Robot Xauusd Mt5 Gold Scalper

Robot XAUUSD MT5 Gold Scalper EA355

O EA355 foi criado para traders que querem um scalper de XAUUSD disciplinado, baseado em regras e focado na qualidade das operações, não em entradas aleatórias. Ele só opera quando o mercado mostra momentum real e, em seguida, gerencia as posições com filtros rigorosos para evitar condições desfavoráveis.

Por que os compradores escolhem o EA355

Entradas com foco em qualidade
Motor de sinais multifator (momentum, volatilidade, força de tendência e confirmação por price action) para reduzir operações de baixa probabilidade.

Proteção inteligente contra “mercado ruim”
Filtros ajudam a evitar entradas com spread alto, volatilidade instável, períodos de tendência fraca e janelas de notícias de alto risco (de acordo com suas configurações).

Lógica de adição por momentum
Quando as condições permanecem válidas, o EA355 pode adicionar posições na direção vencedora (hedging suportado) para maximizar movimentos fortes.

Execução com controle de risco
Lógica clara de SL/saída e limites de operações (baseados nos inputs) para manter o comportamento consistente e controlado.

Feito para XAUUSD M1
Otimizado para decisões rápidas no XAUUSD M1, com lote inicial típico de 0.01.

Configuração recomendada

  • Símbolo: XAUUSD

  • Timeframe: M1

  • Lote: 0.01

  • Alavancagem: testado com 1:1000

  • Depósito mínimo sugerido: 2000 USD (ou 2000 centavos)

Nota de desempenho
Nos testes do vendedor, o EA355 alcançou até 22× de crescimento em 1 ano sob condições específicas de corretora e dados. Trading envolve risco; os resultados podem variar devido ao spread, execução e comportamento do mercado.

Preço
Preço promocional: 333 USD até 1º de janeiro de 2026.
Preço regular: 5000 USD após 5 de janeiro de 2026.

Suporte
O suporte é fornecido via comentários do produto no MQL5 e mensagens privadas no MQL5.


Mais do autor
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Experts
EA351 – Multi-Entry Momentum Scalper (MT5) EA351 is an automated trading system designed for high-frequency scanning and multi-position entries on M5 timeframe , optimized for 0.01 lot trading. The EA continuously scans the market; when all conditions are met, it can open multiple positions (pyramiding) to maximize momentum moves. When profit grows, the EA manages the trade using trailing protection , and it can exit on reversal to protect gains. Key Features Timeframe: M5 (recommended) Default
Robot Xauusd Mt5 Trend Scalper Autotrading
Jinarto
Experts
EA353 is a fast XAUUSD scalping Expert Advisor for MetaTrader 5, designed for 0.01 lot and multi-position trading. It filters entries using breakout (BOS) + momentum with ATR / ADX / RSI confirmation, and includes practical real-market protections such as spread guard, news filter, cooldown, ping/latency checks , and daily trade limits. Works on Hedging and Netting accounts (Cent or Standard). Best used on M1 with a stable broker and VPS. Key Features : XAUUSD scalping (MT5), optimized for M1 Mi
Best Scalping XAUUSD 22x in 1 Year
Jinarto
Experts
EA353 is a fast XAUUSD scalping Expert Advisor for MetaTrader 5, designed for 0.01 lot and multi-position trading. It filters entries using breakout (BOS) + momentum with ATR / ADX / RSI confirmation, and includes practical real-market protections such as spread guard, news filter, cooldown, ping/latency checks , and daily trade limits. Works on Hedging and Netting accounts (Cent or Standard). Best used on M1 with a stable broker and VPS. Key Features: XAUUSD scalping (MT5), optimized for M1 Mul
Robot Scalping Gold Trend
Jinarto
Experts
KING GOLD 3.40 (MT5) — XAUUSD Micro Scalper KING GOLD 3.40 is an Expert Advisor for MetaTrader 5 designed for XAUUSD (Gold). The EA is optimized for small lot trading and focuses on short-term entries under suitable market conditions. Recommended settings: Symbol: XAUUSD Timeframe: M1–M5 (depends on broker conditions) Lot size: 0.01 (example) Account type: Hedging Minimum deposit: from 300 USD (recommended for margin safety) Testing note: This product has been tested in the MetaTrader 5 Strateg
Robot AI Scalping Trend XauUSD
Jinarto
Experts
Robot AI Scalping XAUUSD MT5 is a professional Expert Advisor developed specifically for Gold (XAUUSD) on MetaTrader 5 . It is designed for short-term scalping and can operate using hedging multi-position execution to follow momentum and manage trades dynamically. Key Features Symbol: XAUUSD (Gold) – MT5 Account Type: Hedging (supports multiple positions per symbol) Strategy Style: Scalping / momentum-based execution Multi-Position: Yes (multiple entries may occur depending on market conditions
King Gold Xauusd Trend Scalper
Jinarto
Experts
King Gold XAUUSD Trend Scalper is an automated MT5 Expert Advisor focused on trading Gold (XAUUSD) with a strict trend + momentum breakout logic and multiple safety protections. It is designed to trade selectively (not “always in the market”) and avoid low-quality conditions such as wide spread or weak volatility. What This EA Does Trades XAUUSD using a trend + momentum confirmation approach Executes only on new candle / new bar to reduce noise entries Uses market condition filters to avoid “ra
