LakshmiFX Ultimate – Robot di Trading Multi-Asset Avanzato per MetaTrader 5

LakshmiFX Ultimate è un robot di trading professionale e altamente configurabile per MetaTrader 5, progettato per operare su Forex, Indici, Azioni (CFD) e Criptovalute utilizzando una vasta gamma di strategie di ingresso avanzate, filtri di mercato e tecniche di gestione del rischio. Basato sul framework collaudato LakshmiFX, questa edizione Ultimate espande le funzionalità con compatibilità multi-asset, selezione di strategie migliorata, analisi sofisticata delle condizioni di mercato e sistemi opzionali di grid e recovery — permettendo ai trader esperti di adattare l'EA a diversi ambienti di mercato e stili di trading. NON È SOLO UN EA, È UN FRAMEWORK COMPLETO.

Caratteristiche Principali

Compatibilità Multi-Asset

  • Progettato per coppie Forex, CFD su azioni, indici principali (US30, NAS100, GER40, ecc.) e criptovalute
  • Funziona su qualsiasi simbolo supportato dal tuo broker (MT5)

18 Strategie di Ingresso Professionali Scegli una logica di ingresso principale alla volta, tra cui:

  • LfxStochRSI (StochRSI personalizzato migliorato)
  • Breakout e pullback sul Kumo di Ichimoku
  • Bande di Bollinger (breakout, squeeze, mean reversion, pullback sulla banda centrale)
  • Canale di Donchian (breakout o mean reversion)
  • RSI, Stochastic, Stochastic RSI, CCI, MACD
  • Incrocio e pullback di medie mobili
  • Breakout della sessione di Londra
  • Supertrend, Parabolic SAR, Alligator, Fractal
  • Breakout di range con rilevamento di consolidamento
  • LfxNRTR (continuazione o inversione di tendenza)
  • Ingressi e filtri basati su pattern di candele

Filtri di Mercato Avanzati Opera solo quando le condizioni di mercato sono favorevoli:

  • Filtri di Tendenza: Singola, Doppia o Tripla MA (EMA, SMA, SMMA, LWMA)
  • Forza della Tendenza: ADX, Aroon o logica combinata
  • Filtri di Oscillatori: LfxStochRSI, StochRSI, Stochastic, RSI
  • Filtri di Rumore: Kaufman ER, LakshmiFX ER, Price Density
  • Filtri di Volatilità: ATR Percent, Larghezza Bande di Bollinger o Ibrido
  • Contesto di Mercato: Rilevamento tendenza vs range

Gestione del Rischio e delle Operazioni

  • Dimensionamento dinamico della posizione basato sulla percentuale di rischio

  • Multipli metodi di Stop Loss:

    • Swing High/Low
    • Supporto & Resistenza
    • Livelli giornalieri
    • Basato su ATR
    • Pip fissi o basato su segnale

  • Opzioni di Take Profit:

    • Fisso
    • Basato su ATR
    • Moltiplicatore Rischio-Rendimento
    • Calcolato dal segnale

  • Break-even e trailing stop (fisso o basato su ATR)

  • Protezione dal drawdown massimo

  • Limiti giornalieri di profitto e perdita

  • Chiusura basata sull'equity

Sistemi Opzionali di Grid & Recovery di Zona Solo per utenti avanzati:

  • Grid intelligente con distanza ATR o fissa
  • Numero massimo di trade e limiti di perdita sul grid
  • Logica di priorità di direzione
  • Sistema opzionale di Recovery di Zona con target e dimensionamento configurabili

⚠️ I sistemi di grid e recovery sono opzionali e destinati a trader esperti che comprendono i rischi associati.

Controllo Notizie & Sessioni

  • Filtro notizie integrato (impatto alto/moderato)
  • Pausa configurabile prima e dopo le notizie
  • Orari di trading personalizzati e giorni limitati
  • Controllo del comportamento a fine sessione
  • Opzione di durata massima del trade

Dashboard Visivo

  • Dashboard sul grafico che mostra:

    • Condizione di mercato
    • Filtri attivi
    • Stato delle notizie
    • Informazioni su trade e rischio

  • Colori e layout personalizzabili

  • Visualizzazione opzionale di pattern, range, linee di grid e zone di recovery

Utilizzo Consigliato

  • Timeframe: M15 a H4
  • Inizia con le impostazioni predefinite
  • Attiva i filtri gradualmente per comprenderne l'impatto
  • Testa sempre su conto demo prima del trading live
  • Ottimizza i parametri per il tuo broker e simbolo

Configurazione predefinita utilizza:

  • LfxStochRSI
  • Stop Loss su Supporto/Resistenza
  • Moltiplicatore SL-to-TP

Informazioni Importanti

  • Questo Expert Advisor non garantisce profitti
  • Le performance passate non indicano risultati futuri
  • Il trading comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori
  • Questa è una versione BETA fornita per scopi di test e valutazione
  • Progettato per trading su singolo simbolo (versione multi-simbolo pianificata separatamente)

Per Chi È Questo EA

  • Trader che vogliono controllo totale sulla logica della strategia
  • Utenti che comprendono rischio e money management
  • Trader avanzati in cerca di un sistema di trading flessibile e modulare
  • Non raccomandato per principianti senza esperienza pregressa con EA

LakshmiFX Ultimate Opera con struttura, adattabilità e controllo del rischio disciplinato — su molteplici mercati.

Informazioni Importanti Questo Expert Advisor è uno strumento di trading professionale progettato per utenti esperti. Non garantisce profitti. Il trading di strumenti finanziari comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti i trader. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Testa sempre questo EA su conto demo prima di utilizzarlo su conto reale. L'utente è interamente responsabile di tutte le decisioni di trading e configurazioni dei parametri.

Documentazione & Supporto A causa delle limitazioni del MQL5 Market, il manuale utente completo, la guida alla configurazione avanzata e la documentazione delle strategie sono forniti separatamente tramite il portale clienti ufficiale LakshmiFX dopo l'acquisto. La registrazione è opzionale e richiesta solo per accedere a documentazione, preset, aggiornamenti e risorse di supporto. L'Expert Advisor funziona completamente con le impostazioni predefinite e non richiede registrazione per operare.

Divulgazione del Rischio Questo EA include funzionalità opzionali avanzate di gestione del denaro come grid trading e sistemi di recovery. Queste funzionalità sono disattivate di default e destinate solo a trader esperti. Una configurazione errata può comportare rischio aumentato e drawdown. Usa impostazioni di rischio conservative e attiva le funzionalità avanzate solo dopo test approfonditi e comprensione.

Avviso Versione Beta Questo prodotto è attualmente rilasciato come versione BETA per test e valutazione. Aggiornamenti e miglioramenti potranno essere rilasciati in base al feedback degli utenti.

