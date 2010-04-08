Robot XAUUSD MT5 Gold Scalper EA355

EA355는 무작위 진입이 아니라 거래 품질에 집중하는, 규칙 기반의 дисцип린(원칙) 있는 XAUUSD 스캘퍼를 원하는 트레이더를 위해 제작되었습니다. 시장에 실제 모멘텀이 나타날 때만 진입하며, 이후에는 엄격한 필터로 불리한 조건을 피하도록 포지션을 관리합니다.

구매자들이 EA355를 선택하는 이유

품질 우선 진입

모멘텀, 변동성, 추세 강도, 프라이스 액션 확인을 결합한 다중 요인 신호 엔진으로 낮은 확률의 거래를 줄입니다.

스마트 “나쁜 장” 보호

스프레드 급증, 불안정한 변동성, 약한 추세 구간, 고위험 뉴스 시간대(설정 기반)에서의 진입을 피하도록 돕습니다.

모멘텀 추가 진입 로직

조건이 계속 유효하면, 수익 방향으로 포지션을 추가(헤징 계정 지원)하여 강한 움직임을 최대한 활용할 수 있습니다.

리스크 통제 실행

명확한 SL/청산 로직과 거래 제한(입력값 기반)으로 일관되고 통제된 동작을 유지합니다.

XAUUSD M1 전용 최적화

XAUUSD M1에서 빠른 의사결정을 위해 최적화되었으며, 일반적인 시작 로트는 0.01입니다.

권장 설정

종목: XAUUSD

타임프레임: M1

로트: 0.01

레버리지: 1:1000 환경에서 테스트

권장 최소 예치금: 2000 USD(또는 2000 센트)

성과 안내

판매자 테스트에서 EA355는 특정 브로커 및 데이터 조건에서 1년 기준 최대 22배 성장 사례가 있었습니다. 거래에는 위험이 있으며, 스프레드/체결/시장 상황에 따라 결과는 달라질 수 있습니다.

가격

프로모션 가격: 2026년 1월 1일까지 333 USD.

정상 가격: 2026년 1월 5일 이후 5000 USD.

지원

지원은 MQL5 제품 댓글 및 MQL5 개인 메시지로 제공됩니다.