit для одной позиции. Поэтому TP2 устанавливается как обычный брокерский Take Profit, а TP1 реализован программно советником.

Для работы TP1 советник должен быть запущен, а автоторговля должна быть разрешена. Если терминал или советник выключены, программный TP1 не сработает, но брокерские SL и TP2 останутся активными на сервере брокера.

Линия и метка TP1 на графике являются только визуальным отображением программного уровня. Они не являются отложенным ордером или отдельным Take Profit на сервере брокера.

Описание обновлено с учетом новых функций: частичный TP1, финальный TP2, перенос SL в безубыток, отдельный цвет TP1, пунктирные линии SL, TP1 и TP2, левые цветные метки SL, TP1 и TP2, брокерский TP2, tester self-check и дополнительные защитные проверки перед сделкой.