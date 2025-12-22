Price Path Zone
- Индикаторы
- Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
- Версия: 1.10
- Активации: 10
Price Path Zone – это профессиональный индикатор сигналов для MT5, предназначенный для визуализации зон с высокой вероятностью движения рынка. Выявляя ключевые зоны price action, он проецирует «Price Path» (Ценовой Путь) – прямоугольник, в котором ожидается течение рынка, предоставляя трейдерам четкие, готовые к использованию торговые настройки.
Основная функциональность
Индикатор сканирует рынок на признаки истощения цены и модели разворота на основе настраиваемого Периода анализа. Когда потенциальный разворот обнаруживается на локальном максимуме или минимуме, он генерирует сигнал и рисует профессиональный Таргетный прямоугольник прямо на вашем графике, представляющий ожидаемую «Зону прибыли».
Ключевые особенности
-
Динамические таргетные прямоугольники: Автоматически рисует визуальные прямоугольники (PZP Box), которые определяют путь от точки входа до цели тейк-профита.
-
Многоязычный интерфейс: Единственный индикатор, который говорит на вашем языке! Поддерживает 7 языков: английский, арабский, французский, испанский, русский, турецкий и китайский.
-
Умное управление рисками: Автоматически рассчитывает уровни Входа, Стоп-Лосса (SL) и Тейк-Профита (TP) на основе выбранного соотношения Риск/Доходность.
-
Комплексная система оповещений: Никогда не пропускайте сделку благодаря встроенным оповещениям на рабочем столе, уведомлениям по электронной почте и push-уведомлениям на мобильный телефон.
-
Нет перерисовки: Сигналы рассчитываются на основе закрытых свечей, что гарантирует, что появившийся сигнал остается зафиксированным.
-
Чистый интерфейс: Включает метку «Совет в реальном времени», которая подсказывает, покупать, продавать или ждать более четкого сигнала.
Параметры
-
Выбор языка: Выберите предпочитаемый язык для текста на экране.
-
Период анализа: Настройте чувствительность обнаружения тренда (по умолчанию: 10).
-
Соотношение Риск/Доходность: Установите цели по прибыли (по умолчанию: 2,0).
-
Настройки оповещений: Полностью настройте способ получения уведомлений (звук, email, push).