Momentum Pulse Hunter
- Эксперты
- Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
- Версия: 3.0
- Обновлено: 28 декабря 2025
Momentum Pulse Hunter Pro
Элитный скальпер высокочастотного импульса для MetaTrader 5
Обзор
Momentum Pulse Hunter — это сложный советник (Expert Advisor) для высокочастотной торговли (HFT), созданный для хирургически точного захвата быстрых ценовых расширений («всплесков»). В отличие от традиционных советников, которые полагаются на запаздывающие индикаторы, этот EA использует Тайминг на стороне клиента с точностью до миллисекунды для обнаружения всплесков ликвидности в реальном времени, открывая несколько высокоскоростных сделок, чтобы использовать импульс до закрытия свечи.
Ключевые особенности
-
Точный тайминг на стороне клиента: Использует локальные такты процессора клиента (GetTickCount) для расчета скорости цены в миллисекундах, обходя задержки сервера и обеспечивая сверхточное определение импульса.
-
Динамическое обнаружение импульса: Отслеживает соотношение «Цена-за-Время». Срабатывает только при движении на определенное количество пунктов в заданном временном окне (например, 30 пунктов за 2 секунды).
-
Агрессивное пирамидинг (усреднение): Если импульс продолжается, EA стратегически добавляет последовательные позиции с множителем, максимизируя прибыль во время единичного взрывного движения.
-
Гибридный интеллектуальный выход: Логика закрытия, чувствительная ко времени, автоматически закрывает все открытые позиции за 5 секунд до завершения 10-минутной (M10) свечи, предотвращая воздействие волатильности «новой свечи».
-
Безопасная логика исполнения: Специально запрограммирована для счетов с режимом исполнения Live/Market. Открывает сделки без первоначальных SL/TP для обеспечения 100% принятия брокером, а затем немедленно применяет защиту на следующем тике.
-
Продвинутое управление капиталом: Включает систему «Авто-Лот», которая масштабирует размер позиций на основе роста баланса счета в соответствии с заданным пользователем процентом риска.
-
Профессиональный интерфейс и визуализация: Стильный интерфейс в «Темном режиме» с радаром импульса в реальном времени, отображающим текущую скорость цены и статус системы прямо на графике.
Технические параметры
|Параметр
|Описание
|Базовый лот
|Начальный объем для первой сделки в последовательности всплеска.
|Авто лот %
|Процент роста баланса, используемый для автоматического увеличения Базового лота.
|Множитель
|Коэффициент, на который увеличивается размер лота для последующих сделок в том же всплеске.
|Пункты всплеска
|Минимальное ценовое расстояние (в пунктах), необходимое для срабатывания входа.
|Секунды всплеска
|Максимальное временное окно, за которое цена должна пройти Пункты всплеска.
|Макс. сделок
|Ограничение на количество последовательных сделок за одну 10-минутную свечу.
Как использовать
-
Установка: Загрузите советник на 10-минутный (M10) график.
-
Выбор рынка: Наиболее подходит для высоколиквидных инструментов, таких как NAS100 (Nasdaq), XAUUSD (Золото) или основные валютные пары, такие как EURUSD.
-
Требования к брокеру: Для оптимальной работы настоятельно рекомендуются VPS с низкой задержкой и счет с Raw Spread (ECN).
-
Время работы: Для достижения наилучших результатов запускайте советник во время перекрытия сессий Лондона и Нью-Йорка.