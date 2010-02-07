AI Impulse Scalping Trade MT5

Скальпер с искусственным интеллектом: 

Это автоматический советник, реализующий стратегию скальпинга на ценовых импульсах с применением искусственной нейронной сети для фильтрации сигналов и управления рисками.

Ключевая идея: ловить резкие, сильные движения цены (импульсы), но входить только тогда, когда нейросеть подтверждает: сигнал похож на успешные импульс из прошлого.

Представьте: рядом с вами сидит хладнокровный профессионал. Он не спит, не устаёт, не нервничает. Только наблюдает. Ждёт.

И как только цена делает резкий рывок — он мгновенно открывает сделку. Точно. Расчётливо. Без эмоций.

Это и есть AI Impulse Scalping Trade.

Он торгует по импульсам — ловит те самые моменты, когда рынок срывается с места. Но не слепо следует за ценой, а анализирует:

  • насколько силён импульс;

  • похож ли он на успешные импульсы из прошлого;

  • достаточно ли объёма за движением;

  • не ложный ли это сигнал.

Как это работает?

  1. Советник отслеживает ключевые уровни скорости цен.

  2. Фиксирует пробой — резкий выход цены за границу скорректированного диапазона цен.

  3. Нейросеть проверяет сигнал по сотням параметров: оценивает свечу, шаг цены, скорость цены, временной разрыв между ценами, волатильность, корреляцию с другими активами.

  4. Если всё сходится — открывает позицию с чёткими динамичным стоп‑лоссом и тейк‑профитом. Встроен AI фильтр стопов: стоп лосс, тейк профит, безубыток и трейлинг стоп для правильного размера пунктов под быстро меняющую экономику.

  5. Управляет сделкой: переводит в безубыток, активирует трейлинг‑стоп.

Что вы получаете:

  • торговлю без эмоций — только логика и математика;

  • мгновенные входы — советник не пропустит импульс;

  • защиту от ложных входов — нейросеть фильтрует шум;

  • гибкость — настраивайте риск мм.

  • Советник не использует стратегии с повышенным риском потере депозита, таких как: Мартингейл, Сетки, Усреднения и другие с повышением лота.

  • Советник отслеживает аномалии в объёме, волатильности, шаг цены, скорость цены, временной разрыв между ценами и много других факторов.

За подробностями обращайтесь в приват сообщении или в группу mql5

Рекомендуемые пара/таймфрейм: XAUUSD / H1, BTCUSD / H1ETHUSD / H1

Советник не использует стратегии Мартингейла, Сетки и другие с повышением лота.

Версия для МetaТrader 4: https://www.mql5.com/ru/market/product/161759

Требования и рекомендации

  • Низкий спред - это главное при выборе брокера.
  • Рекомендуется использовать VPS с низким пингом до вашего брокера.
  • Поддерживаемое кредитное плечо от 1:100 - 1:500. ( Рекомендуется кредитное плечо 1:500 ).
  • Минимальный рекомендуемый баланс для советника – 100$.
  • Процессор ПК/VPS не должен быть перегружен другими программами или советниками ( в противном случае советник не сможет обработать все тики и это плохо для советника ).
  • Если вы используете несколько советников на одном счете, обязательно проверьте, чтобы во всех советниках были разные Magic номер.
  • Мы рекомендуем использовать отдельный счет и терминал МТ4/5, чтобы один советник работал на одном счете, таким образом торговые операции будут быстро исполняться и не будет задержки в торговом потоки терминал МТ4/5.
  Скачать сет файлы: https://www.mql5.com/en/market/product/161758/comments#comment_58948565
      Пары:
      • XAUUSD H1, BTCUSD H1ETHUSD H1
      Параметры:
      • Show_Info_Panel - показать информационную панель.
      • AI_Info_Panel дополнительная информационная панель.
      • Save_Date_Every_Minutes - сохранить данные скорости цен.
      • EA Comment - использовать валюту.
      • Magic - использовать валюту.
      • Slippage - проскальзывания.
      • Order Type - тип торговли buy/sell.
      • Use_AI_Spread_Adaptation - использовать автоматическую настройки параметра Макс Спреда.
      • Max Spread - ручная настройка Макс Спред средний за 10 тиков для удаления отложенных ордеров.
      • disable trade if spread high - выключения торговли на N - минут если спред превысил макс спред.
      • Use_Adaptive_Stops - адаптивный стоп лосс, тейк профит, безубыток и трейлинг стоп.
      • Multi_Adaptive_Stops - множитель для адаптивных стопов.
      • Bars_Back - бары назад для адаптивных стопов.
      • Count_Every_Bar - каждый бар для адаптивных стопов.
      • Peak_Correction - коррекция отложенных ордеров: по среднему спреду, по динамичным значением и по фиксированным пунктам.
      • Peak_Correction_Buy_Stop/Peak_Correction_Sell_Stop

      • Fixed_Lot - фиксированный лот.
      • Custom_balance - маржа для расчета риска ММ.
      • Use RiskMM - использовать риск ММ.
      • Percentage Risk - проценты риска.
      • Fixed_Lot - фиксированный лот.
      • Take_Profit - тейк профит.
      • Stop Loss - стоп лосс.
      • Breakeven Stop - безубыток стоп
      • Breakeven Step - безубыток степ 
      • Trailing Start - трейлинг старт.
      • Trailing Stop - трейлинг стоп.
      • Trailing Step - трейлинг степ.
        • setting up for Impulse Trading - настойки для импульсной торговли
        • Percent_or_Points__1_Step_Price_Bar[0]/[1] - процент от динамичной цен для открытия отложенного ордера.
        • Percent_or_Points__Deviations_Bars - процент от динамичной цен для открытия отложенного ордера.
        • Bars (0 or 1) -  установка отложенного ордера на 0 ил 1 баре.
        • Bars Delete Order Signal 1/2 - удаления отложенного ордера 
      • Factor Price 1.1 / 2.0 / 1.1 - сила цены.
      • Correction StopLoss / TakeProfit - скорректировать уровни стопов после зацепа ценой отложенного ордера. 
      • Adaptation of the spread to the stop loss - добавить средний спред для ТП, СЛ, Безубытку и Трейлингу.
      • Width_Text - размер шрифты.
      • Select Font Text шрифт.
        Торговля внутри недели:
        • Monday - торгуем в понедельник;
        • Tuesday - торгуем в вторник;
        • Wednesday - торгуем в среду;
        • Thursday - торгуем в четверг;
        • Friday - торгуем в пятницу;
        • Saturday - торгуем в субботу;
        • Sunday - торгуем в воскресения;
        Торговля внутри дня:
        • Use time - при true торговля идет по времени;
        • GMT Mode - ручная настройка;
        • Every_Day_Start/End - время (чч:мм);
        Выключения в пятницу:
        • Use time - в значении true торговля идет по времени;
        • Disable_in_Friday - время окончания работы в пятницу (чч:мм).

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

