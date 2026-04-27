TFBot — 基于经典海龟交易法的趋势跟踪智能交易系统（EA），专为在外汇、贵金属、指数及加密货币市场中纪律性、系统化地捕捉趋势而设计。**









核心理念

TFBot 立足于一个简单且经得起时间考验的优势：快速止损，让利润奔跑。策略接受较低的胜率（30–45%），以换取不对称的回报——每年几波大趋势即可支撑整个投资组合。非刷单、非网格、非马丁格尔。 每笔交易在开仓前即已明确风险与出场规则。





本系统面向深谙此道的交易者：趋势跟踪的回撤（20–35%）是参与数月级行情的入场费，而非需消除的缺陷。









运作机制

- 波动率归一化的仓位规模 —— 单笔风险自动适应当前市场环境，同一套逻辑无需改参数即可同时适用于平静的外汇主流品种与剧烈波动的贵金属。

- 可配置唐奇安通道突破入场，**两套独立系统并行运行（快/慢）。可单独启用或同时运行——内置策略层面的多元化。

- 盈利趋势中的金字塔加仓 —— 随趋势确认逐步建仓，止损保护整个仓位组。不对称回报的核心来源于此。

- 可选入场过滤器集** 提供选择性控制：过滤震荡行情突破、要求动量确认、或规避结构性反转区。每个过滤器可独立开关、逐系统配置。









你可控制的维度

- 风险、金字塔层数、止损距离 —— 按系统分离设置

- 两个独立的突破周期（分析层 + 执行层）—— 纯日线模式，或高周期_setup_配合低周期执行

- 多模式自适应移动止损 —— 从固定点数到波动率/趋势敏感型

- 硬性保护限制：最大手数、最低保证金水平、小额账户自动回退至最小手数









为实盘环境而生

- 状态可恢复 —— 重启EA、更新版本或重启终端：持仓自动识别并无缝续管。**无「孤儿单」。

- 交易时段感知 —— 正确处理券商交易时段、隔夜跳空及 24/5 品种。

- 完整信号漏斗遥测 —— 信号各阶段全记录（尝试、拒绝、成交），精准复盘为何入场或为何未入场。

- 逐笔 CSV 日志** 含 MFE/MAE、持仓时长、出场原因，便于事后深度分析。





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面向稳健优化，而非过拟合

开箱即用的默认值表现合理，但每组参数均开放优化。内置**自定义优化评分**奖励经回撤与样本量调整的盈亏比——引导向**鲁棒配置**，而非单次回测的过拟合「冠军」。文档提供分阶段优化流程及 out-of-sample 验证指引。









适合人群

- 需要 规则化、7×24 无情绪干预 趋势系统的交易者

- 能接受趋势跟踪统计特性者（预期漫长横盘期、低命中率、周期性深度回撤）

- 寻求 正偏度分散器 以补充均值回归或套利策略的组合管理者









不适合人群

- 追求 高胜率或平滑权益曲线 者 —— 此类策略本质上无法提供

- 寻找 保证盈利 者。历史回测不预示未来收益。建议在你的券商环境下 demo 实盘 2–4 周以上 再考虑实盘。









从单一流动性品种的默认参数起步，demo 验证，再逐步扩展。