AuriON AI System EA MT5

Trading Reinvented by Intelligence.

Важно: после покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить персональный установочный пакет и инструкции по настройке. Текущее предложение:

Следующие 10 копий доступны по цене $449, затем стоимость увеличится до $599.



I. Введение

AuriON — когнитивная торговая система, объединяющая алгоритмическое исполнение, машинное обучение и искусственный интеллект.

Архитектура построена на платформе Deep Neural Cognition с интегрированным модулем Multilayer GPT Integration Engine, обеспечивающим поддержку моделей GPT-4o, GPT-4.1 и GPT-5.

Система представляет собой одно из первых решений подобного уровня на рынке, в котором объединены функции автономного торгового алгоритма, интерактивного искусственного интеллекта и аналитической среды в одном модуле.

AuriON функционирует как самостоятельный торговый интеллект, способный анализировать, адаптироваться и интерпретировать рыночные данные в реальном времени.

Проект разработан как инструмент институционального класса, сочетающий автоматизированную торговлю, аналитический контроль и применение нейросетевых технологий для поддержки решений трейдера.

Торговый инструмент

На текущем этапе AuriON AI System EA работает исключительно с инструментом XAUUSD (Золото) на таймфрейме H1 (1 час), где демонстрирует оптимальную производительность и стабильность в долгосрочной перспективе.

В настоящее время система проходит активную оптимизацию для работы с другими торговыми инструментами — включая основные валютные пары и индексные CFD, — которые будут добавлены в будущих обновлениях.

Каждая новая конфигурация сохранит ключевые принципы AuriON: когнитивный интеллект, адаптивное исполнение и институциональный уровень устойчивости.

II. Реальная Торговля

Все операции выполняются в рыночных условиях, без центовых счетов и симуляций.

Статистика доступна для публичного мониторинга через официальный сигнал MT5.

III. Nebula Assistant (AI Interaction Layer)

Модуль Nebula Assistant, работающий через Multilayer GPT Integration Engine, обеспечивает взаимодействие трейдера и искусственного интеллекта непосредственно в терминале MetaTrader 5.

Функциональные возможности:

Диалоговый анализ рыночных условий.

Объяснение логики торговых решений.

Контекстная адаптация под текущий символ и волатильность.

Nebula Assistant используется для аналитических и справочных задач, поддерживая пользователя при принятии решений.

IV. Pre-Trade Intelligence

Модуль Trading выполняет предварительный расчёт параметров сделки:

Risk / Reward Ratio ,

Stop Loss / Take Profit ,

OCO-ордеры ,

ADR-анализ волатильности.

Панель предоставляет оценку потенциального риска и прибыли до открытия позиции, что помогает поддерживать дисциплинированный подход к управлению рисками.

V. Интеллектуальная Торговая Панель

Панель управления объединяет функции торгового терминала, аналитической платформы и риск-менеджмента.

Реализованы:

Расчёт и контроль риска на сделку;

Постановка и удаление ордеров;

График Sparkline с таймфреймами M1–D1;

Частичное закрытие и динамический трейлинг.

Панель упрощает процесс анализа и снижает зависимость от внешних инструментов.

VI. Position Management

Модуль управления позициями включает:

Close All / Profit / Loss / Pending / Symbol ;

BE All / BE XAUUSD / Trail Now ;

Partial Close (10 %, 25 %, 50 %) ;

Adaptive BE+ / Dynamic Trailing Logic.

Механизмы управления направлены на повышение прозрачности и согласованности действий трейдера.

VII. Sparkline Vision

Графический модуль Sparkline визуализирует краткосрочную структуру рынка.

Доступны таймфреймы от M1 до D1, анализ микро-трендов и текущей волатильности.

Модуль обеспечивает компактное и информативное представление динамики цены.

VIII. Shield Protocol 3.0

Протокол Shield Protocol 3.0 реализует системный подход к контролю рисков.

Основные компоненты:

Zero-Martingale Policy — отсутствие усреднения и сеточных стратегий. Dynamic Risk Limiter — адаптация объёма под волатильность. Smart Equity Lock — автоматическая фиксация при ценовых всплесках.

Протокол способствует повышению устойчивости и согласованности стратегии при различных рыночных условиях.

IX. Архитектура Интеллекта

AuriON построен на трёхуровневой когнитивной структуре:

Algorithmic Core — вычисление и генерация сигналов; Neural Cognition Layer — контекстное принятие решений; Human Interaction Layer (Nebula) — интерфейс взаимодействия пользователя с ИИ.

Такая архитектура обеспечивает баланс между автономностью и контролем со стороны трейдера.

X. Multilayer GPT Integration Engine

AuriON использует многоуровневую инфраструктуру нейромоделей для адаптации под различные аналитические сценарии.

Поддерживаемые модели:

GPT-4o / GPT-4.1 / GPT-5 — глубокий анализ и прогнозирование;

GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini — ускоренные операции и краткие ответы;

GPT-5-Thinking (в разработке) — экспериментальный модуль стратегического моделирования рынка.

Система подбирает модель автоматически, в зависимости от контекста и вычислительной нагрузки.

XI. Интеллектуальная Интеграция (GPT-Module Overview)

Компонент Назначение Особенности Nebula Assistant Интерфейс взаимодействия трейдера и ИИ Диалоговый анализ, интерпретация данных Multilayer GPT Integration Engine Управление и оркестрация моделей GPT Автоматический выбор модели под задачу GPT-4o / GPT-4.1 Основные когнитивные блоки Глубокий контекстный анализ GPT-4o-mini / GPT-4.1-mini Оптимизированные версии Высокая скорость отклика GPT-5 Расширенная когнитивная архитектура Комплексный анализ рыночных сценариев GPT-5-Thinking (в разработке) Стратегический модуль Поведенческое моделирование рынка Adaptive Model Switching Управление нагрузкой Баланс скорости и глубины анализа AI Context Layer Контекстная адаптация Настройка под символ и волатильность

Архитектура GPT-модулей формирует многоуровневую среду для когнитивного анализа и адаптивного прогнозирования.

XII. Когнитивный Принцип

AuriON реализует концепцию Cognitive Trading, сочетающую статистический анализ, вероятностное моделирование и контекстное прогнозирование.

Система использует вероятностный подход к оценке сценариев рынка и служит инструментом аналитической поддержки трейдера.

XIII. Заключение

AuriON AI System EA — одна из первых когнитивных торговых систем с многоуровневой интеграцией искусственного интеллекта, доступных на рынке MetaTrader.

Система объединяет реальные торговые операции, аналитическую среду и взаимодействие с нейромоделями GPT в едином функциональном пространстве.

AuriON предназначен для структурированного, дисциплинированного и интеллектуального подхода к управлению торговыми позициями.

AuriON AI System EA — торговая система, основанная на интеллекте, дисциплине и вычислочной точности.

Disclaimer

Данное описание представлено исключительно в информационных и технических целях.

AuriON AI System EA не является инвестиционной рекомендацией и не гарантирует получение прибыли или определённого результата.

Прошлая производительность не является показателем будущей эффективности.

Пользователь самостоятельно несёт ответственность за управление капиталом и принятые торговые решения.