Robot Xauusd Mt5 Gold Scalper

Robot XAUUSD MT5 Gold Scalper EA355

EA355 は、ランダムなエントリーではなく「取引品質」を重視し、規律あるルールベースで XAUUSD（ゴールド）をスキャルピングしたいトレーダー向けに設計されています。市場に明確なモメンタムが出たときだけ取引し、その後は厳格なフィルターで不利な状況を回避しながらポジションを管理します。

EA355 が選ばれる理由

品質重視のエントリー
モメンタム、ボラティリティ、トレンド強度、プライスアクション確認を組み合わせた多要素シグナルで、低確率の取引を減らします。

“悪い相場”を避けるスマート保護
高スプレッド、ボラティリティの不安定化、弱いトレンド局面、リスクの高いニュース時間帯（設定に基づく）でのエントリーを回避します。

モメンタム継続時の追加エントリー
条件が有効なままなら、勝ち方向にポジションを追加（ヘッジ口座対応）し、強い値動きを最大限に活かします。

リスク管理された実行
明確な SL／出口ロジックと取引制限（入力パラメータに基づく）により、安定した一貫性のある挙動を維持します。

XAUUSD M1 専用設計
XAUUSD の M1 での高速判断に最適化。一般的な開始ロットは 0.01。

推奨設定

  • 銘柄：XAUUSD

  • 時間足：M1

  • ロット：0.01

  • レバレッジ：1:1000 でテスト

  • 推奨最低入金：2000 USD（または 2000 セント口座）

パフォーマンスに関する注意
販売者テストでは、特定のブローカー／データ条件下で 1 年で最大 22 倍の成長を達成したケースがあります。取引にはリスクがあり、スプレッド、約定、相場状況により結果は変動します。

価格
プロモ価格：2026年1月1日まで 333 USD。
通常価格：2026年1月5日以降 5000 USD。

サポート
サポートは MQL5 の製品コメントおよび MQL5 のプライベートメッセージで提供します。


