LakshmiFX Ultimate – Robô de Trading Multiativo Avançado para MetaTrader 5



O LakshmiFX Ultimate é um robô de trading profissional e altamente configurável para o MetaTrader 5, projetado para negociar Forex, Índices, Ações (CFDs) e Criptomoedas, utilizando uma ampla gama de estratégias de entrada avançadas, filtros de mercado e técnicas de gerenciamento de risco.

Construído sobre a consagrada estrutura LakshmiFX, esta edição Ultimate expande a funcionalidade com compatibilidade multiativo, seleção de estratégias aprimorada, análise sofisticada de condições de mercado e sistemas opcionais de grid e recuperação — permitindo que traders experientes adaptem o Expert Advisor (EA) a diferentes ambientes de mercado e estilos de trading.

NÃO É APENAS UM EA, É UMA ESTRUTURA COMPLETA.

Características Principais

Compatibilidade Multiativo

Projetado para pares Forex, CFDs de ações, índices principais (US30, NAS100, GER40, etc.) e criptomoedas.

Funciona em qualquer símbolo suportado pela sua corretora (MT5).

18 Estratégias de Entrada Profissionais

Escolha uma lógica de entrada primária por vez, incluindo: LfxStochRSI (StochRSI personalizado e aprimorado) Rompimento e pullback da Nuvem (Kumo) Ichimoku Bandas de Bollinger (rompimento, squeeze, reversão à média, pullback na banda média) Canal Donchian (rompimento ou reversão à média) RSI, Estocástico, Estocástico RSI, CCI, MACD Cruzamento de Médias Móveis e pullback Rompimento da Sessão de Londres Supertrend, Parabólico SAR, Alligator, Fractal Rompimento de Range com detecção de consolidação LfxNRTR (continuação ou reversão de tendência) Entradas e filtros baseados em padrões de candlestick.



Filtros de Mercado Avançados

Negocie apenas quando as condições de mercado forem favoráveis: Filtros de Tendência: MA Simples, Dupla ou Tripla (EMA, SMA, SMMA, LWMA) Força da Tendência: ADX, Aroon, ou lógica combinada Filtros de Oscilador: LfxStochRSI, StochRSI, Estocástico, RSI Filtros de Ruído: Kaufman ER, LakshmiFX ER, Densidade de Preço (Price Density) Filtros de Volatilidade: Percentual ATR, Largura das Bandas de Bollinger, ou Híbrido Contexto de Mercado: Detecção de tendência vs. lateralização (ranging).



Gerenciamento de Risco e Negócios

Dimensionamento dinâmico de posição baseado em porcentagem de risco.

Múltiplos métodos de Stop Loss: Máximas/Mínimas do Movimento (Swing High/Low) Suporte e Resistência Níveis Diários Baseado em ATR Pips fixos ou baseados em sinal.

Opções de Take Profit: Fixo Baseado em ATR Multiplicador de Risco-Recompensa Calculado por sinal.

Break-even e trailing stop (fixo ou baseado em ATR).

Proteção por drawdown máximo.

Limites diários de lucro e perda.

Desligamento baseado no patrimônio (equity).

Sistemas Opcionais de Grid e Recuperação por Zonas

Apenas para usuários avançados: Grid inteligente com distância de passo baseada em ATR ou fixa. Limites máximos de negócios e perda do grid. Lógica de prioridade de direção. Sistema opcional de Recuperação por Zonas com alvos e dimensionamento configuráveis.

⚠️ Os sistemas de grid e recuperação são opcionais e destinam-se a traders experientes que compreendem os riscos associados.

Controle de Notícias e Sessões

Filtro de notícias integrado (impacto alto/moderado).

Pausa configurável antes e depois de notícias.

Horários de negociação personalizados e dias restritos.

Controle do comportamento no fim da sessão.

Opção de duração máxima do trade.

Painel Visual

Painel no gráfico que exibe: Condição de mercado Filtros ativos Status de notícias Informações de trade e risco.

Cores e layout personalizáveis.

Exibição opcional de padrões, ranges, linhas de grid e zonas de recuperação.

Uso Recomendado

Períodos Gráficos (Timeframes): M15 a H4.

Comece com as configurações padrão.

Habilite os filtros gradualmente para entender seu impacto.

Sempre teste em uma conta de demonstração antes de operar ao vivo.

Otimize os parâmetros para sua corretora e símbolo.

A configuração padrão utiliza: LfxStochRSI Stop Loss por Suporte/Resistência Multiplicador de SL para TP.



Informações Importantes

Este Expert Advisor não garante lucros.

O desempenho passado não indica resultados futuros.

Trading envolve risco significativo e pode não ser adequado para todos os investidores.

Esta é uma versão BETA fornecida para fins de teste e avaliação.

Projetado para trading em um único símbolo (versão multi-símbolo planejada separadamente).

Para Quem Este EA é Indicado

Traders que querem controle total sobre a lógica da estratégia.

Usuários que compreendem gerenciamento de risco e capital.

Traders avançados em busca de um sistema de trading flexível e modular.

Não recomendado para iniciantes sem experiência prévia com EAs.

LakshmiFX Ultimate

Negocie com estrutura, adaptabilidade e controle de risco disciplinado — em múltiplos mercados.

Aviso Importante

Este Expert Advisor é uma ferramenta de trading profissional projetada para usuários experientes. Ele não garante lucros. A negociação de instrumentos financeiros envolve risco significativo e pode não ser adequada para todos os traders. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Sempre teste este EA em uma conta de demonstração antes de usá-lo em uma conta real. O usuário é integralmente responsável por todas as decisões de trading e configurações de parâmetros.

Documentação e Suporte

Devido às limitações do Mercado MQL5, o manual completo do usuário, o guia de configuração avançada e a documentação das estratégias são fornecidos separadamente através do Portal Oficial do Cliente LakshmiFX após a compra.

O registro é opcional e necessário apenas para acessar documentação, presets, atualizações e recursos de suporte.

O Expert Advisor opera completamente com as configurações padrão e não requer registro para negociar.

Divulgação de Riscos

Este EA inclui recursos avançados e opcionais de gerenciamento monetário, como grid trading e sistemas de recuperação. Esses recursos estão desabilitados por padrão e destinam-se apenas a traders experientes. Configuração inadequada pode resultar em risco e drawdown aumentados.

Use configurações de risco conservadoras e habilite recursos avançados após testes completos e compreensão total.

Aviso de Versão Beta

Este produto está atualmente lançado como uma versão BETA para teste e avaliação. Atualizações e melhorias podem ser lançadas com base no feedback dos usuários.