Price Path Zone – это профессиональный индикатор сигналов для MT5, предназначенный для визуализации зон с высокой вероятностью движения рынка. Выявляя ключевые зоны price action, он проецирует «Price Path» (Ценовой Путь) – прямоугольник, в котором ожидается течение рынка, предоставляя трейдерам четкие, готовые к использованию торговые настройки.

Основная функциональность

Индикатор сканирует рынок на признаки истощения цены и модели разворота на основе настраиваемого Периода анализа. Когда потенциальный разворот обнаруживается на локальном максимуме или минимуме, он генерирует сигнал и рисует профессиональный Таргетный прямоугольник прямо на вашем графике, представляющий ожидаемую «Зону прибыли».

Ключевые особенности

Динамические таргетные прямоугольники: Автоматически рисует визуальные прямоугольники (PZP Box), которые определяют путь от точки входа до цели тейк-профита.

Многоязычный интерфейс: Единственный индикатор, который говорит на вашем языке! Поддерживает 7 языков: английский, арабский, французский, испанский, русский, турецкий и китайский.

Умное управление рисками: Автоматически рассчитывает уровни Входа, Стоп-Лосса (SL) и Тейк-Профита (TP) на основе выбранного соотношения Риск/Доходность.

Комплексная система оповещений: Никогда не пропускайте сделку благодаря встроенным оповещениям на рабочем столе, уведомлениям по электронной почте и push-уведомлениям на мобильный телефон.

Нет перерисовки: Сигналы рассчитываются на основе закрытых свечей, что гарантирует, что появившийся сигнал остается зафиксированным.

Чистый интерфейс: Включает метку «Совет в реальном времени», которая подсказывает, покупать, продавать или ждать более четкого сигнала.

Параметры