KiPollatorGeminiTankMT4

KiPollator Gemini Tank: Гибридный AI Советник (Grid + Sniper)

Краткое описание: Мощная торговая система 3-в-1, объединяющая устойчивость сеточного алгоритма ("Танк"), точность трендового входа ("Снайпер") и технологии машинного обучения (AI Neural Filter). Версия GOLD 4.12.

Полное описание:

KiPollator Gemini Tank — это эволюция алгоритмического трейдинга. Робот не просто слепо открывает сделки, а использует комплексный анализ рынка на базе авторских индикаторов KiP GEM COMBO и нейросетевого модуля KiP Pattern Oracle.

Система разработана так, чтобы выдерживать сложные рыночные условия, но при этом давать пользователю полный визуальный контроль.

🔥 ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ (Стратегии):

TANK (Автоматическая Сетка): Основной генератор прибыли. Использует умное усреднение с динамическим шагом. Входы фильтруются по тренду (GEM) и подтверждаются ИИ. INVESTOR (Снайпер H4): Консервативная стратегия. Ищет идеальные точки входа на старших таймфреймах (H4), используя слияние сигналов RSI и MA. Работает как "снайпер", поддерживая основной баланс. INTRADAY (Пробой уровней): Полуавтоматический режим для торговли внутри дня. Анализирует High/Low вчерашнего дня и входит на пробой при подтверждении тренда.

🧠 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (AI Filter): Встроенный модуль Neural Pattern Oracle сканирует историю (по умолчанию 2000 баров) и ищет повторяющиеся паттерны. Если вероятность движения цены низкая, ИИ запрещает "Танку" открывать опасные сделки.

🛡️ ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ:

FUSE Button (Предохранитель): Кнопка экстренной остановки и закрытия позиций.

Smart Exit: Закрытие убыточных сеток при развороте индикаторов (RSI/MA), не дожидаясь стоп-лосса.

Hard StopLoss: Жесткое ограничение убытков в пунктах.

Auto Profit Target: Фиксация общей прибыли в валюте депозита.

Липучие кнопки: Удобная панель управления прямо на графике (Close All, Stop Buy/Sell, Pause).

⚙️ ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ТРЕЙДЕРА:

Dashboard: Инфо-панель с "лампочками" состояния индикаторов (GEM Status / AI Status). Вы всегда видите, почему робот ждет или торгует.

Оптимизация скорости: Настройка Calc_TF позволяет торговать на M1/M5, но проводить тяжелые расчеты ИИ на H1/H4, что ускоряет тестирование в сотни раз.

Гибкость: Подходит как для разгона (с рисками), так и для консервативного инвестирования.

РЕКОМЕНДАЦИИ: