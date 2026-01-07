LakshmiFX Ultimate

LakshmiFX Ultimate – Robô de Trading Multiativo Avançado para MetaTrader 5

O LakshmiFX Ultimate é um robô de trading profissional e altamente configurável para o MetaTrader 5, projetado para negociar Forex, Índices, Ações (CFDs) e Criptomoedas, utilizando uma ampla gama de estratégias de entrada avançadas, filtros de mercado e técnicas de gerenciamento de risco.

Construído sobre a consagrada estrutura LakshmiFX, esta edição Ultimate expande a funcionalidade com compatibilidade multiativo, seleção de estratégias aprimorada, análise sofisticada de condições de mercado e sistemas opcionais de grid e recuperação — permitindo que traders experientes adaptem o Expert Advisor (EA) a diferentes ambientes de mercado e estilos de trading.

NÃO É APENAS UM EA, É UMA ESTRUTURA COMPLETA.

Características Principais

Compatibilidade Multiativo

  • Projetado para pares Forex, CFDs de ações, índices principais (US30, NAS100, GER40, etc.) e criptomoedas.

  • Funciona em qualquer símbolo suportado pela sua corretora (MT5).

18 Estratégias de Entrada Profissionais

  • Escolha uma lógica de entrada primária por vez, incluindo:

    • LfxStochRSI (StochRSI personalizado e aprimorado)

    • Rompimento e pullback da Nuvem (Kumo) Ichimoku

    • Bandas de Bollinger (rompimento, squeeze, reversão à média, pullback na banda média)

    • Canal Donchian (rompimento ou reversão à média)

    • RSI, Estocástico, Estocástico RSI, CCI, MACD

    • Cruzamento de Médias Móveis e pullback

    • Rompimento da Sessão de Londres

    • Supertrend, Parabólico SAR, Alligator, Fractal

    • Rompimento de Range com detecção de consolidação

    • LfxNRTR (continuação ou reversão de tendência)

    • Entradas e filtros baseados em padrões de candlestick.

Filtros de Mercado Avançados

  • Negocie apenas quando as condições de mercado forem favoráveis:

    • Filtros de Tendência: MA Simples, Dupla ou Tripla (EMA, SMA, SMMA, LWMA)

    • Força da Tendência: ADX, Aroon, ou lógica combinada

    • Filtros de Oscilador: LfxStochRSI, StochRSI, Estocástico, RSI

    • Filtros de Ruído: Kaufman ER, LakshmiFX ER, Densidade de Preço (Price Density)

    • Filtros de Volatilidade: Percentual ATR, Largura das Bandas de Bollinger, ou Híbrido

    • Contexto de Mercado: Detecção de tendência vs. lateralização (ranging).

Gerenciamento de Risco e Negócios

  • Dimensionamento dinâmico de posição baseado em porcentagem de risco.

  • Múltiplos métodos de Stop Loss:

    • Máximas/Mínimas do Movimento (Swing High/Low)

    • Suporte e Resistência

    • Níveis Diários

    • Baseado em ATR

    • Pips fixos ou baseados em sinal.

  • Opções de Take Profit:

    • Fixo

    • Baseado em ATR

    • Multiplicador de Risco-Recompensa

    • Calculado por sinal.

  • Break-even e trailing stop (fixo ou baseado em ATR).

  • Proteção por drawdown máximo.

  • Limites diários de lucro e perda.

  • Desligamento baseado no patrimônio (equity).

Sistemas Opcionais de Grid e Recuperação por Zonas

  • Apenas para usuários avançados:

    • Grid inteligente com distância de passo baseada em ATR ou fixa.

    • Limites máximos de negócios e perda do grid.

    • Lógica de prioridade de direção.

    • Sistema opcional de Recuperação por Zonas com alvos e dimensionamento configuráveis.

  • ⚠️ Os sistemas de grid e recuperação são opcionais e destinam-se a traders experientes que compreendem os riscos associados.

Controle de Notícias e Sessões

  • Filtro de notícias integrado (impacto alto/moderado).

  • Pausa configurável antes e depois de notícias.

  • Horários de negociação personalizados e dias restritos.

  • Controle do comportamento no fim da sessão.

  • Opção de duração máxima do trade.

Painel Visual

  • Painel no gráfico que exibe:

    • Condição de mercado

    • Filtros ativos

    • Status de notícias

    • Informações de trade e risco.

  • Cores e layout personalizáveis.

  • Exibição opcional de padrões, ranges, linhas de grid e zonas de recuperação.

Uso Recomendado

  • Períodos Gráficos (Timeframes): M15 a H4.

  • Comece com as configurações padrão.

  • Habilite os filtros gradualmente para entender seu impacto.

  • Sempre teste em uma conta de demonstração antes de operar ao vivo.

  • Otimize os parâmetros para sua corretora e símbolo.

  • A configuração padrão utiliza:

    • LfxStochRSI

    • Stop Loss por Suporte/Resistência

    • Multiplicador de SL para TP.

Informações Importantes

  • Este Expert Advisor não garante lucros.

  • O desempenho passado não indica resultados futuros.

  • Trading envolve risco significativo e pode não ser adequado para todos os investidores.

  • Esta é uma versão BETA fornecida para fins de teste e avaliação.

  • Projetado para trading em um único símbolo (versão multi-símbolo planejada separadamente).

Para Quem Este EA é Indicado

  • Traders que querem controle total sobre a lógica da estratégia.

  • Usuários que compreendem gerenciamento de risco e capital.

  • Traders avançados em busca de um sistema de trading flexível e modular.

  • Não recomendado para iniciantes sem experiência prévia com EAs.

LakshmiFX Ultimate

Negocie com estrutura, adaptabilidade e controle de risco disciplinado — em múltiplos mercados.

Aviso Importante

Este Expert Advisor é uma ferramenta de trading profissional projetada para usuários experientes. Ele não garante lucros. A negociação de instrumentos financeiros envolve risco significativo e pode não ser adequada para todos os traders. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Sempre teste este EA em uma conta de demonstração antes de usá-lo em uma conta real. O usuário é integralmente responsável por todas as decisões de trading e configurações de parâmetros.

Documentação e Suporte

Devido às limitações do Mercado MQL5, o manual completo do usuário, o guia de configuração avançada e a documentação das estratégias são fornecidos separadamente através do Portal Oficial do Cliente LakshmiFX após a compra.

  • O registro é opcional e necessário apenas para acessar documentação, presets, atualizações e recursos de suporte.

  • O Expert Advisor opera completamente com as configurações padrão e não requer registro para negociar.

Divulgação de Riscos

Este EA inclui recursos avançados e opcionais de gerenciamento monetário, como grid trading e sistemas de recuperação. Esses recursos estão desabilitados por padrão e destinam-se apenas a traders experientes. Configuração inadequada pode resultar em risco e drawdown aumentados.

Use configurações de risco conservadoras e habilite recursos avançados após testes completos e compreensão total.

Aviso de Versão Beta

Este produto está atualmente lançado como uma versão BETA para teste e avaliação. Atualizações e melhorias podem ser lançadas com base no feedback dos usuários.

Filtro:
yonA1881
100
yonA1881 2026.01.07 18:00 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Responder ao comentário