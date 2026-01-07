LakshmiFX Ultimate
- 专家
- Shomon Robie
- 版本: 2.4
LakshmiFX Ultimate – MetaTrader 5 高级多资产交易机器人
LakshmiFX Ultimate 是一款专业、高度可配置的 MetaTrader 5 交易机器人，设计用于交易外汇、指数、股票（CFD）和加密货币，使用广泛的先进入场策略、市场过滤器和风险管理技术。基于经过验证的 LakshmiFX 框架构建，此 Ultimate 版本扩展了功能，包括多资产兼容性、增强的策略选择、复杂的市场条件分析以及可选的网格和恢复系统 — 允许经验丰富的交易者将 EA 适应不同的市场环境和交易风格。这不仅仅是一个 EA，它是一个完整的框架。
关键功能
多资产兼容性
- 设计用于外汇对、股票 CFD、主要指数（US30、NAS100、GER40 等）和加密货币
- 适用于您的经纪商支持的任何符号（MT5）
18 种专业入场策略 一次选择一种主要入场逻辑，包括：
- LfxStochRSI（自定义增强 StochRSI）
- 一目均衡云突破和回调
- 布林带（突破、挤压、均值回归、中轨回调）
- 唐奇安通道（突破或均值回归）
- RSI、Stochastic、Stochastic RSI、CCI、MACD
- 移动平均线交叉和回调
- 伦敦时段突破
- Supertrend、抛物线 SAR、Alligator、Fractal
- 范围突破伴随盘整检测
- LfxNRTR（趋势延续或反转）
- 基于蜡烛形态的入场和过滤
高级市场过滤器 仅在市场条件有利时交易：
- 趋势过滤器：单一、双重或三重 MA（EMA、SMA、SMMA、LWMA）
- 趋势强度：ADX、Aroon 或组合逻辑
- 振荡器过滤器：LfxStochRSI、StochRSI、Stochastic、RSI
- 噪声过滤器：Kaufman ER、LakshmiFX ER、Price Density
- 波动率过滤器：ATR 百分比、布林带宽度或混合
- 市场环境：趋势 vs 震荡检测
风险与交易管理
-
基于风险百分比的动态仓位大小
-
多种止损方法：
- 摆动高/低
- 支持与阻力
- 日内水平
- 基于 ATR
- 固定点数或信号基于
-
止盈选项：
- 固定
- 基于 ATR
- 风险回报倍数
- 信号计算
-
保本和追踪止损（固定或基于 ATR）
-
最大回撤保护
-
每日盈亏限额
-
基于权益的关闭
可选网格与区域恢复系统 仅限高级用户：
- 智能网格，使用 ATR 或固定步距
- 最大交易数和网格亏损限额
- 方向优先逻辑
- 可选区域恢复系统，带有可配置目标和仓位大小
⚠️ 网格和恢复系统为可选，仅供了解相关风险的经验丰富交易者使用。
新闻与时段控制
- 内置新闻过滤器（高/中影响）
- 可配置新闻前后暂停
- 自定义交易时间和限制日子
- 时段结束行为控制
- 最大交易持续时间选项
视觉仪表盘
-
图表上仪表盘显示：
- 市场条件
- 活跃过滤器
- 新闻状态
- 交易和风险信息
-
可自定义颜色和布局
-
可选显示形态、范围、网格线和恢复区域
推荐使用
- 时间框架：M15 到 H4
- 从默认设置开始
- 逐步启用过滤器以了解其影响
- 在实时交易前始终在模拟账户测试
- 为您的经纪商和符号优化参数
默认配置使用：
- LfxStochRSI
- 支持/阻力止损
- SL-to-TP 倍数
重要信息
- 本专家顾问不保证盈利
- 过去表现不代表未来结果
- 交易涉及重大风险，可能不适合所有投资者
- 这是一个 BETA 版本，提供用于测试和评估
- 设计用于单符号交易（多符号版本单独计划）
适合谁使用此 EA
- 想要完全控制策略逻辑的交易者
- 了解风险和资金管理的用户
- 寻求灵活模块化交易系统的先进交易者
- 不推荐没有 EA 经验的初学者
LakshmiFX Ultimate 以结构、适应性和纪律性风险控制进行交易 — 跨越多个市场。
重要信息
本专家顾问是专为经验丰富用户设计的专业交易工具。它不保证盈利。交易金融工具涉及重大风险，可能不适合所有交易者。过去表现不是未来结果的指标。在实时账户使用前始终在模拟账户测试 EA。用户对所有交易决策和参数配置负全责。
文档与支持
由于 MQL5 Market 限制，完整用户手册、高级配置指南和策略文档通过官方 LakshmiFX 客户门户在购买后单独提供。注册可选，仅用于访问文档、预设、更新和支持资源。专家顾问使用默认设置完全运行，无需注册即可交易。
风险披露
此 EA 包括可选的高级资金管理功能，如网格交易和恢复系统。这些功能默认禁用，仅供经验丰富交易者使用。不当配置可能导致风险和回撤增加。使用保守风险设置，并在彻底测试和理解后启用高级功能。
Beta 版本通知
本产品目前作为 BETA 版本发布，用于测试和评估。根据用户反馈可能发布更新和改进。
