Советник Directional Trading предназначен для того, чтобы следовать за трендом, который вы прогнозируете на определенное время. Например, если вы считаете, что цена на инструмент будет расти в течение следующих нескольких недель или месяцев, вам следует установить параметры Только Продавать Buy Only. Если вы думаете, что цена будет снижаться в течение следующих нескольких недель или месяцев, вам нужно установить параметры Только Покупать Sell Only.





Чтобы увидеть, как это работает, установите параметры Buy Only для EURUSD на период с 01.01.2025 по 31.07.2025, который был в основном Бычьим периодом. Это просто пример пары и периода.





Основная идея заключается в том, чтобы убедиться, что ЕА будет работать в направлении, которое вы предвидели или предсказывали.





Советник Directional Trading предназначен для работы с любыми инструментами или парами. Очень рекомендуется скачать тестовую версию и протестировать ее должным образом. При покупке очень рекомендуется протестировать его на демо-счете в течение некоторого времени. Рекомендуемый тип счета: Хедж-счет.





Покупка или пользование Советником Directional Trading не гарантирует прибыль или доход для покупателя/пользователя. Продавец не несет никакой ответственности за любые убытки.



