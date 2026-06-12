Multi Timeframe Volatility Dashboard

Multi Timeframe Volatility Dashboard

Бесплатный индикатор для анализа волатильности на нескольких таймфреймах


Описание

Multi Timeframe Volatility Dashboard — это мощный и удобный инструмент для трейдеров, который позволяет мгновенно оценивать текущую волатильность рынка на 7 таймфреймах одновременно. Индикатор отображает значения ATR (Average True Range) и классифицирует волатильность как НИЗКУЮ, СРЕДНЮЮ или ВЫСОКУЮ относительно среднего значения за заданный период.

Основные функции

- Мульти-таймфреймный анализ: одновременное отображение ATR на M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1
- Классификация волатильности: автоматическое определение уровня волатильности (LOW/MID/HIGH)
- Цветовая индикация: интуитивно понятная цветовая кодировка волатильности
- Адаптивный интерфейс: автоматическое масштабирование под разрешение экрана
- Настройка отображения: возможность отключать ненужные таймфреймы
- Компактная панель: минималистичный дизайн, не загромождающий график

Как это работает

Индикатор вычисляет текущее значение ATR для каждого выбранного таймфрейма и сравнивает его со средним значением за период lookback (по умолчанию 50 баров). На основе этого соотношения определяется уровень волатильности:

- LOW (зелёный): текущий ATR < 80% от среднего — рынок спокойный
- MID (жёлтый): текущий ATR в диапазоне 80-120% от среднего — нормальная волатильность
- HIGH (красный): текущий ATR > 120% от среднего — высокая волатильность

Преимущества

- Экономия времени: нет необходимости переключаться между таймфреймами
- Быстрое принятие решений: мгновенная оценка рыночных условий
- Универсальность: подходит для любых торговых стратегий
- Бесплатно: полностью бесплатный инструмент без ограничений
- Лёгкость использования: простая настройка и интуитивный интерфейс

Настройки

ATR Settings:
- ATR Period: период ATR (по умолчанию 14)
- Lookback for volatility comparison: период для расчёта среднего ATR (по умолчанию 50)

Timeframes:
- Show M1/M5/M15/M30/H1/H4/D1: включение/отключение отображения соответствующего таймфрейма

Visual Settings:
- Panel X Position: позиция панели по оси X (по умолчанию 10)
- Panel Y Position: позиция панели по оси Y (по умолчанию 50)
- Panel Width: ширина панели (по умолчанию 400)
- Background Color: цвет фона панели
- Text Color: цвет текста
- Header Color: цвет заголовка
- Low Volatility Color: цвет для низкой волатильности (зелёный)
- Medium Volatility Color: цвет для средней волатильности (жёлтый)
- High Volatility Color: цвет для высокой волатильности (красный)
- Font Size: размер шрифта (по умолчанию 12)
- Auto-scale by screen resolution: автоматическое масштабирование под разрешение экрана

Как использовать:

1. Установите индикатор на график через Navigator → Indicators
2. Настройте параметры по необходимости
3. Перетащите панель в удобное место на графике
4. Следите за изменением волатильности на разных таймфреймах

Применение в торговле:

- Выбор таймфрейма для входа: используйте таймфреймы с оптимальной волатильностью
- Управление рисками: увеличивайте дистанцию стоп-лосса при высокой волатильности
- Фильтрация сигналов: избегайте входов при экстремально низкой или высокой волатильности
- Скальпинг: используйте M1-M5 для быстрой торговли
- Дневная торговля: используйте H1-H4 для позиционной торговли

Системные требования:

- MetaTrader 5
- Любой финансовый инструмент
- Минимальные системные ресурсы

Версия 1.00


Бесплатный инструмент для профессиональных трейдеров


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Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Фильтр:
kraina
34
kraina 2026.07.18 15:04 
 

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