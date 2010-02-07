AI Impulse Scalping Trade MT5
- Эксперты
- Ruslan Pishun
- Версия: 35.21
- Активации: 20
Скальпер с искусственным интеллектом:
Это автоматический советник, реализующий стратегию скальпинга на ценовых импульсах с применением искусственной нейронной сети для фильтрации сигналов и управления рисками.
Ключевая идея: ловить резкие, сильные движения цены (импульсы), но входить только тогда, когда нейросеть подтверждает: сигнал похож на успешные импульс из прошлого.
Представьте: рядом с вами сидит хладнокровный профессионал. Он не спит, не устаёт, не нервничает. Только наблюдает. Ждёт.
И как только цена делает резкий рывок — он мгновенно открывает сделку. Точно. Расчётливо. Без эмоций.
Это и есть AI Impulse Scalping Trade.
Он торгует по импульсам — ловит те самые моменты, когда рынок срывается с места. Но не слепо следует за ценой, а анализирует:
-
насколько силён импульс;
-
похож ли он на успешные импульсы из прошлого;
-
достаточно ли объёма за движением;
-
не ложный ли это сигнал.
Как это работает?
-
Советник отслеживает ключевые уровни скорости цен.
-
Фиксирует пробой — резкий выход цены за границу скорректированного диапазона цен.
-
Нейросеть проверяет сигнал по сотням параметров: оценивает свечу, шаг цены, скорость цены, временной разрыв между ценами, волатильность, корреляцию с другими активами.
-
Если всё сходится — открывает позицию с чёткими динамичным стоп‑лоссом и тейк‑профитом. Встроен AI фильтр стопов: стоп лосс, тейк профит, безубыток и трейлинг стоп для правильного размера пунктов под быстро меняющую экономику.
-
Управляет сделкой: переводит в безубыток, активирует трейлинг‑стоп.
Что вы получаете:
-
торговлю без эмоций — только логика и математика;
-
мгновенные входы — советник не пропустит импульс;
-
защиту от ложных входов — нейросеть фильтрует шум;
-
гибкость — настраивайте риск мм.
-
Советник не использует стратегии с повышенным риском потере депозита, таких как: Мартингейл, Сетки, Усреднения и другие с повышением лота.
-
Советник отслеживает аномалии в объёме, волатильности, шаг цены, скорость цены, временной разрыв между ценами и много других факторов.
За подробностями обращайтесь в приват сообщении или в группу mql5
ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 10 КОПИЙ ИЗ 10 ПО ЦЕНЕ 170 USD!
ПОСЛЕ ЭТОГО ЦЕНА БУДЕТ ПОВЫШЕНА ДО 280 USD.
Рекомендуемые пара/таймфрейм: XAUUSD / H1, BTCUSD / H1, ETHUSD / H1
Советник не использует стратегии Мартингейла, Сетки и другие с повышением лота.
Версия для МetaТrader 4: https://www.mql5.com/ru/market/product/161759
Требования и рекомендации
- Низкий спред - это главное при выборе брокера.
- Рекомендуется использовать VPS с низким пингом до вашего брокера.
- Поддерживаемое кредитное плечо от 1:100 - 1:500. ( Рекомендуется кредитное плечо 1:500 ).
- Минимальный рекомендуемый баланс для советника – 100$.
- Процессор ПК/VPS не должен быть перегружен другими программами или советниками ( в противном случае советник не сможет обработать все тики и это плохо для советника ).
- Если вы используете несколько советников на одном счете, обязательно проверьте, чтобы во всех советниках были разные Magic номер.
- Мы рекомендуем использовать отдельный счет и терминал МТ4/5, чтобы один советник работал на одном счете, таким образом торговые операции будут быстро исполняться и не будет задержки в торговом потоки терминал МТ4/5.
- Скачать сет файлы: https://www.mql5.com/en/market/product/161758/comments#comment_58948565
- XAUUSD H1, BTCUSD H1, ETHUSD H1
- Show_Info_Panel - показать информационную панель.
- AI_Info_Panel - дополнительная информационная панель.
- Save_Date_Every_Minutes - сохранить данные скорости цен.
-
- EA Comment - использовать валюту.
- Magic - использовать валюту.
- Slippage - проскальзывания.
- Order Type - тип торговли buy/sell.
- Use_AI_Spread_Adaptation - использовать автоматическую настройки параметра Макс Спреда.
- Max Spread - ручная настройка Макс Спред средний за 10 тиков для удаления отложенных ордеров.
- disable trade if spread high - выключения торговли на N - минут если спред превысил макс спред.
- Use_Adaptive_Stops - адаптивный стоп лосс, тейк профит, безубыток и трейлинг стоп.
- Multi_Adaptive_Stops - множитель для адаптивных стопов.
- Bars_Back - бары назад для адаптивных стопов.
- Count_Every_Bar - каждый бар для адаптивных стопов.
- Peak_Correction - коррекция отложенных ордеров: по среднему спреду, по динамичным значением и по фиксированным пунктам.
- Peak_Correction_Buy_Stop/Peak_Correction_Sell_Stop
- Fixed_Lot - фиксированный лот.
- Custom_balance - маржа для расчета риска ММ.
- Use RiskMM - использовать риск ММ.
- Percentage Risk - проценты риска.
- Fixed_Lot - фиксированный лот.
- Take_Profit - тейк профит.
- Stop Loss - стоп лосс.
- Breakeven Stop - безубыток стоп
- Breakeven Step - безубыток степ
- Trailing Start - трейлинг старт.
- Trailing Stop - трейлинг стоп.
- Trailing Step - трейлинг степ.
- setting up for Impulse Trading - настойки для импульсной торговли
- Percent_or_Points__1_Step_Price_Bar[0]/[1] - процент от динамичной цен для открытия отложенного ордера.
- Percent_or_Points__Deviations_Bars - процент от динамичной цен для открытия отложенного ордера.
- Bars (0 or 1) - установка отложенного ордера на 0 ил 1 баре.
- Bars Delete Order Signal 1/2 - удаления отложенного ордера
- Factor Price 1.1 / 2.0 / 1.1 - сила цены.
- Correction StopLoss / TakeProfit - скорректировать уровни стопов после зацепа ценой отложенного ордера.
- Adaptation of the spread to the stop loss - добавить средний спред для ТП, СЛ, Безубытку и Трейлингу.
- Width_Text - размер шрифты.
- Select Font Text - шрифт.
- Monday - торгуем в понедельник;
- Tuesday - торгуем в вторник;
- Wednesday - торгуем в среду;
- Thursday - торгуем в четверг;
- Friday - торгуем в пятницу;
- Saturday - торгуем в субботу;
- Sunday - торгуем в воскресения;
- Use time - при true торговля идет по времени;
- GMT Mode - ручная настройка;
- Every_Day_Start/End - время (чч:мм);
- Use time - в значении true торговля идет по времени;
- Disable_in_Friday - время окончания работы в пятницу (чч:мм).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------