LakshmiFX Ultimate
- Experts
- Shomon Robie
- Versione: 2.4
LakshmiFX Ultimate – Robot di Trading Multi-Asset Avanzato per MetaTrader 5
LakshmiFX Ultimate è un robot di trading professionale e altamente configurabile per MetaTrader 5, progettato per operare su Forex, Indici, Azioni (CFD) e Criptovalute utilizzando una vasta gamma di strategie di ingresso avanzate, filtri di mercato e tecniche di gestione del rischio. Basato sul framework collaudato LakshmiFX, questa edizione Ultimate espande le funzionalità con compatibilità multi-asset, selezione di strategie migliorata, analisi sofisticata delle condizioni di mercato e sistemi opzionali di grid e recovery — permettendo ai trader esperti di adattare l'EA a diversi ambienti di mercato e stili di trading. NON È SOLO UN EA, È UN FRAMEWORK COMPLETO.
Caratteristiche Principali
Compatibilità Multi-Asset
- Progettato per coppie Forex, CFD su azioni, indici principali (US30, NAS100, GER40, ecc.) e criptovalute
- Funziona su qualsiasi simbolo supportato dal tuo broker (MT5)
18 Strategie di Ingresso Professionali Scegli una logica di ingresso principale alla volta, tra cui:
- LfxStochRSI (StochRSI personalizzato migliorato)
- Breakout e pullback sul Kumo di Ichimoku
- Bande di Bollinger (breakout, squeeze, mean reversion, pullback sulla banda centrale)
- Canale di Donchian (breakout o mean reversion)
- RSI, Stochastic, Stochastic RSI, CCI, MACD
- Incrocio e pullback di medie mobili
- Breakout della sessione di Londra
- Supertrend, Parabolic SAR, Alligator, Fractal
- Breakout di range con rilevamento di consolidamento
- LfxNRTR (continuazione o inversione di tendenza)
- Ingressi e filtri basati su pattern di candele
Filtri di Mercato Avanzati Opera solo quando le condizioni di mercato sono favorevoli:
- Filtri di Tendenza: Singola, Doppia o Tripla MA (EMA, SMA, SMMA, LWMA)
- Forza della Tendenza: ADX, Aroon o logica combinata
- Filtri di Oscillatori: LfxStochRSI, StochRSI, Stochastic, RSI
- Filtri di Rumore: Kaufman ER, LakshmiFX ER, Price Density
- Filtri di Volatilità: ATR Percent, Larghezza Bande di Bollinger o Ibrido
- Contesto di Mercato: Rilevamento tendenza vs range
Gestione del Rischio e delle Operazioni
-
Dimensionamento dinamico della posizione basato sulla percentuale di rischio
-
Multipli metodi di Stop Loss:
- Swing High/Low
- Supporto & Resistenza
- Livelli giornalieri
- Basato su ATR
- Pip fissi o basato su segnale
-
Opzioni di Take Profit:
- Fisso
- Basato su ATR
- Moltiplicatore Rischio-Rendimento
- Calcolato dal segnale
-
Break-even e trailing stop (fisso o basato su ATR)
-
Protezione dal drawdown massimo
-
Limiti giornalieri di profitto e perdita
-
Chiusura basata sull'equity
Sistemi Opzionali di Grid & Recovery di Zona Solo per utenti avanzati:
- Grid intelligente con distanza ATR o fissa
- Numero massimo di trade e limiti di perdita sul grid
- Logica di priorità di direzione
- Sistema opzionale di Recovery di Zona con target e dimensionamento configurabili
⚠️ I sistemi di grid e recovery sono opzionali e destinati a trader esperti che comprendono i rischi associati.
Controllo Notizie & Sessioni
- Filtro notizie integrato (impatto alto/moderato)
- Pausa configurabile prima e dopo le notizie
- Orari di trading personalizzati e giorni limitati
- Controllo del comportamento a fine sessione
- Opzione di durata massima del trade
Dashboard Visivo
-
Dashboard sul grafico che mostra:
- Condizione di mercato
- Filtri attivi
- Stato delle notizie
- Informazioni su trade e rischio
-
Colori e layout personalizzabili
-
Visualizzazione opzionale di pattern, range, linee di grid e zone di recovery
Utilizzo Consigliato
- Timeframe: M15 a H4
- Inizia con le impostazioni predefinite
- Attiva i filtri gradualmente per comprenderne l'impatto
- Testa sempre su conto demo prima del trading live
- Ottimizza i parametri per il tuo broker e simbolo
Configurazione predefinita utilizza:
- LfxStochRSI
- Stop Loss su Supporto/Resistenza
- Moltiplicatore SL-to-TP
Informazioni Importanti
- Questo Expert Advisor non garantisce profitti
- Le performance passate non indicano risultati futuri
- Il trading comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori
- Questa è una versione BETA fornita per scopi di test e valutazione
- Progettato per trading su singolo simbolo (versione multi-simbolo pianificata separatamente)
Per Chi È Questo EA
- Trader che vogliono controllo totale sulla logica della strategia
- Utenti che comprendono rischio e money management
- Trader avanzati in cerca di un sistema di trading flessibile e modulare
- Non raccomandato per principianti senza esperienza pregressa con EA
LakshmiFX Ultimate Opera con struttura, adattabilità e controllo del rischio disciplinato — su molteplici mercati.
Informazioni Importanti Questo Expert Advisor è uno strumento di trading professionale progettato per utenti esperti. Non garantisce profitti. Il trading di strumenti finanziari comporta rischi significativi e potrebbe non essere adatto a tutti i trader. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Testa sempre questo EA su conto demo prima di utilizzarlo su conto reale. L'utente è interamente responsabile di tutte le decisioni di trading e configurazioni dei parametri.
Documentazione & Supporto A causa delle limitazioni del MQL5 Market, il manuale utente completo, la guida alla configurazione avanzata e la documentazione delle strategie sono forniti separatamente tramite il portale clienti ufficiale LakshmiFX dopo l'acquisto. La registrazione è opzionale e richiesta solo per accedere a documentazione, preset, aggiornamenti e risorse di supporto. L'Expert Advisor funziona completamente con le impostazioni predefinite e non richiede registrazione per operare.
Divulgazione del Rischio Questo EA include funzionalità opzionali avanzate di gestione del denaro come grid trading e sistemi di recovery. Queste funzionalità sono disattivate di default e destinate solo a trader esperti. Una configurazione errata può comportare rischio aumentato e drawdown. Usa impostazioni di rischio conservative e attiva le funzionalità avanzate solo dopo test approfonditi e comprensione.
Avviso Versione Beta Questo prodotto è attualmente rilasciato come versione BETA per test e valutazione. Aggiornamenti e miglioramenti potranno essere rilasciati in base al feedback degli utenti.