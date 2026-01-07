LakshmiFX Ultimate – Robot de Trading Multi-Actifs Avancé pour MetaTrader 5

LakshmiFX Ultimate est un robot de trading professionnel et hautement configurable pour MetaTrader 5, conçu pour trader le Forex, les Indices, les Actions (CFDs) et les Cryptomonnaies en utilisant une large gamme de stratégies d'entrée avancées, de filtres de marché et de techniques de gestion de risque. Construit sur le framework éprouvé LakshmiFX, cette édition Ultimate étend les fonctionnalités avec une compatibilité multi-actifs, une sélection de stratégies améliorée, une analyse sophistiquée des conditions de marché et des systèmes optionnels de grid et de récupération — permettant aux traders expérimentés d'adapter l'EA à différents environnements de marché et styles de trading. CE N'EST PAS UN SIMPLE EA, C'EST UN FRAMEWORK COMPLET.

Fonctionnalités Clés

Compatibilité Multi-Actifs

Conçu pour les paires Forex, CFD sur actions, indices majeurs (US30, NAS100, GER40, etc.) et cryptomonnaies

Fonctionne sur tout symbole pris en charge par votre broker (MT5)

18 Stratégies d'Entrée Professionnelles Choisissez une logique d'entrée principale à la fois, incluant :

LfxStochRSI (StochRSI personnalisé amélioré)

Breakout et pullback sur le nuage Ichimoku

Bandes de Bollinger (breakout, squeeze, mean reversion, pullback sur bande médiane)

Canal de Donchian (breakout ou mean reversion)

RSI, Stochastic, Stochastic RSI, CCI, MACD

Croisement et pullback de moyennes mobiles

Breakout de la session de Londres

Supertrend, Parabolic SAR, Alligator, Fractal

Breakout de range avec détection de consolidation

LfxNRTR (continuation ou renversement de tendance)

Entrées et filtres basés sur patterns de chandeliers

Filtres de Marché Avancés Tradez uniquement lorsque les conditions de marché sont favorables :

Filtres de Tendance : Simple, Double ou Triple MA (EMA, SMA, SMMA, LWMA)

Force de Tendance : ADX, Aroon ou logique combinée

Filtres d'Oscillateurs : LfxStochRSI, StochRSI, Stochastic, RSI

Filtres de Bruit : Kaufman ER, LakshmiFX ER, Price Density

Filtres de Volatilité : ATR Percent, Largeur des Bandes de Bollinger ou Hybride

Contexte de Marché : Détection tendance vs range

Gestion du Risque & des Trades

Dimensionnement dynamique de position basé sur pourcentage de risque

Multiples méthodes de Stop Loss : Swing High/Low Support & Résistance Niveaux journaliers Basé sur ATR Pips fixes ou basé sur signal

Options de Take Profit : Fixe Basé sur ATR Multiplicateur Risque-Récompense Calculé par signal

Break-even et trailing stop (fixe ou basé sur ATR)

Protection contre drawdown maximum

Limites journalières de profit et perte

Arrêt basé sur equity

Systèmes Optionnels de Grid & Récupération de Zone Pour utilisateurs avancés uniquement :

Grid intelligent avec distance ATR ou fixe

Nombre maximum de trades et limites de perte sur grid

Logique de priorité de direction

Système optionnel de Récupération de Zone avec cibles et dimensionnement configurables

⚠️ Les systèmes de grid et récupération sont optionnels et destinés aux traders expérimentés qui comprennent les risques associés.

Contrôle des Actualités & Sessions

Filtre d'actualités intégré (impact élevé/modéré)

Pause configurable avant et après actualités

Heures de trading personnalisées et jours restreints

Contrôle du comportement en fin de session

Option de durée maximale de trade

Tableau de Bord Visuel

Tableau de bord sur le graphique affichant : Condition de marché Filtres actifs Statut des actualités Informations sur trades et risque

Couleurs et mise en page personnalisables

Affichage optionnel de patterns, ranges, lignes de grid et zones de récupération

Utilisation Recommandée

Timeframes : M15 à H4

Commencez avec les paramètres par défaut

Activez les filtres progressivement pour comprendre leur impact

Testez toujours sur compte demo avant trading live

Optimisez les paramètres pour votre broker et symbole

Configuration par défaut utilise :

LfxStochRSI

Stop Loss sur Support/Résistance

Multiplicateur SL-to-TP

Informations Importantes

Cet Expert Advisor ne garantit pas de profits

Les performances passées n'indiquent pas les résultats futurs

Le trading implique un risque significatif et peut ne pas convenir à tous les investisseurs

Il s'agit d'une version BETA fournie à des fins de test et d'évaluation

Conçu pour le trading sur un seul symbole (version multi-symboles prévue séparément)

Pour Qui Cet EA Est Destiné

Traders voulant un contrôle total sur la logique de stratégie

Utilisateurs comprenant le risque et la gestion monétaire

Traders avancés cherchant un système de trading flexible et modulaire

Non recommandé pour les débutants sans expérience EA préalable

LakshmiFX Ultimate Tradez avec structure, adaptabilité et contrôle de risque discipliné — sur plusieurs marchés.

Informations Importantes Cet Expert Advisor est un outil de trading professionnel conçu pour utilisateurs expérimentés. Il ne garantit pas de profits. Le trading d'instruments financiers implique un risque significatif et peut ne pas convenir à tous les traders. Les performances passées ne sont pas indicatives de résultats futurs. Testez toujours cet EA sur compte demo avant utilisation sur compte réel. L'utilisateur est entièrement responsable de toutes les décisions de trading et configurations de paramètres.

Documentation & Support En raison des limitations du MQL5 Market, le manuel utilisateur complet, le guide de configuration avancée et la documentation des stratégies sont fournis séparément via le portail client officiel LakshmiFX après achat. L'inscription est optionnelle et requise uniquement pour accéder à la documentation, presets, mises à jour et ressources de support. L'Expert Advisor fonctionne pleinement avec les paramètres par défaut et ne nécessite pas d'inscription pour trader.

Divulgation de Risque Cet EA inclut des fonctionnalités optionnelles avancées de gestion monétaire telles que le grid trading et les systèmes de récupération. Ces fonctionnalités sont désactivées par défaut et destinées uniquement aux traders expérimentés. Une configuration incorrecte peut entraîner un risque accru et un drawdown. Utilisez des paramètres de risque conservateurs et activez les fonctionnalités avancées uniquement après tests approfondis et compréhension.

Avis de Version Beta Ce produit est actuellement publié en version BETA pour tests et évaluation. Des mises à jour et améliorations peuvent être publiées en fonction des retours utilisateurs.