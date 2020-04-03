Momentum Pulse Hunter

Momentum Pulse Hunter Pro
Элитный скальпер высокочастотного импульса для MetaTrader 5

Обзор
Momentum Pulse Hunter — это сложный советник (Expert Advisor) для высокочастотной торговли (HFT), созданный для хирургически точного захвата быстрых ценовых расширений («всплесков»). В отличие от традиционных советников, которые полагаются на запаздывающие индикаторы, этот EA использует Тайминг на стороне клиента с точностью до миллисекунды для обнаружения всплесков ликвидности в реальном времени, открывая несколько высокоскоростных сделок, чтобы использовать импульс до закрытия свечи.

Ключевые особенности

  • Точный тайминг на стороне клиента: Использует локальные такты процессора клиента (GetTickCount) для расчета скорости цены в миллисекундах, обходя задержки сервера и обеспечивая сверхточное определение импульса.

  • Динамическое обнаружение импульса: Отслеживает соотношение «Цена-за-Время». Срабатывает только при движении на определенное количество пунктов в заданном временном окне (например, 30 пунктов за 2 секунды).

  • Агрессивное пирамидинг (усреднение): Если импульс продолжается, EA стратегически добавляет последовательные позиции с множителем, максимизируя прибыль во время единичного взрывного движения.

  • Гибридный интеллектуальный выход: Логика закрытия, чувствительная ко времени, автоматически закрывает все открытые позиции за 5 секунд до завершения 10-минутной (M10) свечи, предотвращая воздействие волатильности «новой свечи».

  • Безопасная логика исполнения: Специально запрограммирована для счетов с режимом исполнения Live/Market. Открывает сделки без первоначальных SL/TP для обеспечения 100% принятия брокером, а затем немедленно применяет защиту на следующем тике.

  • Продвинутое управление капиталом: Включает систему «Авто-Лот», которая масштабирует размер позиций на основе роста баланса счета в соответствии с заданным пользователем процентом риска.

  • Профессиональный интерфейс и визуализация: Стильный интерфейс в «Темном режиме» с радаром импульса в реальном времени, отображающим текущую скорость цены и статус системы прямо на графике.

Технические параметры

Параметр Описание
Базовый лот Начальный объем для первой сделки в последовательности всплеска.
Авто лот % Процент роста баланса, используемый для автоматического увеличения Базового лота.
Множитель Коэффициент, на который увеличивается размер лота для последующих сделок в том же всплеске.
Пункты всплеска Минимальное ценовое расстояние (в пунктах), необходимое для срабатывания входа.
Секунды всплеска Максимальное временное окно, за которое цена должна пройти Пункты всплеска.
Макс. сделок Ограничение на количество последовательных сделок за одну 10-минутную свечу.

Как использовать

  1. Установка: Загрузите советник на 10-минутный (M10) график.

  2. Выбор рынка: Наиболее подходит для высоколиквидных инструментов, таких как NAS100 (Nasdaq), XAUUSD (Золото) или основные валютные пары, такие как EURUSD.

  3. Требования к брокеру: Для оптимальной работы настоятельно рекомендуются VPS с низкой задержкой и счет с Raw Spread (ECN).

  4. Время работы: Для достижения наилучших результатов запускайте советник во время перекрытия сессий Лондона и Нью-Йорка.


