LakshmiFX Ultimate – MetaTrader 5 用先進マルチアセット取引ロボット

LakshmiFX Ultimate は、MetaTrader 5 向けのプロフェッショナルで高度に設定可能な取引ロボットで、外為、指数、株式（CFD）、暗号通貨を取引するために、幅広い先進的なエントリー戦略、市场フィルター、リスク管理手法を使用するよう設計されています。実証された LakshmiFX フレームワークに基づいて構築されたこの Ultimate エディションは、マルチアセット互換性、強化された戦略選択、洗練された市場状況分析、オプションのグリッドおよびリカバリーシステムで機能を拡張 — 経験豊富なトレーダーが EA を異なる市場環境と取引スタイルに適応させることができます。これは単なる EA ではなく、完全なフレームワークです。

主な機能

マルチアセット互換性

外為ペア、株式 CFD、主要指数（US30、NAS100、GER40 など）、暗号通貨向けに設計

ブローカーがサポートする任意のシンボルで動作（MT5）

18 のプロフェッショナルエントリー戦略 一度に1つの主要エントリーロジックを選択，包括：

LfxStochRSI（カスタム強化 StochRSI）

一目均衡表雲突破とプルバック

ボリンジャーバンド（突破、スqueeze、平均回帰、中間バンドプルバック）

ドンチャンチャネル（突破または平均回帰）

RSI、Stochastic、Stochastic RSI、CCI、MACD

移動平均クロスオーバーとプルバック

ロンドンセッションブレイクアウト

Supertrend、Parabolic SAR、Alligator、Fractal

レンジブレイクアウトとコンソリデーション検知

LfxNRTR（トレンド継続または反転）

キャンドルパターンに基づくエントリーとフィルター

先進市場フィルター 市場状況が有利な場合のみ取引：

トレンドフィルター：単一、ダブル、またはトリプル MA（EMA、SMA、SMMA、LWMA）

トレンド強度：ADX、Aroon、または組み合わせロジック

オシレーターフィルター：LfxStochRSI、StochRSI、Stochastic、RSI

ノイズフィルター：Kaufman ER、LakshmiFX ER、Price Density

ボラティリティフィルター：ATR パーセント、ボリンジャーバンド幅、またはハイブリッド

市場コンテキスト：トレンド vs レンジ検知

リスク＆取引管理

リスクパーセンテージに基づく動的ポジションサイジング

複数のストップロス方法： スイングハイ/ロー サポート＆レジスタンス デイリーレベル ATR ベース 固定ピップまたはシグナルベース

テイクプロフィットオプション： 固定 ATR ベース リスク・リワード倍率 シグナル計算

ブレークイーブンとトレーリングストップ（固定または ATR ベース）

最大ドローダウン保護

デイリー利益および損失制限

エクイティベースシャットダウン

オプションのグリッド＆ゾーンリカバリーシステム 上級ユーザーのみ：

ATR または固定ステップ距離のスマートグリッド

最大取引数とグリッド損失制限

方向優先ロジック

設定可能なターゲットとサイジングのオプションゾーンリカバリーシステム

⚠️ グリッドとリカバリーシステムはオプションで、関連リスクを理解した経験豊富なトレーダーのみ使用。

ニュース＆セッション制御

組み込みニュースフィルター（高/中インパクト）

ニュース前後の設定可能ポーズ

カスタム取引時間と制限日

セッション終了動作制御

最大取引期間オプション

ビジュアルダッシュボード

チャート上ダッシュボード表示： 市場状況 アクティブフィルター ニュースステータス 取引とリスク情報

カスタマイズ可能な色とレイアウト

オプションのパターン、レンジ、グリッドライン、リカバリーゾーンの表示

推奨使用

タイムフレーム：M15 ～ H4

デフォルト設定から開始

フィルターを徐々に有効化して影響を理解

ライブ取引前に常にデモアカウントでテスト

ブローカーとシンボルにパラメーターを最適化

デフォルト構成使用：

LfxStochRSI

サポート/レジスタンスストップロス

SL-to-TP 倍率

重要情報

このエキスパートアドバイザーは利益を保証しません

過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません

取引には重大なリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません

これはテストと評価目的の BETA バージョンです

単一シンボル取引向け設計（マルチシンボルバージョン別途計画）

この EA が向いている人

戦略ロジックを完全にコントロールしたいトレーダー

リスクとマネーマネジメントを理解したユーザー

柔軟なモジュラー取引システムを求める上級トレーダー

EA 経験のない初心者には推奨しません

LakshmiFX Ultimate 構造、適応性、規律あるリスクコントロールで取引 — 複数の市場で。

重要情報

このエキスパートアドバイザーは経験豊富なユーザーのためのプロフェッショナルツールです。利益を保証しません。金融商品の取引には重大なリスクが伴い、すべてのトレーダーに適さない可能性があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。ライブアカウント使用前にデモアカウントでテストしてください。ユーザーはすべての取引決定とパラメーター設定に全責任を負います。

ドキュメント＆サポート MQL5 Market の制限により、完全ユーザー マニュアル、高度な構成ガイド、戦略ドキュメントは購入後に公式 LakshmiFX クライアントポータルを通じて別途提供されます。登録はオプションで、ドキュメント、プリセット、更新、サポートリソースへのアクセスのみに必要です。エキスパートアドバイザーはデフォルト設定で完全に動作し、取引に登録は必要ありません。

リスク開示

この EA にはオプションの高度なマネーマネジメント機能（グリッド取引とリカバリーシステム）が含まれます。これらの機能はデフォルトで無効で、経験豊富なトレーダーのみ対象です。不適切な設定はリスクとドローダウンを増加させる可能性があります。保守的なリスク設定を使用し、徹底的なテストと理解後に高度な機能を有効化してください。

ベータバージョン通知

本製品は現在テストと評価のための BETA バージョンとしてリリースされています。ユーザー フィードバックに基づいて更新と改善がリリースされる可能性があります。