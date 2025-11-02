AuriON AI System EA MT5
I. Введение
AuriON — когнитивная торговая система, объединяющая алгоритмическое исполнение, машинное обучение и искусственный интеллект.
Архитектура построена на платформе Deep Neural Cognition с интегрированным модулем Multilayer GPT Integration Engine, обеспечивающим поддержку моделей GPT-4o, GPT-4.1 и GPT-5.
Система представляет собой одно из первых решений подобного уровня на рынке, в котором объединены функции автономного торгового алгоритма, интерактивного искусственного интеллекта и аналитической среды в одном модуле.
AuriON функционирует как самостоятельный торговый интеллект, способный анализировать, адаптироваться и интерпретировать рыночные данные в реальном времени.
Проект разработан как инструмент институционального класса, сочетающий автоматизированную торговлю, аналитический контроль и применение нейросетевых технологий для поддержки решений трейдера.
Торговый инструмент
На текущем этапе AuriON AI System EA работает исключительно с инструментом XAUUSD (Золото) на таймфрейме H1 (1 час), где демонстрирует оптимальную производительность и стабильность в долгосрочной перспективе.
В настоящее время система проходит активную оптимизацию для работы с другими торговыми инструментами — включая основные валютные пары и индексные CFD, — которые будут добавлены в будущих обновлениях.
Каждая новая конфигурация сохранит ключевые принципы AuriON: когнитивный интеллект, адаптивное исполнение и институциональный уровень устойчивости.
II. Реальная Торговля
Все операции выполняются в рыночных условиях, без центовых счетов и симуляций.
Статистика доступна для публичного мониторинга через официальный сигнал MT5.
III. Nebula Assistant (AI Interaction Layer)
Модуль Nebula Assistant, работающий через Multilayer GPT Integration Engine, обеспечивает взаимодействие трейдера и искусственного интеллекта непосредственно в терминале MetaTrader 5.
Функциональные возможности:
-
Диалоговый анализ рыночных условий.
-
Объяснение логики торговых решений.
-
Контекстная адаптация под текущий символ и волатильность.
Nebula Assistant используется для аналитических и справочных задач, поддерживая пользователя при принятии решений.
IV. Pre-Trade Intelligence
Модуль Trading выполняет предварительный расчёт параметров сделки:
-
Risk / Reward Ratio,
-
Stop Loss / Take Profit,
-
OCO-ордеры,
-
ADR-анализ волатильности.
Панель предоставляет оценку потенциального риска и прибыли до открытия позиции, что помогает поддерживать дисциплинированный подход к управлению рисками.
V. Интеллектуальная Торговая Панель
Панель управления объединяет функции торгового терминала, аналитической платформы и риск-менеджмента.
Реализованы:
-
Расчёт и контроль риска на сделку;
-
Постановка и удаление ордеров;
-
График Sparkline с таймфреймами M1–D1;
-
Частичное закрытие и динамический трейлинг.
Панель упрощает процесс анализа и снижает зависимость от внешних инструментов.
VI. Position Management
Модуль управления позициями включает:
-
Close All / Profit / Loss / Pending / Symbol;
-
BE All / BE XAUUSD / Trail Now;
-
Partial Close (10 %, 25 %, 50 %);
-
Adaptive BE+ / Dynamic Trailing Logic.
Механизмы управления направлены на повышение прозрачности и согласованности действий трейдера.
VII. Sparkline Vision
Графический модуль Sparkline визуализирует краткосрочную структуру рынка.
Доступны таймфреймы от M1 до D1, анализ микро-трендов и текущей волатильности.
Модуль обеспечивает компактное и информативное представление динамики цены.
VIII. Shield Protocol 3.0
Протокол Shield Protocol 3.0 реализует системный подход к контролю рисков.
Основные компоненты:
-
Zero-Martingale Policy — отсутствие усреднения и сеточных стратегий.
-
Dynamic Risk Limiter — адаптация объёма под волатильность.
-
Smart Equity Lock — автоматическая фиксация при ценовых всплесках.
Протокол способствует повышению устойчивости и согласованности стратегии при различных рыночных условиях.
IX. Архитектура Интеллекта
AuriON построен на трёхуровневой когнитивной структуре:
-
Algorithmic Core — вычисление и генерация сигналов;
-
Neural Cognition Layer — контекстное принятие решений;
-
Human Interaction Layer (Nebula) — интерфейс взаимодействия пользователя с ИИ.
Такая архитектура обеспечивает баланс между автономностью и контролем со стороны трейдера.
X. Multilayer GPT Integration Engine
AuriON использует многоуровневую инфраструктуру нейромоделей для адаптации под различные аналитические сценарии.
Поддерживаемые модели:
-
GPT-4o / GPT-4.1 / GPT-5 — глубокий анализ и прогнозирование;
-
GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini — ускоренные операции и краткие ответы;
-
GPT-5-Thinking (в разработке) — экспериментальный модуль стратегического моделирования рынка.
Система подбирает модель автоматически, в зависимости от контекста и вычислительной нагрузки.
XI. Интеллектуальная Интеграция (GPT-Module Overview)
|Компонент
|Назначение
|Особенности
|Nebula Assistant
|Интерфейс взаимодействия трейдера и ИИ
|Диалоговый анализ, интерпретация данных
|Multilayer GPT Integration Engine
|Управление и оркестрация моделей GPT
|Автоматический выбор модели под задачу
|GPT-4o / GPT-4.1
|Основные когнитивные блоки
|Глубокий контекстный анализ
|GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini
|Оптимизированные версии
|Высокая скорость отклика
|GPT-5
|Расширенная когнитивная архитектура
|Комплексный анализ рыночных сценариев
|GPT-5-Thinking (в разработке)
|Стратегический модуль
|Поведенческое моделирование рынка
|Adaptive Model Switching
|Управление нагрузкой
|Баланс скорости и глубины анализа
|AI Context Layer
|Контекстная адаптация
|Настройка под символ и волатильность
Архитектура GPT-модулей формирует многоуровневую среду для когнитивного анализа и адаптивного прогнозирования.
XII. Когнитивный Принцип
AuriON реализует концепцию Cognitive Trading, сочетающую статистический анализ, вероятностное моделирование и контекстное прогнозирование.
Система использует вероятностный подход к оценке сценариев рынка и служит инструментом аналитической поддержки трейдера.
XIII. Заключение
AuriON AI System EA — одна из первых когнитивных торговых систем с многоуровневой интеграцией искусственного интеллекта, доступных на рынке MetaTrader.
Система объединяет реальные торговые операции, аналитическую среду и взаимодействие с нейромоделями GPT в едином функциональном пространстве.
AuriON предназначен для структурированного, дисциплинированного и интеллектуального подхода к управлению торговыми позициями.
AuriON AI System EA — торговая система, основанная на интеллекте, дисциплине и вычислочной точности.
Disclaimer
Данное описание представлено исключительно в информационных и технических целях.
AuriON AI System EA не является инвестиционной рекомендацией и не гарантирует получение прибыли или определённого результата.
Прошлая производительность не является показателем будущей эффективности.
Пользователь самостоятельно несёт ответственность за управление капиталом и принятые торговые решения.
