LakshmiFX Ultimate
- Experts
- Shomon Robie
- Versão: 2.4
LakshmiFX Ultimate – Robô de Trading Multiativo Avançado para MetaTrader 5
O LakshmiFX Ultimate é um robô de trading profissional e altamente configurável para o MetaTrader 5, projetado para negociar Forex, Índices, Ações (CFDs) e Criptomoedas, utilizando uma ampla gama de estratégias de entrada avançadas, filtros de mercado e técnicas de gerenciamento de risco.
Construído sobre a consagrada estrutura LakshmiFX, esta edição Ultimate expande a funcionalidade com compatibilidade multiativo, seleção de estratégias aprimorada, análise sofisticada de condições de mercado e sistemas opcionais de grid e recuperação — permitindo que traders experientes adaptem o Expert Advisor (EA) a diferentes ambientes de mercado e estilos de trading.
NÃO É APENAS UM EA, É UMA ESTRUTURA COMPLETA.
Características Principais
Compatibilidade Multiativo
-
Projetado para pares Forex, CFDs de ações, índices principais (US30, NAS100, GER40, etc.) e criptomoedas.
-
Funciona em qualquer símbolo suportado pela sua corretora (MT5).
18 Estratégias de Entrada Profissionais
-
Escolha uma lógica de entrada primária por vez, incluindo:
-
LfxStochRSI (StochRSI personalizado e aprimorado)
-
Rompimento e pullback da Nuvem (Kumo) Ichimoku
-
Bandas de Bollinger (rompimento, squeeze, reversão à média, pullback na banda média)
-
Canal Donchian (rompimento ou reversão à média)
-
RSI, Estocástico, Estocástico RSI, CCI, MACD
-
Cruzamento de Médias Móveis e pullback
-
Rompimento da Sessão de Londres
-
Supertrend, Parabólico SAR, Alligator, Fractal
-
Rompimento de Range com detecção de consolidação
-
LfxNRTR (continuação ou reversão de tendência)
-
Entradas e filtros baseados em padrões de candlestick.
-
Filtros de Mercado Avançados
-
Negocie apenas quando as condições de mercado forem favoráveis:
-
Filtros de Tendência: MA Simples, Dupla ou Tripla (EMA, SMA, SMMA, LWMA)
-
Força da Tendência: ADX, Aroon, ou lógica combinada
-
Filtros de Oscilador: LfxStochRSI, StochRSI, Estocástico, RSI
-
Filtros de Ruído: Kaufman ER, LakshmiFX ER, Densidade de Preço (Price Density)
-
Filtros de Volatilidade: Percentual ATR, Largura das Bandas de Bollinger, ou Híbrido
-
Contexto de Mercado: Detecção de tendência vs. lateralização (ranging).
-
Gerenciamento de Risco e Negócios
-
Dimensionamento dinâmico de posição baseado em porcentagem de risco.
-
Múltiplos métodos de Stop Loss:
-
Máximas/Mínimas do Movimento (Swing High/Low)
-
Suporte e Resistência
-
Níveis Diários
-
Baseado em ATR
-
Pips fixos ou baseados em sinal.
-
-
Opções de Take Profit:
-
Fixo
-
Baseado em ATR
-
Multiplicador de Risco-Recompensa
-
Calculado por sinal.
-
-
Break-even e trailing stop (fixo ou baseado em ATR).
-
Proteção por drawdown máximo.
-
Limites diários de lucro e perda.
-
Desligamento baseado no patrimônio (equity).
Sistemas Opcionais de Grid e Recuperação por Zonas
-
Apenas para usuários avançados:
-
Grid inteligente com distância de passo baseada em ATR ou fixa.
-
Limites máximos de negócios e perda do grid.
-
Lógica de prioridade de direção.
-
Sistema opcional de Recuperação por Zonas com alvos e dimensionamento configuráveis.
-
-
⚠️ Os sistemas de grid e recuperação são opcionais e destinam-se a traders experientes que compreendem os riscos associados.
Controle de Notícias e Sessões
-
Filtro de notícias integrado (impacto alto/moderado).
-
Pausa configurável antes e depois de notícias.
-
Horários de negociação personalizados e dias restritos.
-
Controle do comportamento no fim da sessão.
-
Opção de duração máxima do trade.
Painel Visual
-
Painel no gráfico que exibe:
-
Condição de mercado
-
Filtros ativos
-
Status de notícias
-
Informações de trade e risco.
-
-
Cores e layout personalizáveis.
-
Exibição opcional de padrões, ranges, linhas de grid e zonas de recuperação.
Uso Recomendado
-
Períodos Gráficos (Timeframes): M15 a H4.
-
Comece com as configurações padrão.
-
Habilite os filtros gradualmente para entender seu impacto.
-
Sempre teste em uma conta de demonstração antes de operar ao vivo.
-
Otimize os parâmetros para sua corretora e símbolo.
-
A configuração padrão utiliza:
-
LfxStochRSI
-
Stop Loss por Suporte/Resistência
-
Multiplicador de SL para TP.
-
Informações Importantes
-
Este Expert Advisor não garante lucros.
-
O desempenho passado não indica resultados futuros.
-
Trading envolve risco significativo e pode não ser adequado para todos os investidores.
-
Esta é uma versão BETA fornecida para fins de teste e avaliação.
-
Projetado para trading em um único símbolo (versão multi-símbolo planejada separadamente).
Para Quem Este EA é Indicado
-
Traders que querem controle total sobre a lógica da estratégia.
-
Usuários que compreendem gerenciamento de risco e capital.
-
Traders avançados em busca de um sistema de trading flexível e modular.
-
Não recomendado para iniciantes sem experiência prévia com EAs.
LakshmiFX Ultimate
Negocie com estrutura, adaptabilidade e controle de risco disciplinado — em múltiplos mercados.
Aviso Importante
Este Expert Advisor é uma ferramenta de trading profissional projetada para usuários experientes. Ele não garante lucros. A negociação de instrumentos financeiros envolve risco significativo e pode não ser adequada para todos os traders. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Sempre teste este EA em uma conta de demonstração antes de usá-lo em uma conta real. O usuário é integralmente responsável por todas as decisões de trading e configurações de parâmetros.
Documentação e Suporte
Devido às limitações do Mercado MQL5, o manual completo do usuário, o guia de configuração avançada e a documentação das estratégias são fornecidos separadamente através do Portal Oficial do Cliente LakshmiFX após a compra.
-
O registro é opcional e necessário apenas para acessar documentação, presets, atualizações e recursos de suporte.
-
O Expert Advisor opera completamente com as configurações padrão e não requer registro para negociar.
Divulgação de Riscos
Este EA inclui recursos avançados e opcionais de gerenciamento monetário, como grid trading e sistemas de recuperação. Esses recursos estão desabilitados por padrão e destinam-se apenas a traders experientes. Configuração inadequada pode resultar em risco e drawdown aumentados.
Use configurações de risco conservadoras e habilite recursos avançados após testes completos e compreensão total.
Aviso de Versão Beta
Este produto está atualmente lançado como uma versão BETA para teste e avaliação. Atualizações e melhorias podem ser lançadas com base no feedback dos usuários.
