LakshmiFX Ultimate – MetaTrader 5 用先進マルチアセット取引ロボット

LakshmiFX Ultimate は、MetaTrader 5 向けのプロフェッショナルで高度に設定可能な取引ロボットで、外為、指数、株式（CFD）、暗号通貨を取引するために、幅広い先進的なエントリー戦略、市场フィルター、リスク管理手法を使用するよう設計されています。実証された LakshmiFX フレームワークに基づいて構築されたこの Ultimate エディションは、マルチアセット互換性、強化された戦略選択、洗練された市場状況分析、オプションのグリッドおよびリカバリーシステムで機能を拡張 — 経験豊富なトレーダーが EA を異なる市場環境と取引スタイルに適応させることができます。これは単なる EA ではなく、完全なフレームワークです。

主な機能

マルチアセット互換性

  • 外為ペア、株式 CFD、主要指数（US30、NAS100、GER40 など）、暗号通貨向けに設計
  • ブローカーがサポートする任意のシンボルで動作（MT5）

18 のプロフェッショナルエントリー戦略 一度に1つの主要エントリーロジックを選択，包括：

  • LfxStochRSI（カスタム強化 StochRSI）
  • 一目均衡表雲突破とプルバック
  • ボリンジャーバンド（突破、スqueeze、平均回帰、中間バンドプルバック）
  • ドンチャンチャネル（突破または平均回帰）
  • RSI、Stochastic、Stochastic RSI、CCI、MACD
  • 移動平均クロスオーバーとプルバック
  • ロンドンセッションブレイクアウト
  • Supertrend、Parabolic SAR、Alligator、Fractal
  • レンジブレイクアウトとコンソリデーション検知
  • LfxNRTR（トレンド継続または反転）
  • キャンドルパターンに基づくエントリーとフィルター

先進市場フィルター 市場状況が有利な場合のみ取引：

  • トレンドフィルター：単一、ダブル、またはトリプル MA（EMA、SMA、SMMA、LWMA）
  • トレンド強度：ADX、Aroon、または組み合わせロジック
  • オシレーターフィルター：LfxStochRSI、StochRSI、Stochastic、RSI
  • ノイズフィルター：Kaufman ER、LakshmiFX ER、Price Density
  • ボラティリティフィルター：ATR パーセント、ボリンジャーバンド幅、またはハイブリッド
  • 市場コンテキスト：トレンド vs レンジ検知

リスク＆取引管理

  • リスクパーセンテージに基づく動的ポジションサイジング

  • 複数のストップロス方法：

    • スイングハイ/ロー
    • サポート＆レジスタンス
    • デイリーレベル
    • ATR ベース
    • 固定ピップまたはシグナルベース

  • テイクプロフィットオプション：

    • 固定
    • ATR ベース
    • リスク・リワード倍率
    • シグナル計算

  • ブレークイーブンとトレーリングストップ（固定または ATR ベース）

  • 最大ドローダウン保護

  • デイリー利益および損失制限

  • エクイティベースシャットダウン

オプションのグリッド＆ゾーンリカバリーシステム 上級ユーザーのみ：

  • ATR または固定ステップ距離のスマートグリッド
  • 最大取引数とグリッド損失制限
  • 方向優先ロジック
  • 設定可能なターゲットとサイジングのオプションゾーンリカバリーシステム

⚠️ グリッドとリカバリーシステムはオプションで、関連リスクを理解した経験豊富なトレーダーのみ使用。

ニュース＆セッション制御

  • 組み込みニュースフィルター（高/中インパクト）
  • ニュース前後の設定可能ポーズ
  • カスタム取引時間と制限日
  • セッション終了動作制御
  • 最大取引期間オプション

ビジュアルダッシュボード

  • チャート上ダッシュボード表示：

    • 市場状況
    • アクティブフィルター
    • ニュースステータス
    • 取引とリスク情報

  • カスタマイズ可能な色とレイアウト

  • オプションのパターン、レンジ、グリッドライン、リカバリーゾーンの表示

推奨使用

  • タイムフレーム：M15 ～ H4
  • デフォルト設定から開始
  • フィルターを徐々に有効化して影響を理解
  • ライブ取引前に常にデモアカウントでテスト
  • ブローカーとシンボルにパラメーターを最適化

デフォルト構成使用：

  • LfxStochRSI
  • サポート/レジスタンスストップロス
  • SL-to-TP 倍率

重要情報

  • このエキスパートアドバイザーは利益を保証しません
  • 過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません
  • 取引には重大なリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません
  • これはテストと評価目的の BETA バージョンです
  • 単一シンボル取引向け設計（マルチシンボルバージョン別途計画）

この EA が向いている人

  • 戦略ロジックを完全にコントロールしたいトレーダー
  • リスクとマネーマネジメントを理解したユーザー
  • 柔軟なモジュラー取引システムを求める上級トレーダー
  • EA 経験のない初心者には推奨しません

LakshmiFX Ultimate 構造、適応性、規律あるリスクコントロールで取引 — 複数の市場で。

重要情報

このエキスパートアドバイザーは経験豊富なユーザーのためのプロフェッショナルツールです。利益を保証しません。金融商品の取引には重大なリスクが伴い、すべてのトレーダーに適さない可能性があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。ライブアカウント使用前にデモアカウントでテストしてください。ユーザーはすべての取引決定とパラメーター設定に全責任を負います。

ドキュメント＆サポート MQL5 Market の制限により、完全ユーザー マニュアル、高度な構成ガイド、戦略ドキュメントは購入後に公式 LakshmiFX クライアントポータルを通じて別途提供されます。登録はオプションで、ドキュメント、プリセット、更新、サポートリソースへのアクセスのみに必要です。エキスパートアドバイザーはデフォルト設定で完全に動作し、取引に登録は必要ありません。

リスク開示

この EA にはオプションの高度なマネーマネジメント機能（グリッド取引とリカバリーシステム）が含まれます。これらの機能はデフォルトで無効で、経験豊富なトレーダーのみ対象です。不適切な設定はリスクとドローダウンを増加させる可能性があります。保守的なリスク設定を使用し、徹底的なテストと理解後に高度な機能を有効化してください。

ベータバージョン通知

本製品は現在テストと評価のための BETA バージョンとしてリリースされています。ユーザー フィードバックに基づいて更新と改善がリリースされる可能性があります。


