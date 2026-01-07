LakshmiFX Ultimate – Продвинутый многоактивный торговый робот для MetaTrader 5

LakshmiFX Ultimate — это профессиональный, высоко настраиваемый торговый робот для MetaTrader 5, предназначенный для торговли на Forex, индексах, акциях (CFD) и криптовалютах с использованием широкого спектра продвинутых стратегий входа, рыночных фильтров и техник управления рисками. Построенный на проверенной платформе LakshmiFX, это Ultimate издание расширяет функциональность за счет совместимости с несколькими активами, улучшенного выбора стратегий, сложного анализа рыночных условий и опциональных систем грида и восстановления — позволяя опытным трейдерам адаптировать EA под разные рыночные среды и стили торговли. ЭТО НЕ ПРОСТО EA, ЭТО ПОЛНОЦЕННЫЙ ФРЕЙМВОРК.

Ключевые особенности

Совместимость с несколькими активами

Предназначен для валютных пар Forex, CFD на акции, основных индексов (US30, NAS100, GER40 и т.д.) и криптовалют

Работает на любом символе, поддерживаемом вашим брокером (MT5)

18 профессиональных стратегий входа Выберите одну основную логику входа за раз, включая:

LfxStochRSI (улучшенный кастомный StochRSI)

Прорыв и откат по облаку Ишимоку

Боллинджер Бэнды (прорыв, сжатие, возврат к среднему, откат к средней полосе)

Канал Дончиана (прорыв или возврат к среднему)

RSI, Stochastic, Stochastic RSI, CCI, MACD

Пересечение и откат скользящих средних

Прорыв лондонской сессии

Supertrend, Parabolic SAR, Alligator, Fractal

Прорыв диапазона с детекцией консолидации

LfxNRTR (продолжение или разворот тренда)

Входы и фильтры на основе свечных паттернов

Продвинутые рыночные фильтры Торгуйте только при благоприятных рыночных условиях:

Фильтры тренда: Одиночная, двойная или тройная MA (EMA, SMA, SMMA, LWMA)

Сила тренда: ADX, Aroon или комбинированная логика

Фильтры осцилляторов: LfxStochRSI, StochRSI, Stochastic, RSI

Фильтры шума: Kaufman ER, LakshmiFX ER, Price Density

Фильтры волатильности: ATR Percent, Bollinger Band Width или гибрид

Рыночный контекст: Детекция трендового vs диапазонного рынка

Управление рисками и сделками

Динамический расчет размера позиции на основе процента риска

Множественные методы Stop Loss: Свинг High/Low Уровни поддержки и сопротивления Дневные уровни На основе ATR Фиксированные пункты или по сигналу

Опции Take Profit: Фиксированный На основе ATR Мультипликатор риск/прибыль Рассчитанный по сигналу

Безубыток и трейлинг-стоп (фиксированный или на основе ATR)

Защита от максимальной просадки

Лимиты ежедневной прибыли и убытков

Отключение по эквити

Опциональные системы грида и зонного восстановления Только для продвинутых пользователей:

Умный грид с шагом на основе ATR или фиксированным

Максимальное количество сделок и лимиты убытков по гриду

Логика приоритета направления

Опциональная система зонного восстановления с настраиваемыми целями и размерами

⚠️ Системы грида и восстановления опциональны и предназначены для опытных трейдеров, понимающих связанные риски.

Контроль новостей и сессий

Встроенный фильтр новостей (высокий/средний импакт)

Настраиваемая пауза до и после новостей

Настраиваемые часы торговли и запрещенные дни

Контроль поведения в конце сессии

Опция максимальной длительности сделки

Визуальная панель

Панель на графике, отображающая: Рыночные условия Активные фильтры Статус новостей Информацию о сделках и рисках

Настраиваемые цвета и布局

Опциональное отображение паттернов, диапазонов, линий грида и зон восстановления

Рекомендации по использованию

Таймфреймы: M15 до H4

Начните с настроек по умолчанию

Включайте фильтры постепенно, чтобы понять их влияние

Всегда тестируйте на демо-счете перед реальной торговлей

Оптимизируйте параметры под вашего брокера и символ

Конфигурация по умолчанию использует:

LfxStochRSI

Stop Loss по поддержке/сопротивлению

Мультипликатор SL-to-TP

Важная информация

Этот Эксперт-советник не гарантирует прибыль

Прошлая доходность не указывает на будущие результаты

Торговля несет значительный риск и может не подходить всем инвесторам

Это БЕТА-версия, предоставленная для тестирования и оценки

Предназначен для торговли на одном символе (многосимвольная версия планируется отдельно)

Для кого этот EA

Трейдеры, желающие полного контроля над логикой стратегии

Пользователи, понимающие риск и управление капиталом

Продвинутые трейдеры, ищущие гибкую модульную торговую систему

Не рекомендуется новичкам без опыта работы с EA

LakshmiFX Ultimate Торгуйте со структурой, адаптивностью и дисциплинированным контролем рисков — на множестве рынков.

Важная информация

Этот Эксперт-советник — профессиональный инструмент для опытных пользователей. Он не гарантирует прибыль. Торговля финансовыми инструментами несет значительный риск и может не подходить всем трейдерам. Прошлая доходность не является индикатором будущих результатов. Всегда тестируйте EA на демо-счете перед использованием на реальном. Пользователь полностью ответственен за все торговые решения и конфигурации параметров.

Документация и поддержка

Из-за ограничений MQL5 Market полный руководство пользователя, гайд по продвинутой конфигурации и документация по стратегиям предоставляются отдельно через официальный портал клиентов LakshmiFX после покупки. Регистрация опциональна и требуется только для доступа к документации, пресетам, обновлениям и ресурсам поддержки. Эксперт-советник полностью работает с настройками по умолчанию и не требует регистрации для торговли.

Раскрытие рисков

Этот EA включает опциональные продвинутые функции управления капиталом, такие как грид-трейдинг и системы восстановления. Эти функции отключены по умолчанию и предназначены только для опытных трейдеров. Неправильная конфигурация может привести к повышенному риску и просадке. Используйте консервативные настройки риска и включайте продвинутые функции только после тщательного тестирования и понимания.

Уведомление о бета-версии

Этот продукт выпущен как БЕТА-версия для тестирования и оценки. Обновления и улучшения могут выпускаться на основе отзывов пользователей.