LakshmiFX Ultimate

LakshmiFX Ultimate – Продвинутый многоактивный торговый робот для MetaTrader 5

LakshmiFX Ultimate — это профессиональный, высоко настраиваемый торговый робот для MetaTrader 5, предназначенный для торговли на Forex, индексах, акциях (CFD) и криптовалютах с использованием широкого спектра продвинутых стратегий входа, рыночных фильтров и техник управления рисками. Построенный на проверенной платформе LakshmiFX, это Ultimate издание расширяет функциональность за счет совместимости с несколькими активами, улучшенного выбора стратегий, сложного анализа рыночных условий и опциональных систем грида и восстановления — позволяя опытным трейдерам адаптировать EA под разные рыночные среды и стили торговли. ЭТО НЕ ПРОСТО EA, ЭТО ПОЛНОЦЕННЫЙ ФРЕЙМВОРК.

Ключевые особенности

Совместимость с несколькими активами

  • Предназначен для валютных пар Forex, CFD на акции, основных индексов (US30, NAS100, GER40 и т.д.) и криптовалют
  • Работает на любом символе, поддерживаемом вашим брокером (MT5)

18 профессиональных стратегий входа Выберите одну основную логику входа за раз, включая:

  • LfxStochRSI (улучшенный кастомный StochRSI)
  • Прорыв и откат по облаку Ишимоку
  • Боллинджер Бэнды (прорыв, сжатие, возврат к среднему, откат к средней полосе)
  • Канал Дончиана (прорыв или возврат к среднему)
  • RSI, Stochastic, Stochastic RSI, CCI, MACD
  • Пересечение и откат скользящих средних
  • Прорыв лондонской сессии
  • Supertrend, Parabolic SAR, Alligator, Fractal
  • Прорыв диапазона с детекцией консолидации
  • LfxNRTR (продолжение или разворот тренда)
  • Входы и фильтры на основе свечных паттернов

Продвинутые рыночные фильтры Торгуйте только при благоприятных рыночных условиях:

  • Фильтры тренда: Одиночная, двойная или тройная MA (EMA, SMA, SMMA, LWMA)
  • Сила тренда: ADX, Aroon или комбинированная логика
  • Фильтры осцилляторов: LfxStochRSI, StochRSI, Stochastic, RSI
  • Фильтры шума: Kaufman ER, LakshmiFX ER, Price Density
  • Фильтры волатильности: ATR Percent, Bollinger Band Width или гибрид
  • Рыночный контекст: Детекция трендового vs диапазонного рынка

Управление рисками и сделками

  • Динамический расчет размера позиции на основе процента риска

  • Множественные методы Stop Loss:

    • Свинг High/Low
    • Уровни поддержки и сопротивления
    • Дневные уровни
    • На основе ATR
    • Фиксированные пункты или по сигналу

  • Опции Take Profit:

    • Фиксированный
    • На основе ATR
    • Мультипликатор риск/прибыль
    • Рассчитанный по сигналу

  • Безубыток и трейлинг-стоп (фиксированный или на основе ATR)

  • Защита от максимальной просадки

  • Лимиты ежедневной прибыли и убытков

  • Отключение по эквити

Опциональные системы грида и зонного восстановления Только для продвинутых пользователей:

  • Умный грид с шагом на основе ATR или фиксированным
  • Максимальное количество сделок и лимиты убытков по гриду
  • Логика приоритета направления
  • Опциональная система зонного восстановления с настраиваемыми целями и размерами

⚠️ Системы грида и восстановления опциональны и предназначены для опытных трейдеров, понимающих связанные риски.

Контроль новостей и сессий

  • Встроенный фильтр новостей (высокий/средний импакт)
  • Настраиваемая пауза до и после новостей
  • Настраиваемые часы торговли и запрещенные дни
  • Контроль поведения в конце сессии
  • Опция максимальной длительности сделки

Визуальная панель

  • Панель на графике, отображающая:

    • Рыночные условия
    • Активные фильтры
    • Статус новостей
    • Информацию о сделках и рисках

  • Настраиваемые цвета и布局

  • Опциональное отображение паттернов, диапазонов, линий грида и зон восстановления

Рекомендации по использованию

  • Таймфреймы: M15 до H4
  • Начните с настроек по умолчанию
  • Включайте фильтры постепенно, чтобы понять их влияние
  • Всегда тестируйте на демо-счете перед реальной торговлей
  • Оптимизируйте параметры под вашего брокера и символ

Конфигурация по умолчанию использует:

  • LfxStochRSI
  • Stop Loss по поддержке/сопротивлению
  • Мультипликатор SL-to-TP

Важная информация

  • Этот Эксперт-советник не гарантирует прибыль
  • Прошлая доходность не указывает на будущие результаты
  • Торговля несет значительный риск и может не подходить всем инвесторам
  • Это БЕТА-версия, предоставленная для тестирования и оценки
  • Предназначен для торговли на одном символе (многосимвольная версия планируется отдельно)

Для кого этот EA

  • Трейдеры, желающие полного контроля над логикой стратегии
  • Пользователи, понимающие риск и управление капиталом
  • Продвинутые трейдеры, ищущие гибкую модульную торговую систему
  • Не рекомендуется новичкам без опыта работы с EA

LakshmiFX Ultimate Торгуйте со структурой, адаптивностью и дисциплинированным контролем рисков — на множестве рынков.

Важная информация

Этот Эксперт-советник — профессиональный инструмент для опытных пользователей. Он не гарантирует прибыль. Торговля финансовыми инструментами несет значительный риск и может не подходить всем трейдерам. Прошлая доходность не является индикатором будущих результатов. Всегда тестируйте EA на демо-счете перед использованием на реальном. Пользователь полностью ответственен за все торговые решения и конфигурации параметров.

Документация и поддержка

Из-за ограничений MQL5 Market полный руководство пользователя, гайд по продвинутой конфигурации и документация по стратегиям предоставляются отдельно через официальный портал клиентов LakshmiFX после покупки. Регистрация опциональна и требуется только для доступа к документации, пресетам, обновлениям и ресурсам поддержки. Эксперт-советник полностью работает с настройками по умолчанию и не требует регистрации для торговли.

Раскрытие рисков

Этот EA включает опциональные продвинутые функции управления капиталом, такие как грид-трейдинг и системы восстановления. Эти функции отключены по умолчанию и предназначены только для опытных трейдеров. Неправильная конфигурация может привести к повышенному риску и просадке. Используйте консервативные настройки риска и включайте продвинутые функции только после тщательного тестирования и понимания.

Уведомление о бета-версии

Этот продукт выпущен как БЕТА-версия для тестирования и оценки. Обновления и улучшения могут выпускаться на основе отзывов пользователей.

Отзывы 1
yonA1881
90
yonA1881 2026.01.07 18:00 
 

GREAT EA

Другие продукты этого автора
LakshmiFx
Shomon Robie
4.38 (34)
Эксперты
LakshmiFX: универсальный экспертный советник для максимизации доходности рынка LakshmiFX — простой, но мощный экспертный советник (EA), разработанный для максимизации прибыли от торговли. Он был тщательно протестирован на валютных парах и золоте. Советник поддерживает различные торговые стратегии, включая Мартингейл, усреднение стоимости доллара (DCA), сетевую торговлю без Мартингейла и торговлю на основе индикаторов, таких как скользящие средние (MA), StochRSI, RSI или комбинации этих инструм
FREE
Фильтр:
yonA1881
90
yonA1881 2026.01.07 18:00 
 

GREAT EA

Ответ на отзыв