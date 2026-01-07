LakshmiFX Ultimate – Robot di Trading Multi-Asset Avanzato per MetaTrader 5

LakshmiFX Ultimate è un robot di trading professionale e altamente configurabile per MetaTrader 5, progettato per operare su Forex, Indici, Azioni (CFD) e Criptovalute utilizzando una vasta gamma di strategie di ingresso avanzate, filtri di mercato e tecniche di gestione del rischio. Basato sul framework collaudato LakshmiFX, questa edizione Ultimate espande le funzionalità con compatibilità multi-asset, selezione di strategie migliorata, analisi sofisticata delle condizioni di mercato e sistemi opzionali di grid e recovery — permettendo ai trader esperti di adattare l'EA a diversi ambienti di mercato e stili di trading. NON È SOLO UN EA, È UN FRAMEWORK COMPLETO.

Caratteristiche Principali

Compatibilità Multi-Asset

Progettato per coppie Forex, CFD su azioni, indici principali (US30, NAS100, GER40, ecc.) e criptovalute

Funziona su qualsiasi simbolo supportato dal tuo broker (MT5)

18 Strategie di Ingresso Professionali Scegli una logica di ingresso principale alla volta, tra cui:

LfxStochRSI (StochRSI personalizzato migliorato)

Breakout e pullback sul Kumo di Ichimoku

Bande di Bollinger (breakout, squeeze, mean reversion, pullback sulla banda centrale)

Canale di Donchian (breakout o mean reversion)

RSI, Stochastic, Stochastic RSI, CCI, MACD

Incrocio e pullback di medie mobili

Breakout della sessione di Londra

Supertrend, Parabolic SAR, Alligator, Fractal

Breakout di range con rilevamento di consolidamento

LfxNRTR (continuazione o inversione di tendenza)

Ingressi e filtri basati su pattern di candele

Filtri di Mercato Avanzati Opera solo quando le condizioni di mercato sono favorevoli:

Filtri di Tendenza: Singola, Doppia o Tripla MA (EMA, SMA, SMMA, LWMA)

Forza della Tendenza: ADX, Aroon o logica combinata

Filtri di Oscillatori: LfxStochRSI, StochRSI, Stochastic, RSI

Filtri di Rumore: Kaufman ER, LakshmiFX ER, Price Density

Filtri di Volatilità: ATR Percent, Larghezza Bande di Bollinger o Ibrido

Contesto di Mercato: Rilevamento tendenza vs range

Gestione del Rischio e delle Operazioni

Dimensionamento dinamico della posizione basato sulla percentuale di rischio

Multipli metodi di Stop Loss: Swing High/Low Supporto & Resistenza Livelli giornalieri Basato su ATR Pip fissi o basato su segnale

Opzioni di Take Profit: Fisso Basato su ATR Moltiplicatore Rischio-Rendimento Calcolato dal segnale

Break-even e trailing stop (fisso o basato su ATR)

Protezione dal drawdown massimo

Limiti giornalieri di profitto e perdita

Chiusura basata sull'equity

Sistemi Opzionali di Grid & Recovery di Zona Solo per utenti avanzati:

Grid intelligente con distanza ATR o fissa

Numero massimo di trade e limiti di perdita sul grid

Logica di priorità di direzione

Sistema opzionale di Recovery di Zona con target e dimensionamento configurabili

⚠️ I sistemi di grid e recovery sono opzionali e destinati a trader esperti che comprendono i rischi associati.

Controllo Notizie & Sessioni

Filtro notizie integrato (impatto alto/moderato)

Pausa configurabile prima e dopo le notizie

Orari di trading personalizzati e giorni limitati

Controllo del comportamento a fine sessione

Opzione di durata massima del trade

Dashboard Visivo

Dashboard sul grafico che mostra: Condizione di mercato Filtri attivi Stato delle notizie Informazioni su trade e rischio

Colori e layout personalizzabili

Visualizzazione opzionale di pattern, range, linee di grid e zone di recovery

Utilizzo Consigliato

Timeframe: M15 a H4

Inizia con le impostazioni predefinite

Attiva i filtri gradualmente per comprenderne l'impatto

Testa sempre su conto demo prima del trading live

Ottimizza i parametri per il tuo broker e simbolo

Configurazione predefinita utilizza:

LfxStochRSI

Stop Loss su Supporto/Resistenza

Moltiplicatore SL-to-TP

Informazioni Importanti

Questo Expert Advisor non garantisce profitti

Le performance passate non indicano risultati futuri

Il trading comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori

Questa è una versione BETA fornita per scopi di test e valutazione

Progettato per trading su singolo simbolo (versione multi-simbolo pianificata separatamente)

Per Chi È Questo EA

Trader che vogliono controllo totale sulla logica della strategia

Utenti che comprendono rischio e money management

Trader avanzati in cerca di un sistema di trading flessibile e modulare

Non raccomandato per principianti senza esperienza pregressa con EA

LakshmiFX Ultimate Opera con struttura, adattabilità e controllo del rischio disciplinato — su molteplici mercati.

Informazioni Importanti Questo Expert Advisor è uno strumento di trading professionale progettato per utenti esperti. Non garantisce profitti. Il trading di strumenti finanziari comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti i trader. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Testa sempre questo EA su conto demo prima di utilizzarlo su conto reale. L'utente è interamente responsabile di tutte le decisioni di trading e configurazioni dei parametri.

Documentazione & Supporto A causa delle limitazioni del MQL5 Market, il manuale utente completo, la guida alla configurazione avanzata e la documentazione delle strategie sono forniti separatamente tramite il portale clienti ufficiale LakshmiFX dopo l'acquisto. La registrazione è opzionale e richiesta solo per accedere a documentazione, preset, aggiornamenti e risorse di supporto. L'Expert Advisor funziona completamente con le impostazioni predefinite e non richiede registrazione per operare.

Divulgazione del Rischio Questo EA include funzionalità opzionali avanzate di gestione del denaro come grid trading e sistemi di recovery. Queste funzionalità sono disattivate di default e destinate solo a trader esperti. Una configurazione errata può comportare rischio aumentato e drawdown. Usa impostazioni di rischio conservative e attiva le funzionalità avanzate solo dopo test approfonditi e comprensione.

Avviso Versione Beta Questo prodotto è attualmente rilasciato come versione BETA per test e valutazione. Aggiornamenti e miglioramenti potranno essere rilasciati in base al feedback degli utenti.