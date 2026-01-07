LakshmiFX Ultimate
LakshmiFX Ultimate – Robot de Trading Multi-Actifs Avancé pour MetaTrader 5
LakshmiFX Ultimate est un robot de trading professionnel et hautement configurable pour MetaTrader 5, conçu pour trader le Forex, les Indices, les Actions (CFDs) et les Cryptomonnaies en utilisant une large gamme de stratégies d'entrée avancées, de filtres de marché et de techniques de gestion de risque. Construit sur le framework éprouvé LakshmiFX, cette édition Ultimate étend les fonctionnalités avec une compatibilité multi-actifs, une sélection de stratégies améliorée, une analyse sophistiquée des conditions de marché et des systèmes optionnels de grid et de récupération — permettant aux traders expérimentés d'adapter l'EA à différents environnements de marché et styles de trading. CE N'EST PAS UN SIMPLE EA, C'EST UN FRAMEWORK COMPLET.
Fonctionnalités Clés
Compatibilité Multi-Actifs
- Conçu pour les paires Forex, CFD sur actions, indices majeurs (US30, NAS100, GER40, etc.) et cryptomonnaies
- Fonctionne sur tout symbole pris en charge par votre broker (MT5)
18 Stratégies d'Entrée Professionnelles Choisissez une logique d'entrée principale à la fois, incluant :
- LfxStochRSI (StochRSI personnalisé amélioré)
- Breakout et pullback sur le nuage Ichimoku
- Bandes de Bollinger (breakout, squeeze, mean reversion, pullback sur bande médiane)
- Canal de Donchian (breakout ou mean reversion)
- RSI, Stochastic, Stochastic RSI, CCI, MACD
- Croisement et pullback de moyennes mobiles
- Breakout de la session de Londres
- Supertrend, Parabolic SAR, Alligator, Fractal
- Breakout de range avec détection de consolidation
- LfxNRTR (continuation ou renversement de tendance)
- Entrées et filtres basés sur patterns de chandeliers
Filtres de Marché Avancés Tradez uniquement lorsque les conditions de marché sont favorables :
- Filtres de Tendance : Simple, Double ou Triple MA (EMA, SMA, SMMA, LWMA)
- Force de Tendance : ADX, Aroon ou logique combinée
- Filtres d'Oscillateurs : LfxStochRSI, StochRSI, Stochastic, RSI
- Filtres de Bruit : Kaufman ER, LakshmiFX ER, Price Density
- Filtres de Volatilité : ATR Percent, Largeur des Bandes de Bollinger ou Hybride
- Contexte de Marché : Détection tendance vs range
Gestion du Risque & des Trades
-
Dimensionnement dynamique de position basé sur pourcentage de risque
-
Multiples méthodes de Stop Loss :
- Swing High/Low
- Support & Résistance
- Niveaux journaliers
- Basé sur ATR
- Pips fixes ou basé sur signal
-
Options de Take Profit :
- Fixe
- Basé sur ATR
- Multiplicateur Risque-Récompense
- Calculé par signal
-
Break-even et trailing stop (fixe ou basé sur ATR)
-
Protection contre drawdown maximum
-
Limites journalières de profit et perte
-
Arrêt basé sur equity
Systèmes Optionnels de Grid & Récupération de Zone Pour utilisateurs avancés uniquement :
- Grid intelligent avec distance ATR ou fixe
- Nombre maximum de trades et limites de perte sur grid
- Logique de priorité de direction
- Système optionnel de Récupération de Zone avec cibles et dimensionnement configurables
⚠️ Les systèmes de grid et récupération sont optionnels et destinés aux traders expérimentés qui comprennent les risques associés.
Contrôle des Actualités & Sessions
- Filtre d'actualités intégré (impact élevé/modéré)
- Pause configurable avant et après actualités
- Heures de trading personnalisées et jours restreints
- Contrôle du comportement en fin de session
- Option de durée maximale de trade
Tableau de Bord Visuel
-
Tableau de bord sur le graphique affichant :
- Condition de marché
- Filtres actifs
- Statut des actualités
- Informations sur trades et risque
-
Couleurs et mise en page personnalisables
-
Affichage optionnel de patterns, ranges, lignes de grid et zones de récupération
Utilisation Recommandée
- Timeframes : M15 à H4
- Commencez avec les paramètres par défaut
- Activez les filtres progressivement pour comprendre leur impact
- Testez toujours sur compte demo avant trading live
- Optimisez les paramètres pour votre broker et symbole
Configuration par défaut utilise :
- LfxStochRSI
- Stop Loss sur Support/Résistance
- Multiplicateur SL-to-TP
Informations Importantes
- Cet Expert Advisor ne garantit pas de profits
- Les performances passées n'indiquent pas les résultats futurs
- Le trading implique un risque significatif et peut ne pas convenir à tous les investisseurs
- Il s'agit d'une version BETA fournie à des fins de test et d'évaluation
- Conçu pour le trading sur un seul symbole (version multi-symboles prévue séparément)
Pour Qui Cet EA Est Destiné
- Traders voulant un contrôle total sur la logique de stratégie
- Utilisateurs comprenant le risque et la gestion monétaire
- Traders avancés cherchant un système de trading flexible et modulaire
- Non recommandé pour les débutants sans expérience EA préalable
LakshmiFX Ultimate Tradez avec structure, adaptabilité et contrôle de risque discipliné — sur plusieurs marchés.
Informations Importantes Cet Expert Advisor est un outil de trading professionnel conçu pour utilisateurs expérimentés. Il ne garantit pas de profits. Le trading d'instruments financiers implique un risque significatif et peut ne pas convenir à tous les traders. Les performances passées ne sont pas indicatives de résultats futurs. Testez toujours cet EA sur compte demo avant utilisation sur compte réel. L'utilisateur est entièrement responsable de toutes les décisions de trading et configurations de paramètres.
Documentation & Support En raison des limitations du MQL5 Market, le manuel utilisateur complet, le guide de configuration avancée et la documentation des stratégies sont fournis séparément via le portail client officiel LakshmiFX après achat. L'inscription est optionnelle et requise uniquement pour accéder à la documentation, presets, mises à jour et ressources de support. L'Expert Advisor fonctionne pleinement avec les paramètres par défaut et ne nécessite pas d'inscription pour trader.
Divulgation de Risque Cet EA inclut des fonctionnalités optionnelles avancées de gestion monétaire telles que le grid trading et les systèmes de récupération. Ces fonctionnalités sont désactivées par défaut et destinées uniquement aux traders expérimentés. Une configuration incorrecte peut entraîner un risque accru et un drawdown. Utilisez des paramètres de risque conservateurs et activez les fonctionnalités avancées uniquement après tests approfondis et compréhension.
Avis de Version Beta Ce produit est actuellement publié en version BETA pour tests et évaluation. Des mises à jour et améliorations peuvent être publiées en fonction des retours utilisateurs.