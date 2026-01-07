LakshmiFX Ultimate – MetaTrader 5 高级多资产交易机器人

LakshmiFX Ultimate 是一款专业、高度可配置的 MetaTrader 5 交易机器人，设计用于交易外汇、指数、股票（CFD）和加密货币，使用广泛的先进入场策略、市场过滤器和风险管理技术。基于经过验证的 LakshmiFX 框架构建，此 Ultimate 版本扩展了功能，包括多资产兼容性、增强的策略选择、复杂的市场条件分析以及可选的网格和恢复系统 — 允许经验丰富的交易者将 EA 适应不同的市场环境和交易风格。这不仅仅是一个 EA，它是一个完整的框架。

关键功能

多资产兼容性

设计用于外汇对、股票 CFD、主要指数（US30、NAS100、GER40 等）和加密货币

适用于您的经纪商支持的任何符号（MT5）

18 种专业入场策略 一次选择一种主要入场逻辑，包括：

LfxStochRSI（自定义增强 StochRSI）

一目均衡云突破和回调

布林带（突破、挤压、均值回归、中轨回调）

唐奇安通道（突破或均值回归）

RSI、Stochastic、Stochastic RSI、CCI、MACD

移动平均线交叉和回调

伦敦时段突破

Supertrend、抛物线 SAR、Alligator、Fractal

范围突破伴随盘整检测

LfxNRTR（趋势延续或反转）

基于蜡烛形态的入场和过滤

高级市场过滤器 仅在市场条件有利时交易：

趋势过滤器：单一、双重或三重 MA（EMA、SMA、SMMA、LWMA）

趋势强度：ADX、Aroon 或组合逻辑

振荡器过滤器：LfxStochRSI、StochRSI、Stochastic、RSI

噪声过滤器：Kaufman ER、LakshmiFX ER、Price Density

波动率过滤器：ATR 百分比、布林带宽度或混合

市场环境：趋势 vs 震荡检测

风险与交易管理

基于风险百分比的动态仓位大小

多种止损方法： 摆动高/低 支持与阻力 日内水平 基于 ATR 固定点数或信号基于

止盈选项： 固定 基于 ATR 风险回报倍数 信号计算

保本和追踪止损（固定或基于 ATR）

最大回撤保护

每日盈亏限额

基于权益的关闭

可选网格与区域恢复系统 仅限高级用户：

智能网格，使用 ATR 或固定步距

最大交易数和网格亏损限额

方向优先逻辑

可选区域恢复系统，带有可配置目标和仓位大小

⚠️ 网格和恢复系统为可选，仅供了解相关风险的经验丰富交易者使用。

新闻与时段控制

内置新闻过滤器（高/中影响）

可配置新闻前后暂停

自定义交易时间和限制日子

时段结束行为控制

最大交易持续时间选项

视觉仪表盘

图表上仪表盘显示： 市场条件 活跃过滤器 新闻状态 交易和风险信息

可自定义颜色和布局

可选显示形态、范围、网格线和恢复区域

推荐使用

时间框架：M15 到 H4

从默认设置开始

逐步启用过滤器以了解其影响

在实时交易前始终在模拟账户测试

为您的经纪商和符号优化参数

默认配置使用：

LfxStochRSI

支持/阻力止损

SL-to-TP 倍数

重要信息

本专家顾问不保证盈利

过去表现不代表未来结果

交易涉及重大风险，可能不适合所有投资者

这是一个 BETA 版本，提供用于测试和评估

设计用于单符号交易（多符号版本单独计划）

适合谁使用此 EA

想要完全控制策略逻辑的交易者

了解风险和资金管理的用户

寻求灵活模块化交易系统的先进交易者

不推荐没有 EA 经验的初学者

LakshmiFX Ultimate 以结构、适应性和纪律性风险控制进行交易 — 跨越多个市场。

重要信息

本专家顾问是专为经验丰富用户设计的专业交易工具。它不保证盈利。交易金融工具涉及重大风险，可能不适合所有交易者。过去表现不是未来结果的指标。在实时账户使用前始终在模拟账户测试 EA。用户对所有交易决策和参数配置负全责。

文档与支持

由于 MQL5 Market 限制，完整用户手册、高级配置指南和策略文档通过官方 LakshmiFX 客户门户在购买后单独提供。注册可选，仅用于访问文档、预设、更新和支持资源。专家顾问使用默认设置完全运行，无需注册即可交易。

风险披露

此 EA 包括可选的高级资金管理功能，如网格交易和恢复系统。这些功能默认禁用，仅供经验丰富交易者使用。不当配置可能导致风险和回撤增加。使用保守风险设置，并在彻底测试和理解后启用高级功能。

Beta 版本通知

本产品目前作为 BETA 版本发布，用于测试和评估。根据用户反馈可能发布更新和改进。