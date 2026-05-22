Smart Panel EA

SmartPanelEA — это интерактивная торговая панель для терминала MetaTrader 5, разработанная для оптимизации ручной торговли, контроля рисков, автоматизации входа в позицию и наглядного сопровождения сделки прямо на графике.

Утилита избавляет трейдера от необходимости вручную рассчитывать объем сделки, выставлять Stop Loss и Take Profit через стандартные диалоговые окна брокера, а также помогает заранее видеть зоны риска, прибыли и программного частичного Take Profit.

Советник предназначен для ручной торговли и не является полностью автоматической торговой системой. Все торговые решения принимает пользователь. SmartPanelEA выполняет техническую часть: расчет лота, открытие сделки, выставление защитных уровней, визуализацию зон и, при необходимости, программное частичное закрытие позиции.

Основные возможности программы

  1. Умный риск менеджмент

Панель автоматизирует расчет объема каждой сделки и помогает снизить риск случайной ошибки при ручной торговле.

Доступны два режима расчета лота.

Фиксированный лот

В этом режиме сделки открываются заранее заданным объемом. Например, если Fixed Lot Size установлен на 0.10, каждая сделка будет открываться объемом 0.10 лота, если такой объем разрешен брокером для текущего символа.

Процент от баланса

В этом режиме советник считывает текущий баланс счета и рассчитывает объем позиции так, чтобы при срабатывании Stop Loss убыток был близок к заданному проценту от депозита.

Расчет учитывает баланс счета, расстояние до Stop Loss, стоимость тика, размер тика, минимальный и максимальный объем, а также шаг изменения лота для текущего символа.

  1. Быстрое исполнение и отложенный вход

Панель содержит четыре основные кнопки.

BUY сразу открывает рыночную сделку BUY по текущей цене Ask с автоматическим расчетом лота, Stop Loss и Take Profit.

SELL сразу открывает рыночную сделку SELL по текущей цене Bid с автоматическим расчетом лота, Stop Loss и Take Profit.

BUY на следующей свече переводит советник в режим ожидания. Сделка BUY будет открыта автоматически при появлении следующей свечи текущего таймфрейма.

SELL на следующей свече переводит советник в режим ожидания. Сделка SELL будет открыта автоматически при появлении следующей свечи текущего таймфрейма.

Кнопки входа на следующей свече работают как триггеры фиксации торгового намерения. Первое нажатие включает ожидание входа. Повторное нажатие отменяет запланированный вход. Одновременно может быть активно только одно направление. На графике заранее отображаются будущие уровни SL, TP1 и TP2.

  1. Частичный Take Profit

SmartPanelEA поддерживает режим программного частичного закрытия позиции.

Если включен параметр Use Partial TP, советник использует двухуровневую модель выхода.

TP1 — это программный уровень частичной фиксации прибыли. Он не является отдельным брокерским Take Profit, потому что в MetaTrader 5 у одной позиции может быть только один серверный TP.

При достижении TP1 советник может закрыть часть позиции, оставить оставшийся объем в рынке и перенести Stop Loss в безубыток, если включена соответствующая настройка.

Пример настроек: TP1 in R = 1.0, TP1 Close Percent = 50, Move SL to Break Even after TP1 = true.

Это означает, что если цена пройдет 1R в прибыль, советник закроет 50 процентов позиции и затем попытается перенести Stop Loss на цену открытия.

TP2 — это финальный брокерский Take Profit. Он устанавливается в торговый ордер у брокера и рассчитывается по параметру Profit Ratio.

Например, если Stop Loss равен 300 пунктам, а Profit Ratio равен 2.0, финальный TP2 будет установлен на расстоянии 600 пунктов от цены входа.

Важное преимущество такой реализации: даже если терминал или советник будут выключены, финальный TP2 останется активным на сервере брокера.

  1. Динамическая визуализация рисков и целей

SmartPanelEA отображает структуру сделки прямо на графике. Это помогает видеть уровни риска и прибыли до входа и во время удержания позиции.

На графике отображаются зона Stop Loss и зона Take Profit. Зоны строятся автоматически при планировании входа на следующей свече, после открытия реальной позиции и при изменении SL или TP вручную на графике.

Дополнительно советник отображает точные уровни отдельными пунктирными линиями.

SL — защитный Stop Loss.

TP1 — программный частичный Take Profit.

TP2 — финальный брокерский Take Profit.

Рядом с линиями отображаются компактные цветные метки SL, TP1 и TP2. Метки расположены слева на графике, чтобы не загромождать правую ценовую шкалу терминала. Цена уровня не дублируется в метке, так как она уже отображается стандартной ценовой шкалой MetaTrader 5 справа.

Для TP1 предусмотрен отдельный цвет. Это помогает визуально отличать программный частичный выход от финального серверного Take Profit.

  1. Режим планирования до открытия сделки

Когда трейдер нажимает BUY на следующей свече или SELL на следующей свече, советник заранее показывает будущую структуру сделки.

