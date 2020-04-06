Robot XAUUSD MT5 Gold Scalper EA355

O EA355 foi criado para traders que querem um scalper de XAUUSD disciplinado, baseado em regras e focado na qualidade das operações, não em entradas aleatórias. Ele só opera quando o mercado mostra momentum real e, em seguida, gerencia as posições com filtros rigorosos para evitar condições desfavoráveis.

Por que os compradores escolhem o EA355

Entradas com foco em qualidade

Motor de sinais multifator (momentum, volatilidade, força de tendência e confirmação por price action) para reduzir operações de baixa probabilidade.

Proteção inteligente contra “mercado ruim”

Filtros ajudam a evitar entradas com spread alto, volatilidade instável, períodos de tendência fraca e janelas de notícias de alto risco (de acordo com suas configurações).

Lógica de adição por momentum

Quando as condições permanecem válidas, o EA355 pode adicionar posições na direção vencedora (hedging suportado) para maximizar movimentos fortes.

Execução com controle de risco

Lógica clara de SL/saída e limites de operações (baseados nos inputs) para manter o comportamento consistente e controlado.

Feito para XAUUSD M1

Otimizado para decisões rápidas no XAUUSD M1, com lote inicial típico de 0.01.

Configuração recomendada

Símbolo: XAUUSD

Timeframe: M1

Lote: 0.01

Alavancagem: testado com 1:1000

Depósito mínimo sugerido: 2000 USD (ou 2000 centavos)

Nota de desempenho

Nos testes do vendedor, o EA355 alcançou até 22× de crescimento em 1 ano sob condições específicas de corretora e dados. Trading envolve risco; os resultados podem variar devido ao spread, execução e comportamento do mercado.

Preço

Preço promocional: 333 USD até 1º de janeiro de 2026.

Preço regular: 5000 USD após 5 de janeiro de 2026.

Suporte

O suporte é fornecido via comentários do produto no MQL5 e mensagens privadas no MQL5.