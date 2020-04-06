Robot XAUUSD MT5 Gold Scalper EA355

EA355 专为需要纪律性、严格按规则执行的 XAUUSD（黄金）剥头皮 EA 的交易者打造，核心强调“交易质量”，而不是随机进场。它只在市场出现真实动能时开仓，并通过严格过滤机制管理持仓，尽量避开不利市场环境。

为什么买家选择 EA355

以质量为先的入场

多因素信号引擎（动能、波动率、趋势强度与价格行为确认）减少低胜率交易。

智能“坏行情”防护

过滤条件可帮助避开高点差、波动不稳定、弱趋势阶段，以及高风险新闻时段（基于你的设置）。

动能加仓逻辑

当条件持续有效时，EA355 可在盈利方向追加仓位（支持对冲账户），以最大化强势行情收益。

风险可控的执行机制

清晰的止损/出场逻辑与交易次数限制（由参数控制），确保行为一致、可控。

为 XAUUSD M1 而生

针对 XAUUSD 的 M1 周期做了优化，适合快速决策；常见起始手数为 0.01。

推荐设置

交易品种：XAUUSD

时间周期：M1

手数：0.01

杠杆：测试环境为 1:1000

建议最低入金：2000 美元（或 2000 美分账户）

性能说明

在卖方测试中，EA355 在特定券商与数据条件下，1 年最高可达约 22 倍增长。交易存在风险；由于点差、执行质量与市场行为差异，实际结果可能不同。

价格

促销价：333 美元（截至 2026 年 1 月 1 日）。

常规价：5000 美元（自 2026 年 1 月 5 日起）。

支持

支持渠道：MQL5 产品评论区与 MQL5 私信。