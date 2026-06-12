Multi Timeframe Volatility Dashboard
- Индикаторы
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Mikita KupchykПрактикующий алгоритмическую торговлю трейдер.
- Версия: 1.1
- Обновлено: 17 июля 2026
Multi Timeframe Volatility Dashboard
Бесплатный индикатор для анализа волатильности на нескольких таймфреймах
Описание
Multi Timeframe Volatility Dashboard — это мощный и удобный инструмент для трейдеров, который позволяет мгновенно оценивать текущую волатильность рынка на 7 таймфреймах одновременно. Индикатор отображает значения ATR (Average True Range) и классифицирует волатильность как НИЗКУЮ, СРЕДНЮЮ или ВЫСОКУЮ относительно среднего значения за заданный период.
Основные функции
- Мульти-таймфреймный анализ: одновременное отображение ATR на M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1
- Классификация волатильности: автоматическое определение уровня волатильности (LOW/MID/HIGH)
- Цветовая индикация: интуитивно понятная цветовая кодировка волатильности
- Адаптивный интерфейс: автоматическое масштабирование под разрешение экрана
- Настройка отображения: возможность отключать ненужные таймфреймы
- Компактная панель: минималистичный дизайн, не загромождающий график
Как это работает
Индикатор вычисляет текущее значение ATR для каждого выбранного таймфрейма и сравнивает его со средним значением за период lookback (по умолчанию 50 баров). На основе этого соотношения определяется уровень волатильности:
- LOW (зелёный): текущий ATR < 80% от среднего — рынок спокойный
- MID (жёлтый): текущий ATR в диапазоне 80-120% от среднего — нормальная волатильность
- HIGH (красный): текущий ATR > 120% от среднего — высокая волатильность
Преимущества
- Экономия времени: нет необходимости переключаться между таймфреймами
- Быстрое принятие решений: мгновенная оценка рыночных условий
- Универсальность: подходит для любых торговых стратегий
- Бесплатно: полностью бесплатный инструмент без ограничений
- Лёгкость использования: простая настройка и интуитивный интерфейс
Настройки
ATR Settings:
- ATR Period: период ATR (по умолчанию 14)
- Lookback for volatility comparison: период для расчёта среднего ATR (по умолчанию 50)
Timeframes:
- Show M1/M5/M15/M30/H1/H4/D1: включение/отключение отображения соответствующего таймфрейма
Visual Settings:
- Panel X Position: позиция панели по оси X (по умолчанию 10)
- Panel Y Position: позиция панели по оси Y (по умолчанию 50)
- Panel Width: ширина панели (по умолчанию 400)
- Background Color: цвет фона панели
- Text Color: цвет текста
- Header Color: цвет заголовка
- Low Volatility Color: цвет для низкой волатильности (зелёный)
- Medium Volatility Color: цвет для средней волатильности (жёлтый)
- High Volatility Color: цвет для высокой волатильности (красный)
- Font Size: размер шрифта (по умолчанию 12)
- Auto-scale by screen resolution: автоматическое масштабирование под разрешение экрана
Как использовать:
1. Установите индикатор на график через Navigator → Indicators
2. Настройте параметры по необходимости
3. Перетащите панель в удобное место на графике
4. Следите за изменением волатильности на разных таймфреймах
Применение в торговле:
- Выбор таймфрейма для входа: используйте таймфреймы с оптимальной волатильностью
- Управление рисками: увеличивайте дистанцию стоп-лосса при высокой волатильности
- Фильтрация сигналов: избегайте входов при экстремально низкой или высокой волатильности
- Скальпинг: используйте M1-M5 для быстрой торговли
- Дневная торговля: используйте H1-H4 для позиционной торговли
Системные требования:
- MetaTrader 5
- Любой финансовый инструмент
- Минимальные системные ресурсы
Версия 1.00
Бесплатный инструмент для профессиональных трейдеров
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