До фактического открытия позиции на графике отображаются зона Stop Loss, зона финального Take Profit, линия SL, линия программного TP1, линия финального TP2 и цветные метки SL, TP1 и TP2.

Это позволяет заранее оценить расположение уровней относительно локальных максимумов, минимумов, зон поддержки и сопротивления или других элементов анализа.

  1. Режим сопровождения открытой позиции

После открытия позиции SmartPanelEA автоматически переключается в режим сопровождения.

Советник считывает фактическую цену открытия, Stop Loss, Take Profit, тип позиции BUY или SELL, Magic Number и текущий объем.

Если трейдер вручную изменит Stop Loss или Take Profit на графике, визуальные зоны и линии обновятся автоматически.

При включенном частичном Take Profit советник дополнительно рассчитывает и отображает программный уровень TP1.

  1. Проверки безопасности перед открытием сделки

Перед отправкой торгового приказа SmartPanelEA выполняет ряд защитных проверок.

Советник проверяет, разрешена ли торговля в терминале, разрешена ли торговля советниками, доступна ли торговля по текущему символу, допустимо ли выбранное направление BUY или SELL, корректны ли настройки Stop Loss и Profit Ratio, достаточно ли свободной маржи, соответствуют ли SL и TP минимальным требованиям брокера, корректен ли рассчитанный объем позиции и соответствует ли объем минимальному, максимальному и шагу лота.

Если сделка не может быть открыта, советник выводит статус на график и записывает информацию в журнал терминала.

  1. Адаптивность интерфейса

Панель разработана с учетом особенностей интерфейса MetaTrader 5.

Основные кнопки панели привязаны к левому нижнему углу окна графика. Это помогает сохранять предсказуемое расположение интерфейса при изменении размера окна терминала.

Кнопки имеют увеличенный размер и жирный шрифт Arial Bold, что делает панель удобной для активной ручной торговли.

Элементы панели приподняты над нижней временной шкалой терминала, чтобы не сливаться с датами и временем графика.

Описание входных параметров

Блок Trading Settings

Panel Language — переключает язык текста на кнопках панели. Доступны Russian RU и English EN.

Risk Mode — выбор режима расчета объема позиции. Доступны Fixed Lot и Risk Percent.

Fixed Lot Size — фиксированный объем позиции в лотах. Используется в режиме Fixed Lot.

Risk Percent — процент от баланса счета, которым трейдер готов рискнуть в одной сделке. Используется в режиме Risk Percent.

Stop Loss points  расстояние от цены открытия до защитного Stop Loss в пунктах торгового инструмента.

Profit Ratio 1 to X — соотношение риска к прибыли для финального TP2.

Magic Number — идентификатор сделок советника. Используется для фильтрации и сопровождения только тех позиций, которые относятся к SmartPanelEA.

Max Deviation points — максимально допустимое отклонение цены при исполнении рыночного ордера.

Блок Partial Take Profit

Use Partial TP — включает или отключает программный частичный Take Profit.

TP1 in R — расстояние до программного TP1, выраженное в единицах риска R.

TP1 Close Percent — процент позиции, который будет закрыт при достижении TP1.

Move SL to Break Even after TP1 если включено, после достижения TP1 советник попытается перенести Stop Loss на цену открытия позиции.

Блок Tester

Strategy Tester Self Check — служебная проверка для Strategy Tester MetaTrader 5. При включении советник в тестере может выполнить минимальную тестовую торговую операцию, чтобы подтвердить корректность торговых функций в тестовой среде. Функция работает только в Strategy Tester и не предназначена для обычной ручной торговли на реальном графике.

Блок Panel Visuals

Button Border Color — цвет рамки кнопок панели.

Stop Loss Zone Color — цвет фоновой зоны Stop Loss, линии SL и метки SL.

Take Profit Zone Color — цвет фоновой зоны финального Take Profit, линии TP2 и метки TP2.

Program TP1 Line Color — цвет пунктирной линии и метки программного TP1.

Важные примечания

MetaTrader 5 поддерживает только один серверный Take Profit для одной позиции. Поэтому TP2 устанавливается как обычный брокерский Take Profit, а TP1 реализован программно советником.

Для работы TP1 советник должен быть запущен, а автоторговля должна быть разрешена. Если терминал или советник выключены, программный TP1 не сработает, но брокерские SL и TP2 останутся активными на сервере брокера.

Линия и метка TP1 на графике являются только визуальным отображением программного уровня. Они не являются отложенным ордером или отдельным Take Profit на сервере брокера.

Описание обновлено с учетом новых функций: частичный TP1, финальный TP2, перенос SL в безубыток, отдельный цвет TP1, пунктирные линии SL, TP1 и TP2, левые цветные метки SL, TP1 и TP2, брокерский TP2, tester self-check и дополнительные защитные проверки перед сделкой.

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Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Фильтр:
kraina
34
kraina 2026.07.18 14:12 
 

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