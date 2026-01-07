LakshmiFX Ultimate
- Эксперты
- Shomon Robie
- Версия: 2.4
LakshmiFX Ultimate – Продвинутый многоактивный торговый робот для MetaTrader 5
LakshmiFX Ultimate — это профессиональный, высоко настраиваемый торговый робот для MetaTrader 5, предназначенный для торговли на Forex, индексах, акциях (CFD) и криптовалютах с использованием широкого спектра продвинутых стратегий входа, рыночных фильтров и техник управления рисками. Построенный на проверенной платформе LakshmiFX, это Ultimate издание расширяет функциональность за счет совместимости с несколькими активами, улучшенного выбора стратегий, сложного анализа рыночных условий и опциональных систем грида и восстановления — позволяя опытным трейдерам адаптировать EA под разные рыночные среды и стили торговли. ЭТО НЕ ПРОСТО EA, ЭТО ПОЛНОЦЕННЫЙ ФРЕЙМВОРК.
Ключевые особенности
Совместимость с несколькими активами
- Предназначен для валютных пар Forex, CFD на акции, основных индексов (US30, NAS100, GER40 и т.д.) и криптовалют
- Работает на любом символе, поддерживаемом вашим брокером (MT5)
18 профессиональных стратегий входа Выберите одну основную логику входа за раз, включая:
- LfxStochRSI (улучшенный кастомный StochRSI)
- Прорыв и откат по облаку Ишимоку
- Боллинджер Бэнды (прорыв, сжатие, возврат к среднему, откат к средней полосе)
- Канал Дончиана (прорыв или возврат к среднему)
- RSI, Stochastic, Stochastic RSI, CCI, MACD
- Пересечение и откат скользящих средних
- Прорыв лондонской сессии
- Supertrend, Parabolic SAR, Alligator, Fractal
- Прорыв диапазона с детекцией консолидации
- LfxNRTR (продолжение или разворот тренда)
- Входы и фильтры на основе свечных паттернов
Продвинутые рыночные фильтры Торгуйте только при благоприятных рыночных условиях:
- Фильтры тренда: Одиночная, двойная или тройная MA (EMA, SMA, SMMA, LWMA)
- Сила тренда: ADX, Aroon или комбинированная логика
- Фильтры осцилляторов: LfxStochRSI, StochRSI, Stochastic, RSI
- Фильтры шума: Kaufman ER, LakshmiFX ER, Price Density
- Фильтры волатильности: ATR Percent, Bollinger Band Width или гибрид
- Рыночный контекст: Детекция трендового vs диапазонного рынка
Управление рисками и сделками
-
Динамический расчет размера позиции на основе процента риска
-
Множественные методы Stop Loss:
- Свинг High/Low
- Уровни поддержки и сопротивления
- Дневные уровни
- На основе ATR
- Фиксированные пункты или по сигналу
-
Опции Take Profit:
- Фиксированный
- На основе ATR
- Мультипликатор риск/прибыль
- Рассчитанный по сигналу
-
Безубыток и трейлинг-стоп (фиксированный или на основе ATR)
-
Защита от максимальной просадки
-
Лимиты ежедневной прибыли и убытков
-
Отключение по эквити
Опциональные системы грида и зонного восстановления Только для продвинутых пользователей:
- Умный грид с шагом на основе ATR или фиксированным
- Максимальное количество сделок и лимиты убытков по гриду
- Логика приоритета направления
- Опциональная система зонного восстановления с настраиваемыми целями и размерами
⚠️ Системы грида и восстановления опциональны и предназначены для опытных трейдеров, понимающих связанные риски.
Контроль новостей и сессий
- Встроенный фильтр новостей (высокий/средний импакт)
- Настраиваемая пауза до и после новостей
- Настраиваемые часы торговли и запрещенные дни
- Контроль поведения в конце сессии
- Опция максимальной длительности сделки
Визуальная панель
-
Панель на графике, отображающая:
- Рыночные условия
- Активные фильтры
- Статус новостей
- Информацию о сделках и рисках
-
Настраиваемые цвета и布局
-
Опциональное отображение паттернов, диапазонов, линий грида и зон восстановления
Рекомендации по использованию
- Таймфреймы: M15 до H4
- Начните с настроек по умолчанию
- Включайте фильтры постепенно, чтобы понять их влияние
- Всегда тестируйте на демо-счете перед реальной торговлей
- Оптимизируйте параметры под вашего брокера и символ
Конфигурация по умолчанию использует:
- LfxStochRSI
- Stop Loss по поддержке/сопротивлению
- Мультипликатор SL-to-TP
Важная информация
- Этот Эксперт-советник не гарантирует прибыль
- Прошлая доходность не указывает на будущие результаты
- Торговля несет значительный риск и может не подходить всем инвесторам
- Это БЕТА-версия, предоставленная для тестирования и оценки
- Предназначен для торговли на одном символе (многосимвольная версия планируется отдельно)
Для кого этот EA
- Трейдеры, желающие полного контроля над логикой стратегии
- Пользователи, понимающие риск и управление капиталом
- Продвинутые трейдеры, ищущие гибкую модульную торговую систему
- Не рекомендуется новичкам без опыта работы с EA
LakshmiFX Ultimate Торгуйте со структурой, адаптивностью и дисциплинированным контролем рисков — на множестве рынков.
Документация и поддержка
Из-за ограничений MQL5 Market полный руководство пользователя, гайд по продвинутой конфигурации и документация по стратегиям предоставляются отдельно через официальный портал клиентов LakshmiFX после покупки. Регистрация опциональна и требуется только для доступа к документации, пресетам, обновлениям и ресурсам поддержки. Эксперт-советник полностью работает с настройками по умолчанию и не требует регистрации для торговли.
Раскрытие рисков
Этот EA включает опциональные продвинутые функции управления капиталом, такие как грид-трейдинг и системы восстановления. Эти функции отключены по умолчанию и предназначены только для опытных трейдеров. Неправильная конфигурация может привести к повышенному риску и просадке. Используйте консервативные настройки риска и включайте продвинутые функции только после тщательного тестирования и понимания.
Уведомление о бета-версии
Этот продукт выпущен как БЕТА-версия для тестирования и оценки. Обновления и улучшения могут выпускаться на основе отзывов пользователей.
