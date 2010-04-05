Break and sideway grid turbo MT4
- Эксперты
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- Версия: 1.0
The EA trades when momentum reach more volume factor. Any pair, time frame any broker no limited, recommend minimum deposit 500$
SETTING
- Symbol - Name of pair (ex.EURUSD#)
- Breakout_factor - Volume peak factor (Recommend for forex use 0.5-1.5).
- Sideway_factor - Volume low factor (Recommend for forex use 0.1-0.5).
- Lots - start lot.
- Max_lots - maximum lot.
- Grid_boost - Frequency of opening position (Less more order).
- Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order.
- TP_pips - take profit, in pips.
- SL_money - Stop loss in money.
- Number order for DD Reduction Algoritm - from which order the drawdown reduction algorithm is activated.
- Percent profit for DD Reduction Algoritm - percentage of profit when closing orders in the drawdown reduction mode.
- Close_first_trade - Set for number first order to be close.
- Close_patial_lot_last_order - Close last order by partial (%).
- Start_trade - time for starting order.
- End_trade - time for stopping order.
- Magic - is a special number that the EA assigns to its orders.