Этот индикатор предназначен для использования на живом графике, а не для тестера.

Индикатор PRO Trend Divergence — это передовой инструмент технического анализа, предназначенный для выявления дивергенции продолжения тренда — сигнала, указывающего на вероятное сохранение текущего тренда. В отличие от обычных индикаторов, которые сосредоточены на разворотах, этот инструмент помогает трейдерам определить, когда тренд остается сильным, даже во время временных откатов или небольших коррекций.

Дивергенция продолжения тренда возникает, когда цена движется в направлении тренда (более высокие минимумы в восходящем тренде или более низкие максимумы в нисходящем), но выбранные индикаторы показывают противоположные сигналы, подтверждая, что тренд, скорее всего, продолжится. Индикатор PRO Trend Divergence позволяет трейдерам уверенно следовать за трендом и избегать преждевременных выходов.

Особенности и преимущества

  • Поддержка множества индикаторов
    Работает с MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VW-MACD, CMF и MFI.

  • Визуальные сигналы на графике
    Отображает линии дивергенции с настраиваемыми цветами и стилями.

  • Интеграция с ключевыми точками разворота (Pivot Points)
    Уточняет сигналы, используя ключевые максимумы и минимумы для уменьшения шума.

  • Гибкость и эффективность
    Настраиваемые параметры для подтверждения сигналов, фильтрации и выбора таймфреймов.


Thuận Vũ
87
Thuận Vũ 2025.01.10 07:24 
 

Very good!

luvico972
196
luvico972 2024.11.21 10:06 
 

PRO Trend Divergence is the perfect complement of "Chart Patterns All in One". these two indicators are essential for good trading. I highly recommend them. Well done Davit

