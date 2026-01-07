LakshmiFX Ultimate

LakshmiFX Ultimate – MetaTrader 5 高级多资产交易机器人

LakshmiFX Ultimate 是一款专业、高度可配置的 MetaTrader 5 交易机器人，设计用于交易外汇、指数、股票（CFD）和加密货币，使用广泛的先进入场策略、市场过滤器和风险管理技术。基于经过验证的 LakshmiFX 框架构建，此 Ultimate 版本扩展了功能，包括多资产兼容性、增强的策略选择、复杂的市场条件分析以及可选的网格和恢复系统 — 允许经验丰富的交易者将 EA 适应不同的市场环境和交易风格。这不仅仅是一个 EA，它是一个完整的框架。

关键功能

多资产兼容性

  • 设计用于外汇对、股票 CFD、主要指数（US30、NAS100、GER40 等）和加密货币
  • 适用于您的经纪商支持的任何符号（MT5）

18 种专业入场策略 一次选择一种主要入场逻辑，包括：

  • LfxStochRSI（自定义增强 StochRSI）
  • 一目均衡云突破和回调
  • 布林带（突破、挤压、均值回归、中轨回调）
  • 唐奇安通道（突破或均值回归）
  • RSI、Stochastic、Stochastic RSI、CCI、MACD
  • 移动平均线交叉和回调
  • 伦敦时段突破
  • Supertrend、抛物线 SAR、Alligator、Fractal
  • 范围突破伴随盘整检测
  • LfxNRTR（趋势延续或反转）
  • 基于蜡烛形态的入场和过滤

高级市场过滤器 仅在市场条件有利时交易：

  • 趋势过滤器：单一、双重或三重 MA（EMA、SMA、SMMA、LWMA）
  • 趋势强度：ADX、Aroon 或组合逻辑
  • 振荡器过滤器：LfxStochRSI、StochRSI、Stochastic、RSI
  • 噪声过滤器：Kaufman ER、LakshmiFX ER、Price Density
  • 波动率过滤器：ATR 百分比、布林带宽度或混合
  • 市场环境：趋势 vs 震荡检测

风险与交易管理

  • 基于风险百分比的动态仓位大小

  • 多种止损方法：

    • 摆动高/低
    • 支持与阻力
    • 日内水平
    • 基于 ATR
    • 固定点数或信号基于

  • 止盈选项：

    • 固定
    • 基于 ATR
    • 风险回报倍数
    • 信号计算

  • 保本和追踪止损（固定或基于 ATR）

  • 最大回撤保护

  • 每日盈亏限额

  • 基于权益的关闭

可选网格与区域恢复系统 仅限高级用户：

  • 智能网格，使用 ATR 或固定步距
  • 最大交易数和网格亏损限额
  • 方向优先逻辑
  • 可选区域恢复系统，带有可配置目标和仓位大小

⚠️ 网格和恢复系统为可选，仅供了解相关风险的经验丰富交易者使用。

新闻与时段控制

  • 内置新闻过滤器（高/中影响）
  • 可配置新闻前后暂停
  • 自定义交易时间和限制日子
  • 时段结束行为控制
  • 最大交易持续时间选项

视觉仪表盘

  • 图表上仪表盘显示：

    • 市场条件
    • 活跃过滤器
    • 新闻状态
    • 交易和风险信息

  • 可自定义颜色和布局

  • 可选显示形态、范围、网格线和恢复区域

推荐使用

  • 时间框架：M15 到 H4
  • 从默认设置开始
  • 逐步启用过滤器以了解其影响
  • 在实时交易前始终在模拟账户测试
  • 为您的经纪商和符号优化参数

默认配置使用：

  • LfxStochRSI
  • 支持/阻力止损
  • SL-to-TP 倍数

重要信息

  • 本专家顾问不保证盈利
  • 过去表现不代表未来结果
  • 交易涉及重大风险，可能不适合所有投资者
  • 这是一个 BETA 版本，提供用于测试和评估
  • 设计用于单符号交易（多符号版本单独计划）

适合谁使用此 EA

  • 想要完全控制策略逻辑的交易者
  • 了解风险和资金管理的用户
  • 寻求灵活模块化交易系统的先进交易者
  • 不推荐没有 EA 经验的初学者

LakshmiFX Ultimate 以结构、适应性和纪律性风险控制进行交易 — 跨越多个市场。

重要信息

本专家顾问是专为经验丰富用户设计的专业交易工具。它不保证盈利。交易金融工具涉及重大风险，可能不适合所有交易者。过去表现不是未来结果的指标。在实时账户使用前始终在模拟账户测试 EA。用户对所有交易决策和参数配置负全责。

文档与支持

由于 MQL5 Market 限制，完整用户手册、高级配置指南和策略文档通过官方 LakshmiFX 客户门户在购买后单独提供。注册可选，仅用于访问文档、预设、更新和支持资源。专家顾问使用默认设置完全运行，无需注册即可交易。

风险披露

此 EA 包括可选的高级资金管理功能，如网格交易和恢复系统。这些功能默认禁用，仅供经验丰富交易者使用。不当配置可能导致风险和回撤增加。使用保守风险设置，并在彻底测试和理解后启用高级功能。

Beta 版本通知

本产品目前作为 BETA 版本发布，用于测试和评估。根据用户反馈可能发布更新和改进。


作者的更多信息
LakshmiFx
Shomon Robie
4.38 (34)
专家
LakshmiFX：一款多功能智能交易助手，助您实现市场盈利最大化 LakshmiFX 是一个简单但功能强大的智能交易助手（EA），旨在最大化交易利润。它已在外汇货币对和黄金市场上经过广泛测试。该 EA 支持多种交易策略，包括马丁格尔（Martingale）、定投（DCA）、无马丁格尔网格交易，以及基于移动平均线（MA）、StochRSI、RSI 或这些指标组合的交易。此外，它提供可选的新闻过滤功能，基于 MT5 内置经济日历工作。 重要建议 在将 LakshmiFX 应用于真实市场之前，需进行严格的回测和前测。建议： 在模拟账户上至少使用三个月。 使用 MT5 策略测试工具进行回测和前测。 使用免费或付费的量化分析工具对结果进行全面评估。 适用人群 LakshmiFX 设计用于通过资金管理公司的挑战并在真实账户上运行。它同样适用于个人账户或机构资金账户。 为什么 LakshmiFX 是免费的？ LakshmiFX 是我为自己开发的工具，成功通过了资金管理公司的挑战，并仍然在使用。共享这个工具让我感到高兴，尤其是当它能帮助其他人实现交易目标时。 然而，并非每个人都能立即从 Lak
FREE
筛选:
yonA1881
100
yonA1881 2026.01.07 18:00 
 

用户没有留下任何评级信息

回复评论