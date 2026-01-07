LakshmiFX Ultimate – MetaTrader 5를 위한 고급 멀티 자산 거래 로봇

LakshmiFX Ultimate은 MetaTrader 5를 위한 전문적이고 고도로 구성 가능한 거래 로봇으로, Forex, 지수, 주식(CFD), 암호화폐를 거래하기 위해 광범위한 고급 진입 전략, 시장 필터, 위험 관리 기법을 사용하도록 설계되었습니다. 입증된 LakshmiFX 프레임워크를 기반으로 구축된 이 Ultimate 에디션은 멀티 자산 호환성, 향상된 전략 선택, 정교한 시장 조건 분석, 옵션 그리드 및 복구 시스템으로 기능을 확장 — 경험 많은 트레이더가 EA를 다양한 시장 환경과 거래 스타일에 적응할 수 있게 합니다. 이것은 단순한 EA가 아닙니다. 완전한 프레임워크입니다.

주요 기능

멀티 자산 호환성

Forex 페어, 주식 CFD, 주요 지수(US30, NAS100, GER40 등), 암호화폐용으로 설계

브로커가 지원하는 모든 심볼에서 작동(MT5)

18가지 전문 진입 전략 한 번에 하나의 주요 진입 로직 선택, 포함:

LfxStochRSI (커스텀 강화 StochRSI)

이치모쿠 쿠모 브레이크아웃 및 풀백

볼린저 밴드 (브레이크아웃, 스퀴즈, 평균 회귀, 중간 밴드 풀백)

돈치안 채널 (브레이크아웃 또는 평균 회귀)

RSI, Stochastic, Stochastic RSI, CCI, MACD

이동 평균 크로스오버 및 풀백

런던 세션 브레이크아웃

Supertrend, Parabolic SAR, Alligator, Fractal

컨솔리데이션 감지와 함께 레인지 브레이크아웃

LfxNRTR (트렌드 지속 또는 반전)

캔들 패턴 기반 진입 및 필터

고급 시장 필터 시장 조건이 유리할 때만 거래:

트렌드 필터: 단일, 이중 또는 삼중 MA (EMA, SMA, SMMA, LWMA)

트렌드 강도: ADX, Aroon 또는 결합 로직

오실레이터 필터: LfxStochRSI, StochRSI, Stochastic, RSI

노이즈 필터: Kaufman ER, LakshmiFX ER, Price Density

변동성 필터: ATR 퍼센트, 볼린저 밴드 폭 또는 하이브리드

시장 컨텍스트: 트렌딩 vs 레인지 감지

위험 및 거래 관리

위험 백분율 기반 동적 포지션 사이징

다중 스탑 로스 방법: 스윙 하이/로우 지지 및 저항 일일 레벨 ATR 기반 고정 핍 또는 시그널 기반

테이크 프로핏 옵션: 고정 ATR 기반 위험-보상 배율 시그널 계산

브레이크이븐 및 트레일링 스탑 (고정 또는 ATR 기반)

최대 드로다운 보호

일일 수익 및 손실 제한

에쿼티 기반 셧다운

옵션 그리드 & 존 복구 시스템 고급 사용자 전용:

ATR 또는 고정 스텝 거리의 스마트 그리드

최대 거래 수 및 그리드 손실 제한

방향 우선 로직

구성 가능한 타겟 및 사이징의 옵션 존 복구 시스템

⚠️ 그리드 및 복구 시스템은 옵션이며, 관련 위험을 이해하는 경험 많은 트레이더를 위한 것입니다.

뉴스 & 세션 제어

내장 뉴스 필터 (고/중 영향)

뉴스 전후 구성 가능 일시정지

사용자 정의 거래 시간 및 제한 일

세션 종료 행동 제어

최대 거래 지속 시간 옵션

시각적 대시보드

차트 상 대시보드 표시: 시장 조건 활성 필터 뉴스 상태 거래 및 위험 정보

사용자 정의 색상 및 레이아웃

옵션 패턴, 레인지, 그리드 라인, 복구 존 표시

권장 사용

타임프레임: M15 ~ H4

기본 설정부터 시작

필터를 점진적으로 활성화하여 영향 이해

실계좌 거래 전 항상 데모 계좌에서 테스트

브로커와 심볼에 매개변수 최적화

기본 구성 사용:

LfxStochRSI

지지/저항 스탑 로스

SL-to-TP 배율

중요 정보

이 Expert Advisor는 수익을 보장하지 않습니다

과거 성과는 미래 결과를 나타내지 않습니다

거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다

이는 테스트 및 평가 목적의 BETA 버전입니다

단일 심볼 거래용으로 설계 (멀티 심볼 버전 별도 계획)

이 EA가 적합한 사람

전략 로직을 완전히 제어하고 싶은 트레이더

위험과 자금 관리를 이해하는 사용자

유연하고 모듈러 거래 시스템을 찾는 고급 트레이더

이전 EA 경험 없는 초보자에게 권장하지 않음

LakshmiFX Ultimate 구조, 적응성, 규율 있는 위험 제어로 거래 — 여러 시장에서.

중요 정보 이 Expert Advisor는 경험 많은 사용자를 위한 전문 거래 도구입니다. 수익을 보장하지 않습니다. 금융 상품 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 트레이더에게 적합하지 않을 수 있습니다. 과거 성과는 미래 결과의 지표가 아닙니다. 실계좌 사용 전 데모 계좌에서 항상 테스트하십시오. 사용자는 모든 거래 결정과 매개변수 구성에 전적으로 책임집니다.

문서 및 지원 MQL5 Market 제한으로 인해 완전 사용자 매뉴얼, 고급 구성 가이드, 전략 문서는 구매 후 공식 LakshmiFX 클라이언트 포털을 통해 별도로 제공됩니다. 등록은 옵션이며 문서, 프리셋, 업데이트, 지원 자원 접근에만 필요합니다. Expert Advisor는 기본 설정으로 완전히 작동하며 거래에 등록이 필요하지 않습니다.

위험 공시 이 EA에는 옵션 고급 자금 관리 기능(그리드 거래 및 복구 시스템)이 포함됩니다. 이러한 기능은 기본적으로 비활성화되어 있으며 경험 많은 트레이더만을 위한 것입니다. 부적절한 구성은 위험과 드로다운을 증가시킬 수 있습니다. 보수적인 위험 설정을 사용하고 철저한 테스트 및 이해 후 고급 기능을 활성화하십시오.

베타 버전 알림 이 제품은 현재 테스트 및 평가를 위한 BETA 버전으로 출시되었습니다. 사용자 피드백에 따라 업데이트 및 개선이 출시될 수 있습니다.