LakshmiFX Ultimate
- エキスパート
- Shomon Robie
- バージョン: 2.4
LakshmiFX Ultimate – MetaTrader 5 用先進マルチアセット取引ロボット
LakshmiFX Ultimate は、MetaTrader 5 向けのプロフェッショナルで高度に設定可能な取引ロボットで、外為、指数、株式（CFD）、暗号通貨を取引するために、幅広い先進的なエントリー戦略、市场フィルター、リスク管理手法を使用するよう設計されています。実証された LakshmiFX フレームワークに基づいて構築されたこの Ultimate エディションは、マルチアセット互換性、強化された戦略選択、洗練された市場状況分析、オプションのグリッドおよびリカバリーシステムで機能を拡張 — 経験豊富なトレーダーが EA を異なる市場環境と取引スタイルに適応させることができます。これは単なる EA ではなく、完全なフレームワークです。
主な機能
マルチアセット互換性
- 外為ペア、株式 CFD、主要指数（US30、NAS100、GER40 など）、暗号通貨向けに設計
- ブローカーがサポートする任意のシンボルで動作（MT5）
18 のプロフェッショナルエントリー戦略 一度に1つの主要エントリーロジックを選択，包括：
- LfxStochRSI（カスタム強化 StochRSI）
- 一目均衡表雲突破とプルバック
- ボリンジャーバンド（突破、スqueeze、平均回帰、中間バンドプルバック）
- ドンチャンチャネル（突破または平均回帰）
- RSI、Stochastic、Stochastic RSI、CCI、MACD
- 移動平均クロスオーバーとプルバック
- ロンドンセッションブレイクアウト
- Supertrend、Parabolic SAR、Alligator、Fractal
- レンジブレイクアウトとコンソリデーション検知
- LfxNRTR（トレンド継続または反転）
- キャンドルパターンに基づくエントリーとフィルター
先進市場フィルター 市場状況が有利な場合のみ取引：
- トレンドフィルター：単一、ダブル、またはトリプル MA（EMA、SMA、SMMA、LWMA）
- トレンド強度：ADX、Aroon、または組み合わせロジック
- オシレーターフィルター：LfxStochRSI、StochRSI、Stochastic、RSI
- ノイズフィルター：Kaufman ER、LakshmiFX ER、Price Density
- ボラティリティフィルター：ATR パーセント、ボリンジャーバンド幅、またはハイブリッド
- 市場コンテキスト：トレンド vs レンジ検知
リスク＆取引管理
-
リスクパーセンテージに基づく動的ポジションサイジング
-
複数のストップロス方法：
- スイングハイ/ロー
- サポート＆レジスタンス
- デイリーレベル
- ATR ベース
- 固定ピップまたはシグナルベース
-
テイクプロフィットオプション：
- 固定
- ATR ベース
- リスク・リワード倍率
- シグナル計算
-
ブレークイーブンとトレーリングストップ（固定または ATR ベース）
-
最大ドローダウン保護
-
デイリー利益および損失制限
-
エクイティベースシャットダウン
オプションのグリッド＆ゾーンリカバリーシステム 上級ユーザーのみ：
- ATR または固定ステップ距離のスマートグリッド
- 最大取引数とグリッド損失制限
- 方向優先ロジック
- 設定可能なターゲットとサイジングのオプションゾーンリカバリーシステム
⚠️ グリッドとリカバリーシステムはオプションで、関連リスクを理解した経験豊富なトレーダーのみ使用。
ニュース＆セッション制御
- 組み込みニュースフィルター（高/中インパクト）
- ニュース前後の設定可能ポーズ
- カスタム取引時間と制限日
- セッション終了動作制御
- 最大取引期間オプション
ビジュアルダッシュボード
-
チャート上ダッシュボード表示：
- 市場状況
- アクティブフィルター
- ニュースステータス
- 取引とリスク情報
-
カスタマイズ可能な色とレイアウト
-
オプションのパターン、レンジ、グリッドライン、リカバリーゾーンの表示
推奨使用
- タイムフレーム：M15 ～ H4
- デフォルト設定から開始
- フィルターを徐々に有効化して影響を理解
- ライブ取引前に常にデモアカウントでテスト
- ブローカーとシンボルにパラメーターを最適化
デフォルト構成使用：
- LfxStochRSI
- サポート/レジスタンスストップロス
- SL-to-TP 倍率
重要情報
- このエキスパートアドバイザーは利益を保証しません
- 過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません
- 取引には重大なリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません
- これはテストと評価目的の BETA バージョンです
- 単一シンボル取引向け設計（マルチシンボルバージョン別途計画）
この EA が向いている人
- 戦略ロジックを完全にコントロールしたいトレーダー
- リスクとマネーマネジメントを理解したユーザー
- 柔軟なモジュラー取引システムを求める上級トレーダー
- EA 経験のない初心者には推奨しません
LakshmiFX Ultimate 構造、適応性、規律あるリスクコントロールで取引 — 複数の市場で。
重要情報
このエキスパートアドバイザーは経験豊富なユーザーのためのプロフェッショナルツールです。利益を保証しません。金融商品の取引には重大なリスクが伴い、すべてのトレーダーに適さない可能性があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。ライブアカウント使用前にデモアカウントでテストしてください。ユーザーはすべての取引決定とパラメーター設定に全責任を負います。
ドキュメント＆サポート MQL5 Market の制限により、完全ユーザー マニュアル、高度な構成ガイド、戦略ドキュメントは購入後に公式 LakshmiFX クライアントポータルを通じて別途提供されます。登録はオプションで、ドキュメント、プリセット、更新、サポートリソースへのアクセスのみに必要です。エキスパートアドバイザーはデフォルト設定で完全に動作し、取引に登録は必要ありません。
リスク開示
この EA にはオプションの高度なマネーマネジメント機能（グリッド取引とリカバリーシステム）が含まれます。これらの機能はデフォルトで無効で、経験豊富なトレーダーのみ対象です。不適切な設定はリスクとドローダウンを増加させる可能性があります。保守的なリスク設定を使用し、徹底的なテストと理解後に高度な機能を有効化してください。
ベータバージョン通知
本製品は現在テストと評価のための BETA バージョンとしてリリースされています。ユーザー フィードバックに基づいて更新と改善がリリースされる可能性があります。
