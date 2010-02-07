AI Impulse Scalping Trade MT5

Скальпер с искусственным интеллектом:



Это автоматический советник, реализующий стратегию скальпинга на ценовых импульсах с применением искусственной нейронной сети для фильтрации сигналов и управления рисками.

Ключевая идея: ловить резкие, сильные движения цены (импульсы), но входить только тогда, когда нейросеть подтверждает: сигнал похож на успешные импульс из прошлого.

Представьте: рядом с вами сидит хладнокровный профессионал. Он не спит, не устаёт, не нервничает. Только наблюдает. Ждёт.

И как только цена делает резкий рывок — он мгновенно открывает сделку. Точно. Расчётливо. Без эмоций.

Это и есть AI Impulse Scalping Trade.

Он торгует по импульсам — ловит те самые моменты, когда рынок срывается с места. Но не слепо следует за ценой, а анализирует:

насколько силён импульс;

похож ли он на успешные импульсы из прошлого;

достаточно ли объёма за движением;

не ложный ли это сигнал.

Как это работает?

Советник отслеживает ключевые уровни скорости цен. Фиксирует пробой — резкий выход цены за границу скорректированного диапазона цен. Нейросеть проверяет сигнал по сотням параметров: оценивает свечу, шаг цены, скорость цены, временной разрыв между ценами, волатильность, корреляцию с другими активами. Если всё сходится — открывает позицию с чёткими динамичным стоп‑лоссом и тейк‑профитом. Встроен AI фильтр стопов: стоп лосс, тейк профит, безубыток и трейлинг стоп для правильного размера пунктов под быстро меняющую экономику. Управляет сделкой: переводит в безубыток, активирует трейлинг‑стоп.

Что вы получаете:

торговлю без эмоций — только логика и математика;

мгновенные входы — советник не пропустит импульс;

защиту от ложных входов — нейросеть фильтрует шум;

гибкость — настраивайте риск мм.

Советник не использует стратегии с повышенным риском потере депозита, таких как: Мартингейл, Сетки, Усреднения и другие с повышением лота.

Советник отслеживает аномалии в объёме, волатильности, шаг цены, скорость цены, временной разрыв между ценами и много других факторов.

За подробностями обращайтесь в приват сообщении или в группу mql5

Рекомендуемые пара/таймфрейм: XAUUSD / H1, BTCUSD / H1, ETHUSD / H1

Советник не использует стратегии Мартингейла, Сетки и другие с повышением лота.

Версия для МetaТrader 4: https://www.mql5.com/ru/market/product/161759

Требования и рекомендации



Низкий спред - это главное при выборе брокера.

Рекомендуется использовать VPS с низким пингом до вашего брокера.

Поддерживаемое кредитное плечо от 1:100 - 1:500. ( Рекомендуется кредитное плечо 1:500 ).

Минимальный рекомендуемый баланс для советника – 100$.

Процессор ПК/VPS не должен быть перегружен другими программами или советниками ( в противном случае советник не сможет обработать все тики и это плохо для советника ).

Если вы используете несколько советников на одном счете, обязательно проверьте, чтобы во всех советниках были разные Magic номер.

Мы рекомендуем использовать отдельный счет и терминал МТ4/5, чтобы один советник работал на одном счете, таким образом торговые операции будут быстро исполняться и не будет задержки в торговом потоки терминал МТ4/5.

Скачать сет файлы: https://www.mql5.com/en/market/product/161758/comments#comment_58948565

XAUUSD H1, BTC USD H1, ETHUSD H1

Show_Info_Panel - показать информационную панель.

показать информационную панель. AI_Info_Panel - дополнительная информационная панель.

- Save_Date_Every_Minutes - сохранить данные скорости цен.



EA Comment - использовать валюту.

- использовать валюту. Magic - использовать валюту.

- использовать валюту. Slippage - проскальзывания.

- проскальзывания. Order Type - тип торговли buy/sell.

Use_AI_Spread_Adaptation - использовать автоматическую настройки параметра Макс Спреда.

Max Spread - ручная настройка Макс Спред средний за 10 тиков для удаления отложенных ордеров.

- ручная настройка Макс Спред средний за 10 тиков для удаления отложенных ордеров. disable trade if spread high - выключения торговли на N - минут если спред превысил макс спред.

Use_Adaptive_Stops - адаптивный стоп лосс, тейк профит, безубыток и трейлинг стоп.

- адаптивный стоп лосс, тейк профит, безубыток и трейлинг стоп. Multi_Adaptive_Stops - множитель для адаптивных стопов.

- множитель для адаптивных стопов. Bars_Back - бары назад для адаптивных стопов.

- бары назад для адаптивных стопов. Count_Every_Bar - каждый бар для адаптивных стопов.

Peak_Correction - коррекция отложенных ордеров: по среднему спреду, по динамичным значением и по фиксированным пунктам.

- коррекция отложенных ордеров: по среднему спреду, по динамичным значением и по фиксированным пунктам. Peak_Correction_Buy_Stop/Peak_Correction_Sell_Stop



Fixed_Lot - фиксированный лот.

- фиксированный лот. Custom_balance - маржа для расчета риска ММ.

- маржа для расчета риска ММ. Use RiskMM - использовать риск ММ.

- использовать риск ММ. Percentage Risk - проценты риска.

Fixed_Lot - фиксированный лот.

Take_Profit - тейк профит.

- тейк профит. Stop Loss - стоп лосс.

- стоп лосс. Breakeven Stop - безубыток стоп

- безубыток стоп Breakeven Step - безубыток степ



Trailing Start - трейлинг старт.

- трейлинг старт. Trailing Stop - трейлинг стоп.



- трейлинг стоп. Trailing Step - трейлинг степ. setting up for Impulse Trading - настойки для импульсной торговли

- настойки для импульсной торговли

Percent_or_Points__1_Step_Price_Bar[0]/ [1] - процент от динамичной цен для открытия отложенного ордера.

- процент от динамичной цен для открытия отложенного ордера.

Percent_or_Points__Deviations_Bars - процент от динамичной цен для открытия отложенного ордера.



Bars (0 or 1) - установка отложенного ордера на 0 ил 1 баре.



Bars Delete Order Signal 1/2 - удаления отложенного ордера

Factor Price 1.1 / 2.0 / 1.1 - сила цены.

Correction StopLoss / TakeProfit - скорректировать уровни стопов после зацепа ценой отложенного ордера.

Adaptation of the spread to the stop loss - добавить средний спред для ТП, СЛ, Безубытку и Трейлингу.

Width_Text - размер шрифты.

- размер шрифты. Select Font Text - шрифт.

Monday - торгуем в понедельник;

- торгуем в понедельник; Tuesday - торгуем в вторник;

- торгуем в вторник; Wednesday - торгуем в среду;

- торгуем в среду; Thursday - торгуем в четверг;

- торгуем в четверг; Friday - торгуем в пятницу;

- торгуем в пятницу; Saturday - торгуем в субботу;

Sunday - торгуем в воскресения;

Use time - при true торговля идет по времени;

- при true торговля идет по времени; GMT Mode - ручная настройка;

- ручная настройка; Every_Day_Start/End - время (чч:мм);

Use time - в значении true торговля идет по времени;

- в значении true торговля идет по времени; Disable_in_Friday - время окончания работы в пятницу (чч:мм).

