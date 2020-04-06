Daily Green Expert Advisor

Daily Green Советник (EA) — Стабильная внутридневная торговля

Daily Green — это автоматизированный торговый советник (EA), разработанный для стабильного сопровождения сделок. Он оптимизирован для различных рынков, включая Forex, товары (золото, серебро) и другие основные активы. EA использует алгоритмы для помощи в принятии решений и снижения рисков, связанных с волатильностью рынка.

Почему выбрать Daily Green?

Основная цель Daily Green — поддержание стабильности в торговле. Советник применяет адаптивную стратегию, которая подстраивается под текущие рыночные условия, с акцентом на управление рисками и оптимизацию сделок. Особенно эффективен в торговле золотом и серебром, где рыночные колебания создают возможности для контролируемой торговли.

Основные характеристики:

Стабильная работа: Использует стратегии управления рисками, направленные на снижение влияния убыточных сделок и адаптацию к условиям рынка для достижения стабильных результатов.

Использует стратегии управления рисками, направленные на снижение влияния убыточных сделок и адаптацию к условиям рынка для достижения стабильных результатов. Оптимизирован для золота и серебра: Подходит для ликвидных и волатильных рынков, таких как золото (XAU/USD) и серебро (XAG/USD), где могут использоваться стратегии на устойчивый рост.

Подходит для ликвидных и волатильных рынков, таких как золото (XAU/USD) и серебро (XAG/USD), где могут использоваться стратегии на устойчивый рост. Рекомендуемый таймфрейм: 15-минутный график. Это позволяет реализовать краткосрочные сделки с сохранением сбалансированного соотношения риска и прибыли.

15-минутный график. Это позволяет реализовать краткосрочные сделки с сохранением сбалансированного соотношения риска и прибыли. Управление размером лота в зависимости от баланса: Баланс от $2 500 и выше, кредитное плечо 1:200 — рекомендуется использовать от 0.05 лота и выше. Баланс от $1 000 до $2 500 — рекомендуется использовать 0.02 лота. Баланс менее $1 000 — рекомендуется использовать 0.01 лота.

Функции управления рисками: Советник снижает частоту сделок и избегает торговли во время важных экономических новостей, адаптируя стратегию под рыночные условия.

Советник снижает частоту сделок и избегает торговли во время важных экономических новостей, адаптируя стратегию под рыночные условия. Адаптивная торговая стратегия: Автоматически настраивает входы и выходы в зависимости от рыночной ситуации — тренд, флет или высокая волатильность. Особенно полезно для торговли металлами.

Автоматически настраивает входы и выходы в зависимости от рыночной ситуации — тренд, флет или высокая волатильность. Особенно полезно для торговли металлами. Стоп-лосс и тейк-профит: Советник использует динамическое управление уровнями защиты и фиксации прибыли в соответствии с текущей рыночной ситуацией.

Советник использует динамическое управление уровнями защиты и фиксации прибыли в соответствии с текущей рыночной ситуацией. Минимизация просадок: Алгоритмы направлены на контроль риска и снижение возможных убытков в неблагоприятных рыночных условиях.

Алгоритмы направлены на контроль риска и снижение возможных убытков в неблагоприятных рыночных условиях. Полная автоматизация и простота использования: После установки советник работает без необходимости вмешательства. Подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

После установки советник работает без необходимости вмешательства. Подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Проверен в различных рыночных условиях: Проведено тестирование на исторических данных в условиях тренда и бокового движения для оценки надежности стратегий.

Проведено тестирование на исторических данных в условиях тренда и бокового движения для оценки надежности стратегий. Анализ рынка в реальном времени: Постоянно оценивает рыночную ситуацию и адаптирует стратегию, особенно актуально для торговли волатильными активами, такими как золото и серебро.

Постоянно оценивает рыночную ситуацию и адаптирует стратегию, особенно актуально для торговли волатильными активами, такими как золото и серебро. Подробная отчетность: Предоставляет прозрачные отчёты по сделкам и помогает отслеживать прогресс, обеспечивая контроль над результатами торговли.

Как работает Daily Green:

Советник анализирует рыночные тенденции и в реальном времени адаптирует свою стратегию. Он стремится открывать сделки по направлению основного тренда и подстраивается под колебания цен и новости в течение дня.

Анализ тенденций: Оценивает общее направление рынка и открывает сделки по направлению движения.

Оценивает общее направление рынка и открывает сделки по направлению движения. Внутридневные корректировки: Подстраивается под текущие рыночные изменения в течение дня.

Подстраивается под текущие рыночные изменения в течение дня. Фиксация частичной прибыли: При необходимости закрывает часть сделок до окончания торгового дня.

Как начать:

Установка: Скачайте Daily Green EA на MQL5 и установите его в MetaTrader 5. Настройка: Выберите торговый инструмент (например, золото или серебро), установите таймфрейм (рекомендуется 15 минут) и настройте параметры риска в соответствии с балансом счёта. Запуск: После настройки советник начнёт автоматически управлять сделками без участия пользователя.

Опыт пользователей:

Упорядоченная торговля

Daily Green помогает структурировать процесс торговли и контролировать риски, особенно в высоковолатильных рынках, без необходимости постоянного наблюдения за графиками.

Подходит для любого уровня подготовки

Советник удобен как для новичков, так и для опытных трейдеров. Простота в использовании сочетается с функциональностью, подходящей для более продвинутой торговли.

Надёжность и стабильность

Советник адаптируется к изменяющимся рыночным условиям, помогает управлять рисками и использовать возможности в таких активах, как золото и серебро.

Заключение:

Daily Green — это автоматизированное решение для эффективного управления сделками. Благодаря адаптивной стратегии, системе управления рисками и полной автоматизации, советник помогает трейдерам торговать дисциплинированно и последовательно, особенно в условиях повышенной волатильности.